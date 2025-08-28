Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда

Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания за педофилия учител.

31-годишен преподавател е имал продължителна сексуална връзка с негова 13-годишна ученичка.

Това припомня БНТ.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор.