Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна

28 Август, 2025 09:31 1 382 52

Той предупреди за рисковете пред бюджета и за нарастващия държавен дълг

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автоматичното увеличаване на минималната работна заплата с формула, обвързана със средната, създава икономически дисбаланси и сериозно натоварва бюджета. Това заяви в ефира на бТВ Любомир Дацов – член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

По думите му системата, въведена преди две години, е „най-вредното нещо“, което може да се приложи върху пазара на труда. Причината – такава формула засилва процикличността: при икономически растеж създава излишно напрежение чрез изпреварващо вдигане на доходите, а в рецесия няма механизъм за адаптация.

„Какво ще правим при криза – ще намаляваме доходите ли?“, попита икономистът и допълни, че минималната заплата трябва да бъде резултат от икономически анализ, а не от автоматизъм или социален натиск.

Около 600 хиляди души ще имат повишение на доходите си, ако влезе в сила предложението на социалното министерство минималната работна заплата да стане 1213 лева.

В момента у нас минималното възнаграждение от малко над 1000 лева получават общо над 450 хиляди души.

Фискалният риск също се задълбочава. Според Дацов, ако не се предприемат сериозни мерки, бюджетният дефицит на страната ни може да надхвърли 3% от БВП.

„Дефицитът ще е толкова голям, колкото правителството реши да бъде“, каза Дацов, намеквайки, че все още има механизми за корекция. Той обаче предупреди, че системни практики като автоматични увеличения на заплати в МВР, образованието и администрацията генерират натиск върху бюджета и инфлацията.


  • 1 Данко Харсъзина

    41 2 Отговор
    Дацов да живее известно време на минимална.

    Коментиран от #14

    09:33 28.08.2025

  • 2 1488

    23 2 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    Коментиран от #51

    09:33 28.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Роки

    31 0 Отговор
    А-а, Мухляров, не така! Вече сме в клуба на богатите! Минимална пенсия 1000 евро, минимална заплата 2000 евро! Евроинтеграция, евростандарти, евроконвергенция! На ВСИЧКО отговаряме, Мухляров!

    Коментиран от #28

    09:34 28.08.2025

  • 5 Щукар

    20 1 Отговор
    В България минимална заплата не трябва да има. И без това заплати и пенсии са най-ниските от тези в цяла Европа. Все минимално ли трябва да живеем?

    09:34 28.08.2025

  • 6 честен циониост

    9 1 Отговор
    Скоро заплатата ще можете да харчите само в рамките на 3 месеца и после ту-ту като нейзговорените минути по Примата, ама това да не ви притеснява. Надали много успяват да заделят за черни дни и по настоящем.

    09:35 28.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Формулата за ограбване на народа

    14 1 Отговор
    От управляващата мафия , унищожава населението.

    09:36 28.08.2025

  • 9 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Всички да бъхтят за по 350 евро, край. Герп са велики

    09:39 28.08.2025

  • 10 и фрг същата използва

    6 1 Отговор
    лобистите дърпат чергата . а бюджета не се дава за каквото е нужно . малки заплати , малки пенсии , няма и компенсации . тежко се живее . и българия се обезлюдява . един гасарбайтер носи тук да харчи колкото 3 министри месечно . кой колко спечелва е от голямо значение .

    09:40 28.08.2025

  • 11 Ани

    22 1 Отговор
    Този стига е говорил навсякъде едно и също, като Хампарцумян. Като латерни са. Да пробва един месец на минимална и да разбере за какво става въпрос. Съвсем друга песен ще запее.

    09:41 28.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    21 2 Отговор
    А невдигането на минималната заплата не натоварва ли семейните бюджети на работещите за нея? Щото, има региони, където няма много работа и работодателите злоупотребяват с това.

    09:42 28.08.2025

  • 14 ФЕЙК

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Да бе, да не е луд да е на минимална та обиколката на врата му от 90 да стане на 45 сантиметра!

    09:43 28.08.2025

  • 15 Ужас

    21 2 Отговор
    Любомир Дацов викам всички да работим без пари, а заработеното да отива в твоя джоб???
    Някакъв на държавна хранилка тръгнал акъл да дава!

