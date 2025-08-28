Държавата прибира печалбите на БЕХ и ДКК предсрочно

Българският енергиен холдинг, "Държавна консолидационна компания" и "ТЕРЕМ Холдинг" ще закърпят дупката в държавната хазна с извънреден дивидент в размер на 900 млн. лева. Освен отчисленията върху печалбата от 2024 година, тези дружества трябва да внесат тази година и авансово 100% дивидент на база междинните си резултати към юни 2025 година.

Финансовите отчети към полугодието вече са готови и показват, че в хазната ще постъпят извънредно близо милиард лева. Така докато с едната ръка правителството дава милиарди за увеличаване на капитала на търговски дружества, включително БЕХ, с другата ръка прибира средства.

Авансовото изплащане на дивидент на база междинни резултати за текущата година не е честа практика. Тази година се прави изключение, като правителството реши още в края на април да изиска извънредно дивидент от „Български енергиен холдинг" ЕАД, „Държавна консолидационна компания" ЕАД, „Национална компания индустриални зони" ЕАД и „ТЕРЕМ Холдинг" ЕАД.

Според отчета на БЕХ печалбата към края на полугодието е в размер на 697 млн. лева. Печалбата на ДКК към юни 2025 година е 201 млн. лева. Печалбата на "Терем Холдинг" към полугодието е значително по-ниска - едва 129 хиляди лева, а НКИЗ не отчита печалба, посочи "Дунав мост".

Срокът за внасяне на разпределения от дружествата дивидент е до 30 септември 2025 година. Дължимият дивидент от БЕХ на база резултати за 2024 година са още 669 млн. лева, като по-голямата част от тях бе внесена още през май.

Авансовото изплащане на дивидент е равнозначно на по-ниски постъпления в бюджет 2026, защото парите вече ще са изтеглени в хазната. От ГЕРБ-СДС нееднократно са критикували бившия финансов министър Асен Василев, че по линия на дивидентната политика обезкървява енергетиката.

За разлика от предишната практика обаче, сега правителството с едната ръка дава на БЕХ, а с другата взима. На последното си заседание кабинетът взе решение за увеличаване на капитала на БЕХ с 1.5 млрд. лева за реализиране на инвестиционни проекти. Тази финансова инжекция не влияе на бюджетния дефицит, защото вноските в капитала на държавни дружества не участват в калкулациите за дефицита и се водят операции под черта, докато внасянето на извънреден дивидент допринася за свиване на дефицита.

Още при гласуването на бюджета стана ясно, че държавата възнамерява да изтиска максимум по линия на дивидентната политика - планираните приходи тази година от дивиденти са общо 1.9 млрд. лева при отчисляване на 100% от разпределимата печалба.