28 Август, 2025 14:44 658 60

  • румен радев-
  • рмания-
  • райнметал-
  • еърбъс

Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности да участваме в производството на "Еърбъс", каза той

Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ партньор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор. Диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области от взаимен интерес. Политиката в наши дни трябва да води до конкретни практически ползи. Президентството освен инвестицията на "Райнметал" работим вече година с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия", заяви президентът Румен Радев.

По думите му винаги във фокуса е било засилването на икономическото сътрудничество между България и Германия.

"Планираме да се увеличат инвестициите в България, да има нови инвестиции във важни области - самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Предстои в началото на следващия месец представители на компаниите да посетят България. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности да участваме в производството на "Еърбъс" - ще дойдат през септември в България, ще организираме срещи с българския бизнес и българското правителство. Надявам се да се възползват максимално не само от тази компания, а и от други, тези визити да не се присвояват, да се превръщат в пиар кампания за определен политически лидер, трябва да се работи", допълни Румен Радев.

Българският президент подчерта, че България има голям потенциал.

Относно това дали има ли рискове инвестицията на "Райнметал" да не се случи президентът Радев отговори: "Ако правителството не си свърши домашната работа, може да се забави".

В двореца "Белвю" в Берлин президентът Румен Радев се срещна със своя колега Франк-Валтер Щаймайер.

Двамата обсъдиха развитието на отношенията между България и Германия, възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество и инвестициите в редица области като енергетика, отбранителна промишленост, високи технологии и иновации, както и теми от дневния ред на Европейския съюз.

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България. За 2024 година стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро.

Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 са в размер на 4,109 млрд. евро.

Около 30% от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие.

Най-големите инвестиции са в секторите: Автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника.


  • 1 Последния Софиянец

    6 23 Отговор
    Това е моят президент! Гордея се с него!

    Коментиран от #40, #58

    14:46 28.08.2025

  • 2 честен циониост

    6 4 Отговор
    Така четкосваха и Фольксваген навремето.

    14:46 28.08.2025

  • 3 Феникс

    16 4 Отговор
    И този хубавец ми го посочват като алтернатива! Всяка надежда тука оставете! Време е за една малка сладка силно болезнена революция!

    14:47 28.08.2025

  • 4 Тома

    8 8 Отговор
    Ако погледнем историята два пъти с Германия го ядохме.Сега идва третия път

    Коментиран от #9

    14:48 28.08.2025

  • 5 Анджо

    15 2 Отговор
    Политиката е най гадното и проклети нещо. радев е за пример за лицемери. По долен боклук не съм виждал, мина по наглост и най долните мутри.

    14:49 28.08.2025

  • 6 !!!?

    18 2 Отговор
    Инвестициите на Мистър Кеш - 6 млрд. в Турция за "Боташ" за този дето духа срещу 500 млн. на "Райнметал" в България за барут !

    Коментиран от #17

    14:50 28.08.2025

  • 7 Българин

    18 4 Отговор
    Само шепа копейки и дъртаци с некролози в джоба са за Русия.

    Коментиран от #10

    14:50 28.08.2025

  • 8 румен кРадев БОгаТАШа

    12 1 Отговор
    Гумен Решетников се похвали, че е осигурил доставките на газ чрез руско-турския консорциум Боташ и от тогава плащаме по 1 050 000 лв. всеки ден. Както се изрази Боко Тиквоний "Машина за пари" само не уточни за кого.

    14:51 28.08.2025

  • 9 доктор

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.

    14:51 28.08.2025

  • 10 Видьо Видев

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Г-н пРезиденте, а Крим руски ли е?

    14:52 28.08.2025

  • 11 Да бе да, знаем

    3 3 Отговор
    стратегически съюзник и водещ партньор и заводи за барути и пръдни. Аре у лево

    14:53 28.08.2025

  • 12 Българин

    0 13 Отговор
    Ние българите знаем, че ако не сведем глава пред Русия и не се съобразяваме безпрекословно с руските интереси, просто няма да същерствуваме. Така че, по-добре да изпълняваме това, което искат от Москва, от колкото да горим в ядрения огън!

