Разчистиха незаконно сметище край Руски паметник

Столичният инспекторат и район "Възраждане" проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. "Добруджански край", в близост до Руски паметник. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Освен в нелегално депо за отпадъци, мястото се бе превърнало и в сборен пункт за скитници. Според СО то е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, уточни news.bg.
Извозени са 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност.
Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев.
Столичният инспекторат е предприел действия по повече от 17 000 сигнала през първите шест месеца на годината.
2 Нека да пиша
Коментиран от #23, #34, #35
14:43 30.08.2025
4 Нека да пиша
До коментар #1 от "оня с коня":Отивай в матушка России.
Коментиран от #9
14:44 30.08.2025
5 Аааааа
Коментиран от #11
14:45 30.08.2025
6 Да ти го напиша
До коментар #3 от "град КОЗЛОДУЙ":Тогава Вальо, ще чуеш 😅
Коментиран от #13
14:48 30.08.2025
8 Хахахаха
Коментиран от #25
14:52 30.08.2025
10 Пламен
14:54 30.08.2025
14 оня с коня
Коментиран от #29
14:57 30.08.2025
16 Обитателите
Коментиран от #27
15:01 30.08.2025
17 Хиляди тотеми
Коментиран от #26
15:02 30.08.2025
18 Хубаво е да го знаем тва за
15:03 30.08.2025
19 "Руски паметник"
15:04 30.08.2025
20 Атлантенцата са варвари
15:05 30.08.2025
21 Русофилите
15:05 30.08.2025
22 Атлантенцата са варвари
15:08 30.08.2025
23 Европеец
До коментар #2 от "Нека да пиша":Абе остави руски паметник, по-добре виж какви боклучиви софиянци сте.... 13 Тона боклук само от една уличка и то в центъра на София....
Коментиран от #31
15:10 30.08.2025
24 попара
15:11 30.08.2025
25 Европеец
До коментар #8 от "Хахахаха":Паметника си е паметник.... Ама ми се струва, че боклука върви със соростните жълти павета.... 13 тона боклук от една улица в центъра на София....
Коментиран от #33
15:13 30.08.2025
26 Европеец
До коментар #17 от "Хиляди тотеми":Паметниците ги слагат от признателност и да се помни сторъната добрина..... Да ,затова са хиляди руските и съветските паметници в бг територията...
Коментиран от #30
15:17 30.08.2025
28 Ха ха ха
15:22 30.08.2025
30 Ха ха ха
До коментар #26 от "Европеец":За руските ок, ама съвеЦките не ги признавам ......
15:24 30.08.2025
31 Нека да пиша
До коментар #23 от "Европеец":Не живея в София, или в България.
15:28 30.08.2025
32 Кажи честно ... 🤣
До коментар #27 от "Европеец":Още с първата дума и излъга .... 😜
15:31 30.08.2025
33 Нека да пиша
До коментар #25 от "Европеец":Върви със на майка ти, и баба ти кюлотите червени, не прати от 9.9.44 г. В знак на признателност към другарите Йосиф Сталин, Гошо Тарабата, Вълчо Червенков.
15:31 30.08.2025
34 милчо
До коментар #2 от "Нека да пиша":Тъпак,това е паметник на Императора-освободител.Разходи се до там и прочети какво пише на него.
Коментиран от #39, #44
15:41 30.08.2025
35 Кит
До коментар #2 от "Нека да пиша":Съветския паметник в Княжеската градина го махнаха.
Кефиш се на сметището там сега, нали?
Уютно ти е?
15:42 30.08.2025
36 Кит
А обиталище.
С мургав цвят.
Цветът на нацията са разчистили тия мръсници, значи!
15:44 30.08.2025
37 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
15:44 30.08.2025
39 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #34 от "милчо":Е той е освободител на крепостните селяни в русията, за България е окупатор и главен виновник за парчаладосването на българските земи .
15:48 30.08.2025
40 Жълтопаветен мизерник некъпан
15:55 30.08.2025
41 Атлантик с чалма и фес
Коментиран от #45
15:58 30.08.2025
43 Пламен
На 16 декември 1941 г., в Москва се провежда среща между съветския министър-председател Й. Сталин и британския министър на външните работи Антъни Идън. Сталин предлага следното :
т. 5. Турция - "Като компенсация за запазения неутралитет, Турция да получи населените с турци територии около Бургас.
България би следвало също, да пострада териториално и по своята югославска граница . По мнението на другаря Сталин, за България би било напълно "достатъчно да има само едно морско пристанище - Варна".
Антъни Идън отклонява предложението за подписването на тайно споразумение.
16:00 30.08.2025
44 Нека да пиша
До коментар #34 от "милчо":Ти учи история, и тогава коментирай. Какво е писал граф Игнатиев ,учи за руската експанзия...
И,коментирай, договора на 3-та императора...
16:00 30.08.2025
45 Да ти го напиша
До коментар #41 от "Атлантик с чалма и фес":Ще сложим едно голямо дилдо, па барем да се нанижеш, и да мирясаш.
16:02 30.08.2025
46 Пламен
Александър е син на предишния император Николай I Холщайн-Готорп. и съпругата му Фредерика Луиза Вилхелмина Шарлота Пруска, дъщеря на пруския крал Фридрих Вилхелм III .
16:08 30.08.2025
47 Дудов
16:08 30.08.2025
48 Варненец
16:12 30.08.2025