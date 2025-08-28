Божидар Божанов: Това правителство е активен съучастник в завладяването на институциите от нелегитимни интереси

“Това правителство е активен съучастник в завладяването на институциите от нелегитимни интереси - от Пеевски на първо място, но не само.” Това заяви в интервю за сутрешния блок на бТВ съпредседателят на “Да, България” и съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов. И добави, че коалицията очаква подкрепа от всички опозиционни партии на вота на недоверие към кабинета за завладените институции, който ще внесе през септември.

“Когато участвахме в преговорите за правителство в края на миналата година, мерките срещу завладяването на държавата бяха извадени от коалиционното споразумение. Това правителство беше създадено, отричайки нуждата от премахване на инструментите на завладяната държава. Кризата с безводието, невъзможността на органите да контролират, целия този разпад е следствие от това, че институциите работят по нелегитимен начин, а не в полза на хората, от които са избрани”, каза Божанов.

Според съпредседателя на “Да, България” проблеми като този с водната криза изискват дългосрочни решения, а не закъснели действия “на пожар”. Той припомни, че при кабинета “Кирил Петков” бе сформирана работна група за язовирите, но тогава дори вицепремиерът Корнелия Нинова не получи доклада на Сметната палата за наследството за язовирите при правителството “Бойко Борисов-3”, като той още не е получил доклада, който е поискал от Димитър Главчев, за да се видят конкретните нарушения. Преди няколко години обаче докладът е изтекъл в разследващия сайт “Бърд” и е станало ясно, че фирмите, които са източили 500 млн. лв. от язовирите, са свързани с Иван Мирински и Делян Пеевски.

Божанов изрази резервите си доколко тази комплексна криза с безводието може да бъде разрешена единствено от “Български ВиК холдинг”, без значение кой е в управлението му. Запитан за участието на представители на “Продължаваме Промяната” в управлението на ВиК холдинга, и по-специално на Лозко Лозев, който е председател на Управителния съвет на държавното дружество и бивш депутат от ПП, Божанов отговори, че не познава Лозев, но за съжаление ПП, заради бурния си растеж в началото, са привлекли професионалисти, които после са сменили лоялността си. “Имаше случаи с министри, с общински съветници, които след това преминаха в ГЕРБ. Това са грешки на растежа, както някои ги определят. Не знам какъв е случаят с ВиК холдинга, но ако бяха по-опозиционно настроени, тези хора щяха да бъдат сменени, както се случи на други места”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Увеличението на капитала на Българската банка за развитие с 4,5 млрд. лева според Божанов изглежда непрозрачно и вероятно ще доведе до повторение на периода 2017-2021 г., когато ББР раздаваше пари на фирми, приближени до Пеевски. “Предположението ни на базата на този опит е, че ще се случва същото. Заемите, които вече са взети, се прехвърлят за преразпределение през ББР. Това ще бъде обяснено с инвестиционни проекти, с общински проекти. Но ако се върнем назад, те отиват в конкретни фирми, които не си свършват работата, вземат се например евтини тръби, които се пукат, имаше случаи на загуби на вода от 70% веднага след ремонта с нови тръби”, каза Божанов.

Народният представител направи паралел между кариерното развитие на Мирослав Рашков, предложен от правителството за главен секретар на МВР, и Калин Стоянов, който беше вътрешен министър, а сега депутат на Пеевски. Според Божанов, в МВР винаги е имало професионалисти, които нормално се изкачват в кариерата, но проблемът там винаги е на неявните връзки и зависимости, където пък Пеевски е най-силен. В много случаи той разполага с някой компромат или данни за прегрешение на някой професионалист и когато му потрябва, те се вадят. “Рашков се среща със Светлозар Лазаров, който беше главен секретар при кабинета Орешарски, след това беше координатор на “Атака” - в период, в който “Атака” беше инструмент за назначения на Пеевски в изпълнителната власт - шефове на агенции, зам.-министри, по един или друг начин се оказаха свързани с Пеевски. По наша информация Рашков се среща сравнително редовно с Лазаров в един ресторант в “Драгалевци”, който започва с П, където те обменят информация, опит и задачи, може би”, каза Божидар Божанов.

По думите на съпредседателя на “Да, България” обаче по-големият проблем при зависимостите от Пеевски е следващото ниво - прокуратурата: “Наказателното правосъдие не работи, за да наказва престъпници, а работи, за да превръща престъпниците в удобни инструменти за влияние след това. Защото когато имаш за някого едно висящо производство, един компромат, едно СРС, този човек може да израства в кариерата, включително благодарение на политическа помощ, и когато дойде правилният момент, да му се каже: ти сега ще изпълниш това или няма да изпълниш онова, ще сложиш чадър над този или няма да сложиш чадър над онзи, защото иначе ще стане лошо. Рядко прокуратурата внася обвинение. По този начин се завладява държавата, упражнява се власт по демократичен път.”