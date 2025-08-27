Мъж с брадва изпотроши офиса на ГЕРБ в Добрич

Новини
Извършителят е установен от полицията. Това е 43-годишен мъж. Лицето не е криминално проявено. Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Мария Атанасова

Мъж с брадва счупи витрините на офиса на партия ГЕРБ в Добрич. Това предаде БНР.

Случаят е от 26 август. Около 18:30 часа мъжът счупил витрините на офиса, след което оставил брадвата си на пейка в центъра на града и напуснал мястото на инцидента.

Извършителят е установен от полицията. Това е 43-годишен мъж. Лицето не е криминално проявено. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е уведомена Районната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.


  • 1 Да видим

    80 0 Отговор
    Сега колко от противниците на ГЕРБ ще отидат в негова защита пред участъка

    10:54 27.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 таксиджия 🚖

    118 9 Отговор
    Браво на човека! Един смел българин! 🇧🇬

    10:55 27.08.2025

  • 4 разбирам го идеално

    14 70 Отговор
    Толкова години пропагандата внушаваше, че ГЕРБ са виновни за всичко.
    Трябваше новите да дойдат най-накрая да гивидим, че и те за нищо не стават.
    Комай са по-зле дори.

    Чудя се, защо държавата не се бори с тези наративи? Очевидно са пускани от чужбина.

    Коментиран от #18, #21, #41, #50

    10:57 27.08.2025

  • 5 Град Симитли

    90 6 Отговор
    През 2020,в Стара Загора, друг един истински българин,
    беше изсипал една кола оборски тор пред офиса на същата банда! :))

    10:58 27.08.2025

  • 6 Правилно

    80 3 Отговор
    Купуват гласове , крадат населението.

    Коментиран от #27

    10:59 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гръч

    78 7 Отговор
    Браво на човека истински мъж

    11:00 27.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    82 7 Отговор
    Почва се .Скоро ще излязат гладните с тоягите.

    Коментиран от #25, #64

    11:00 27.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е този

    40 8 Отговор
    не е могъл да се сдържи до 9ти септември, докато всичките партизани слязат от Балкана.

    11:02 27.08.2025

  • 13 Синя София

    70 6 Отговор
    Не офиса, всички мутри на ГЕРБ трябва да се потрошат..
    . начело с главната мутра.

    11:02 27.08.2025

  • 14 Феникс

    38 4 Отговор
    Браво на чиляка, а на албиона момиченца на 14 години носят браDви и ноZове за да се защитават от рез@ците!

    11:02 27.08.2025

  • 15 Евала пич

    59 5 Отговор
    Горд истински Българин 👍👍👍👍👍👍

    11:02 27.08.2025

  • 16 Оракула от Делфи

    46 4 Отговор
    Пак някоя "Гербаджийска-Калинка " е взела "луканките и суджуците " ,на месаря , без да плаща???

    "Чекмеджето" трябва редовно да се пълни , за " благотворителни цели"!

    11:02 27.08.2025

  • 17 Народната Любов!!!

    57 5 Отговор
    ИДВА!!!

    Тя ще помете всички които превърнаха държавата в територия...

    11:03 27.08.2025

  • 18 Само да питам

    55 3 Отговор

    До коментар #4 от "разбирам го идеално":

    А кой е виновен? Сигурно дядо Мраз. Все пак ГЕРБ управлява последните двадесетина години.

    11:03 27.08.2025

  • 19 Иван Грозни

    30 1 Отговор
    Точно това си помислих и модераторът ме одряза. Нали сме демократична държава и всеки има право на мнение.

    11:03 27.08.2025

  • 20 1488

    20 3 Отговор
    офиса на ППДБ у разград в центъра донера да очаква пратка днес

    11:03 27.08.2025

  • 21 баба

    39 2 Отговор

    До коментар #4 от "разбирам го идеално":

    Какви нови да дойдат, като гербаджийските калинки все още държат всичко? Дефакто и техния вожд тиквата все още си управляваше, дори да не е бил министър председател.

    11:04 27.08.2025

  • 22 БРАВО НА ЧОВЕКА

    37 4 Отговор
    ТЕЗИ ГРАЖДАНИ ОТ ГРОБ СКОРО ЩЕ УСЕТЯТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ С МУТРАТА ВОЖ,ДОН ,ТИКВУН БОЯ ИМ Е МАЛКО ОПРОСТАЧИХА НАРОДА.

