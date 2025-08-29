Продължава временната организация на движението в центъра на София

Промени в движението в столицата и днес заради концерта на световноизвестните тенори Пласидо Доминго и Хосе Каресас, както и на българската прима Соня Йончева.

Въведена е временна организация на движението около площад „Свети Александър Невски”.

Забранява се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи организацията на концерта до 8:00 ч. на 30 август на паркинга на пл. „Св. Ал. Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“.

До 8:00 ч. на 30 август се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, по ул. „11 август“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Московска“, както и на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“‘.

Същата забрана важи от 14:00 ч. до 00:00 ч. на 29 август по ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Ал. Невски“ и бул. „Васил Левски“, на пл. „Св. Александър Невски“, както и на ул. „15 ноември“.