    09:48 28.08.2025

  • 16 Насока

    11 2 Отговор
    Трябва да премахнат формулите за умножение спрямо минимална и средна РЗ- най много им се радват депутати министри полицаи военни учители и тем подобни на издръжка на бюджета- те най много се радват на промяната на минималната РЗ

    09:48 28.08.2025

  • 17 Мухаа ха!

    19 0 Отговор
    Дацката ,нали е лапал " предимствата" на СРЗ,като зам.министър,за нея дума не споменава.Защото депутати, Министерски съвет, Президентство, Висша съдебна власт, Агенции,са в пряка зависимост от СРЗ,по формулата с която им се формира основната заплата.Там проблеми няма,когато " нараства" през 6 месеца.Пример с депутатие от миналия месец - 11% растеж на техните основни заплати- над 750 лв.Всички заедно- Крибчовци,едър бизнес, стопанска камара,скочиха като ужилени,щом става въпрос за МРЗ - което след Нова година ще стане 640 евро,без удръжките.Чорбаджията по ганъовски иска да му се работи с години,за нищожни пари.Такава тесла ще ядем над 3 милиона работещи и пенсионери със еврото,че засега ,дори не можем да си представим.Но каквото сам си направиш,и най върлият ти враг- не може!

    09:48 28.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Любопитен

    17 0 Отговор
    Каква криза бре, вече сме в Еврозоната и по улиците тече мед и масло:) Дацов ако не вярва да попита господаря си от Банкя.

    09:50 28.08.2025

  • 20 ганев

    11 0 Отговор
    ООООХ....ТУЙ КАК СЕ Е ..ОКЛАЛО.....ТАЗ ШИЯ НЕ Е ОТ ТУРШИЯ

    09:51 28.08.2025

  • 21 капитализма ще ви направи още по-бедни

    15 0 Отговор
    Само депутатската заплата с ежемесечни увеличение е от полза.Благодаря ви роби на труда!Вечно ваш десен обирджия на народа.

    09:52 28.08.2025

  • 22 Стига се излага Дацов

    10 0 Отговор
    Ами почвай самоубийци да търсиш за завода за барути

    09:52 28.08.2025

  • 23 съгласен

    14 0 Отговор
    Формулата за минималната работна заплата не е правилна. Вече сме в клуба на богатите и минималната работна заплата трябва да е колкото средната в Еврозоната - 1300 евро, а минималната пенсия - 1050 евро.

    09:53 28.08.2025

  • 24 Да те питам Дацов

    18 0 Отговор
    Ти какво точно произвеждаш Дацов, във Фискалния съвет ? Фекалии?

    09:55 28.08.2025

  • 25 Я кажи сега

    19 0 Отговор
    Колко точно човека сте в този велик "Фискален съвет" и колко са ви заплатите ? А? Че като ви гледам сайта и ми се доплаква кви мозъци сте се събрали там

    09:57 28.08.2025

  • 26 Реалност

    18 1 Отговор
    МРЗ - 1 500 евро, мин. пенсия - 1 000 евро.
    Лесно може да се постигне - брой депутати 40, брой министерства 4 /сега имаме повече от Китай/, намаляване на държавните служители с 80%

    09:57 28.08.2025

  • 27 Точно "социален натиск" е нужен

    13 1 Отговор
    Ама брутален!

    09:59 28.08.2025

  • 28 Логиката

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Роки":

    Формулата за определяне на минималната РЗ трябва да отчита издръжката на живота и необходимото потребление на работещите на храни, дрехи, услуги (козметични, здравни и т.н), жилище, развлечения, почивки - така щото хората да могат да водят нормален човешки живот в резуртат на това, че работят. Всичко друго е феодализъм или робство или комунизъм, но не и нормална пазарна икономика. Като няма кой да им работи защо не наддават за работници, а продължават да се чудят кого и как да излъжат да им работи безплатно?

