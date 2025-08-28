Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ партньор

"Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор. Диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области от взаимен интерес. Политиката в наши дни трябва да води до конкретни практически ползи. Президентството освен инвестицията на "Райнметал" работим вече година с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия", заяви президентът Румен Радев.
По думите му винаги във фокуса е било засилването на икономическото сътрудничество между България и Германия.
"Планираме да се увеличат инвестициите в България, да има нови инвестиции във важни области - самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Предстои в началото на следващия месец представители на компаниите да посетят България. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности да участваме в производството на "Еърбъс" - ще дойдат през септември в България, ще организираме срещи с българския бизнес и българското правителство. Надявам се да се възползват максимално не само от тази компания, а и от други, тези визити да не се присвояват, да се превръщат в пиар кампания за определен политически лидер, трябва да се работи", допълни Румен Радев.
Българският президент подчерта, че България има голям потенциал.
Относно това дали има ли рискове инвестицията на "Райнметал" да не се случи президентът Радев отговори: "Ако правителството не си свърши домашната работа, може да се забави".
В двореца "Белвю" в Берлин президентът Румен Радев се срещна със своя колега Франк-Валтер Щаймайер.
Двамата обсъдиха развитието на отношенията между България и Германия, възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество и инвестициите в редица области като енергетика, отбранителна промишленост, високи технологии и иновации, както и теми от дневния ред на Европейския съюз.
Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България. За 2024 година стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро.
Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 са в размер на 4,109 млрд. евро.
Около 30% от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие.
Най-големите инвестиции са в секторите: Автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника.
