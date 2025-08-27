Новини
България »
Новата обслужваща банка на София – ясна в началото на септември

Новата обслужваща банка на София – ясна в началото на септември

27 Август, 2025 14:49 345 4

  • общинска-
  • банка-
  • софия

Вчера бяха отворени техническите предложения. Комисията трябва да ги прегледа и да види дали всяка от банките отговаря на критериите за подбор. След това се отварят ценовите предложения

Новата обслужваща банка на София – ясна в началото на септември - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В началото на септември трябва да е ясно коя ще е обслужващата банка на София. Това заяви пред БНР Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет, член на Комисията по финанси.

"Вчера бяха отворени техническите предложения. Комисията трябва да ги прегледа и да види дали всяка от банките отговаря на критериите за подбор. След това се отварят ценовите предложения. Това може да стане в много кратък времеви срок, надявам се може би до 10 дни, т.е. в началото на септември. Комисията ще оцени предложенията, ще има среща с всеки от участниците, които да кажат дали могат да подобрят нещо в това, което са предложили като техническо решение, и на база на това и на ясно определената методика ще бъде избрана банката, която е дала най-добро предложение. Следващата стъпка е кметът да сключи договор с нея", обясни той.

Димитров не очаква да има проблеми със сметките при преминаването от едната към другата банка:

"Хубавото е, че процедурата започна много бързо, ще завърши скоро. Имаме около 1 месец, за да се премине от едната към другата банка. /.../ Ключовото е, че не се допусна забавяне".

"Имаше първоначален доклад, в който имаше 5 банки. Когато се изработиха критериите за подбор, там се сложиха много стриктни изисквания. Това са изисквания, за да сме сигурни, че която и банка да бъде избрана, тя ще бъде много стабилна и няма да има прекъсвания в обслужването на Столичната община", напомни още общинският съветник и изброи какви са критериите.

По думите му сегашната обслужваща банка не отговаря на заложените по-високи критерии. "Ние не можем да имаме кредитен рейтинг колкото държавата", подчерта Бойко Димитров.

В предаването "12+4" той обясни защо сега се стигна до смяна на обслужващата банка на София:

"30 години имахме една и съща обслужваща банка. Тя първо беше създадена от Столична община, т.е. тогава тя с основание носеше това име. През 2018 г. банката беше продадена на частен инвеститор. Още тогава следваше да се направи процедура и да се избере обслужваща банка вече на конкурентен принцип. Въпросът е защо 7 години нищо не е направено".

2,5 млрд. лв. са парите, които минават през обслужващата банка, посочи общинският съветник и добави: "В самата банка остават много по-малък размер средства. Всяка вечер голямата част от парите, които са постъпления от данъци, минават през обслужващата банка и веднага отиват към БНБ. Има сметки, които остават като наличности - това обикновено са около 100 млн. лв.".

Столична община е един от най-големите клиенти, бюджетни организации, припомни той и изказа мнението си, че това е причината въпросът да се политизира.

"Като община сме длъжни да изберем голяма и стабилна банка. Реално това би трябвало да е чисто технически въпрос - да се преминава от една банка към друга".

По думите му е потушено вътрешното напрежение в ПП-ДБ по случая със смяната на банката:

"С Благовеста Кенарова работим много добре. Различията бяха изяснени. Този въпрос е изчистен. Тя по никакъв начин не е спирала работата на работната група".

Бягай оттука, бе… реплика, която разбуни духовете за парите на Столичната община

Бойко Димитров коментира и скандала около ПЕТ-скенера в Пета градска болница:

"Решението там е дали е възможно да се коригира достатъчно документацията на процедурата или това вече налага изцяло нова процедура. Сигурен съм, че там ще се върви в правилната посока. Директорът на болницата оповести много нередности. Самата поръчка е направена по начин, който е на ръба на закона".

По думите му трябва да продължи работата на ПЕТ-скенера. Поискахме от директора сериозен анализ за това кое е по-ефективно за болницата - дали да го взима под наем или да има собствен ПЕТ-скенер, посочи той.

Общинският съветник е категоричен, че процедурата в този вид няма да завърши - или ще бъде много по-ниска сумата, която се плаща към частното дружество, или ще се върви към други варианти.

Досегашният договор за предоставяне на ПЕТ-скенера е удължен докато се подпише нов договор, т.е. не би следвало да има прекъсване на дейността, увери Димитров.

Против сме увеличение на данъците като ставки, категоричен бе Бойко Димитров. Но:

"Общинските данъци зависят от данъчните оценки на имотите, които не са пипани от 2009 г. Те трябва да се актуализират и те да са близко до пазарните".

Повишаване на цената на билета за градски транспорт и цената за паркиране в зоните на София трябва да се направи след ясен разчет и анализ за това защо се налага това увеличение, къде трябва да се разширява зоната и най-важното - как ще се инвестират тези средства, смята той.

За него най-добрите инвестиции са в образованието.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старата банка

    0 0 Отговор
    наяде ли се вече?

    Коментиран от #3

    14:57 27.08.2025

  • 2 Новата обслужваща банка на

    1 0 Отговор
    сдружението на чекмеджарите
    ще могат спойно да влагат дивидентите си

    15:13 27.08.2025

  • 3 Естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Старата банка":

    Сега ще бяга от бакиите. Да и е честито на банката победител. Ако по-големите се откажат, знаем на кой е държавата, така че ЦКБ е вероятния избор.

    15:14 27.08.2025

  • 4 358

    0 0 Отговор
    Нека по,ная, ПИБ, или Асет

    15:23 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове