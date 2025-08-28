Бащата на Сияна закупи мобилен ехограф за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”

Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ “Бургас”.

За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там.

Това написа във "Фейсбук" бащата на убитата в катастрофа Сияна - Николай Попов.

Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг.

Добрите медици имат нужда от добра апаратура.

Доброто е заразно - фирмата доставчик ми продаде техниката с огромна отстъпка и без никаква печалба.

Благодаря!

Както обещах публикувам платежните нареждания.

Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата.

Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук