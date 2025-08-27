Новини
България »
Нинова: Засекретиха доклад за кражбите на водната мафия и ми забраниха да говоря

27 Август, 2025 15:47 1 441 14

  • корнелия нинова-
  • водна мафия-
  • доклад-
  • безводие

Докато бях министър през 2022 година, се заехме с решаването на проблема и Сметната палата направи одит на една обществена поръчка за ремонт и поддръжка на язовири, припомня тя

Нинова: Засекретиха доклад за кражбите на водната мафия и ми забраниха да говоря - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вижте как през 2022 г. засекретиха доклад за кражбите на водната мафия и ми забраниха да говоря. Разсекретете доклада и кажете истината на хората. Ще ви разкажа една лична история от борбата ми с водната мафия от години наред. Това заяви Корнелия Нинова и допълни:

Докато бях министър през 2022 година, се заехме с решаването на проблема и Сметната палата направи одит на една обществена поръчка за ремонт и поддръжка на язовири. Докладът констатира тежки нарушения, съмнения за престъпления, безстопанственост, безхаберие, кражби - каквото се сетите. Зарекох се да отида в парламента и да оглася този доклад от трибуната, та цялото българско общество да разбере кой краде от живота им и ги обрича на безводие. Докато стигнах до парламента, получих ето това писмо, което съм готова да публикувам и който се интересува да го види. В това писмо ми забраняват да говоря и пише, че не мога да огласявам данни за извършения одит до приключване на наказателното производство. Оттогава са минали три години и половина. Ни вест, ни кост от наказателното производство. И днес, когато половин милион българи страдат, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, носят бидони, ни внушават, че трябва да свикваме с безводието. Че това било нормално заради екологични въпроси.

Не, няма да свикваме с безхаберието, кражбите, безотговорността на малцина, докато половин милион българи страдат. Ще се борим до край с тази водна мафия, която ни отнема основно човешко право – достъп до питейна вода.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 освен пушките е продала и водата

    9 1 Отговор
    ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

    15:50 27.08.2025

  • 2 Шиши

    15 9 Отговор
    Кака Кури мисли за хората.

    15:50 27.08.2025

  • 3 Сигурно

    13 1 Отговор
    и Трътлестия има пръст !

    15:54 27.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    15 3 Отговор
    Финансирали са Човекът с жипката да ръси обещания и да дава

    15:55 27.08.2025

  • 5 Буден

    13 3 Отговор
    Що сега ???...ЕДНА ОТ ТЯХ!!!!

    15:57 27.08.2025

  • 6 1234

    17 4 Отговор
    ама що чак сега бе нинова,що не кат беше министър

    15:58 27.08.2025

  • 7 Влюбен

    7 3 Отговор
    Корни, обичам те! Искам да чукаме заедно орехи!

    Коментиран от #9

    16:00 27.08.2025

  • 8 Мазньо

    3 4 Отговор
    Божкее,на туй кречетало му били забранили да говори....

    16:27 27.08.2025

  • 9 Веса

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Влюбен":

    ...а нещо по казаното от нея !?!

    Коментиран от #11

    16:30 27.08.2025

  • 10 ти да видиш

    5 3 Отговор
    забранили на г-жа Лъжа да говори, това виц ли е, пак е имала изгода като министър, 30 години е нон стоп в управлението на държавата и се сеща да говори все като не е в управлението!!!

    16:43 27.08.2025

  • 11 Виж сега,

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Веса":

    Корни си отваря устата само да ръси лъжи."Честната" госпожа импексова би ла много страхлива.

    16:44 27.08.2025

  • 12 К.К

    8 0 Отговор
    Нинова, бъди пич, като си казала- а- кажи и - я-. Покажи писмото и кой ти го е изпратил. Докато не започнем да казваме нещата в България, с истонските им имена , няма да се оправим.

    16:46 27.08.2025

  • 13 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Ква е Тая?

    16:48 27.08.2025

  • 14 Бай Коста

    7 0 Отговор
    Значи да говориш за нещо, което сам си прикрил е също толкова престъпно. Що като беше министър не го огласи, щото си пазеше личния кеф и благинки. Срамно и позорно сега да излизате и да го говорите след 3 години. Хората много ясно разбират мотивите ви. Вие сте същата като всички крадци в политиката и по нищо не се различавате. говорите, когато ви спрат кранчето, а си мълчите когато пълните чувалите.

    16:53 27.08.2025

