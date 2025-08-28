Новини
Държавата прибира печалбите на БЕХ и ДКК предсрочно

28 Август, 2025 15:09 863 16

Авансовото изплащане на дивидент на база междинни резултати за текущата година не е честа практика

Държавата прибира печалбите на БЕХ и ДКК предсрочно - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският енергиен холдинг, "Държавна консолидационна компания" и "ТЕРЕМ Холдинг" ще закърпят дупката в държавната хазна с извънреден дивидент в размер на 900 млн. лева. Освен отчисленията върху печалбата от 2024 година, тези дружества трябва да внесат тази година и авансово 100% дивидент на база междинните си резултати към юни 2025 година.

Финансовите отчети към полугодието вече са готови и показват, че в хазната ще постъпят извънредно близо милиард лева. Така докато с едната ръка правителството дава милиарди за увеличаване на капитала на търговски дружества, включително БЕХ, с другата ръка прибира средства.

Авансовото изплащане на дивидент на база междинни резултати за текущата година не е честа практика. Тази година се прави изключение, като правителството реши още в края на април да изиска извънредно дивидент от „Български енергиен холдинг" ЕАД, „Държавна консолидационна компания" ЕАД, „Национална компания индустриални зони" ЕАД и „ТЕРЕМ Холдинг" ЕАД.

Според отчета на БЕХ печалбата към края на полугодието е в размер на 697 млн. лева. Печалбата на ДКК към юни 2025 година е 201 млн. лева. Печалбата на "Терем Холдинг" към полугодието е значително по-ниска - едва 129 хиляди лева, а НКИЗ не отчита печалба, посочи "Дунав мост".

Срокът за внасяне на разпределения от дружествата дивидент е до 30 септември 2025 година. Дължимият дивидент от БЕХ на база резултати за 2024 година са още 669 млн. лева, като по-голямата част от тях бе внесена още през май.

Авансовото изплащане на дивидент е равнозначно на по-ниски постъпления в бюджет 2026, защото парите вече ще са изтеглени в хазната. От ГЕРБ-СДС нееднократно са критикували бившия финансов министър Асен Василев, че по линия на дивидентната политика обезкървява енергетиката.

За разлика от предишната практика обаче, сега правителството с едната ръка дава на БЕХ, а с другата взима. На последното си заседание кабинетът взе решение за увеличаване на капитала на БЕХ с 1.5 млрд. лева за реализиране на инвестиционни проекти. Тази финансова инжекция не влияе на бюджетния дефицит, защото вноските в капитала на държавни дружества не участват в калкулациите за дефицита и се водят операции под черта, докато внасянето на извънреден дивидент допринася за свиване на дефицита.

Още при гласуването на бюджета стана ясно, че държавата възнамерява да изтиска максимум по линия на дивидентната политика - планираните приходи тази година от дивиденти са общо 1.9 млрд. лева при отчисляване на 100% от разпределимата печалба.


  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Вчера Теменужка даде милиард и половина на БЕХ да платят тока на Украйна.

    15:11 28.08.2025

  • 2 Сила

    10 0 Отговор
    Тая глава се нанася три пъти в тялото , при нормалните хора е седем ....такива са пропорциите за симетрия на човешкото тяло !!!

    15:15 28.08.2025

  • 3 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    12 0 Отговор
    Няма нищо по лошо от това да те управляват npocти, но за сметка на това много крадливи хора.

    Коментиран от #10

    15:15 28.08.2025

  • 4 Всичко

    10 0 Отговор
    прибира , и картата изяде !

    15:16 28.08.2025

  • 5 Само факти

    5 0 Отговор
    За по-особения “почерк” на Пеевски се разчу за първи път през 2006 г, когато директорът на Булгартабак Христо Лачев се оплака, че Пеевски (млад следовател под опеката на следователя на Ахмед Доган от комунистически времена) го изнудвал да рекламира компанията в посочени му медии.
    А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”.
    За приватизацията на Булгартабак от Западни компании се пречеше с всички средства,
    не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро.
    След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10%
    Pолята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток
    Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.

    15:16 28.08.2025

  • 6 Василеску

    6 0 Отговор
    Теменужка шивачева, наредено й е да закърпи спешно финансите. Да зашие огромните дупки, отворени от "десните" и "център-десните" с леви популистки политики и подаръци за Украйна. И от "левите" с некомпетентни десни политики, като Боташ.

    15:16 28.08.2025

  • 7 Тома

    4 0 Отговор
    Много ме възбужда брадавицата на носа на нушито

    15:16 28.08.2025

  • 8 Асен Василев е виновен

    6 0 Отговор
    Гербажии твърдят, че Асен Василев е теглил кредит 9 милиарда и изхарчил 9 милиарда за тоя що духа. Статистиката твърди, че дългът на Република България е намалял докото Асен Василев бе финансов министър. Бюджетът твърди, че докато е бил бюджетът на Асен Василев е изпълнен от Денков до последната точка.
    Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е гepбеpacт. Точка.

    15:17 28.08.2025

  • 9 Стройна

    11 0 Отговор
    като табуретка .

    15:17 28.08.2025

  • 10 Смех

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Ми що ривеш, ходи протестирай,

    15:20 28.08.2025

  • 11 така ли

    2 0 Отговор
    Дупарова?!Да го поемеш с ехсктри на катове.....

    15:21 28.08.2025

  • 12 анонимен

    5 0 Отговор
    Еее,щом така ще закърпим дупката в бюджета, защо Нушке теглиш милиарди заеми?

    15:30 28.08.2025

  • 13 Лост

    2 0 Отговор
    Малка перифраза от филма "Петимата от Моби Дик".Там става въпрос за морето,а тук за държавата -"Държавата много дава на някои,но и много взема от други."

    15:31 28.08.2025

  • 14 111111

    3 0 Отговор
    И за какво ще стигнат тези пари? Само пенсиите са над 2 милиарда на месец.

    15:31 28.08.2025

  • 15 аман

    0 0 Отговор
    счетоводни хватки от теменужник петкоф, дал колю- взел колю, герберски тарикатлъци

    15:54 28.08.2025

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