    11:04 27.08.2025

  • 23 мърсула

    34 3 Отговор
    9ти Септември ИДВА

    11:04 27.08.2025

  • 24 Сталин

    37 4 Отговор
    Това е истински герой,единствения мъж с топки в България,този трябва да бъде издигнат за президент на България

    11:05 27.08.2025

  • 25 дуп це

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    да тий яку тогава

    11:06 27.08.2025

  • 26 Сталин

    31 3 Отговор
    Народа започва въстание ,Тиквата и Прасето на пържоли

    11:07 27.08.2025

  • 27 АБЕ КОЛЕГА

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно":

    ТЕ ГЕРБ СА ЧИСТИ КАТО МЪЖКО КЪПАНО ДУПЕ С ШАМПОАН ФА. ТЕ НЕ КРАДЪТ ,НЕСА БАНДИТИ НА НЕСАМАФИОТИ ВОЖДА ИМ ТРИ ПАПИ МУ ПОЛИВАЛИ ТИКВАТА ЕХЕЙ .

    11:08 27.08.2025

  • 28 Ивелин Михайлов

    20 0 Отговор
    ПОДАРЯВАМ МУ БЕЗПЛАТЕН ВХОД В ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ДО КРАЯ НА ЖИВОТА МУ!

    11:12 27.08.2025

  • 29 мърсула

    27 1 Отговор
    На 9ти Септември ще ядеме печена тиква и свински пържоли 🎃🐷.

    Коментиран от #37

    11:12 27.08.2025

  • 30 Исторически парк

    27 1 Отговор
    Това е национален герой!

    11:12 27.08.2025

  • 31 Българин

    29 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА ГО ПРАВИМ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ!

    11:12 27.08.2025

  • 32 Румен Радев

    21 0 Отговор
    ЩЕ ГО НАГРАДЯ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН!

    11:14 27.08.2025

  • 33 Програмист

    19 0 Отговор
    Предлагам да палим всички офиси на герб! 🔥🔥🔥🔥🔥

    11:14 27.08.2025

  • 34 ООрана държава

    24 0 Отговор
    Дано скоро и на други места в страната

    11:15 27.08.2025

  • 35 Каебакрадев

    19 1 Отговор
    Ами сега,къде ли да се скрием от народната любов.

    11:15 27.08.2025

  • 36 НЕ СЪДЕТЕ ЧОВЕКА

    19 0 Отговор
    ...........ОТ ЛЮБОВ ГО Е НАПРАВИЛ , ИЛИ ОТ .....ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА ЗАСЛУГИ

    11:15 27.08.2025

  • 37 ще ядеме печена тиква и свински пържоли

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "мърсула":

    ама от догодина тиквените избранници
    ще се кьорат в цените
    и броят центовете
    и плюскат картофи и зеле

    11:16 27.08.2025

  • 38 Браво на човека!

    22 0 Отговор
    Скоро и във вашия град, надявам се. Аман от тея корумпирани пиявици!

    11:19 27.08.2025

  • 39 Реалист

    19 0 Отговор
    Браво на този мъж!

    11:20 27.08.2025

  • 40 Браво!

    16 0 Отговор
    Поздравления за куража на отиз почтен и честен човек! Поздравления за този истински бълргарин, който не се е уплашил от свирепата СИКаджийска мутла от Банкя, знаков престъпник от подземния свят и неграчотен селяндур! Последвайте го българи, последвайте го и се вдигайте! ГЕРБерастката престъпна шайка на Боко тиквата, комунистите от остатъчното "Позитано", жалките чалгари на сакаятоот нищожество от учиндол и уродливоот туловище Дебелян се гласят да продадат за жълти стотинки и БДЖ и да ни оставят без ж.п.транспор! Да ги спрем, българи! Да спрем тези углавни престъпници! Не само офисите трябва да разбием, но и кратуните им!

    11:20 27.08.2025

  • 41 Без да прочета добре N:4

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "разбирам го идеално":

    Сложих “лайк”…Грешка от моя страна.Проблема е ,че на са минали тези 50 г преход за да забравим комунистическият метод ,който ГерБ продължи…защото лидерът им Б.Б.това е видял(може го и той)и така докато не дойдат хора не знаещи тоя метод.Това с 30 г преход звучеше като:”само главичката”…Реалноста е 50г и всички в Европа са го знаели

    11:21 27.08.2025

  • 42 Ник. А

    5 0 Отговор
    😂 😂 🫣 якооо

    11:21 27.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 евалла брат

    13 0 Отговор
    бил си пестелив...

    11:23 27.08.2025

  • 45 Разбираемо е

    16 0 Отговор
    Писнало му е на човека да е заобграден със гербаджии ненаядни.

    11:23 27.08.2025

  • 46 А бе

    13 0 Отговор
    къде беше тоя човек като беше сикаджииската мутра на стадиона да го беше думнал в тиквата

    11:24 27.08.2025

  • 47 оня с коня

    7 4 Отговор
    За причиняване на вреди на Чуждо Имущество Законът предвижда Заплащането му.В случая заплащането на Щетите по Офиса обаче е Бял кахър за Извършителя,защото Жалбите до Съда за причинени "СТРЕС И ДУШЕВНИ СТРАДАНИЯ " породени от Уплахата на съответните Служители в Офиса ще са МНОГОКРАТНО по-големи.

