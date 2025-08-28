Новини
България »
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда

Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда

28 Август, 2025 07:05 1 394 28

  • съд-
  • учител-
  • педофил

Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор

Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания за педофилия учител.

31-годишен преподавател е имал продължителна сексуална връзка с негова 13-годишна ученичка.

Това припомня БНТ.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мърсула

    9 6 Отговор
    чуека има изтънчен вкус

    Коментиран от #19

    07:09 28.08.2025

  • 4 Механик

    17 0 Отговор
    Сло-во-ре-да!
    1. Задържаният
    2. за педофилия
    3. учител
    п.п.
    Момиче, от врачанските села ли си???

    07:11 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Никой

    11 5 Отговор
    Това е гнусно. Се насочва вниманието на момичето към този аспект от живота, който е едва след след 20 години. Това е и едно от причините - да са слаби икономиките на южните страни.

    Ранното съзряване е вредно, ламбада и - кючеци.

    07:25 28.08.2025

  • 9 бай Митко

    35 1 Отговор
    Колко циганина има осъдени за педофилия, като циганетата почнаха да раждат по на 12 години?

    Коментиран от #10

    07:33 28.08.2025

  • 10 свиреп ОХЛЮВ

    20 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай Митко":

    Не говори така , че ще развалиш етническия мир !

    07:41 28.08.2025

  • 11 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    13 1 Отговор
    Има ли разлика между ПЕДОфилията и БОЙКОфилията ?

    07:41 28.08.2025

  • 12 Любопитен

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Христо":

    Тоя Путлер някое от децата на Урсула ли е, защото децата бяха намерени в Германия?
    Ако може и да уточниш на кого завиждаш - на момченцата или на Путлер?

    07:50 28.08.2025

  • 13 Маг

    16 1 Отговор
    Оставете го човека,беИзпълнил желанието на една фръцла.Къде му е вината.Учителите са за това,те учат желаещите.Тука няма насилие,всичко е по желание на двама.Клечката не може да се запали,ако няма драскало.Отъркала се е госпожичката,а сега обвинява.Тя също носи вина ,ако се търсят в случая виновни!

    07:56 28.08.2025

  • 14 Тома

    12 1 Отговор
    Той и човека от зайчарника трябваше да го отнесе затвора ама него нищо не го лови

    07:57 28.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В Афганистан

    8 0 Отговор
    На 13-14 са булки дете е докато не прокърви,и няма мензис

    08:02 28.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Даскала

    0 6 Отговор
    На бесилото и готово.

    08:04 28.08.2025

  • 19 Дам

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "мърсула":

    По принцип те търсят момиченца до 13-14 години

    08:06 28.08.2025

  • 20 Селянин

    11 1 Отговор
    Похвално, а педофилите от махалите с гласоподаватели от твърдият електорат кога ще са в затвора, че масово раждат на по 12-13 години. Една справка от родилните домове някой да вземе да изкара, и да ги почва по ред на номерата. Всички родили преди 18 да се арестуват и да си казват кой ги е оплодил и съответните бащи да са в панделата. А. Чакай. Сетих се. Не може, защото гласуват твърдо за една партия.

    08:06 28.08.2025

  • 21 Селянин

    12 0 Отговор
    2817 деца са родени през 2024 от майки под 18 години. Значи трябва да имаме минимум 2817 дела за педофилия. Някой нещо да се самосезира?

    08:09 28.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Селянин

    14 0 Отговор
    Още малко статистика САМО за Сливен:
    Някои местни наблюдения:
    В област Сливен има по-подробни данни от местни здравни институции (Министерството на здравеопазването), където през 2022 г. е съобщено:
    104 раждания от малолетни майки.
    Сред случаите: майка на 10 години, 4 на 13 години, 28 на 14 години и 72 на 15 години.
    Колко заведени дела за педофилия има в Сливен? Някой нещо да се самосезира. Или едни могат да тряскат деца, защото гласуват послушно, а другите не могат защото са учители?

    08:12 28.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Порно

    1 5 Отговор
    Киро Жарта го чака с нетърпение, дано човека се сети да си вземе качествени лубриканти. Скоро ще е европеец за пример

    08:13 28.08.2025

  • 26 Подобен учител

    11 0 Отговор
    имаше в затвора в Стара Загора. Влиза едно младо момче с костюмче, вратовръзка, донася на офицера някакви книжа и си излиза! Моят човек ми казва, че това е затворник! Ама..., не ми прилича на престъпник! - дивя се аз! С по лека присъда и подбор - обяснява! Ние искаме да бъдем обслужвани от хора! Той е тук, поради ,,педофилия"! Учител по физическо! Връзка с десетокласничка - 17 годишна! Смях! Педофилия!? Абе, майките го натопили и ето - 2 години и половина! Сигурно майките побесняха, че не е посегнал на тях, а други завидяха! Немея и питам - Е, този човек престъпник ли е...!? Не знам, братко, целия клас му идват на свиждане.....!

    08:32 28.08.2025

  • 27 Пловдив

    2 0 Отговор
    И все пак - колко “роми” са изправени пред съда за педофилия???

    08:56 28.08.2025

  • 28 Няма съд

    0 0 Отговор
    Да бъде закачен за врата на площад Майдан...

    09:06 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове