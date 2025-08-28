Новини
Божидар Божанов: Това правителство е активен съучастник в завладяването на институциите от нелегитимни интереси

28 Август, 2025

Според съпредседателя на “Да, България” проблеми като този с водната криза изискват дългосрочни решения, а не закъснели действия “на пожар”

Божидар Божанов: Това правителство е активен съучастник в завладяването на институциите от нелегитимни интереси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Това правителство е активен съучастник в завладяването на институциите от нелегитимни интереси - от Пеевски на първо място, но не само.” Това заяви в интервю за сутрешния блок на бТВ съпредседателят на “Да, България” и съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов. И добави, че коалицията очаква подкрепа от всички опозиционни партии на вота на недоверие към кабинета за завладените институции, който ще внесе през септември.

“Когато участвахме в преговорите за правителство в края на миналата година, мерките срещу завладяването на държавата бяха извадени от коалиционното споразумение. Това правителство беше създадено, отричайки нуждата от премахване на инструментите на завладяната държава. Кризата с безводието, невъзможността на органите да контролират, целия този разпад е следствие от това, че институциите работят по нелегитимен начин, а не в полза на хората, от които са избрани”, каза Божанов.

Според съпредседателя на “Да, България” проблеми като този с водната криза изискват дългосрочни решения, а не закъснели действия “на пожар”. Той припомни, че при кабинета “Кирил Петков” бе сформирана работна група за язовирите, но тогава дори вицепремиерът Корнелия Нинова не получи доклада на Сметната палата за наследството за язовирите при правителството “Бойко Борисов-3”, като той още не е получил доклада, който е поискал от Димитър Главчев, за да се видят конкретните нарушения. Преди няколко години обаче докладът е изтекъл в разследващия сайт “Бърд” и е станало ясно, че фирмите, които са източили 500 млн. лв. от язовирите, са свързани с Иван Мирински и Делян Пеевски.

Божанов изрази резервите си доколко тази комплексна криза с безводието може да бъде разрешена единствено от “Български ВиК холдинг”, без значение кой е в управлението му. Запитан за участието на представители на “Продължаваме Промяната” в управлението на ВиК холдинга, и по-специално на Лозко Лозев, който е председател на Управителния съвет на държавното дружество и бивш депутат от ПП, Божанов отговори, че не познава Лозев, но за съжаление ПП, заради бурния си растеж в началото, са привлекли професионалисти, които после са сменили лоялността си. “Имаше случаи с министри, с общински съветници, които след това преминаха в ГЕРБ. Това са грешки на растежа, както някои ги определят. Не знам какъв е случаят с ВиК холдинга, но ако бяха по-опозиционно настроени, тези хора щяха да бъдат сменени, както се случи на други места”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Увеличението на капитала на Българската банка за развитие с 4,5 млрд. лева според Божанов изглежда непрозрачно и вероятно ще доведе до повторение на периода 2017-2021 г., когато ББР раздаваше пари на фирми, приближени до Пеевски. “Предположението ни на базата на този опит е, че ще се случва същото. Заемите, които вече са взети, се прехвърлят за преразпределение през ББР. Това ще бъде обяснено с инвестиционни проекти, с общински проекти. Но ако се върнем назад, те отиват в конкретни фирми, които не си свършват работата, вземат се например евтини тръби, които се пукат, имаше случаи на загуби на вода от 70% веднага след ремонта с нови тръби”, каза Божанов.

Народният представител направи паралел между кариерното развитие на Мирослав Рашков, предложен от правителството за главен секретар на МВР, и Калин Стоянов, който беше вътрешен министър, а сега депутат на Пеевски. Според Божанов, в МВР винаги е имало професионалисти, които нормално се изкачват в кариерата, но проблемът там винаги е на неявните връзки и зависимости, където пък Пеевски е най-силен. В много случаи той разполага с някой компромат или данни за прегрешение на някой професионалист и когато му потрябва, те се вадят. “Рашков се среща със Светлозар Лазаров, който беше главен секретар при кабинета Орешарски, след това беше координатор на “Атака” - в период, в който “Атака” беше инструмент за назначения на Пеевски в изпълнителната власт - шефове на агенции, зам.-министри, по един или друг начин се оказаха свързани с Пеевски. По наша информация Рашков се среща сравнително редовно с Лазаров в един ресторант в “Драгалевци”, който започва с П, където те обменят информация, опит и задачи, може би”, каза Божидар Божанов.

По думите на съпредседателя на “Да, България” обаче по-големият проблем при зависимостите от Пеевски е следващото ниво - прокуратурата: “Наказателното правосъдие не работи, за да наказва престъпници, а работи, за да превръща престъпниците в удобни инструменти за влияние след това. Защото когато имаш за някого едно висящо производство, един компромат, едно СРС, този човек може да израства в кариерата, включително благодарение на политическа помощ, и когато дойде правилният момент, да му се каже: ти сега ще изпълниш това или няма да изпълниш онова, ще сложиш чадър над този или няма да сложиш чадър над онзи, защото иначе ще стане лошо. Рядко прокуратурата внася обвинение. По този начин се завладява държавата, упражнява се власт по демократичен път.”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно

    3 0 Отговор
    цяло !

    Коментиран от #10

    10:37 28.08.2025

  • 2 бай Бай

    2 1 Отговор
    Ами то и вашите не са легитимни.
    Един дол дренки сте.

    10:40 28.08.2025

  • 3 бг родина

    0 1 Отговор
    ще видим кой е с тяхна 3

    10:41 28.08.2025

  • 4 Само факти

    4 2 Отговор
    За по-особения “почерк” на Пеевски се разчу за първи път през 2006 г, когато директорът на Булгартабак Христо Лачев се оплака, че Пеевски (млад следовател под опеката на следователя на Ахмед Доган от комунистически времена) го изнудвал да рекламира компанията в посочени му медии.
    А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”.
    За приватизацията на Булгартабак от Западни компании се пречеше с всички средства,
    не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро.
    След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10%
    Pолята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток
    Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.

    Коментиран от #11

    10:47 28.08.2025

  • 5 Некой

    2 0 Отговор
    То едно е да си калинка, ама да си калинка едновременно на ПП и Герб - това е нов рекорд!

    10:49 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядо йоцо гледа

    1 1 Отговор
    шарлатанията от ПП .-ДБ пак се изкофти а къде е и кирцата стратега на партията или замина за канада с еднопосочен билет ако има правосъдие в България тои щеше да търка наровете при баи ставри

    10:55 28.08.2025

  • 9 Хмм

    1 0 Отговор
    нали те самите искаха да завладяват всички институции, собствено МВР, подписи "с кръв", папкане и по островите, не можаха ли да съберат достатъчно, че още се подвизават тук, сглобката със санкционирания пеевски ги компрометира, нямат политическо бъдеще, за 1-2 години успяха да се скарат с всички, лайен не стъпва вече в България

    10:57 28.08.2025

  • 10 Да де, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Едно":

    Божанов бързичко е забравил, че бяха сглобени с простата и крадлива Тиква Борисов, а заедно с Пеевски, ДБ и ПП осакатиха конституцията.

    11:00 28.08.2025

  • 11 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само факти":

    до къде стигна "възходът" му - до санкции за корупция с подписа на американския президент, персона нон грата в САЩ и Великобритания, ние с вас можем да влезем в американското посолство, но пеевски не, всички които го защитиха, че санкциите не важели за България са аут - гешев, горанов, христо иванов, завладее ли ГЕРБ, такава ще е съдбата и на борисов

    11:01 28.08.2025

