Кирил Петков: Новите 4 млрд. лв. за ББР на колко фирми ще бъдат дадени и колко ще са близки до Пеевски и Борисов?

Миналия път, по времето на Борисов, ББР раздаде 1 млрд. лв. на 8 фирми, някои от които имаха връзка с Пеевски.
Въпросът е: този път новите 4 млрд. лв. за ББР – които нашите деца ще трябва да плащат, защото идват от заеми на държавата – на колко фирми ще бъдат дадени и колко от тях ще са свързани с Пеевски и Борисов?
Тези хора гледат на нашите данъци и на данъците на бъдещите поколения като на тяхна собственост. Но, както баба ми казваше: „Не е луд този, който е изял една баница, луд е този, който му я е дал.“
Колко още баници ще им даваме на тези двамата?!
(Снимката е от 2017, а и днес е актуална… за съжаление)
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Кирил Петков по повод информацията, че на свое заседание Министерският съвет е одобрил увеличение на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 милиарда лева и на Българския енергиен холдинг (БЕХ) с 1,5 милиарда лева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
16:35 27.08.2025
2 Асен Василев е виновен
Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е гepбеpacт. Точка.
Коментиран от #14
16:36 27.08.2025
3 Успокой се,
16:36 27.08.2025
4 Даааа
16:37 27.08.2025
5 Сеирджия
16:40 27.08.2025
6 Стара чанта
16:44 27.08.2025
7 Последния Софиянец
16:45 27.08.2025
8 Софиянец
16:48 27.08.2025
9 Благой от СОФстрой
16:49 27.08.2025
10 Моше Честния с "Чесна 208 В"
16:49 27.08.2025
11 Аяр
16:55 27.08.2025
12 ООрана държава
17:00 27.08.2025
13 На Дедо
17:02 27.08.2025
14 На Дедо
До коментар #2 от "Асен Василев е виновен":Имам фъпрошче??? Пушили днес "кошче,,!!!
17:06 27.08.2025
15 Майора
17:16 27.08.2025