    10:03 28.08.2025

  • 29 Изкукономика

    10 1 Отговор
    Точно така, минималната заплата трябва да е 0,00 лв/евро. Така няма да се наложи превалутиране и плащане на осигуровки. Работещите бедни и пенциите да взимат само купони за храна от магЪзина. Щом шишибоко и жеуезното правителство подкрепят Украйна, всички трябва солидарно да търпят без да мрънкат.

    Коментиран от #37

    10:04 28.08.2025

  • 30 Тази нова структура

    11 0 Отговор
    Създадена от парламента и наречена "Фискален съвет" просто няма реална дейност нито пък полза от нея има. Но много важно беше още хрантутници на държавната софра да се тъпосат с пет цифрени заплати . А вижте на сайта им какво са написали тея мушмороци относно дейността си и се замислете ! Но иначе точно те врякат как държавната администрация била раздута.....

    10:05 28.08.2025

  • 31 Какъв фискален съвет

    9 0 Отговор
    С евро защо още има фискален съвет? Какво фискуват там по-точно? То важи и за валутния борд, какъв фискален съвет, нали е фиксирано?

    10:06 28.08.2025

  • 32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    11 1 Отговор
    КАКВО ЗНАЧИ СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.ШЕФА И ШОФЬОРА МУ ЯДАТ СРЕДНО ПО 5 КЕБАБЧЕТА НО НА ПРАСТИКА ШЕФА ЯДЕ 8 КЕБАБЧЕТА А ШОФЬОРА МУ ДВЕ.ТОВА Е СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.КАЗВАЙТЕ ЗА МИНИМАЛНА НО КАЗВАЙТЕ КОЛКО Е МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА И ПЕНСИ ВЪВ ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ЕС И КОЛКО Е ПРИ НАС.НАЛИ СМЕ РАВНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ТОЗИ СЪЮЗ.

    10:06 28.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тъй

    8 0 Отговор
    тъй... То само формулата за депутатската заплата е полезна.

    10:06 28.08.2025

  • 35 Цървул

    4 2 Отговор
    Така трябва да е все още , поради простичката причина - бизнеса у нас е некадърен да произвежда и изнася стоки с висока принадена стойност . За да има за всичко и да остава . Това е . Калпава работа . Иска се ум за това . Такъв липсва .

    10:07 28.08.2025

  • 36 Точен

    7 0 Отговор
    Точно този специЯлист обясняваше трилионите ползи от Еврозоната, а сега обяснява причините за обедняването на българите!

    10:08 28.08.2025

  • 37 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Изкукономика":

    СЪГЛАСЕН НО КРАДЦИТЕ КОИТО ОГРАБИХА БЪЛГАРИЯ ДА НИ ПЛАЩАТ ТОК ВОДА ОТОПЛЕНИЕ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ ИТЕЛЕФОНИ.

    10:09 28.08.2025

  • 38 МДАААА ВРЕДНА Е

    2 0 Отговор
    НИКАКВА ЗАПЛАТА НЪЛГАРИНО РАБОТИ ДАРОМ ЗА МУТРЯГИТЕ

    10:12 28.08.2025

  • 39 Вчера олигофренясалата Теменужка

    4 0 Отговор
    Каза че още 5 милиарда лева в ББР щяла да набуха, само не каза от кое точно перо в бюджета ще ги вземе. Естествено пак заседанието на МС беше закрито и стенограма на сайта няма ....

    10:13 28.08.2025

  • 40 Фискален Съвет

    1 1 Отговор
    Мисия и цели Законът за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми ситуира и регламентира дейността на новия независим орган, като определя следните основни цели: независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната. Основните принципи за осъществяване на дейността на Фискалния съвет са: независимост и публичност; обективност и прозрачност; равнопоставеност на всички негови членове.

    Коментиран от #41

    10:15 28.08.2025

  • 41 независимо наблюдение и анализ на

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Фискален Съвет":

    "бюджетната рамка" .....ама толкова "независимо" че за това са на държавна заплата щото е независимо ....

    10:18 28.08.2025

  • 42 Всичко което трябва да знаете

    2 0 Отговор
    Формулата при демокрация е следната: Поне 25% от БВП на зает, е минималната заплата. БВП е примерно 100-милиарда долара при 2-милиона заети. Тогава излиза - че БВП на зает е 50000 долара, тоест средно един работник прави 50хил. долара добавена стойност, а 25% е поне 12000. Тоест минималната заплата трябва да е 1000 долара. А в допълнение за справедливост и нормална икономика - нормално потребление, трябва всеки да е в профсъюз - който да изисква предприятието да дава 70% от добавената стойност за трудови разходи и 70% от тези 70% да е минималната заплата. Швейцария отделя 70% от БВП за трудови разходи, заплати.. България 50%. 2024г. Спестяванията на бизнесът са 150 милиарда лева, на работническата класа са 1,5-милиарда лева. 90% от работниците нямат спестявания. Без да смятаме недвижимото имущество и инвестицията в акции и крипто..

    10:20 28.08.2025

  • 43 Запитвам се

    1 0 Отговор
    На какво финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии? Повишена е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Повишаването на заплатите и пенсии означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .
    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?

    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?

    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    Анулирани ли са неизгоднитте концесационни договори за Летището, Софийска вода, електроцентралите и др.

    Прекратен ли е изтичащият договор с американците за безпланите им бази, а помощите за Украйна с безнадежното им заплащане от страна на Украйна?

    Коментиран от #47, #50

    10:24 28.08.2025

  • 44 Един

    1 0 Отговор
    Разбира се - трябват ви роби, не работници!
    То и формулата за формиране на заплатите в държавния сектор е вредна... ама ви търпим да пресмятате по няколко минимални, които прибирате в джоба си...Ояло се пр@се!

    10:32 28.08.2025

  • 45 Тези

    1 1 Отговор
    Браво.Един по-умен човек.Как да се обясни на дървени философи че държавата я карат към фалит умишлено.Е са нужни войни.Онези от изток си имат хора Евроатлантици КГБ йци под прикритие начело с Пеевски Бойко и другите.Сегашните млади нефелници не знаят какво ги чака.

    10:32 28.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Конвергенция

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Запитвам се":

    Конвергениция на доходите е смисълът. Това е последният бюджет, приеман от НС. Следващите ще се правят във Франкфурт. Там корекциите ще са с по 1-2 процента най-много. За инфлацията си напълно прав. Само така Западът може да отложи крахът си. Инфлацията изплаща дългове. Гърция беше на 300% към БВП дълг, днес е на 150%. България е също вече над 120% за няма и пет години. Дългът ни го представят разделен на части, на правителството, на общините, на банките, на бнб, като се сумира е над 120% от БВП.

    10:40 28.08.2025

  • 48 Работата на Държавата е !

    2 0 Отговор
    Работата на Държавата е !

    Да стимулира Ефективната икономика !

    И създава равни условия за всички !

    Не само за Фирмите на своите Приятели !

    Коментиран от #49

    10:44 28.08.2025

  • 49 За собствениците на Фирмите

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Работата на Държавата е !":

    За собствениците на Фирмите !

    На своите Ортаци !

    10:45 28.08.2025

  • 50 От Варна

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Запитвам се":

    Правилно зададен въпрос, но насочен не към когото трябва! Защо не питате “ върхушката”, на какво основание увеличава собствените си заплати и заплатите на “специални” професии, които с нищо не допринасят за това, което сте изредили? И защо не питате на какво основание растат така бясно цените в България? Само лекарствата , които се ползват от гневящите Ви пенсионери са вече два пъти по-скъпи! Защо се гневите към хората, които имат средства само да преживяват и то повече от скромно? А повечето са честни и почтени граждани, работили преди или сега , добросъвестно и старателно. И ограбвани в труда си от знайни и известни даже поименно люде -уж бизнесмени!? Срамота!

    10:51 28.08.2025

  • 51 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Казах ти 2 ПЪТИ да купуваш не измислено Олио от 3лв,а Супер-Олио "Клас" от ЛИДЛ по 2,49лв,ти пак си знаеш твоето.

    10:58 28.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