    Коментиран от #15, #20, #31

    14:54 28.08.2025

  • 13 Ваня

    4 4 Отговор
    Германия на Вили БРанд ,Хелмут Шмид...може ,но с този канцлер не бих искала да е партньор на България.

    14:54 28.08.2025

  • 14 стратегически

    4 2 Отговор
    И колко да е стратегически? Колкото Хитлер ни беше или повече ?

    Коментиран от #30

    14:55 28.08.2025

  • 15 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Великата Българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска.

    Коментиран от #27

    14:55 28.08.2025

  • 16 Кочо Дъргата

    11 1 Отговор
    Радев е жалък. Съжалявам да го кажа, но това е положението.

    14:55 28.08.2025

  • 17 Запознат

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    пРезидента кРадев няма нищо общо със споразумението с "Райнметал" в България. Това е кризисен PR и начало на предизборната му програма.
    Истината е, че Гербев този завод го е поръчал и платил, а Шиши не даваше да се построи, по заръка на Кремъл. Но сега с шапката Райнметал ще се построи, все пак шиши е като махленска мутра пред големите.

    14:55 28.08.2025

  • 18 Само дето мушмул

    5 1 Отговор
    Там дето Еърбъс се прави, заводи за барути няма да ти кажа

    14:56 28.08.2025

  • 19 Фори

    10 0 Отговор
    Радев е агент на КГБ и не трябва да му се вярва.Не защитава националния интерес а чужд. Никога повече военен на изборна длъжност.Оказват се чужди агенти до един!

    14:57 28.08.2025

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Тези, които свеждат глави не са българи, а хомосъветикус, безполезни rниди и паразити !

    14:58 28.08.2025

  • 21 Тотатална излагация на Радев

    11 2 Отговор
    Друго няма какво да кажа. Стигна до нивото на Толупа

    14:58 28.08.2025

  • 22 !!!?

    11 0 Отговор
    Мистър Кеш критикуваше точно тази програма на "мир чрез сила", а сега най-лицемерно взе Кеш за Барут !
    Същия подлец излезе и по въпроса за приемане на българското Евро...!!!?

    14:58 28.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 УдоМача

    5 4 Отговор
    Германия.. Германия.. Германия ще ни завлече на дъното заедно с нея! Точно както преди век! Но сега за разлика от тогава едва ли някой ще ни подаде ръка!!

    15:03 28.08.2025

  • 26 Какви

    3 0 Отговор
    са тези четки ? Какви са тези поучителни лекции ? Почти лазене . Не е достойно .

    15:03 28.08.2025

  • 27 !!!?

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Как се казва тази "цивилизация"...московска Орда, варварите на 21 век...!?

    15:03 28.08.2025

  • 28 Виж кво бре пуяк

    7 0 Отговор
    За 2024 година стокообменът между двете страни НЕ само НЕ надхвърля 12,3 млрд. евро. а и 6 милиарда даже няма. А относно преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 те НЕ са в размер на 4,109 млрд. евро. а 1,842 млрд. евро и въобще кой ти ги надрънка тези невероятни глупости да питам?

    Коментиран от #36

    15:04 28.08.2025

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 0 Отговор
    ФАЛШИВИЯ НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ ВЕЧЕ .................... НЕ ZHAE HA KOЙ ГОСПОД ДА СЕ КЛАНЯ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #54

    15:04 28.08.2025

  • 30 КОЙТО НЕ ЧЕТЕ ИСТОРИЯ КЕ СТРАДА

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "стратегически":

