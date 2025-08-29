Новини
България »
Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на ЕС

Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на ЕС

29 Август, 2025 07:16 516 22

  • атанас запрянов-
  • ес-
  • мо

Събитието е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС

Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) днес в Копенхаген, Кралство Дания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Събитието е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС.

В рамките на неформалната среща министрите на отбраната ще обсъдят военната подкрепа на ЕС за Украйна, отбранителната готовност на Съюза, в т.ч. прилагането на приоритетите, зададени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа, и състоянието на военните мисии и операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

За участие в заседанията на неформалната среща на министрите на отбраната са поканени генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман.

През май министрите на отбраната на ЕС изразиха първоначални намерения за участие в съвместни проекти за придобиване на приоритетни способности по време на заседание на Съвета „Външни работи“ в Брюксел, съобщиха от МО. В заседанието участва и министърът на отбраната Атанас Запрянов, а неговият украински колега се включи по видео-конферентна връзка. Дискусиите в рамките на форума бяха с акцент върху военната подкрепа за Украйна и отбранителната готовност на Съюза с фокус върху предложенията, заложени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    4 0 Отговор
    Надявам се да пътува с онзи самолет, за по голям комфорт!

    Коментиран от #6

    07:23 29.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Плъх

    07:26 29.08.2025

  • 4 Защо

    15 0 Отговор
    стареца не си седи на з@..ик@ ?

    07:26 29.08.2025

  • 5 А ТЕБУ КАН

    8 0 Отговор
    ВЗЕМАЛ ЛИ Е

    07:27 29.08.2025

  • 6 А аз се надявам

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Да отпъпътува с еднопосочен билен при ТууТууу и да му каже «джак» от баце.

    07:29 29.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защо

    11 0 Отговор
    министъра ни, като и "армията" ?

    07:31 29.08.2025

  • 9 ДА ВНИМАВА

    12 0 Отговор
    Да не си забрави памперсите.

    07:32 29.08.2025

  • 10 ТЕ ТОЯ

    6 1 Отговор
    Ще изпраща българските войници в окраина.

    07:43 29.08.2025

  • 11 Санитарка

    9 0 Отговор
    Ще има ли с него?

    07:50 29.08.2025

  • 12 МИРО

    8 0 Отговор
    АМАН ОТ ПРОДАЖНИЦИ!!!

    Коментиран от #13

    07:53 29.08.2025

  • 13 Бончо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "МИРО":

    АМАН ОТ ТЪПАНАРИ !!!

    07:55 29.08.2025

  • 14 яйла

    3 0 Отговор
    И КАКВО ОТ ТОВА? НЕЩО В АРМИЯТА НИ ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ ЛИ? СТАРА ТЕХНИКА,СТАРИ СЪОРЪЖЕНИЯ,НАМАЛЕН ДО ДУПКА ЛИЧЕН СЪСТАВ И КАКВО?

    07:57 29.08.2025

  • 15 Артилерист

    7 0 Отговор
    Какъв парадокс само: икономическият, нали, ЕС, се обединява за война, "за да подобри отбранителната си сигурност". Тия вече нямат никаква срама в злоупотребата с думите.

    08:00 29.08.2025

  • 16 бг родина

    6 0 Отговор
    събирай чукалата старче и вън

    08:01 29.08.2025

  • 17 пешо

    6 0 Отговор
    как може това недоразумение да е министър

    08:03 29.08.2025

  • 18 пешо

    4 0 Отговор
    требе да има закон над 70 години нито министри нито депутати защото са изкуфяли бунаци

    08:05 29.08.2025

  • 19 този издухания дъртак

    5 0 Отговор
    знай ли къде се намира

    08:06 29.08.2025

  • 20 Да си припомним

    4 0 Отговор
    В зората на "Демокрацията" НАТО ни нареди да си нарежем ракетите и намалим армията а сега иска да се въоръжаваме отново. Е не ги разбирам тия натовски началници. Само се събират да ядат и пият.

    08:07 29.08.2025

  • 21 Гай Турий

    2 0 Отговор
    България да не надува хилави мускули и да подпира коалицията на желаещите дегенерати, решили че могат да се месят във всякакви чужди проблеми и да наливат стотици милиарди евро в чужди войни. Запрянов да си събере мозъка, тръгнал да се разсипва от слугинаж на сатаните и никакви грешки повече.

    08:10 29.08.2025

  • 22 гошо

    0 0 Отговор
    Да не забрави да си плати тока преди да иде.

    08:16 29.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове