Бащата на Сияна закупи мобилен ехограф за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”

Бащата на Сияна закупи мобилен ехограф за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”

28 Август, 2025 10:11 807 31

Дарението е за 17 520 лева

Бащата на Сияна закупи мобилен ехограф за реанимацията в УМБАЛ “Бургас” - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”.

За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там.

Това написа във "Фейсбук" бащата на убитата в катастрофа Сияна - Николай Попов.

Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг.

Добрите медици имат нужда от добра апаратура.

Доброто е заразно - фирмата доставчик ми продаде техниката с огромна отстъпка и без никаква печалба.

Благодаря!

Както обещах публикувам платежните нареждания.

Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата.

Бащата на Сияна закупи мобилен ехограф за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”
Снимка: Фейсбук

Бащата на Сияна закупи мобилен ехограф за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”
Снимка: Фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тоя по няколко пъти го показвате

    7 5 Отговор
    на ден

    барем да прави партия срещу корупцията

    Коментиран от #14

    10:13 28.08.2025

  • 2 честен циониост

    6 5 Отговор
    Единственият гербаджия, който дарява е Бащицата.

    10:13 28.08.2025

  • 3 Гост

    15 2 Отговор
    Браво на човека. Докато изчезват милиони откраднати от залъка ни , този човек отделя от останалото от неговия за да помогне с нещо.

    10:14 28.08.2025

  • 4 От кого е получил обещетение

    9 1 Отговор
    То делото още не е минало камоли да е стигнало на етап обещетение.
    Но добре е направил за ехографа. Бургаските лекари заслужават.

    Коментиран от #5, #9

    10:15 28.08.2025

  • 5 честен циониост

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "От кого е получил обещетение":

    Води се хонорар, а не обещетение.

    10:16 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бургаските медици

    5 0 Отговор
    Много им се насъбра тая година. Пък и региона е един труден.

    10:18 28.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Браво на човека!

    10:20 28.08.2025

  • 9 Защо слагаш минус

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "От кого е получил обещетение":

    Не можеш да кажеш.

    10:21 28.08.2025

  • 10 Сталин

    9 0 Отговор
    Абе къде беше тая мутра на Гроб преди ,защо тогава не правеше дарения и не говореше против властта

    10:24 28.08.2025

  • 11 смятко смятков

    3 0 Отговор
    Е смятай,че с тия милиарди бюджет не могат да осигурят материалната база за реанимацията на който и да е областен град...бая краденье пада тия внуци да му мислят как ще ги харчат парите на дядя си..ако оцелеят по пътищата

    10:24 28.08.2025

  • 12 Българин

    7 1 Отговор
    Този е единственият гербаджия от когото има смисъл.. смятай значи, ако умрат децата на всички гербаджии, България ще стане рай!

    10:25 28.08.2025

  • 13 Защо

    7 0 Отговор
    Защо в болницата няма мобилен ехограф? При над 24 милиарда за здравеопазване. 10 милиарда по здравна каса, 14 милиарда официално доплащане и няма някакво елементарно портативно устройство.

    10:25 28.08.2025

  • 14 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоя по няколко пъти го показвате":

    Къв тий проблема ве отрепан, показва ти го порно сайтчето, щото му следят живота , жадни за нивинки

    10:26 28.08.2025

  • 15 Скромен

    2 0 Отговор
    Тих и скромен човечец.

    10:27 28.08.2025

  • 16 Супер

    1 0 Отговор
    Сега ще се чудят къде са го прибрали.

    Коментиран от #19

    10:31 28.08.2025

  • 17 парадиращ баща

    4 0 Отговор
    доброто не се парадира!

    10:32 28.08.2025

  • 18 благородно

    0 0 Отговор
    на беге флоридата няма мед обслужване . туризма не е лекуван . има нужда . за първи път видях разликата в цвета на очите . кафяви и сини . има вече мерки за пътна безопасност . апи работи добре . нови камери . по статистика от септември до октомври стават много катастрофи .

    10:32 28.08.2025

  • 19 Всйщност

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Супер":

    Такова има във всяка линейка, но не знаят как се работи с него, мерят само кръвно.

    10:33 28.08.2025

  • 20 Един

    5 1 Отговор
    Тия неща се правят тихо, без показност.
    Другото е чесане на его!