    НЯКОЙ НЕ СИ Е НАУЧИЛ УРОКА И ПОВТАРЯ ГРЕШКИТЕ ОТ МИНАЛОТО!!! ПЪРВАТА СВЕТОВНА БЕХМЕ ДУПЕ И ГАЩИ С ГЕРМАНИЯ. ПАДНАХМЕ И ПЛАЩАХМЕ ОГРОМНИ РЕПАРАЦИИ! ВТОРАТА СВЕТОВНА ПАК ДУПЕ И ГАЩИ С ФАШИСТИТЕ ГЕРМАНСКИ. ЯДОХМЕ ЛОБУТА И ПАК ПЛАЩАХМЕ РЕПАРАЦИИ. СЕГА ПАК СТАВАМЕ ДУПЕ И ГАЩИ ЗА ТРЕТИ ПЪТ. ПАК ЩЕ ЯДЕМ ЛОБУТА И МОЖЕ ДА НЕ СЪЩЕСТВУВА БЪЛГАРИЯ! МАЙКОПРОДАВЦИТЕ НИ УПРАВЛЯВАТ! ТАЯ БАРУТНИЦА ГА ИЗБУХНЕ КЕ ЗАТРИЕ ВСИЧКИ ВАЗОВСКИ ЗАВОДИ И ГРАДЧЕТО СОПОТ ЛИ БЕШЕ. А ПАМУК ЗА БАРУТНИЦАТА ОТ КУДЕ? ГОЛЯМА ПУНТА МАРА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ А?

    15:04 28.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Урсула

    5 1 Отговор
    Браво г-н президент!За два дни в Германия убихте надеждата на хиляди,че сте различен от политическата пасмина.Надминахте я.Спрете се малко,че е неудобно да Ви слушаме.От кумова срама споменете ГАЗА и децата й или поне намекнете нещо за Биби и Израел.Сега е момента ако Вие не искате то другарката Ви да напише тук таме по писамце но без музикален съпровод😩А,дано ама надали.Шубето е голям страх…Урсула идва на инспекция и всички мирнооо.

    15:05 28.08.2025

  • 34 Покъртително

    7 0 Отговор
    (Българският президент подчерта, че България има голям потенциал.) Станах и запях химна моментално ..

    Коментиран от #56

    15:06 28.08.2025

  • 35 Мечти

    4 1 Отговор
    омайни ! България да имала била завод за производство "Еърбъс" ?!

    15:08 28.08.2025

  • 36 Бойко не може да спи ако не излъже.луд е

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Виж кво бре пуяк":

    ТОВА НЕ Е ДРЪНКАНЕ НА ГЛУПОСТИ А ТЕНДЕНЦИОЗНО ГЬОБЕЛСКОВО ЛЪЖЕНЕ НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ ЗА ДА ВИ ИЗЛЪЖАТ КОЛКО МНОГО СМЕ ПОСТИГНАЛИ В ЕС. ИЗМАМА Е ТОТАЛНА.

    15:08 28.08.2025

  • 37 Кво кайш? Кво, кво ?

    5 0 Отговор
    самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие....
    А летящите чинии до Луната и Марс що ги забрави? А? Направо цъфтим от устойчиво развитие....

    15:09 28.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Натовският генерал

    3 1 Отговор
    Да се запознае със Спогодбата Нойбахер-българско-германско финансово споразумение от 1941 г., и види с колко милиарда ни завлича Германия, за да разбере какъв "стратегически съюзник са ни тия.

    15:11 28.08.2025

  • 40 Как ти е така мил

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Земи си го във виртуалния ти ресторант да ти мие чиниите, че за друго не става! А и с чужда пита помен прави🤣🤣🤣

    15:15 28.08.2025

  • 41 А теб кой те излъга бре пуяк

    5 1 Отговор
    Че Rheinmetall е германска компания ? А? Немска ама друг път, неграмотник..... 66% от акциите на Rheinmetall AG се държат от институционални инвеститори, 48% от които идват от Северна Америка, 21% от Европа и 3% от останалия свят. 23 % от акциите на Rheinmetall са собственост на частни акционери и 92% от тях пак са от Северна Америка.... Как па все сте такива неграмотни същества се чудя ....

