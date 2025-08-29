Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на ЕС

Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) днес в Копенхаген, Кралство Дания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Събитието е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС.

В рамките на неформалната среща министрите на отбраната ще обсъдят военната подкрепа на ЕС за Украйна, отбранителната готовност на Съюза, в т.ч. прилагането на приоритетите, зададени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа, и състоянието на военните мисии и операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

За участие в заседанията на неформалната среща на министрите на отбраната са поканени генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман.

През май министрите на отбраната на ЕС изразиха първоначални намерения за участие в съвместни проекти за придобиване на приоритетни способности по време на заседание на Съвета „Външни работи“ в Брюксел, съобщиха от МО. В заседанието участва и министърът на отбраната Атанас Запрянов, а неговият украински колега се включи по видео-конферентна връзка. Дискусиите в рамките на форума бяха с акцент върху военната подкрепа за Украйна и отбранителната готовност на Съюза с фокус върху предложенията, заложени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа.