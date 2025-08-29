Новини
Туристка се удави в Слънчев бряг

29 Август, 2025 09:53

Тя е била отседнала в курортния комплекс

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румънска туристка се удави в Слънчев бряг. Инцидентът е станал малко след 11 часа на 28 август в района до спасителен пост №18, съобщават от полицията.

58-годишната жена е била отседнала в курортния комплекс.

Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ- Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
