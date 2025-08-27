Новини
Жени се сбиха в търговски център в София пред очите на деца ВИДЕО

27 Август, 2025

Всичко това се случва пред очите на посетителите

Жени се сбиха в търговски център в София пред очите на деца ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бой в един от търговките центрове в София. Това съобщи "Нова телевизия".

На видео, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда свадата между три жени, в която се включват и мъже.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 срам

    56 0 Отговор
    Робите подивяха от свободата

    Коментиран от #17, #20

    22:53 27.08.2025

  • 2 Помнещ

    53 3 Отговор
    От многото банани се превърнахме на маймуни.

    22:55 27.08.2025

  • 3 София град 🏘️🏘️🏘️

    14 2 Отговор
    Тея пък много хубави става със всеки изминал ден

    22:56 27.08.2025

  • 4 Алеко

    22 6 Отговор
    Булгар,Булгар

    22:58 27.08.2025

  • 5 Ха,ха

    20 3 Отговор
    Почна сееее, тая с кучънцето къде скача на оная от тежката категория, хаха

    22:58 27.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Това ми прилича на Мол София на Стамболийски.

    22:58 27.08.2025

  • 7 Една дебела жена с чехли за баня

    19 4 Отговор
    Ме блъсна няколко пъти в мола. Не е бедна просто е от село и така си ходи. С тези дрехи и с тези чехли отива на двора да храни животните после мъжът и я кара в града до мола да блъска хората просто ей на така.

    22:58 27.08.2025

  • 8 Коня Солтуклиева

    17 1 Отговор
    Това е по-зле от ония със скобата и ЦГМ!..
    .. За какво се бият--за последния комат хляб за децата си
    или за някое парцалче?!

    Коментиран от #11

    23:00 27.08.2025

  • 9 Кечмания

    6 1 Отговор
    Да залагаме

    23:00 27.08.2025

  • 10 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Тая ,русата трябваше да хвърли кучето на главата на рунтавата овца,а не да го държи под мишница да и пречи в схватката.Иначе оная ги ошамари и двете като стой та гледай.

    23:01 27.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коня Солтуклиева":

    Май се биха заради 🐕.Някой го настъпи и квичеше

    Коментиран от #21

    23:02 27.08.2025

  • 12 Доста

    6 1 Отговор
    Не ефективна е жената, свали две агресорки за нула време с таекуондо муувс.

    23:03 27.08.2025

  • 13 Герберистан

    8 0 Отговор
    Робите се избиват по между си.

    23:04 27.08.2025

  • 14 Простотията евроатлантическа

    13 2 Отговор
    що се бият, нали сега имат банани в изобилие..??

    23:04 27.08.2025

  • 15 На входа на нашия мол имаше списък

    5 0 Отговор
    Поставен от Българската агенция за закрила на детето още в началото на лятото но май го махнаха , освен че не го спазваха. Там пишеше че е забранено за кучета но ето това не се спазва. Имаше опоменат вечерен час за деца но не се спазва. Да не се яде храна на нерегламентирани места но не се спазва..

    Коментиран от #22

    23:04 27.08.2025

  • 16 Русороб

    9 6 Отговор
    Е така е -ти от селото си тръгваш , селото от теб никога…..айде всички в София !

    23:06 27.08.2025

  • 17 ФАКТ Е

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "срам":

    Това е електората на простаците наркомана Слави и ТУ ТУ Борисов

    23:06 27.08.2025

  • 18 И що пък

    1 2 Отговор
    Да не се бият.

    23:08 27.08.2025

  • 19 Ковитдеветнайсе дистанцията

    4 0 Отговор
    Не можаха да научат българските граждани и особено от село или ромеи и други подобни не само не спазват дистанция ами точно обратно нарочно гледа в тебе да се завре като диво прасе скача на хубавото за да го омаскари това са българските жители.

    23:10 27.08.2025

  • 20 Позор

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "срам":

    Боят за банани ще да е бил.

    23:12 27.08.2025

  • 21 Бързи, смели, сръчни

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    На мен ми се струва, че причината е била друга.

    23:13 27.08.2025

  • 22 Пише се Упоменат

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "На входа на нашия мол имаше списък":

    А не : Опоменат.

    Коментиран от #26

    23:13 27.08.2025

  • 23 Сандо

    1 2 Отговор
    Ето това е феминизъм и еманципация в действие!

    23:13 27.08.2025

  • 24 Слава на ЕС и НАТО-то!

    2 1 Отговор
    Да не искате катоо в КНДР да има ред и и дисциплина, потискащи свободата на личността?

    23:14 27.08.2025

  • 25 Сила

    8 2 Отговор
    Циганки джебчийки ....нормално !!!

    Коментиран от #27

    23:15 27.08.2025

  • 26 Не е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пише се Упоменат":

    Не се пише така.

    Коментиран от #36

    23:16 27.08.2025

  • 27 Кое му е нормалното

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    Дори статията още в заглавието ги защитава. Те нарочно ходят с деца за да ги учат на занаята.

    23:18 27.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И на тези

    3 0 Отговор
    Испанки им плащаме помощи?

    23:22 27.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тома

    2 0 Отговор
    После намират махна на учениците които се бият.Родителите им са същите

    23:26 27.08.2025

  • 33 А Дрътите ПенЦии...

    1 1 Отговор
    ...охраната де...,къде е да се намеси...?!
    Или само хора за заплата ...!

    Коментиран от #37

    23:29 27.08.2025

  • 34 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    След като изгледах внимателно видеото стигнах до заключението че това са банда изрусени роми джебчии.

    23:30 27.08.2025

  • 35 Ха,ха

    0 1 Отговор
    Жени се млатиха пред смаяните погледи на мало и голямо и кучънца в столичен мол

    23:30 27.08.2025

  • 36 Да е юй да го набиеш а то акъл

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не е вярно":

    Как се пише: упоменат или опоменат?
    Правилно е да се пише упоменат, също и упомената, упоменато, упоменати.

    Договорът за покупко-продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта.
    Другите имена на продукти, упоменати в този документ, може да са търговски марки.

    Източник
    Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 634.

    23:38 27.08.2025

  • 37 Охраната пази частната собственост мола

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "А Дрътите ПенЦии...":

    Охраната не пази хората. Трябва да има полиция но няма не знам защо. Слободия.

    23:39 27.08.2025

