Новини
България »
СОС даде мандат на Васил Терзиев за избор на банка

СОС даде мандат на Васил Терзиев за избор на банка

25 Август, 2025 12:41 419 0

  • сос-
  • банка-
  • кмет-
  • васил терзиев

В гласуването участваха 47 общински съветници, като докладът беше приет с 47 гласа "за"

СОС даде мандат на Васил Терзиев за избор на банка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На извънредно заседание днес Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства.

В гласуването участваха 47 общински съветници, като докладът беше приет с 47 гласа "за", предава БТА.

В доклада, внесен от кмета на София Васил Терзиев, се посочва, че след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столичната община, е необходимо до 31 август да се състои извънредно заседание на съвета, в което СОС да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s), липса на наложени надзорни мерки и получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове