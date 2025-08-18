Кръгова икономика? Близо 340 тона отпадъци са извозени от пловдивския квартал „Столипиново“

Близо 340 тона отпадъци са извозени по време на мащабно почистване на общинско предприятие (ОП) „Чистота“ в пловдивския квартал „Столипиново“ за шест дни, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
По време на акцията, в която е участвала специализирана техника, са премахнати нерегламентирани сметища от улиците „Прохлада“, „Батак“, „Крайна“, „Крайречна“, „Възход“, „Пламък“, „Варвара“ „Ландос“, както и в зоните около пазара, Основно училище „Пенчо Славейков“ и Средно училище „Найден Геров“, каза за БТА директорът на Общинско предприятие „Чистота“ инж. Десислава Георгиева, цитирана в съобщението.
„Почистването на квартала е част от нашите регулярни усилия за поддържане на чиста и здравословна среда за всички пловдивчани“, посочи инж. Георгиева. Тя отбеляза, че поддържането на чистотата е обща отговорност и апелира хората от „Столипиново“ да проявяват повече активност в тази насока.
„Общинското предприятие ще продължи да изпълнява ангажиментите си, но очаквам и по-голяма ангажираност от жителите на „Столипиново“ при опазването на околната среда. Само със сътрудничество и взаимно уважение можем да постигнем трайна промяна и да поддържаме квартала чист и подреден“, допълни директорът на ОП „Чистота“.
Миналия месец бе установено нерегламентирано депониране на отпадъци в близост до Околовръстния път на Пловдив в землището на с. Белащица, община Родопи.