    Коментиран от #51, #61

    11:25 27.08.2025

  • 48 Народна любов

    15 2 Отговор
    Предполагам, че е началото!

    11:25 27.08.2025

  • 49 Кое не е вярно?

    15 0 Отговор
    ГЕРБ са мутренска структура диктуваща живота на населението. Болест която мачка всичко по пътя си. Плевел който трябва да се изкорени.

    11:26 27.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 КОГАТО ИДЕИТЕ ТЕ ОКРИЛЯТ

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "оня с коня":

    ДОРИ И НА ФРОНТА ДА ТЕ ПРАТЯТ....НЕ СЕ ПЛАШИШ........А КОГАТО КРАЖБИТЕ ,ЛЪЖИТЕ И ТОРМОЗА НАД НАРОДА ТИ Е ХОБИ ,,,,,ЩЕ СИ ВЪВ ВЕЧЕН СТРАХ ОТ ВУЗМЕЗДИЕТО...

    11:32 27.08.2025

  • 52 Мнение

    11 1 Отговор
    Сторило му се е като непростима провокация свинята да идва в Добрич. Освен това, гражданите имат право да демолират партийни офиси, при положение, че в тях хора, защото това е в границите на гражданската нетърпимост. Прокуратура ще глоби ГЕРБ ако наистина са ги сезирали с подобно оплакване. В Плевен бесят герберасти, а в русенско трябва да бесят служителите на АПИ. До като г-н Пеевски не вкара Методиев в следствието така ще е, дразнене, провокация, кражба, контрабанда, пране на пари от руснаците....действайте г-н Пеевски, освободихте България от Доган, освободете я и Борисов

    Коментиран от #54

    11:33 27.08.2025

  • 53 Мутри вън

    9 0 Отговор
    Браво! И аз ще последвам примера му!

    11:37 27.08.2025

  • 54 Хмм

    9 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мнение":

    натам вървят работите,който се е заиграл с пеевски е аут - гешев, горанов, христо иванов, кирил петков, сега е хвърлил око на ГЕРБ, защото ДПС е етническа партия с ограничени възможности

    11:38 27.08.2025

  • 55 Опаа

    8 0 Отговор
    почна се

    11:38 27.08.2025

  • 56 Рамбо

    2 9 Отговор
    Фашистите тук се активираха от рашистите в Москва.

    11:40 27.08.2025

  • 57 Костя

    0 7 Отговор
    Достойна копейка е човекът Костя му е идола

    11:41 27.08.2025

  • 58 Карлос Друсар

    10 0 Отговор
    Браво! ❤
    Призовавам всеки от нас да направи подобно нещо в населеното място, където живее.

    11:45 27.08.2025

  • 59 българина

    9 0 Отговор
    а Плевен защо мълчат? ами да си стоят вмирисани тогава българите са така, чакат да им спрат водата и тока едновременно, за да им дойде акъла

    11:46 27.08.2025

  • 60 Оооо колко

    5 0 Отговор
    Брадви още ги очакват. А най голямата е за ББ. Споко пичове идва и неговото време. Господ бави но не забравя.

    11:51 27.08.2025

  • 61 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "оня с коня":

    Много работни тези герберчета, в 18:30 на работа в офиса или там живеят?

    11:56 27.08.2025

  • 62 Индиеца

    2 0 Отговор
    Браво на човека!

    11:58 27.08.2025

  • 63 МВР служител

    2 0 Отговор
    Ако гербери не бяха откраднали десетина милиарди по сметките си , в градината в Банкя заровени или изпрани от алигбегов, алигбегова и подобни престъпници набедени за синдикалисти. Ако не бяха ромизирали големите градове. Те търсят единствено някаква ниско платена работа на ромите в почистването или в строителството на ниско качествени пътища, а българите без вода, със сметки да се оправят, цените летят главоломно, а те казват че нямало подобно нещо. Днес бащата на Сияна обяснява, че даллбогг и сърце без мозък са с един собственик и половината комисия за защита на потребителите се е включила . Провокаторите от ГЕРБ разбират само от бой, смъртно наказание, трудови лагери, национализация... Видя се, че върховенството на правото им е вятър

    11:59 27.08.2025

  • 64 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    "ГЛАДНИТЕ С ТОЯГИТЕ" ИМАТ ВЛОГ В БАНКИТЕ .................... ОБЩО 96 милиарда ЛЕВА .................... ФАКТ !

    12:00 27.08.2025

  • 65 Ха ХаХа

    1 2 Отговор
    Офисите на ПП ДБ направо палене

    12:01 27.08.2025

  • 66 За кое племе са правени

    0 0 Отговор
    Законите на Хан Крум и защо?
    На кое племе националният герой е Бай Ганьо?
    Най тъпото племе на Балканите загубило 4 войни,половин млн.мъже и 40% територии.
    Провело Закон за ликвидацията,единствен в световната история

    12:05 27.08.2025

