Ревизоро: Водата на Плевен е била замърсена при строителството на "Южен поток"

Ревизоро: Водата на Плевен е била замърсена при строителството на "Южен поток"

27 Август, 2025 16:04 1 315 38

Единствената вода в града в момента е от язовир "Долни Дъбник", обясни Димитров

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водата на Плевен е била замърсена при строителството на газопровода "Южен поток", но е не влязла в града. Това заяви на пресконференция Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите (2020 - 2021 г.) в кабинета "Борисов 3", цитиран от БТА.

"Никой не плаши сега хората с нещо от 2020 г., но дори и тогава, когато е било, сме успели да го предотвратим", коментира той.

"Дали е замърсена водата и дали е била опасна – категорично да, дали е влязла в града – категорично не", заяви Димитров.

Той каза, че вече няма такава вода, тъй като водоизточникът на тези сондажи е бил преграден при строителството на газопровода.

Бившият министър обясни, че фирмата, която е трябвало да премине със сонда под реката, стигайки до конкретен метър, не е могла да продължи, защото бентонитът, емулсиите и полимерите, които се нагнетяват под налягане заедно със сондата, изтичат във водното тяло и тръгват надолу към кладенците.

Той допълни, че след това този метод е прекратен и е направена траншея през реката, а бентонитът е закопан. По думите му след оказван натиск от него бентонитът е намерен закопан, а откритите количества - депонирани.

Единствената вода в града в момента е от язовир "Долни Дъбник", обясни Димитров.

"В момента от язовира наливат около сондажите водата да влезе вътре. До Нова година бяха налели 15 млн. кубика, от тях 5 млн. бяха влезли и изпратени към града", добави той.

Димитров предложи на съществуващата тръба от язовира, по която сега има отклонение и се пълнят сондажите около кладенците в Крушовица, в които подземната вода вече не идва или идва много малко, да се сложи модул, който да я пречиства, и в града да влиза чиста вода.

Тези, които правиха газопровода, са длъжници на града, хубаво беше да си върнат жеста, коментира Димитров.

"Включително говорихме преди газопровода да направят няколко проучвателни сондажа и с тръба да прехвърлят до действащите съоръжения", добави той.


  • 1 Последния Софиянец

    23 19 Отговор
    Тиквата строи спешно Вертикален газопровод за Украйна за да пращаме безплатно газ за Украйна.

    Коментиран от #2

    16:05 27.08.2025

  • 2 Луд умора няма

    14 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иди се прегледай Шопе, изпушил си отвсякъде.

    Коментиран от #8

    16:07 27.08.2025

  • 3 Тиквонии Велики

    20 8 Отговор
    Аз харизах на Путин 4 милиарда пари на племето за Южен поток.
    Сърбите са доволни!

    Коментиран от #7, #15

    16:08 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путинеее, памаги

    9 5 Отговор
    Ние в Плевен сме все русофили, да ге!

    16:08 27.08.2025

  • 6 Сталин

    18 11 Отговор
    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    Коментиран от #28, #36

    16:09 27.08.2025

  • 7 Така Тиквата се откупи

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквонии Велики":

    от Сретан Йосич!

    16:09 27.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "Луд умора няма":

    Тиквата отпусна 700 млн за вертикален газопровод от Гърция за Украйна.Всички строители са там и докараха кораби с тръби и хора от Индия.До зимата трябва да го завърши иначе укрите ще студуват.

    Коментиран от #24

    16:12 27.08.2025

  • 9 А какво стана

    12 1 Отговор
    с урана във водата?

    16:12 27.08.2025

  • 10 Наблюдател

    16 6 Отговор
    Огледало на намагнитения, продажен политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!

    Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха!

    5% от БВП за въоръжаване? - намагнитените казват Да!

    Ще си подарявате златото! - марионетките казват Да!

    Ще си закриете "Южен поток"! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Фараони, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи и фалшиви комунисти.
    А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.


    Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че им е разрешено да го докоснат!

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #13

    16:12 27.08.2025

  • 11 Факт

    11 3 Отговор
    Не се ли правят геоложки проучвания преди такива сонди под реката? Това е само от един газопровод. А какво става при сондажи за шистов газ, за който убеждаваха, че не носи риск!

    16:16 27.08.2025

  • 12 Коня Солтуклиева

    3 5 Отговор
    Главата на Танцоро е била замърсена по рождение!

    16:17 27.08.2025

  • 13 ни риви ма

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    за тебе винаги шти има мъшко мллеко

    16:25 27.08.2025

  • 14 в руззия нэма вода

    4 2 Отговор
    и в плевен нэма.совпадение?не думаю!

    16:26 27.08.2025

  • 15 Наблюдател

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквонии Велики":

    По данни от Министерството на енергетиката, България подарява по 8 тона злато годишно на чужда държава, защото българите били пребогати и нямали място вече за златото си.
    И фабриките, и горите, и водите и електроенергията, летищата.

    Народна мъдрост:
    "С малко мозък трудно се живее"

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #18, #21, #23, #31

    16:36 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възможно

    2 2 Отговор
    Но покажи го , докажи го ! На хората им писна отдавна от голи приказки !

    Коментиран от #20

    16:43 27.08.2025

  • 18 време е

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    иzpaждане в газенваген !

