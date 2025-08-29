Новини
Любомир Стефанов: Предсрочни избори ще има. Опозицията ги иска, друг е въпросът дали е готова за тях

29 Август, 2025 10:13 887 16

„Миналият политически сезон беше на вотовете на недоверие, сипеха се един след друг. Този, според мен, ще е сезонът на протестите, защото има две общности в момента, които се гласят да създават и вдигат максимално много протести от септември месец", коментира и политическият анализатор Кристиян Шкварек 

Любомир Стефанов: Предсрочни избори ще има. Опозицията ги иска, друг е въпросът дали е готова за тях - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Стабилно ли е управлението и може ли да има промяна в политическата картина? В четвъртък от ПП отново дадоха заявка за вот на недоверие за „завладяната държава”. Очакванията за новия политически сезон коментираха журналистът Силвия Великова, политическият анализатор Кристиян Шкварек и политологът Любомир Стефанов в предаването „Здравей, България”.
„Ако следваме процедурата, не си представям такъв вот как може да бъде описан „за завладяната държава”. За вотовете на недоверие знаем, че те са за конкретна политика или цялостна. Така че предстои да видим как ще го опишат и дали няма да представлява вот за цялостната политика на правителството, което ще му даде 6 месеца комфорт след това. Така че докато не видим мотивите и кой ще се подпише, само спекулираме. Но това ще е първото включване на ДБ във вотове на недоверие”, каза Силвия Великова.
„Миналият политически сезон беше на вотовете на недоверие, сипеха се един след друг. Този, според мен, ще е сезонът на протестите, защото има две общности в момента, които се гласят да създават и вдигат максимално много протести от септември месец. От една страна това е либералната градска общност, от другата страна – противниците на еврото. Според мен повече потенциал имат протестите срещу еврото. Катализатора на либералните протести са действия от страна на властта –конкретни арести. Може да има още някой арестуван, може да няма нито един. Катализаторът на другите протести – срещу еврото, е нещо, което вече е в ход, има дата”, коментира Кристиян Шкварек.

„Предсрочни избори ще има. Опозицията ги иска, друг е въпросът дали е готова за тях. Не оставам с впечатлението да са готови”, заяви Любомир Стефанов. Според него е възможно и управлението само да поиска да отиде на предсрочни избори. „Ако им се подреди картината те да имат повече гласове. Избори се предизвикват, когато си в състояние да печелиш”, коментира Стефанов. „Надявам се управляващите да управляват държавата разумно, тъй като ни предстоят големи сериозни крачки, надявам се към най-добрият изход за целия народ”, каза политологът.
Според Силвия Великова казусът с митниците „живее през коментарите и спекулациите около него”.

„За 1 година и половина, би трябвало, ако има доказателства за тази мащабна корупционна схема, тя вече да е в съда. Изобщо не е отворена темата за имунитетите, но се ползва за политическа употреба. Чухте Асен Василев, че не е бил разпитват след скандалните обяснения на Петя Банкова”, коментира Силвия Великова.

За Антикорупционната емисия тя не разбира защо опозицията не номинира кандидати.
„Партиите, които управляват, работят с потенциала, които имат и действат на база капацитета, който имат като такъв. Тези са хората, тези са кандидатите. Дали има по-добри – тук е ролята на гражданското общество, или на партиите, които представляват гражданското общество. Не трябва да го забравят”, коментира Любомир Стефанов. „Като гражданско общество не трябва да позволяваме партиите да се самозабравят, да завладяват държавата. Ако виждаме свидетелства за това, не може да си позволяваме август да отиваме на ваканция. Иначе работата е много несериозна”, каза Стефанов.

„На много корумпирани правителства в Европа Брюксел е давал много пари, когато те са били в рамките на политическия консенсус в Брюксел. Ако си в политическото семейство, което управлява Брюксел, няма значение. Имаше данни от 2017-2018 г. на Евростат, според които Полша беше една от най-некорумпираните държави в Източна Европа и беше една от най-тежко санкционираните, защото беше извън политическия консенсус”, заяви Кристиян Шкварек.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дрът русофил

    10 3 Отговор
    Чакаме братушките да дойдат да ни асвабадят и те ще ни направят избори!

    10:20 29.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Неделя в 9 часа пред ВМЗ Сопот.

    Коментиран от #4, #5

    10:24 29.08.2025

  • 3 анонимен

    8 2 Отговор
    Няма смисъл от избори при тази система. Смисъл има ако гласуваме мажоритарно, а не лидерите да си пробутват за кандидат депутати любовници, роднини, бизнес партньори и т.н. За това положението/нивото в парламента е толкова зле. За това и толкова хора не отиват да гласуват. Кофти материал.

    Коментиран от #9

    10:32 29.08.2025

  • 4 Този

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Стефанов, не го слуша главата. Според него гражданите трябвало да излязат и да покажат несъгласието си на улицата. А държавните институции къде спят и защо има избори бе Стефанов?

