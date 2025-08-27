Студентката, скочила от влак край Клисура, е в критично състояние

Инцидент с бързия влак Бургас–София изпрати две млади момичета в болница, след като вчера те скочиха от влак в движение малко след гара Клисура. Пострадалите са 20-годишна българка и 21-годишна полякиня, пътували заедно. 20-годишната студентка е с опасност за живота и е настанена в университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив. В същото лечебно заведение, но в друго отделение, е приета и нейната приятелка, която също е пострадала при скока.
По първоначална информация двете са се паникьосали, след като пропуснали спирката си в Клисура, където ги е чакал бащата на едната. Малко след това те решили да скочат от композицията, която вече е набирала скорост. Първо е скочила 20-годишната жена, а около 100 метра по-надолу – и нейната 21-годишна приятелка.
Служители, работещи в района на гарата, са подали сигнал в полицията, а на място е изпратен екип на Спешна помощ.
Причините за инцидента се изясняват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
13:42 27.08.2025
2 Бях във влака
13:42 27.08.2025
3 Ако вратата на влака
Съд за БДЖ!
13:43 27.08.2025
4 коментар
Щото мозък няма,
Да скочиш от прозорец на движещ се влак.
Това го имаше в партизанските филми, а тя не може да е гледала такива
13:45 27.08.2025
5 Как е селски?
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Намаля ли радиацията в главата ти?
13:45 27.08.2025
6 1111
13:48 27.08.2025
7 Тези двете дано
13:49 27.08.2025
8 Учените знаят
Коментиран от #9, #10
13:50 27.08.2025
9 Ганя Путинофила
До коментар #8 от "Учените знаят":Те и путинофилите са така!
Две клетки и толкоз.
13:52 27.08.2025
10 Учените знаят и това:
До коментар #8 от "Учените знаят":Жените се представят по-добре на кадидат-студентските изпити.
Коментиран от #13
13:52 27.08.2025
11 Дух
Коментиран от #12
13:53 27.08.2025
12 пфф
До коментар #11 от "Дух":Щом си Дух, значи вече си пукнал.
Коментиран от #14
13:55 27.08.2025
13 Там учени няма
До коментар #10 от "Учените знаят и това:":Задачите са писани от жени и се проверяват от жени. Учени там няма.
13:56 27.08.2025
14 Дух
До коментар #12 от "пфф":Дай боже по бързо да ПУКНА Амин
13:56 27.08.2025
15 Дали
13:56 27.08.2025