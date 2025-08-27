Мъж с брадва изпотроши офиса на ГЕРБ в Добрич

Мъж с брадва счупи витрините на офиса на партия ГЕРБ в Добрич. Това предаде БНР.
Случаят е от 26 август. Около 18:30 часа мъжът счупил витрините на офиса, след което оставил брадвата си на пейка в центъра на града и напуснал мястото на инцидента.
Извършителят е установен от полицията. Това е 43-годишен мъж. Лицето не е криминално проявено. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
По случая е уведомена Районната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 49 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да видим
10:54 27.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 таксиджия 🚖
10:55 27.08.2025
4 разбирам го идеално
Трябваше новите да дойдат най-накрая да гивидим, че и те за нищо не стават.
Комай са по-зле дори.
Чудя се, защо държавата не се бори с тези наративи? Очевидно са пускани от чужбина.
Коментиран от #18, #21, #41, #50
10:57 27.08.2025
5 Град Симитли
беше изсипал една кола оборски тор пред офиса на същата банда! :))
10:58 27.08.2025
6 Правилно
Коментиран от #27
10:59 27.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гръч
11:00 27.08.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #25, #64
11:00 27.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е този
11:02 27.08.2025
13 Синя София
. начело с главната мутра.
11:02 27.08.2025
14 Феникс
11:02 27.08.2025
15 Евала пич
11:02 27.08.2025
16 Оракула от Делфи
"Чекмеджето" трябва редовно да се пълни , за " благотворителни цели"!
11:02 27.08.2025
17 Народната Любов!!!
Тя ще помете всички които превърнаха държавата в територия...
11:03 27.08.2025
18 Само да питам
До коментар #4 от "разбирам го идеално":А кой е виновен? Сигурно дядо Мраз. Все пак ГЕРБ управлява последните двадесетина години.
11:03 27.08.2025
19 Иван Грозни
11:03 27.08.2025
20 1488
11:03 27.08.2025
21 баба
До коментар #4 от "разбирам го идеално":Какви нови да дойдат, като гербаджийските калинки все още държат всичко? Дефакто и техния вожд тиквата все още си управляваше, дори да не е бил министър председател.
11:04 27.08.2025
22 БРАВО НА ЧОВЕКА
11:04 27.08.2025
23 мърсула
11:04 27.08.2025
24 Сталин
11:05 27.08.2025
25 дуп це
До коментар #9 от "Последния Софиянец":да тий яку тогава
11:06 27.08.2025
26 Сталин
11:07 27.08.2025
27 АБЕ КОЛЕГА
До коментар #6 от "Правилно":ТЕ ГЕРБ СА ЧИСТИ КАТО МЪЖКО КЪПАНО ДУПЕ С ШАМПОАН ФА. ТЕ НЕ КРАДЪТ ,НЕСА БАНДИТИ НА НЕСАМАФИОТИ ВОЖДА ИМ ТРИ ПАПИ МУ ПОЛИВАЛИ ТИКВАТА ЕХЕЙ .
11:08 27.08.2025
28 Ивелин Михайлов
11:12 27.08.2025
29 мърсула
Коментиран от #37
11:12 27.08.2025
30 Исторически парк
11:12 27.08.2025
31 Българин
11:12 27.08.2025
32 Румен Радев
11:14 27.08.2025
33 Програмист
11:14 27.08.2025
34 ООрана държава
11:15 27.08.2025
35 Каебакрадев
11:15 27.08.2025
36 НЕ СЪДЕТЕ ЧОВЕКА
11:15 27.08.2025
37 ще ядеме печена тиква и свински пържоли
До коментар #29 от "мърсула":ама от догодина тиквените избранници
ще се кьорат в цените
и броят центовете
и плюскат картофи и зеле
11:16 27.08.2025
38 Браво на човека!
11:19 27.08.2025
39 Реалист
11:20 27.08.2025
40 Браво!
11:20 27.08.2025
41 Без да прочета добре N:4
До коментар #4 от "разбирам го идеално":Сложих “лайк”…Грешка от моя страна.Проблема е ,че на са минали тези 50 г преход за да забравим комунистическият метод ,който ГерБ продължи…защото лидерът им Б.Б.това е видял(може го и той)и така докато не дойдат хора не знаещи тоя метод.Това с 30 г преход звучеше като:”само главичката”…Реалноста е 50г и всички в Европа са го знаели
11:21 27.08.2025
42 Ник. А
11:21 27.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 евалла брат
11:23 27.08.2025
45 Разбираемо е
11:23 27.08.2025
46 А бе
11:24 27.08.2025
47 оня с коня
Коментиран от #51, #61
11:25 27.08.2025
48 Народна любов
11:25 27.08.2025
49 Кое не е вярно?
11:26 27.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 КОГАТО ИДЕИТЕ ТЕ ОКРИЛЯТ
До коментар #47 от "оня с коня":ДОРИ И НА ФРОНТА ДА ТЕ ПРАТЯТ....НЕ СЕ ПЛАШИШ........А КОГАТО КРАЖБИТЕ ,ЛЪЖИТЕ И ТОРМОЗА НАД НАРОДА ТИ Е ХОБИ ,,,,,ЩЕ СИ ВЪВ ВЕЧЕН СТРАХ ОТ ВУЗМЕЗДИЕТО...
11:32 27.08.2025
52 Мнение
Коментиран от #54
11:33 27.08.2025
53 Мутри вън
11:37 27.08.2025
54 Хмм
До коментар #52 от "Мнение":натам вървят работите,който се е заиграл с пеевски е аут - гешев, горанов, христо иванов, кирил петков, сега е хвърлил око на ГЕРБ, защото ДПС е етническа партия с ограничени възможности
11:38 27.08.2025
55 Опаа
11:38 27.08.2025
56 Рамбо
11:40 27.08.2025
57 Костя
11:41 27.08.2025
58 Карлос Друсар
Призовавам всеки от нас да направи подобно нещо в населеното място, където живее.
11:45 27.08.2025
59 българина
11:46 27.08.2025
60 Оооо колко
11:51 27.08.2025
61 Учуден
До коментар #47 от "оня с коня":Много работни тези герберчета, в 18:30 на работа в офиса или там живеят?
11:56 27.08.2025
62 Индиеца
11:58 27.08.2025
63 МВР служител
11:59 27.08.2025
64 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #9 от "Последния Софиянец":"ГЛАДНИТЕ С ТОЯГИТЕ" ИМАТ ВЛОГ В БАНКИТЕ .................... ОБЩО 96 милиарда ЛЕВА .................... ФАКТ !
12:00 27.08.2025
65 Ха ХаХа
12:01 27.08.2025
66 За кое племе са правени
На кое племе националният герой е Бай Ганьо?
Най тъпото племе на Балканите загубило 4 войни,половин млн.мъже и 40% територии.
Провело Закон за ликвидацията,единствен в световната история
12:05 27.08.2025