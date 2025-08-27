Новини
Ураганен вятър и градушка в Кесарево

Ураганен вятър и градушка в Кесарево

27 Август, 2025 16:18 826 0

Сериозни щети по обществени сгради

Ураганен вятър и градушка в Кесарево - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Вече близо седмица стражишкото село Кесарево е в частично бедствено положение. Причината е ураганен вятър, придружен със силен дъжд и градушка, които нанесоха значителни щети.

Кметът на община Стражица Йордан Цонев издаде безсрочна заповед за обявяване на частично бедствено положение в населеното място.

Има сериозни щети по обществени сгради. В читалище „Възпитател 1895“ са отнесени капаци, счупени са керемиди, нарушена е ламаринената обшивка и са разместени водосточни тръби.

Подобни поражения има и върху храма „Св. Димитър“, който е обявен за художествен паметник на културата – там са паднали керемиди и е повредена част от обшивката на покрива.

Общинският щаб за защита при бедствия е приведен в действие, а планът за ликвидиране на последствията се изпълнява под прякото ръководство на кмета. За ситуацията са уведомени областният управител на Велико Търново и министърът на вътрешните работи.

В Кесарево живеят над 1500 души. Селото е известно и с лековития извор, наричан аязмо, който извира веднъж годишно – на 17 юли, в деня на св. Марина. Тогава в Кесарево пристигат хора от цялата страна, за да си налеят вода с надежда за изцеление от различни здравословни проблеми.


