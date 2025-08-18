Новини
Кръгова икономика? Близо 340 тона отпадъци са извозени от пловдивския квартал „Столипиново"

18 Август, 2025 17:08 612 8

Миналия месец бе установено нерегламентирано депониране на отпадъци в близост до Околовръстния път на Пловдив

Кръгова икономика? Близо 340 тона отпадъци са извозени от пловдивския квартал „Столипиново“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 340 тона отпадъци са извозени по време на мащабно почистване на общинско предприятие (ОП) „Чистота“ в пловдивския квартал „Столипиново“ за шест дни, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

По време на акцията, в която е участвала специализирана техника, са премахнати нерегламентирани сметища от улиците „Прохлада“, „Батак“, „Крайна“, „Крайречна“, „Възход“, „Пламък“, „Варвара“ „Ландос“, както и в зоните около пазара, Основно училище „Пенчо Славейков“ и Средно училище „Найден Геров“, каза за БТА директорът на Общинско предприятие „Чистота“ инж. Десислава Георгиева, цитирана в съобщението.

„Почистването на квартала е част от нашите регулярни усилия за поддържане на чиста и здравословна среда за всички пловдивчани“, посочи инж. Георгиева. Тя отбеляза, че поддържането на чистотата е обща отговорност и апелира хората от „Столипиново“ да проявяват повече активност в тази насока.

„Общинското предприятие ще продължи да изпълнява ангажиментите си, но очаквам и по-голяма ангажираност от жителите на „Столипиново“ при опазването на околната среда. Само със сътрудничество и взаимно уважение можем да постигнем трайна промяна и да поддържаме квартала чист и подреден“, допълни директорът на ОП „Чистота“.

Миналия месец бе установено нерегламентирано депониране на отпадъци в близост до Околовръстния път на Пловдив в землището на с. Белащица, община Родопи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То май целия

    17 1 Отговор
    квартал трябва да се извози за претопяване...

    17:10 18.08.2025

  • 2 Време е такива по затворите!

    16 0 Отговор
    Колко данъци плащат от този квартал? Кой им плаща и до кога ще е така? Колко от тях работят и са без ТЕЛК? И много други въпроси!

    17:11 18.08.2025

  • 3 681

    13 0 Отговор
    А така , чистете им на м@нгустите , точно след седмица и помен няма да има от чистенето

    Коментиран от #4

    17:14 18.08.2025

  • 4 Територията

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "681":

    Ще чистят и още как , това са на Тиквето избирателите.

    17:20 18.08.2025

  • 5 Сталин

    5 0 Отговор
    Извозете и негодния генетичен матриал също,към инсенератора

    17:31 18.08.2025

  • 6 да бе да

    4 0 Отговор
    ако ще и 500 тона отпадъци да извозите от столипиново докато не се “извозят” правилните отпадаци населяващи квартала нямамда има едвкт от почистването!!!

    17:32 18.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    4 МЕСЕЦА БЛОКАДА НА ОТПАДЪКА В СТОЛИПИНОВО
    ......
    И ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА КВАРТАЛА САМИ ЩЕ СИ ПОЧНАТ ДА ГО ХВЪРЛЯТ В КОФИТЕ :))

    17:47 18.08.2025

  • 8 УрСульо

    0 0 Отговор
    Със напалм е по-бързо и по-лесно.

    17:51 18.08.2025

