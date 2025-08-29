И председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва в България

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите.
Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан.
Визитата е в рамките на неговата "Обиколка на столиците" в повечето европейски страни и срещи с техните лидери, на които Коща ще обсъди главните политически приоритети и работните методи на Европейския съвет.
1 Пич
22:42 29.08.2025
2 Ганя Путинофила
Май разбраха, че територията е путинофилска! Идват да проверят!
22:45 29.08.2025
3 Дрът русофил
Това е лош знак за племето!
22:46 29.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Никой
Сигурно ще го поканят в киносалона. Какво ни баламосват - дори и дасе напъваме - не можем да си вдигнем стандартите.
Общи приказки - явно - съчетава ваканацията с работата.
Ще се наплюскат и това ще е - великата среща.
22:48 29.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Столичанка
22:59 29.08.2025
9 Гичка
23:02 29.08.2025
10 Блек енд уайт
23:19 29.08.2025
11 Блек енд уайт
23:21 29.08.2025
12 сноу
23:26 29.08.2025
13 Сандо
23:27 29.08.2025
14 ЦНИ
23:35 29.08.2025