Разчистиха незаконно сметище край Руски паметник

Столичният инспекторат и район "Възраждане" проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. "Добруджански край", в близост до Руски паметник. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Освен в нелегално депо за отпадъци, мястото се бе превърнало и в сборен пункт за скитници. Според СО то е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, уточни news.bg.

Извозени са 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност.

Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев.

Столичният инспекторат е предприел действия по повече от 17 000 сигнала през първите шест месеца на годината.