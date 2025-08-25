Новини
Иван Таков: Сега ни остава само да обявим Терзиев за почетен кмет и СОС да поеме управлението на града...

Групата на Местна коалиция "БСП за България" подкрепи доклада, който упълномощава кмета да си избере обслужваща банка на Столична община

Сега ни остава само да обявим Васил Терзиев за почетен кмет и СОС да поеме управлението на града...

Това коментира Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на Местна коалиция "БСП за България", по повод днешното извънредно заседание на СОС. На него съветниците от всички политически групи подкрепиха доклада, който упълномощава кмета да си избере обслужваща банка на Столична община, въпреки че това е изцяло в неговите правомощия и не е необходимо да минава през гласуване в СОС.

"Това е поредният проблем, който Терзиев и Василев създават и се опитват да избегнат отговорността, като прехвърлят решението на СОС, коментира Иван Таков. -

Вече бившият заместник-кмет по финанси забърка от нищото тази огромна каша, която му струва поста. Аз вече имах възможност да кажа, че оставката му е единствената положителна новина от администрацията на Столична община. И трябва да поздравим Васил Терзиев за нея. Защото това не е единственият проблем, създаден от Василев. Той системно отказваше да изпълнява решения на СОС, което противоречи на закона.

Да се надяваме, че сега поне са спазили всички процедури по избора на нова обслужваща банка. В противен случай последиците може да се окажат много тежки", посочи Иван Таков.


  • 1 БЕЗ МАЙТАП

    3 1 Отговор
    Всеки е всичко което не е подчинено и контролирано от Пеевски и Борисов в държавата трябва да се саботира без значение на средства методи и последствия. Еми шестдесет и пет процента не гласували опомнете се .

    16:46 25.08.2025

