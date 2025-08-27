Новата обслужваща банка на София – ясна в началото на септември

В началото на септември трябва да е ясно коя ще е обслужващата банка на София. Това заяви пред БНР Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет, член на Комисията по финанси.

"Вчера бяха отворени техническите предложения. Комисията трябва да ги прегледа и да види дали всяка от банките отговаря на критериите за подбор. След това се отварят ценовите предложения. Това може да стане в много кратък времеви срок, надявам се може би до 10 дни, т.е. в началото на септември. Комисията ще оцени предложенията, ще има среща с всеки от участниците, които да кажат дали могат да подобрят нещо в това, което са предложили като техническо решение, и на база на това и на ясно определената методика ще бъде избрана банката, която е дала най-добро предложение. Следващата стъпка е кметът да сключи договор с нея", обясни той.

Димитров не очаква да има проблеми със сметките при преминаването от едната към другата банка:

"Хубавото е, че процедурата започна много бързо, ще завърши скоро. Имаме около 1 месец, за да се премине от едната към другата банка. /.../ Ключовото е, че не се допусна забавяне".

"Имаше първоначален доклад, в който имаше 5 банки. Когато се изработиха критериите за подбор, там се сложиха много стриктни изисквания. Това са изисквания, за да сме сигурни, че която и банка да бъде избрана, тя ще бъде много стабилна и няма да има прекъсвания в обслужването на Столичната община", напомни още общинският съветник и изброи какви са критериите.

По думите му сегашната обслужваща банка не отговаря на заложените по-високи критерии. "Ние не можем да имаме кредитен рейтинг колкото държавата", подчерта Бойко Димитров.

В предаването "12+4" той обясни защо сега се стигна до смяна на обслужващата банка на София:

"30 години имахме една и съща обслужваща банка. Тя първо беше създадена от Столична община, т.е. тогава тя с основание носеше това име. През 2018 г. банката беше продадена на частен инвеститор. Още тогава следваше да се направи процедура и да се избере обслужваща банка вече на конкурентен принцип. Въпросът е защо 7 години нищо не е направено".

2,5 млрд. лв. са парите, които минават през обслужващата банка, посочи общинският съветник и добави: "В самата банка остават много по-малък размер средства. Всяка вечер голямата част от парите, които са постъпления от данъци, минават през обслужващата банка и веднага отиват към БНБ. Има сметки, които остават като наличности - това обикновено са около 100 млн. лв.".

Столична община е един от най-големите клиенти, бюджетни организации, припомни той и изказа мнението си, че това е причината въпросът да се политизира.

"Като община сме длъжни да изберем голяма и стабилна банка. Реално това би трябвало да е чисто технически въпрос - да се преминава от една банка към друга".

По думите му е потушено вътрешното напрежение в ПП-ДБ по случая със смяната на банката:

"С Благовеста Кенарова работим много добре. Различията бяха изяснени. Този въпрос е изчистен. Тя по никакъв начин не е спирала работата на работната група".

Бойко Димитров коментира и скандала около ПЕТ-скенера в Пета градска болница:

"Решението там е дали е възможно да се коригира достатъчно документацията на процедурата или това вече налага изцяло нова процедура. Сигурен съм, че там ще се върви в правилната посока. Директорът на болницата оповести много нередности. Самата поръчка е направена по начин, който е на ръба на закона".

По думите му трябва да продължи работата на ПЕТ-скенера. Поискахме от директора сериозен анализ за това кое е по-ефективно за болницата - дали да го взима под наем или да има собствен ПЕТ-скенер, посочи той.

Общинският съветник е категоричен, че процедурата в този вид няма да завърши - или ще бъде много по-ниска сумата, която се плаща към частното дружество, или ще се върви към други варианти.

Досегашният договор за предоставяне на ПЕТ-скенера е удължен докато се подпише нов договор, т.е. не би следвало да има прекъсване на дейността, увери Димитров.

Против сме увеличение на данъците като ставки, категоричен бе Бойко Димитров. Но:

"Общинските данъци зависят от данъчните оценки на имотите, които не са пипани от 2009 г. Те трябва да се актуализират и те да са близко до пазарните".

Повишаване на цената на билета за градски транспорт и цената за паркиране в зоните на София трябва да се направи след ясен разчет и анализ за това защо се налага това увеличение, къде трябва да се разширява зоната и най-важното - как ще се инвестират тези средства, смята той.

За него най-добрите инвестиции са в образованието.