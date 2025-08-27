Жени се сбиха в търговски център в София пред очите на деца ВИДЕО

Бой в един от търговките центрове в София. Това съобщи "Нова телевизия".
На видео, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда свадата между три жени, в която се включват и мъже.
Всичко това се случва пред очите на посетителите, сред които има и немалко деца.
1 срам
Коментиран от #17, #20
22:53 27.08.2025
2 Помнещ
22:55 27.08.2025
3 София град 🏘️🏘️🏘️
22:56 27.08.2025
4 Алеко
22:58 27.08.2025
5 Ха,ха
22:58 27.08.2025
6 Последния Софиянец
22:58 27.08.2025
7 Една дебела жена с чехли за баня
22:58 27.08.2025
8 Коня Солтуклиева
.. За какво се бият--за последния комат хляб за децата си
или за някое парцалче?!
Коментиран от #11
23:00 27.08.2025
9 Кечмания
23:00 27.08.2025
10 Сатана Z
23:01 27.08.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Коня Солтуклиева":Май се биха заради 🐕.Някой го настъпи и квичеше
Коментиран от #21
23:02 27.08.2025
12 Доста
23:03 27.08.2025
13 Герберистан
23:04 27.08.2025
14 Простотията евроатлантическа
23:04 27.08.2025
15 На входа на нашия мол имаше списък
Коментиран от #22
23:04 27.08.2025
16 Русороб
23:06 27.08.2025
17 ФАКТ Е
До коментар #1 от "срам":Това е електората на простаците наркомана Слави и ТУ ТУ Борисов
23:06 27.08.2025
18 И що пък
23:08 27.08.2025
19 Ковитдеветнайсе дистанцията
23:10 27.08.2025
20 Позор
До коментар #1 от "срам":Боят за банани ще да е бил.
23:12 27.08.2025
21 Бързи, смели, сръчни
До коментар #11 от "Последния Софиянец":На мен ми се струва, че причината е била друга.
23:13 27.08.2025
22 Пише се Упоменат
До коментар #15 от "На входа на нашия мол имаше списък":А не : Опоменат.
Коментиран от #26
23:13 27.08.2025
23 Сандо
23:13 27.08.2025
24 Слава на ЕС и НАТО-то!
23:14 27.08.2025
25 Сила
Коментиран от #27
23:15 27.08.2025
26 Не е вярно
До коментар #22 от "Пише се Упоменат":Не се пише така.
Коментиран от #36
23:16 27.08.2025
27 Кое му е нормалното
До коментар #25 от "Сила":Дори статията още в заглавието ги защитава. Те нарочно ходят с деца за да ги учат на занаята.
23:18 27.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И на тези
23:22 27.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тома
23:26 27.08.2025
33 А Дрътите ПенЦии...
Или само хора за заплата ...!
Коментиран от #37
23:29 27.08.2025
34 Последния Софиянец
23:30 27.08.2025
35 Ха,ха
23:30 27.08.2025
36 Да е юй да го набиеш а то акъл
До коментар #26 от "Не е вярно":Как се пише: упоменат или опоменат?
Правилно е да се пише упоменат, също и упомената, упоменато, упоменати.
Договорът за покупко-продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта.
Другите имена на продукти, упоменати в този документ, може да са търговски марки.
Източник
Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 634.
23:38 27.08.2025
37 Охраната пази частната собственост мола
До коментар #33 от "А Дрътите ПенЦии...":Охраната не пази хората. Трябва да има полиция но няма не знам защо. Слободия.
23:39 27.08.2025