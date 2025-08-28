Бащата на Сияна закупи мобилен ехограф за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”

Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”.
За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там.
Това написа във "Фейсбук" бащата на убитата в катастрофа Сияна - Николай Попов.
Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг.
Добрите медици имат нужда от добра апаратура.
Доброто е заразно - фирмата доставчик ми продаде техниката с огромна отстъпка и без никаква печалба.
Благодаря!
Както обещах публикувам платежните нареждания.
Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата.
Снимка: Фейсбук
1 тоя по няколко пъти го показвате
барем да прави партия срещу корупцията
Коментиран от #14
10:13 28.08.2025
2 честен циониост
10:13 28.08.2025
3 Гост
10:14 28.08.2025
4 От кого е получил обещетение
Но добре е направил за ехографа. Бургаските лекари заслужават.
Коментиран от #5, #9
10:15 28.08.2025
5 честен циониост
До коментар #4 от "От кого е получил обещетение":Води се хонорар, а не обещетение.
10:16 28.08.2025
7 Бургаските медици
10:18 28.08.2025
8 Последния Софиянец
10:20 28.08.2025
9 Защо слагаш минус
До коментар #4 от "От кого е получил обещетение":Не можеш да кажеш.
10:21 28.08.2025
10 Сталин
10:24 28.08.2025
11 смятко смятков
10:24 28.08.2025
12 Българин
10:25 28.08.2025
13 Защо
10:25 28.08.2025
14 Гошо
До коментар #1 от "тоя по няколко пъти го показвате":Къв тий проблема ве отрепан, показва ти го порно сайтчето, щото му следят живота , жадни за нивинки
10:26 28.08.2025
15 Скромен
10:27 28.08.2025
16 Супер
Коментиран от #19
10:31 28.08.2025
17 парадиращ баща
10:32 28.08.2025
18 благородно
10:32 28.08.2025
19 Всйщност
До коментар #16 от "Супер":Такова има във всяка линейка, но не знаят как се работи с него, мерят само кръвно.
10:33 28.08.2025
20 Един
Другото е чесане на его!
10:34 28.08.2025
21 1488
10:38 28.08.2025
22 КОЛЬО ПАРЪМА
10:42 28.08.2025
23 Гербаджиите
10:46 28.08.2025
25 Госъ
10:46 28.08.2025
27 Кой би трябвало да купи ехограф за УМБАЛ
Отговорността за осигуряване на апаратура в държавна/общинска болница обикновено е на:
• Държавата, ако болницата е държавна (чрез Министерството на здравеопазването)
• Общината, ако болницата е общинска (в случая – УМБАЛ Бургас е държавна, но с общинско участие)
• Самата болница, ако има приходи (от дейности по НЗОК, платени услуги и др.)
• Проекти/еврофондове, но това е по-бавно и не винаги успешно.
Тоест: държавата или ръководството на болницата носят отговорност за осигуряване на такова базово медицинско оборудване. Не частни лица, не родители, не дарители.
10:50 28.08.2025
28 Липса на инициативност от страна на ръко
Нисък приоритет – ехографът може да не е бил приоритет в списъка (което е абсурдно, ако става дума за нуждаещи се пациенти)
Пренебрежение или немарливост – понякога просто липсва ангажираност
Фактът, че родител или близък човек купува медицинска апаратура...
...говори повече от всякакви официални изказвания:
Че системата не работи както трябва
Че сме стигнали дотам, че хората да поемат задълженията на институциите
Че за някои пациенти помощта идва само ако някой близък се „разрови“ и действа сам
10:53 28.08.2025
29 Лорелай
1. Има ли официален недостиг на мобилни ехографи в болницата?
2. Защо болницата не е осигурила този апарат самостоятелно?
3. Има ли одобрен бюджет или проект, в който е предвидено закупуване на подобна техника?
4. Има ли приета процедура или механизъм за приемане на дарения на медицинска техника?
5. Колко дарения на апаратура са получени от частни лица през последните 5 години?
10:57 28.08.2025
30 Кой трябваше да купи ехографа за УМБАЛ
1. Държавния бюджет (чрез Министерството на здравеопазването)
2. Общината, ако има участие в управлението
3. Собствени приходи на болницата (от дейности, финансирани от НЗОК или платени услуги)
4. Проекти или дарения, при нужда – но по инициатива на институцията
Не частни лица, не родители, не пациенти.
Ако апаратът е бил наистина необходим, а не е осигурен по служебен ред, това е управленска и системна недостатъчност!!!!
10:59 28.08.2025
31 Кривак
Защо мобилен ехограф е важен:
Бърза диагностика при спешни и легнали пациенти: Ехографията е ключова за установяване причината при коремна болка, кръв в корема, панкреатит, аневризми и др.
Гъвкавост и мобилност: Мобилен ехограф може да се използва директно в операционни зали, интензивни отделения, линейки и спешни отделения. Това улеснява работата на медици и намалява времето до диагностика.
Допълващи случаи към стационарните кабинети: Макар че УМБАЛ Бургас вече разполага със стационарни ехографи (включително за спешни и родилни отделения) , мобилният ехограф позволява диагностика извън тези фиксирани кабинети — например при възрастни пациенти, критично болни или такива с ограничения за придвижване.
11:02 28.08.2025