    10:34 28.08.2025

  • 21 1488

    5 0 Отговор
    утре ще купи лавка, вдругиден ктб и така

    10:38 28.08.2025

  • 22 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 0 Отговор
    Аман от тоя

    10:42 28.08.2025

  • 23 Гербаджиите

    2 0 Отговор
    с един ехограф си измиха лицето пред народа, а народа ще ги дари с любовта си скоро.

    10:46 28.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Госъ

    1 3 Отговор
    Евала на човека с голямо Ч .. Обаче къде отива бюджета на здравната каса , че все няма пари за лечение апаратура доктори.. Една част точат ЯКО за сметка на съвестните лекари и всички граждани !!!

    10:46 28.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кой би трябвало да купи ехограф за УМБАЛ

    3 0 Отговор
    Кой би трябвало да купи ехограф за УМБАЛ "Бургас"?????
    Отговорността за осигуряване на апаратура в държавна/общинска болница обикновено е на:
    • Държавата, ако болницата е държавна (чрез Министерството на здравеопазването)
    • Общината, ако болницата е общинска (в случая – УМБАЛ Бургас е държавна, но с общинско участие)
    • Самата болница, ако има приходи (от дейности по НЗОК, платени услуги и др.)
    • Проекти/еврофондове, но това е по-бавно и не винаги успешно.
    Тоест: държавата или ръководството на болницата носят отговорност за осигуряване на такова базово медицинско оборудване. Не частни лица, не родители, не дарители.

    10:50 28.08.2025

  • 28 Липса на инициативност от страна на ръко

    2 0 Отговор
    Липса на инициативност от страна на ръководството – ако някой не настоява, не го включва в бюджета, не го поръчва – нищо не се случва.
    Нисък приоритет – ехографът може да не е бил приоритет в списъка (което е абсурдно, ако става дума за нуждаещи се пациенти)
    Пренебрежение или немарливост – понякога просто липсва ангажираност
    Фактът, че родител или близък човек купува медицинска апаратура...
    ...говори повече от всякакви официални изказвания:
    Че системата не работи както трябва
    Че сме стигнали дотам, че хората да поемат задълженията на институциите
    Че за някои пациенти помощта идва само ако някой близък се „разрови“ и действа сам

    10:53 28.08.2025

  • 29 Лорелай

    1 0 Отговор
    Бащата на Сияна е закупил мобилен ехограф на стойност 17 520 лв. за нуждите на болницата в Бургас. Това поражда въпроси относно финансирането и приоритизирането на основни медицински ресурси, та възникват въпросите:
    1. Има ли официален недостиг на мобилни ехографи в болницата?
    2. Защо болницата не е осигурила този апарат самостоятелно?
    3. Има ли одобрен бюджет или проект, в който е предвидено закупуване на подобна техника?
    4. Има ли приета процедура или механизъм за приемане на дарения на медицинска техника?
    5. Колко дарения на апаратура са получени от частни лица през последните 5 години?

    10:57 28.08.2025

  • 30 Кой трябваше да купи ехографа за УМБАЛ

    1 0 Отговор
    Ръководството на болницата, със средства от:

    1. Държавния бюджет (чрез Министерството на здравеопазването)

    2. Общината, ако има участие в управлението

    3. Собствени приходи на болницата (от дейности, финансирани от НЗОК или платени услуги)

    4. Проекти или дарения, при нужда – но по инициатива на институцията

    Не частни лица, не родители, не пациенти.

    Ако апаратът е бил наистина необходим, а не е осигурен по служебен ред, това е управленска и системна недостатъчност!!!!

    10:59 28.08.2025

  • 31 Кривак

    0 0 Отговор
    Един мобилен ехограф наистина би бил много полезен за болница като УМБАЛ Бургас. Ето защо:
    Защо мобилен ехограф е важен:
    Бърза диагностика при спешни и легнали пациенти: Ехографията е ключова за установяване причината при коремна болка, кръв в корема, панкреатит, аневризми и др.
    Гъвкавост и мобилност: Мобилен ехограф може да се използва директно в операционни зали, интензивни отделения, линейки и спешни отделения. Това улеснява работата на медици и намалява времето до диагностика.
    Допълващи случаи към стационарните кабинети: Макар че УМБАЛ Бургас вече разполага със стационарни ехографи (включително за спешни и родилни отделения) , мобилният ехограф позволява диагностика извън тези фиксирани кабинети — например при възрастни пациенти, критично болни или такива с ограничения за придвижване.

    11:02 28.08.2025

Новини по градове:
