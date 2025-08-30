Новини
Разчистиха незаконно сметище край Руски паметник

Разчистиха незаконно сметище край Руски паметник

30 Август, 2025 14:41 1 065 48

  • сметище-
  • руски паметник-
  • разчистено

Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване

Разчистиха незаконно сметище край Руски паметник - 1
Снимка: Столична община
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният инспекторат и район "Възраждане" проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. "Добруджански край", в близост до Руски паметник. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Освен в нелегално депо за отпадъци, мястото се бе превърнало и в сборен пункт за скитници. Според СО то е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, уточни news.bg.

Извозени са 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност.

Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев.

Столичният инспекторат е предприел действия по повече от 17 000 сигнала през първите шест месеца на годината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нека да пиша

    12 16 Отговор
    А,руския паметник, кога ще го махнат?

    Коментиран от #23, #34, #35

    14:43 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нека да пиша

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Отивай в матушка России.

    Коментиран от #9

    14:44 30.08.2025

  • 5 Аааааа

    10 1 Отговор
    А мутро рекетьорската ЦГМ кога ще я махнат?

    Коментиран от #11

    14:45 30.08.2025

  • 6 Да ти го напиша

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Тогава Вальо, ще чуеш 😅

    Коментиран от #13

    14:48 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахаха

    14 18 Отговор
    Еееее, развалили сте паметника. Той руския паметник върви с боклука! Без него не е руски паметник

    Коментиран от #25

    14:52 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пламен

    7 5 Отговор
    Почистване на ,,Рузкий мир " . :)

    14:54 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    12 13 Отговор
    ЧЕРНО НА БЯЛО пише в Статията Реалната Истина - че Руските паметници са ГНЕЗДО НА СКИТНИЦИ ,които безконтролно облекчават около тях Естествените си нужди и изхвърлят всичко което са докопали от контейнерите.Е как няма да се събарят тия Паметници,превърнали се в ЯЗВИ на Българската територия?!

    Коментиран от #29

    14:57 30.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Обитателите

    7 0 Отговор
    лилави ли са? Или изяънземни?

    Коментиран от #27

    15:01 30.08.2025

  • 17 Хиляди тотеми

    10 3 Отговор
    на руските окупатори!

    Коментиран от #26

    15:02 30.08.2025

  • 18 Хубаво е да го знаем тва за

    1 2 Отговор
    последователните усилия на Столичния инспекторат

    15:03 30.08.2025

  • 19 "Руски паметник"

    10 10 Отговор
    Дразни ли ви атлантенца? ....а тъй

    15:04 30.08.2025

  • 20 Атлантенцата са варвари

    7 10 Отговор
    И само цапат

    15:05 30.08.2025

  • 21 Русофилите

    7 7 Отговор
    много цапат !

    15:05 30.08.2025

  • 22 Атлантенцата са варвари

    8 7 Отговор
    Да се знае! И масово са неграмотни. След като ги уволниха от кол центровете на Сорос съвсем превъртяха

    15:08 30.08.2025

  • 23 Европеец

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Абе остави руски паметник, по-добре виж какви боклучиви софиянци сте.... 13 Тона боклук само от една уличка и то в центъра на София....

    Коментиран от #31

    15:10 30.08.2025

  • 24 попара

    5 1 Отговор
    Сметище(смешище) край Американски паметник няма ли?

    15:11 30.08.2025

  • 25 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Паметника си е паметник.... Ама ми се струва, че боклука върви със соростните жълти павета.... 13 тона боклук от една улица в центъра на София....

    Коментиран от #33

    15:13 30.08.2025

  • 26 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хиляди тотеми":

    Паметниците ги слагат от признателност и да се помни сторъната добрина..... Да ,затова са хиляди руските и съветските паметници в бг територията...

    Коментиран от #30

    15:17 30.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ха ха

    7 9 Отговор
    Хайде скоро да "изчистят" и гАльоша......

