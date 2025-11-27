Новини
Община Петрич обяви бедствено положение

Община Петрич обяви бедствено положение

27 Ноември, 2025 15:07 1 202 2

Гражданите ще бъдат своевременно информирани за хода на аварийно-възстановителните дейности

Община Петрич обяви бедствено положение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Петрич обяви бедствено положение. Вследствие на силни, интензивни и значителни по количества валежи днес на територията на общината са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението, се казва в съобщение на официалната страница на общината.

Засегнати са имоти публична общинска собственост – улици, пътища, дерета, които са в състояние, застрашаващо живота и здравето на населението, имуществото и околната среда. Нанесени са значителни вреди и на имущество, собственост на физически и юридически лица.

Обстановката в община Петрич остава сложна, съобщи за БТА кметът Димитър Бръчков. На терен работят всички екипи на общината, Аварийно звено и Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Кметовете на населените места също са в засегнатите райони и се опитват да овладеят ситуацията според местните специфики.

Проливните дъждове през последните дни, по думите на кмета, са довели до прекомерно напояване на земята, която трудно поема допълнителните количества дъжд. Към момента по данни на НИМХ в района само за няколко дни са паднали около 50–80 до 100 л/кв. м, а очакванията са количество да достигне 80 литра, което допълнително ще усложни обстановката. Прогнозата е по-значителни валежи да паднат през нощта.

Най-лошото е, че институциите реагират по-трудно при подобна натовареност, уточни кметът. По думите му най-сериозно в момента е положението в Подгорския район, в село Рупите, борсата при село Кърналово и в село Генерал Тодоров. Повече от 80 души и техника работят на терен. Извършва се непрекъснат мониторинг на нивата на реките, водоемите и язовирите в общината. На места се налага контролирано изпускане на по-малки водоеми и язовири, каза още кметът Димитър Бръчков.

Като се има предвид, че в денонощието на 21 и 22.11.2025 г. също паднаха проливни валежи – над 70 л/м², с градушка и сериозна гръмотевична активност, валежите в настоящия момент увеличават пораженията по инфраструктурата, домове и земеделски земи, поясняват от администрацията. Екипите, извършващи аварийни дейности, докладват, че природната стихия нанася значителни щети на обекти на територията на цялата община.

По данни от метеорологичните станции се очаква количеството на валежите да достигне 80–100 л/м² и повече. Установява се значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природното явление и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и околната среда. Последствията надхвърлят капацитета за обичайна защита и реагиране, се посочва в съобщението.

С оглед на това, съгласно Закона за защита при бедствия, и с цел ограничаване на въздействието и ликвидиране на последствията от възникналата бедствена ситуация от поройни валежи с интензивност 80–100 л/м² на 27.11.2025 г., кметът на Община Петрич обяви „Бедствено положение“ на територията на Община Петрич, считано от 13:00 часа на 27.11.2025 г. до 13:00 часа на 03.12.2025 г.

Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия преминава на непрекъснат режим на работа. Гражданите ще бъдат своевременно информирани за хода на аварийно-възстановителните дейности, като ги призоваваме да спазват въведените ограничителни мерки, добавят от общинска администрация.

Въведени са временни ограничения, с които се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.

При отказ за доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане (евакуиране) от екипи на полицията и Единната спасителна система. Евакуираните хора да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради, поясняват в съобщението на община Петрич.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Преторианец с бонус

    5 2 Отговор
    Тази вечер и на жълтите павета ще има порой 70л ама в секунда.

    15:15 27.11.2025

  • 2 А бе хора

    8 1 Отговор
    На това му казвахме есен а сега е бедствено положение

    15:19 27.11.2025

