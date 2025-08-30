Новини
България »
Над 100 крави изгоряха край Лясковец, мъж е със 70 процента изгаряния

Над 100 крави изгоряха край Лясковец, мъж е със 70 процента изгаряния

30 Август, 2025 05:07, обновена 30 Август, 2025 04:21 494 4

  • пожар-
  • крави-
  • лясковец

Огънят е унищожил бившите птичарници в местността Главнира

Над 100 крави изгоряха край Лясковец, мъж е със 70 процента изгаряния - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар тази вечер край Лясковец, това съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов, предаде БТА.

Той уточни, че са изгорели бившите птичарници в местността Главнира, която се намира извън населеното място. Огънят е локализиран, засега няма опасност да се разпространи.

На място са шест противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица, които овладяват ситуацията.

Пострадилят човек е с над 70 процента изгаряния и е откаран към клиника в Русе, каза за БТА кметът на общината, който е на мястото на инцидента.

Мъжът е работил в кравефермата, където са изгорели и над 100 животни. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас!

    3 0 Отговор
    Горките животни. Как може бе, да посегнештна невинни същества.
    За мен, това е умишлен палеж.
    Този, който е е драснал клечката, да гори в Ада.

    04:25 30.08.2025

  • 2 1234

    1 1 Отговор
    Гория човек, дано се оправи...
    Горките животни....

    04:38 30.08.2025

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #4

    04:46 30.08.2025

  • 4 Иди се гръмни, бе олифрен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Защо трябва АЕЦ да ти помогне. Качвай коня на гърба си и се разкарай, малоумник!

    04:51 30.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове