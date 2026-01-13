Новини
Фабиан Марожан шокира Гаел Монфис и сложи край на шампионската му серия в Окланд

13 Януари, 2026

Фабиан Марожан шокира Гаел Монфис и сложи край на шампионската му серия в Окланд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ обрат беляза старта на тенис турнира в Окланд, където унгарският талант Фабиан Марожан поднесе изненадата на деня, елиминирайки миналогодишния победител Гаел Монфис още в първия кръг. 26-годишният Марожан демонстрира хладнокръвие и отлична форма, за да надделее над опитния французин с 5:7, 6:3, 6:4 в двучасова битка на корта в Нова Зеландия.

Монфис, който наскоро се завърна в игра след пауза от септември, започна двубоя уверено и спечели първия сет с решителен пробив в 11-ия гейм. Ветеранът впечатли с 10 аса и стабилна игра на сервис, но във втората част допусна ранна загуба на подаване, което позволи на Марожан да изравни резултата. В решителния трети сет унгарецът показа завидна психическа устойчивост. При 5:4 той реализира ключов пробив, с който сложи точка на спора и си осигури място във втория кръг, слагайки край на надеждите на Монфис за нов триумф в Окланд.

Любопитен факт е, че само три дни по-рано съпругата на Монфис – украинската звезда Елина Свитолина, триумфира на същия корт с 19-ата си титла от WTA. Двамата са сред малкото семейни двойки, които са държали едновременно трофеи от ATP и WTA на един и същи турнир – постижение, което тази година няма да се повтори.


