Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на ЕС

Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) днес в Копенхаген, Кралство Дания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).
Събитието е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС.
В рамките на неформалната среща министрите на отбраната ще обсъдят военната подкрепа на ЕС за Украйна, отбранителната готовност на Съюза, в т.ч. прилагането на приоритетите, зададени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа, и състоянието на военните мисии и операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.
За участие в заседанията на неформалната среща на министрите на отбраната са поканени генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман.
През май министрите на отбраната на ЕС изразиха първоначални намерения за участие в съвместни проекти за придобиване на приоритетни способности по време на заседание на Съвета „Външни работи“ в Брюксел, съобщиха от МО. В заседанието участва и министърът на отбраната Атанас Запрянов, а неговият украински колега се включи по видео-конферентна връзка. Дискусиите в рамките на форума бяха с акцент върху военната подкрепа за Украйна и отбранителната готовност на Съюза с фокус върху предложенията, заложени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
Коментиран от #6
07:23 29.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
07:26 29.08.2025
4 Защо
07:26 29.08.2025
5 А ТЕБУ КАН
07:27 29.08.2025
6 А аз се надявам
До коментар #1 от "Ъхъ":Да отпъпътува с еднопосочен билен при ТууТууу и да му каже «джак» от баце.
07:29 29.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Защо
07:31 29.08.2025
9 ДА ВНИМАВА
07:32 29.08.2025
10 ТЕ ТОЯ
07:43 29.08.2025
11 Санитарка
07:50 29.08.2025
12 МИРО
Коментиран от #13
07:53 29.08.2025
13 Бончо
До коментар #12 от "МИРО":АМАН ОТ ТЪПАНАРИ !!!
07:55 29.08.2025
14 яйла
07:57 29.08.2025
15 Артилерист
08:00 29.08.2025
16 бг родина
08:01 29.08.2025
17 пешо
08:03 29.08.2025
18 пешо
08:05 29.08.2025
19 този издухания дъртак
08:06 29.08.2025
20 Да си припомним
08:07 29.08.2025
21 Гай Турий
08:10 29.08.2025
22 гошо
08:16 29.08.2025