Жени се сбиха в търговски център в София пред очите на деца ВИДЕО

Бой в един от търговките центрове в София. Това съобщи "Нова телевизия".

На видео, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда свадата между три жени, в която се включват и мъже.

Всичко това се случва пред очите на посетителите, сред които има и немалко деца.