    16:44 27.08.2025

  • 19 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    9 1 Отговор
    Тази долна съветска мутра за 15 години не направи и един сондаж за вода край Плевен, ами прецака и водоемите.
    Но пък построи газопровод за Путин.
    За 3 милиарда. Платени с наши пари.
    Няма по-долна ky..ва на Путин.

    Коментиран от #27

    16:44 27.08.2025

  • 20 пий

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Възможно":

    это фанта !

    16:44 27.08.2025

  • 21 Тик Так

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    Време е за Възраждане , да , но без договорничака Коце Ментикоцев.Иначе всичко остава празни думи:Глас в пустиня.

    Коментиран от #26

    16:46 27.08.2025

  • 22 Феникс Дж

    0 1 Отговор
    Плъх

    16:47 27.08.2025

  • 23 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    Точно така трябва да се защитава шефа 🎃 на къстадин, с уотабаутизми. 🤣🤣🤣

    16:48 27.08.2025

  • 24 Густ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Знаем, знаем, знаем и къде ще долети балистична.

    16:49 27.08.2025

  • 25 Иванов

    3 0 Отговор
    И тоя кой го набеди за голям експерт по всичко, по негово време почнаха да пресъхват язовирите.

    16:50 27.08.2025

  • 26 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тик Так":

    Коцето ви пречи да си напазарувате партия Възраждане, така както си напазарувахте Атака, нали?
    Смел твърд Човек се оказа Костадин Костадинов. Господ здраве и сили да му дава!

    Коментиран от #32

    16:51 27.08.2025

  • 27 Фил

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Могат да се изпишат хиляди страници с вреди, сторени от Боцко,но Турски поток е едно от малкото неща,които носят приход в хазната от транзит.Това са единствените три милиарда , които са инвестиция,а не кражба или вреда.

    16:52 27.08.2025

  • 28 🤣🤣🤣🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    "Процъфтяваща и модерна" държава били оставили комунистите🙊...... абе как се раждате такива....??????

    Коментиран от #35

    16:55 27.08.2025

  • 29 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Тоя е укривал престъпленията на буци, къде е прокуратурата?

    16:56 27.08.2025

  • 30 Прокуратурата

    0 0 Отговор
    Обезщетения и съд.

    16:57 27.08.2025

  • 31 ФАКТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    На вниманието на Ганьо Лапнишарански!!!!!!

    Ето актуалната оценка стойност на 8 тона чисто злато (24-каратово), изразена в евро — използвам най-съвременните данни за средните цени:

    Обобщение

    8 000 000 грама × €93.9 ≈ €751.2 милиона

    Или: 8 000 тона → ≈ €751.7 милиона при цена €2 922.47/унция

    Заключение: Стойността на 8 тона злато е приблизително 750–752 милиона евро, в зависимост от точната цена на грам или унция към момента.

    16:58 27.08.2025

  • 32 Дон Калверо

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Помнещ":

    Коцето и Цунчо са софисти.Безрезултатни патриоти,къпещи се в субсидии и гръмки фрази.Намерете си истински водачи.

    17:01 27.08.2025

  • 33 нунчо

    2 0 Отговор
    Сикаджииските гербераски мутри и на Дунав при Мартен не успяха да уцелят свръзката на тръбите

    17:01 27.08.2025

  • 34 Факти

    0 0 Отговор
    Защо ли не съм изненадан. По комунизма Русия отрови България с 47 уранови мини. За нея урана, а за нас радиоактивното замърсяване. Нефтохим пък отрови най-голямото естествено езеро в България като си изхвърляше боклуците в него. В Бургас да настъпиш мазут на плажа беше ежедневие. Днес това се случва изключително рядко. Последно настъпах мазут преди години в Синеморец. В Бургас не помня откога не съм настъпвал. Уж днес всичко било по-мръсно, ама изобщо не е така. В ЕС има екологични норми. Знаем, че в България те не се прилагат стриктно, но все пак имат приложение и това е факт. По комунизма беше много, много по-мръсно. Радиация, мазут, ДДТ... Тогава замърсяването беше просто брутално.

    17:10 27.08.2025

  • 35 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "🤣🤣🤣🤣":

    Вече не се раждаме такива ,сега само се раждат цървули

    Коментиран от #38

    17:11 27.08.2025

  • 36 Ейй

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Бахлук каква западна демокрация сънуваш ,от 89 г до 2000 само коленчасали руски раби безчинстваха в българия ,руски клоун забравили фалита на банките мутрите и всички руски специалитети ,спретнати от КГБ

    17:16 27.08.2025

  • 37 ГЛАВАНАК

    1 0 Отговор
    Толупа е мазна гаДина. Със засилка се ръкува с господарите си и се ухилил като.... Гнус те хваща само като го гледаш, толкова продажно животно е. И другия феномена Дебелян , който прави всичко добро за хората и той е същата стока - крадци, лъжци, рекетьори, манипулатори. Никой не ни е виновен, че сме глупав и търпелив народ. В съседни страни да са си избърсали жълтите павета с такива, но явно на нас си ни харесва така.

    17:16 27.08.2025

  • 38 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сталин":

    Ти си роден такъв ,в по минало време

    17:17 27.08.2025

