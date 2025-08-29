Румънска туристка се удави в Слънчев бряг. Инцидентът е станал малко след 11 часа на 28 август в района до спасителен пост №18, съобщават от полицията.
58-годишната жена е била отседнала в курортния комплекс.
Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ- Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на морето се давят
не сме чули отдавна за западняци
явно хората мислят трезво
Коментиран от #5
09:59 29.08.2025
2 трупат капитали и гледат тик ток
10:02 29.08.2025
3 1488
10:04 29.08.2025
4 Анонимен
10:14 29.08.2025
5 Тизе
До коментар #1 от "на морето се давят":Требе отдавна да си се удавил защо дрънкаш глупотевини като мозък без кислород! Ама давай , без значение си !
10:16 29.08.2025