    15:17 28.08.2025

  • 42 Да ви ги пусна и акционерите по списък

    3 0 Отговор
    Ама пък тея от Факти като е на английски автоматично ги изтриват. Пробвах два пъти под другата статия за Радев и не става и не става ...

    15:19 28.08.2025

  • 43 !!!?

    6 0 Отговор
    В Президентството замириса на Барут и Кеш...елементите на Мистър Кеш !!!?

    15:21 28.08.2025

  • 44 А бре пуяк

    4 2 Отговор
    А в музея на Rheinmetall ходи ли? Да видиш нацисткото им минало и гордо да извикаш Хайл ? А? .....

    15:22 28.08.2025

  • 45 Станимир Жеков

    8 0 Отговор
    Този човек не е нормален. Много е объркан и безпомощен.Гафовете му нямат край. На някой ясно ли му е какво прави той?

    15:23 28.08.2025

  • 46 Заводи за барути а?

    4 1 Отговор
    Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Кажи бе пуяк? Единствено Финландия и то на остров! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А?

    15:35 28.08.2025

  • 47 Позор ....

    3 0 Отговор
    Ама верно позор. И през нацизма чак такива нацисти не сме били

    15:43 28.08.2025

  • 48 Защо?

    3 1 Отговор
    Защо ми изтрихте коментара, страхливци?! този завод ще нанесе огромни щети на българия, ще отрови и почва, и води , и въздух! нито една нормална европейска държава не се съгласи на нейна територия да бъде построен завод за барут, само националните предатели Боко Тиквата и Фатмака от есло Славяново го направиха! Отврат и позор! И докога тези двама двуличници и измамници ще го играят "опоненти", докога?! Че нали мутрата от СИК предложи за президент посмъртно неизбираемата плевенска стругарка Цецка, за да спечили човека на Решетников, разбирай - на кремълския злодей и убиец Путин!

    Коментиран от #50

    15:45 28.08.2025

  • 49 Позор ....

    3 1 Отговор
    Дано поне местни РЕФЕРЕНДУМИ успеят нацистките ви напъни да блокират гнусни българоубийци

    15:46 28.08.2025

  • 50 Естествено колега че си прав и

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Защо?":

    ще нанесе огромни щети на България. Всеки килограм замърсява между 80 и 400 кубични метра вода и това е най малкото ...

    15:49 28.08.2025

  • 51 Опа

    2 0 Отговор
    Радев вече се нахрани с парите от боташ и сега обърна палачинката за Русия.

    15:50 28.08.2025

  • 52 Няма да ви мине номера

    1 0 Отговор
    И този път. Само това да знаете ...

    15:53 28.08.2025

  • 53 дядото

    3 0 Отговор
    и радев не е учил история.била германия......,била виновна за 3- три,национални катастрофи на българия без да броим разстрелването на българските войници при владая.пфу.

    15:55 28.08.2025

  • 54 55 от Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Машала Кейси, аферим.

    15:57 28.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха,ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Покъртително":

    Е как да нема бе, територията е бъкана с мутро де.билни примати, тва ако не е потенциал здраве му кажи.

    15:58 28.08.2025

  • 57 Ако не друго

    1 0 Отговор
    Поне ясно се видя истинската същност на този феееееееекал

    15:58 28.08.2025

  • 58 Последната Софиянка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Айде ходи се прегледай вече

    15:59 28.08.2025

  • 59 И пак си правят сметка

    2 1 Отговор
    без кръчмар. И кой ще им работи? Роми ли? Е и тва няма да стане, чак толкова прости не са

    16:03 28.08.2025

  • 60 Тотатална излагация на Радев

    1 0 Отговор
    И аз друго няма какво да кажа. Действително стигна до нивото на Толупа. Защо го прави, само той си знае, но излагацията е пълна

    16:08 28.08.2025

