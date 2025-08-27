Студентката, скочила от влак край Клисура, е в критично състояние

Инцидент с бързия влак Бургас–София изпрати две млади момичета в болница, след като вчера те скочиха от влак в движение малко след гара Клисура. Пострадалите са 20-годишна българка и 21-годишна полякиня, пътували заедно. 20-годишната студентка е с опасност за живота и е настанена в университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив. В същото лечебно заведение, но в друго отделение, е приета и нейната приятелка, която също е пострадала при скока.

По първоначална информация двете са се паникьосали, след като пропуснали спирката си в Клисура, където ги е чакал бащата на едната. Малко след това те решили да скочат от композицията, която вече е набирала скорост. Първо е скочила 20-годишната жена, а около 100 метра по-надолу – и нейната 21-годишна приятелка.

Служители, работещи в района на гарата, са подали сигнал в полицията, а на място е изпратен екип на Спешна помощ.

Причините за инцидента се изясняват.