    10:37 29.08.2025

  • 5 Oня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Неделя е почивен ден.

    10:38 29.08.2025

  • 6 Паскал

    8 3 Отговор
    А дали при едни избори опозицията ще успее да прескочи бариерата?Едва ли.

    10:39 29.08.2025

  • 7 Бойко

    6 5 Отговор
    Пак ша ги опраска останалите.....има ли смисъл да даваме милиони за същия резултат.

    10:47 29.08.2025

  • 8 Един

    2 5 Отговор
    Урсулица идва в най-бедната държава от ЕС, в която хората изнемогват НО НЕ, ДА ИМ ПОМОГНЕ или поне да види как оцеляват - а да се убеди, че дават достатъчно и работят за ОкраИна!

    Ако това не ви светне лампата да не гласувате за евро-фашисти и техните местни наместници - КОЕ?!!!
    НЕ НА ЕВРОТО и ако се налага и Вън от ЕС!

    Коментиран от #12

    10:51 29.08.2025

  • 9 Хамзис

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    Те това си е истината . И алчността им е безмерна. Вече 80 години .

    11:15 29.08.2025

  • 10 ники

    2 0 Отговор
    Пари за избори ще има, за да изберем пак същите хрантулници.... За друго няма- здравеопазване, култура, образование... за пътища, за подмяна на ВИК и електро мрежа, за болница за децата на България, за нашите майки и бащи, за бабите и дядовците ни........Няма, няма.... В села и малки градове на България животът е спрял.....Хората оцеляват, те не живеят..... За какво има...за избори, за Украйна..... Няма как да внесем читави, няма как да внесем родолюбци... кадърните, можещите, знаещите, интелигентните хора на България или се изнесоха или се свряха в тъмното.....Затова накрая ще гласуват само онези с кебапчетата и саламите в торбичка....Чудо....21 век, от рай направиха пустуш от България...

    Коментиран от #15

    11:30 29.08.2025

  • 11 Мдааа

    1 0 Отговор
    Опозицията ,меч величие възраждане ппдп ,кой да изберем жалка работа

    11:30 29.08.2025

  • 12 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Това ,че си беден не значи че сме бедни ,просто се краде

    11:33 29.08.2025

  • 13 Плд

    0 0 Отговор
    Опозиция няма, всички влиятелни общности са за Мафията, а тя е единна, алчна и жестока

    11:43 29.08.2025

  • 14 Някой

    1 0 Отговор
    „Като гражданско общество не трябва да позволяваме партиите да се самозабравят, да завладяват държавата."

    Какво гражданско общество, когато 75% са с робски манталитет. Какво гражданско общество при тази задкулисна диктатура и липсата на правосъдие.

    България е пропаднала държава още през 1944 г. когато се оказахме от губещата страна и бяхме окупирани от победитела СССР. През 1997-2001 г. при Иван Костов имаше лъч светлина да се оправим, не че Иван Косто нямаше кусури. Но през 2001 г. Между Иван Костов и Мадридския мошеник избрахме Мадридския мошеник и оттогава държавата продължава да пропада. През 2020 г. ни изманипулираха, че пропадането е свършило. Но се оказа, че не е, оказа се, че продължавме да пропадаме. България ще се оправи, когато мафията държава унищожи всичко и тотално оглозга държавата. Когато държавата остане без пари за заплати на "калинки" и "милиционери". Ще се случи нещо подобно на случилото се през яхуари-феврусари 1997 г., ще дойде глад за "калинки" и "милиционери" и тогава ще се оправим.

    11:49 29.08.2025

  • 15 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ники":

    Дошло е време здравеопазването и културата да бъдат оставени сами да се издържат без държавно финансиране. Така ще се види от кой и от какво наистина имат нужда хората и кой и какво е излишно. Включително и защото е много скъпо и 95% от храта не могат да си го позволят.
    Здравеопазването вече н знам колко достигна 10% ли 15% ли от БВП, съптветно над 20% от осигуровките и данъците. Културата и тя е пълна само с търтеи, които смучат 1% ли 2% ли от БВП. Спорта и той е тотално сбъркан, вместо държавата да насочи парите към масов спорт за децата и младежите. Парите се насочват към няколко десетки "елитни" спортисти медалисти и няколко стотин елитни треньори и шефове на федерации.

    11:56 29.08.2025

  • 16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    НА 31 АВГУСТ НЕДЕЛЯ СЕ КАНЯТ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДА ПРИСЪСТВАТ ВЪВ СОПОТ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА УРСУЛА ВЪВ ВОЕННИЯТ ЗАВОД И ДА Я ,,ПРИВЕТСТВАТ КАКТО ПОДОВАВА,,

    12:03 29.08.2025

