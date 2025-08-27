Нинова: Засекретиха доклад за кражбите на водната мафия и ми забраниха да говоря

Вижте как през 2022 г. засекретиха доклад за кражбите на водната мафия и ми забраниха да говоря. Разсекретете доклада и кажете истината на хората. Ще ви разкажа една лична история от борбата ми с водната мафия от години наред. Това заяви Корнелия Нинова и допълни:

Докато бях министър през 2022 година, се заехме с решаването на проблема и Сметната палата направи одит на една обществена поръчка за ремонт и поддръжка на язовири. Докладът констатира тежки нарушения, съмнения за престъпления, безстопанственост, безхаберие, кражби - каквото се сетите. Зарекох се да отида в парламента и да оглася този доклад от трибуната, та цялото българско общество да разбере кой краде от живота им и ги обрича на безводие. Докато стигнах до парламента, получих ето това писмо, което съм готова да публикувам и който се интересува да го види. В това писмо ми забраняват да говоря и пише, че не мога да огласявам данни за извършения одит до приключване на наказателното производство. Оттогава са минали три години и половина. Ни вест, ни кост от наказателното производство. И днес, когато половин милион българи страдат, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, носят бидони, ни внушават, че трябва да свикваме с безводието. Че това било нормално заради екологични въпроси.

Не, няма да свикваме с безхаберието, кражбите, безотговорността на малцина, докато половин милион българи страдат. Ще се борим до край с тази водна мафия, която ни отнема основно човешко право – достъп до питейна вода.