Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда

Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания за педофилия учител.
31-годишен преподавател е имал продължителна сексуална връзка с негова 13-годишна ученичка.
Това припомня БНТ.
Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.
Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор.
3 мърсула
Коментиран от #19
07:09 28.08.2025
4 Механик
1. Задържаният
2. за педофилия
3. учител
п.п.
Момиче, от врачанските села ли си???
07:11 28.08.2025
8 Никой
Ранното съзряване е вредно, ламбада и - кючеци.
07:25 28.08.2025
9 бай Митко
Коментиран от #10
07:33 28.08.2025
10 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #9 от "бай Митко":Не говори така , че ще развалиш етническия мир !
07:41 28.08.2025
11 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
07:41 28.08.2025
12 Любопитен
До коментар #7 от "Христо":Тоя Путлер някое от децата на Урсула ли е, защото децата бяха намерени в Германия?
Ако може и да уточниш на кого завиждаш - на момченцата или на Путлер?
07:50 28.08.2025
13 Маг
07:56 28.08.2025
14 Тома
07:57 28.08.2025
16 В Афганистан
08:02 28.08.2025
18 Даскала
08:04 28.08.2025
19 Дам
До коментар #3 от "мърсула":По принцип те търсят момиченца до 13-14 години
08:06 28.08.2025
20 Селянин
08:06 28.08.2025
21 Селянин
08:09 28.08.2025
23 Селянин
Някои местни наблюдения:
В област Сливен има по-подробни данни от местни здравни институции (Министерството на здравеопазването), където през 2022 г. е съобщено:
104 раждания от малолетни майки.
Сред случаите: майка на 10 години, 4 на 13 години, 28 на 14 години и 72 на 15 години.
Колко заведени дела за педофилия има в Сливен? Някой нещо да се самосезира. Или едни могат да тряскат деца, защото гласуват послушно, а другите не могат защото са учители?
08:12 28.08.2025
25 Порно
08:13 28.08.2025
26 Подобен учител
08:32 28.08.2025
27 Пловдив
08:56 28.08.2025
28 Няма съд
09:06 28.08.2025