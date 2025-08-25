СОС даде мандат на Васил Терзиев за избор на банка

На извънредно заседание днес Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства.

В гласуването участваха 47 общински съветници, като докладът беше приет с 47 гласа "за", предава БТА.

В доклада, внесен от кмета на София Васил Терзиев, се посочва, че след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столичната община, е необходимо до 31 август да се състои извънредно заседание на съвета, в което СОС да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s), липса на наложени надзорни мерки и получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.