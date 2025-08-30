Над 100 крави изгоряха край Лясковец, мъж е със 70 процента изгаряния

Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар тази вечер край Лясковец, това съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов, предаде БТА.
Той уточни, че са изгорели бившите птичарници в местността Главнира, която се намира извън населеното място. Огънят е локализиран, засега няма опасност да се разпространи.
На място са шест противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица, които овладяват ситуацията.
Пострадилят човек е с над 70 процента изгаряния и е откаран към клиника в Русе, каза за БТА кметът на общината, който е на мястото на инцидента.
Мъжът е работил в кравефермата, където са изгорели и над 100 животни. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.
1 Ужас!
За мен, това е умишлен палеж.
Този, който е е драснал клечката, да гори в Ада.
04:25 30.08.2025
2 1234
Горките животни....
04:38 30.08.2025
3 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #4
04:46 30.08.2025
4 Иди се гръмни, бе олифрен
До коментар #3 от "оня с коня":Защо трябва АЕЦ да ти помогне. Качвай коня на гърба си и се разкарай, малоумник!
04:51 30.08.2025