Мъж с брадва изпотроши офиса на ГЕРБ в Добрич

Мъж с брадва счупи витрините на офиса на партия ГЕРБ в Добрич. Това предаде БНР.

Случаят е от 26 август. Около 18:30 часа мъжът счупил витрините на офиса, след което оставил брадвата си на пейка в центъра на града и напуснал мястото на инцидента.

Извършителят е установен от полицията. Това е 43-годишен мъж. Лицето не е криминално проявено. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е уведомена Районната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.