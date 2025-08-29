Любомир Стефанов: Предсрочни избори ще има. Опозицията ги иска, друг е въпросът дали е готова за тях

Стабилно ли е управлението и може ли да има промяна в политическата картина? В четвъртък от ПП отново дадоха заявка за вот на недоверие за „завладяната държава”. Очакванията за новия политически сезон коментираха журналистът Силвия Великова, политическият анализатор Кристиян Шкварек и политологът Любомир Стефанов в предаването „Здравей, България”.

„Ако следваме процедурата, не си представям такъв вот как може да бъде описан „за завладяната държава”. За вотовете на недоверие знаем, че те са за конкретна политика или цялостна. Така че предстои да видим как ще го опишат и дали няма да представлява вот за цялостната политика на правителството, което ще му даде 6 месеца комфорт след това. Така че докато не видим мотивите и кой ще се подпише, само спекулираме. Но това ще е първото включване на ДБ във вотове на недоверие”, каза Силвия Великова.

„Миналият политически сезон беше на вотовете на недоверие, сипеха се един след друг. Този, според мен, ще е сезонът на протестите, защото има две общности в момента, които се гласят да създават и вдигат максимално много протести от септември месец. От една страна това е либералната градска общност, от другата страна – противниците на еврото. Според мен повече потенциал имат протестите срещу еврото. Катализатора на либералните протести са действия от страна на властта –конкретни арести. Може да има още някой арестуван, може да няма нито един. Катализаторът на другите протести – срещу еврото, е нещо, което вече е в ход, има дата”, коментира Кристиян Шкварек.

„Предсрочни избори ще има. Опозицията ги иска, друг е въпросът дали е готова за тях. Не оставам с впечатлението да са готови”, заяви Любомир Стефанов. Според него е възможно и управлението само да поиска да отиде на предсрочни избори. „Ако им се подреди картината те да имат повече гласове. Избори се предизвикват, когато си в състояние да печелиш”, коментира Стефанов. „Надявам се управляващите да управляват държавата разумно, тъй като ни предстоят големи сериозни крачки, надявам се към най-добрият изход за целия народ”, каза политологът.

Според Силвия Великова казусът с митниците „живее през коментарите и спекулациите около него”.

„За 1 година и половина, би трябвало, ако има доказателства за тази мащабна корупционна схема, тя вече да е в съда. Изобщо не е отворена темата за имунитетите, но се ползва за политическа употреба. Чухте Асен Василев, че не е бил разпитват след скандалните обяснения на Петя Банкова”, коментира Силвия Великова.

За Антикорупционната емисия тя не разбира защо опозицията не номинира кандидати.

„Партиите, които управляват, работят с потенциала, които имат и действат на база капацитета, който имат като такъв. Тези са хората, тези са кандидатите. Дали има по-добри – тук е ролята на гражданското общество, или на партиите, които представляват гражданското общество. Не трябва да го забравят”, коментира Любомир Стефанов. „Като гражданско общество не трябва да позволяваме партиите да се самозабравят, да завладяват държавата. Ако виждаме свидетелства за това, не може да си позволяваме август да отиваме на ваканция. Иначе работата е много несериозна”, каза Стефанов.

„На много корумпирани правителства в Европа Брюксел е давал много пари, когато те са били в рамките на политическия консенсус в Брюксел. Ако си в политическото семейство, което управлява Брюксел, няма значение. Имаше данни от 2017-2018 г. на Евростат, според които Полша беше една от най-некорумпираните държави в Източна Европа и беше една от най-тежко санкционираните, защото беше извън политическия консенсус”, заяви Кристиян Шкварек.