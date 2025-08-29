Новини
И председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва в България

29 Август, 2025 22:40

Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите.

Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан.

Визитата е в рамките на неговата "Обиколка на столиците" в повечето европейски страни и срещи с техните лидери, на които Коща ще обсъди главните политически приоритети и работните методи на Европейския съвет.


Белгия
  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Въъхх...... тука много ще се гепи !!! Кой ли не търчи с лъжицата !!!

    22:42 29.08.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Засилен интерес към България!
    Май разбраха, че територията е путинофилска! Идват да проверят!

    22:45 29.08.2025

  • 3 Дрът русофил

    0 4 Отговор
    Русофилската територия вече 6 месеца няма US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    22:46 29.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    3 1 Отговор
    Да - като обиколките на едно време - на комунистите, минава и вика - как сте.

    Сигурно ще го поканят в киносалона. Какво ни баламосват - дори и дасе напъваме - не можем да си вдигнем стандартите.

    Общи приказки - явно - съчетава ваканацията с работата.

    Ще се наплюскат и това ще е - великата среща.

    22:48 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Столичанка

    4 1 Отговор
    Ела да видиш, много е готино в столицата, имаме паяци, скоби, мутри биячи на заплата, бе много е яко ти казвам,един заспал кмет, и още по дълбоко заспала прокуратура къде спи години непробуден сън, бе супер яко е в тая европейска уж, столица ти казвам, хахаха

    22:59 29.08.2025

  • 9 Гичка

    0 0 Отговор
    Ма гледай къде паркираш и да си пуснеш смсче, че ако не скоба,паяк или мутра, по избор на клиента.

    23:02 29.08.2025

  • 10 Блек енд уайт

    2 0 Отговор
    По добре да не идва нито той нито урсула. По добре да дойде зеленски поне е еврей.

    23:19 29.08.2025

  • 11 Блек енд уайт

    2 0 Отговор
    Имам чувството че коментарите нямат връзка с темата или поне със заглавието

    23:21 29.08.2025

  • 12 сноу

    1 0 Отговор
    И тоя разбра, че най много циганин има тука и никой няма да го забележи..

    23:26 29.08.2025

  • 13 Сандо

    0 0 Отговор
    Да не би да са избрали България за място на сатанистко сборище?Май ще трябва Патриарха да поръси земята ни със светена вода.

    23:27 29.08.2025

  • 14 ЦНИ

    0 0 Отговор
    Тия са криминални политици разследвани от тяхната си полиция за корупция преди да ги назначи на по висши постове урсула коиято и тия е разследвана

    23:35 29.08.2025

