Кирил Петков: Новите 4 млрд. лв. за ББР на колко фирми ще бъдат дадени и колко ще са близки до Пеевски и Борисов?

Миналия път, по времето на Борисов, ББР раздаде 1 млрд. лв. на 8 фирми, някои от които имаха връзка с Пеевски.

Въпросът е: този път новите 4 млрд. лв. за ББР – които нашите деца ще трябва да плащат, защото идват от заеми на държавата – на колко фирми ще бъдат дадени и колко от тях ще са свързани с Пеевски и Борисов?

Тези хора гледат на нашите данъци и на данъците на бъдещите поколения като на тяхна собственост. Но, както баба ми казваше: „Не е луд този, който е изял една баница, луд е този, който му я е дал.“

Колко още баници ще им даваме на тези двамата?!

(Снимката е от 2017, а и днес е актуална… за съжаление)

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Кирил Петков по повод информацията, че на свое заседание Министерският съвет е одобрил увеличение на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 милиарда лева и на Българския енергиен холдинг (БЕХ) с 1,5 милиарда лева.