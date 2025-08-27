Новини
България »
Студентката, скочила от влак край Клисура, е в критично състояние

27 Август, 2025 13:41 550 15

21-годишната ѝ приятелка е настанена в друго отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив

Студентката, скочила от влак край Клисура, е в критично състояние - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инцидент с бързия влак Бургас–София изпрати две млади момичета в болница, след като вчера те скочиха от влак в движение малко след гара Клисура. Пострадалите са 20-годишна българка и 21-годишна полякиня, пътували заедно. 20-годишната студентка е с опасност за живота и е настанена в университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив. В същото лечебно заведение, но в друго отделение, е приета и нейната приятелка, която също е пострадала при скока.

По първоначална информация двете са се паникьосали, след като пропуснали спирката си в Клисура, където ги е чакал бащата на едната. Малко след това те решили да скочат от композицията, която вече е набирала скорост. Първо е скочила 20-годишната жена, а около 100 метра по-надолу – и нейната 21-годишна приятелка.

Служители, работещи в района на гарата, са подали сигнал в полицията, а на място е изпратен екип на Спешна помощ.

Причините за инцидента се изясняват.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор
    Дано се оправи жената!

    Коментиран от #5

    13:42 27.08.2025

  • 2 Бях във влака

    11 1 Отговор
    Вратите на този вагон заяждала поредните гафове на БДЖ,жалко за момичета

    13:42 27.08.2025

  • 3 Ако вратата на влака

    12 1 Отговор
    беше в изправност, сега щяха да са здрави и двете.
    Съд за БДЖ!

    13:43 27.08.2025

  • 4 коментар

    4 4 Отговор
    Добър донор ще стане.
    Щото мозък няма,
    Да скочиш от прозорец на движещ се влак.

    Това го имаше в партизанските филми, а тя не може да е гледала такива

    13:45 27.08.2025

  • 5 Как е селски?

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Намаля ли радиацията в главата ти?

    13:45 27.08.2025

  • 6 1111

    4 0 Отговор
    Горкото момиче! Господ да му е на помощ! Някой ще понесе ли отговорност за стреса, който са преживяли?

    13:48 27.08.2025

  • 7 Тези двете дано

    4 0 Отговор
    се оправят, но все пак не трябва да се гледат много филми... там каскадите са изчислени и визуално обработени за да изглеждат така, сякаш е лесно...

    13:49 27.08.2025

  • 8 Учените знаят

    4 1 Отговор
    Женският мозък тежи с 200 грама по малко от мъжкият!

    Коментиран от #9, #10

    13:50 27.08.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Учените знаят":

    Те и путинофилите са така!
    Две клетки и толкоз.

    13:52 27.08.2025

  • 10 Учените знаят и това:

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Учените знаят":

    Жените се представят по-добре на кадидат-студентските изпити.

    Коментиран от #13

    13:52 27.08.2025

  • 11 Дух

    1 2 Отговор
    Жалко да беше пукнала най добре

    Коментиран от #12

    13:53 27.08.2025

  • 12 пфф

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дух":

    Щом си Дух, значи вече си пукнал.

    Коментиран от #14

    13:55 27.08.2025

  • 13 Там учени няма

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Учените знаят и това:":

    Задачите са писани от жени и се проверяват от жени. Учени там няма.

    13:56 27.08.2025

  • 14 Дух

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "пфф":

    Дай боже по бързо да ПУКНА Амин

    13:56 27.08.2025

  • 15 Дали

    0 0 Отговор
    Машиниста задържан ли е?

    13:56 27.08.2025