    15:22 30.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Европеец":

    За руските ок, ама съвеЦките не ги признавам ......

    15:24 30.08.2025

  • 31 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    Не живея в София, или в България.

    15:28 30.08.2025

  • 32 Кажи честно ... 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Още с първата дума и излъга .... 😜

    15:31 30.08.2025

  • 33 Нека да пиша

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Върви със на майка ти, и баба ти кюлотите червени, не прати от 9.9.44 г. В знак на признателност към другарите Йосиф Сталин, Гошо Тарабата, Вълчо Червенков.

    15:31 30.08.2025

  • 34 милчо

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Тъпак,това е паметник на Императора-освободител.Разходи се до там и прочети какво пише на него.

    Коментиран от #39, #44

    15:41 30.08.2025

  • 35 Кит

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Съветския паметник в Княжеската градина го махнаха.
    Кефиш се на сметището там сега, нали?
    Уютно ти е?

    15:42 30.08.2025

  • 36 Кит

    1 0 Отговор
    Грешка в заглавието, това не е било сметище.
    А обиталище.
    С мургав цвят.
    Цветът на нацията са разчистили тия мръсници, значи!

    15:44 30.08.2025

  • 37 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    4 3 Отговор
    Спомняте ли си СССР? Къде е? А къде е МОЧата ?

    15:44 30.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Възpожденец 🇧🇬

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "милчо":

    Е той е освободител на крепостните селяни в русията, за България е окупатор и главен виновник за парчаладосването на българските земи .

    15:48 30.08.2025

  • 40 Жълтопаветен мизерник некъпан

    2 1 Отговор
    На нас атлантиците османофили ни харесва в боклука заринати, и в калните локви омазани като нашите духовни братя уркосвините. И много ни дразнят паметниците на осовбодителите на България, защото сме сити и доволни роби-атлантенца по душа.

    15:55 30.08.2025

  • 41 Атлантик с чалма и фес

    1 2 Отговор
    Съборете паментика на осовободителите и сложете паметник на Баязид I. Така би било евроатлантическо!

    Коментиран от #45

    15:58 30.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пламен

    3 1 Отговор
    " ДА ДАДЕМ БУРГАС НА ТУРЦИЯ ! " - ЙОСИФ СТАЛИН

    На 16 декември 1941 г., в Москва се провежда среща между съветския министър-председател Й. Сталин и британския министър на външните работи Антъни Идън. Сталин предлага следното :

    т. 5. Турция - "Като компенсация за запазения неутралитет, Турция да получи населените с турци територии около Бургас.
    България би следвало също, да пострада териториално и по своята югославска граница . По мнението на другаря Сталин, за България би било напълно "достатъчно да има само едно морско пристанище - Варна".
    Антъни Идън отклонява предложението за подписването на тайно споразумение.

    16:00 30.08.2025

  • 44 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "милчо":

    Ти учи история, и тогава коментирай. Какво е писал граф Игнатиев ,учи за руската експанзия...
    И,коментирай, договора на 3-та императора...

    16:00 30.08.2025

  • 45 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атлантик с чалма и фес":

    Ще сложим едно голямо дилдо, па барем да се нанижеш, и да мирясаш.

    16:02 30.08.2025

  • 46 Пламен

    1 0 Отговор
    Александър II от германската династията Холщайн-Готорп.
    Александър е син на предишния император Николай I Холщайн-Готорп. и съпругата му Фредерика Луиза Вилхелмина Шарлота Пруска, дъщеря на пруския крал Фридрих Вилхелм III .

    16:08 30.08.2025

  • 47 Дудов

    0 0 Отговор
    Поради високияси коефициент на неинтелигентност шопите разкараха енин итторически символ за да спретнат незаконно сметище..Боклуците в София са прекалено много обаче така че и 50 още няма да им стигнат

    16:08 30.08.2025

  • 48 Варненец

    0 0 Отговор
    13 тона боклук....То това са около 180 дофианци само

    16:12 30.08.2025

