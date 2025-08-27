Новини
България »
Всички градове »
Кирил Петков: Новите 4 млрд. лв. за ББР на колко фирми ще бъдат дадени и колко ще са близки до Пеевски и Борисов?

Кирил Петков: Новите 4 млрд. лв. за ББР на колко фирми ще бъдат дадени и колко ще са близки до Пеевски и Борисов?

27 Август, 2025 16:13 582 15

  • кирил петков-
  • ббр-
  • милиони-
  • фирми-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Тези хора гледат на нашите данъци и на данъците на бъдещите поколения като на тяхна собственост. Но, както баба ми казваше: „Не е луд този, който е изял една баница, луд е този, който му я е дал.“ Колко още баници ще им даваме на тези двамата?!, пита бившият съпредседател на ПП

Кирил Петков: Новите 4 млрд. лв. за ББР на колко фирми ще бъдат дадени и колко ще са близки до Пеевски и Борисов? - 1
Снимка: Фейсбук/ Кирил Петков
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Миналия път, по времето на Борисов, ББР раздаде 1 млрд. лв. на 8 фирми, някои от които имаха връзка с Пеевски.
Въпросът е: този път новите 4 млрд. лв. за ББР – които нашите деца ще трябва да плащат, защото идват от заеми на държавата – на колко фирми ще бъдат дадени и колко от тях ще са свързани с Пеевски и Борисов?
Тези хора гледат на нашите данъци и на данъците на бъдещите поколения като на тяхна собственост. Но, както баба ми казваше: „Не е луд този, който е изял една баница, луд е този, който му я е дал.“
Колко още баници ще им даваме на тези двамата?!
(Снимката е от 2017, а и днес е актуална… за съжаление)

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Кирил Петков по повод информацията, че на свое заседание Министерският съвет е одобрил увеличение на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 милиарда лева и на Българския енергиен холдинг (БЕХ) с 1,5 милиарда лева.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    12 3 Отговор
    Всички политици на високо ниво са за буквално за астрел.Съдраха държавата и народа.

    16:35 27.08.2025

  • 2 Асен Василев е виновен

    8 10 Отговор
    Гербажии твърдят, че Асен Василев е теглил кредит 9 милиарда и изхарчил 9 милиарда за тоя що духа. Статистиката твърди, че дългът на Република България е намалял докото Асен Василев бе финансов министър. Бюджетът твърди, че докато е бил бюджетът на Асен Василев е изпълнен от Денков до последната точка.
    Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е гepбеpacт. Точка.

    Коментиран от #14

    16:36 27.08.2025

  • 3 Успокой се,

    9 7 Отговор
    Кире, на когото и да ги дадат,ти няма да вземеш нищо. Отдавна си зад борда

    16:36 27.08.2025

  • 4 Даааа

    10 7 Отговор
    Кирееее....пак се появи отнякъде....айде при жена ти да правиш сладки....видя се, че от политика не разбираш, освен от кражби, разбира се... 🤣

    16:37 27.08.2025

  • 5 Сеирджия

    7 7 Отговор
    Просто Киро е престъпник и не трябва да се обажда.

    16:40 27.08.2025

  • 6 Стара чанта

    2 4 Отговор
    Мимурандоффф - що не одиш да се пл як Ашшшш ?

    16:44 27.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    От новата година пада Валутния борд и пак ще точат БНБ с заеми без покритие.

    16:45 27.08.2025

  • 8 Софиянец

    2 1 Отговор
    Айде одете още малко, защото идва и по-лошо от Гръцкия сценарий, ще одите около София, по язовирите.

    16:48 27.08.2025

  • 9 Благой от СОФстрой

    4 3 Отговор
    Аман от тоа паланкаджия "kiptaka", неKадърен че и Kомплексар!!!

    16:49 27.08.2025

  • 10 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    3 2 Отговор
    Шиши и Данчо Ментата ще ги ГЕПЯТ тия 4-5 МИЛИАРДА и ЩЕ си построят по още няколко хотела Miraggio 5 звезди СПА в Халкидики и нов хотел около Palm Jumeira DUBAI

    16:49 27.08.2025

  • 11 Аяр

    3 1 Отговор
    Киро кретена се появи.

    16:55 27.08.2025

  • 12 ООрана държава

    0 0 Отговор
    А за плевенчани за вода, пари няма

    17:00 27.08.2025

  • 13 На Дедо

    3 0 Отговор
    Те това Кире!? Може да е Просто, но умора няма. Само се поти??? На парапета!!!

    17:02 27.08.2025

  • 14 На Дедо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Асен Василев е виновен":

    Имам фъпрошче??? Пушили днес "кошче,,!!!

    17:06 27.08.2025

  • 15 Майора

    1 0 Отговор
    Просто Киро , да не би вашето управление да е било добро- нов дълг от 20 млд лв , взети и невърнати 6,5 млд от “Хемус” и ФЕС , дупка в бюджета на НОИ от 10 млд лв , взети 1,2 млд от ВиК , подарени на Путин и Русия 7 млд долара от дерогацията на “Лукойл”и други! С като седяхте в скута на Пеевски и пиехте мазно руско кафе , добре ви беше просто Киро!

    17:16 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол