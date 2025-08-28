Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна

Автоматичното увеличаване на минималната работна заплата с формула, обвързана със средната, създава икономически дисбаланси и сериозно натоварва бюджета. Това заяви в ефира на бТВ Любомир Дацов – член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.
По думите му системата, въведена преди две години, е „най-вредното нещо“, което може да се приложи върху пазара на труда. Причината – такава формула засилва процикличността: при икономически растеж създава излишно напрежение чрез изпреварващо вдигане на доходите, а в рецесия няма механизъм за адаптация.
„Какво ще правим при криза – ще намаляваме доходите ли?“, попита икономистът и допълни, че минималната заплата трябва да бъде резултат от икономически анализ, а не от автоматизъм или социален натиск.
Около 600 хиляди души ще имат повишение на доходите си, ако влезе в сила предложението на социалното министерство минималната работна заплата да стане 1213 лева.
В момента у нас минималното възнаграждение от малко над 1000 лева получават общо над 450 хиляди души.
Фискалният риск също се задълбочава. Според Дацов, ако не се предприемат сериозни мерки, бюджетният дефицит на страната ни може да надхвърли 3% от БВП.
„Дефицитът ще е толкова голям, колкото правителството реши да бъде“, каза Дацов, намеквайки, че все още има механизми за корекция. Той обаче предупреди, че системни практики като автоматични увеличения на заплати в МВР, образованието и администрацията генерират натиск върху бюджета и инфлацията.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
09:33 28.08.2025
2 1488
ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95
Коментиран от #51
09:33 28.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Роки
Коментиран от #28
09:34 28.08.2025
5 Щукар
09:34 28.08.2025
6 честен циониост
09:35 28.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Формулата за ограбване на народа
09:36 28.08.2025
9 ООрана държава
09:39 28.08.2025
10 и фрг същата използва
09:40 28.08.2025
11 Ани
09:41 28.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
09:42 28.08.2025
14 ФЕЙК
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Да бе, да не е луд да е на минимална та обиколката на врата му от 90 да стане на 45 сантиметра!
09:43 28.08.2025
15 Ужас
Някакъв на държавна хранилка тръгнал акъл да дава!
09:48 28.08.2025
16 Насока
09:48 28.08.2025
17 Мухаа ха!
09:48 28.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Любопитен
09:50 28.08.2025
20 ганев
09:51 28.08.2025
21 капитализма ще ви направи още по-бедни
09:52 28.08.2025
22 Стига се излага Дацов
09:52 28.08.2025
23 съгласен
09:53 28.08.2025
24 Да те питам Дацов
09:55 28.08.2025
25 Я кажи сега
09:57 28.08.2025
26 Реалност
Лесно може да се постигне - брой депутати 40, брой министерства 4 /сега имаме повече от Китай/, намаляване на държавните служители с 80%
09:57 28.08.2025
27 Точно "социален натиск" е нужен
09:59 28.08.2025
28 Логиката
До коментар #4 от "Роки":Формулата за определяне на минималната РЗ трябва да отчита издръжката на живота и необходимото потребление на работещите на храни, дрехи, услуги (козметични, здравни и т.н), жилище, развлечения, почивки - така щото хората да могат да водят нормален човешки живот в резуртат на това, че работят. Всичко друго е феодализъм или робство или комунизъм, но не и нормална пазарна икономика. Като няма кой да им работи защо не наддават за работници, а продължават да се чудят кого и как да излъжат да им работи безплатно?
10:03 28.08.2025
29 Изкукономика
Коментиран от #37
10:04 28.08.2025
30 Тази нова структура
10:05 28.08.2025
31 Какъв фискален съвет
10:06 28.08.2025
32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
10:06 28.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тъй
10:06 28.08.2025
35 Цървул
10:07 28.08.2025
36 Точен
10:08 28.08.2025
37 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #29 от "Изкукономика":СЪГЛАСЕН НО КРАДЦИТЕ КОИТО ОГРАБИХА БЪЛГАРИЯ ДА НИ ПЛАЩАТ ТОК ВОДА ОТОПЛЕНИЕ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ ИТЕЛЕФОНИ.
10:09 28.08.2025
38 МДАААА ВРЕДНА Е
10:12 28.08.2025
39 Вчера олигофренясалата Теменужка
10:13 28.08.2025
40 Фискален Съвет
Коментиран от #41
10:15 28.08.2025
41 независимо наблюдение и анализ на
До коментар #40 от "Фискален Съвет":"бюджетната рамка" .....ама толкова "независимо" че за това са на държавна заплата щото е независимо ....
10:18 28.08.2025
42 Всичко което трябва да знаете
10:20 28.08.2025
43 Запитвам се
Повишаването на заплатите и пенсии означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
.
Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
Анулирани ли са неизгоднитте концесационни договори за Летището, Софийска вода, електроцентралите и др.
Прекратен ли е изтичащият договор с американците за безпланите им бази, а помощите за Украйна с безнадежното им заплащане от страна на Украйна?
Коментиран от #47, #50
10:24 28.08.2025
44 Един
То и формулата за формиране на заплатите в държавния сектор е вредна... ама ви търпим да пресмятате по няколко минимални, които прибирате в джоба си...Ояло се пр@се!
10:32 28.08.2025
45 Тези
10:32 28.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Конвергенция
До коментар #43 от "Запитвам се":Конвергениция на доходите е смисълът. Това е последният бюджет, приеман от НС. Следващите ще се правят във Франкфурт. Там корекциите ще са с по 1-2 процента най-много. За инфлацията си напълно прав. Само така Западът може да отложи крахът си. Инфлацията изплаща дългове. Гърция беше на 300% към БВП дълг, днес е на 150%. България е също вече над 120% за няма и пет години. Дългът ни го представят разделен на части, на правителството, на общините, на банките, на бнб, като се сумира е над 120% от БВП.
10:40 28.08.2025
48 Работата на Държавата е !
Да стимулира Ефективната икономика !
И създава равни условия за всички !
Не само за Фирмите на своите Приятели !
Коментиран от #49
10:44 28.08.2025
49 За собствениците на Фирмите
До коментар #48 от "Работата на Държавата е !":За собствениците на Фирмите !
На своите Ортаци !
10:45 28.08.2025
50 От Варна
До коментар #43 от "Запитвам се":Правилно зададен въпрос, но насочен не към когото трябва! Защо не питате “ върхушката”, на какво основание увеличава собствените си заплати и заплатите на “специални” професии, които с нищо не допринасят за това, което сте изредили? И защо не питате на какво основание растат така бясно цените в България? Само лекарствата , които се ползват от гневящите Ви пенсионери са вече два пъти по-скъпи! Защо се гневите към хората, които имат средства само да преживяват и то повече от скромно? А повечето са честни и почтени граждани, работили преди или сега , добросъвестно и старателно. И ограбвани в труда си от знайни и известни даже поименно люде -уж бизнесмени!? Срамота!
10:51 28.08.2025
51 оня с коня
До коментар #2 от "1488":Казах ти 2 ПЪТИ да купуваш не измислено Олио от 3лв,а Супер-Олио "Клас" от ЛИДЛ по 2,49лв,ти пак си знаеш твоето.
10:58 28.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.