Важните новини във ФАКТИ на 30.08.2025 г.

Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ.

Военен бюст-паметник на княз Александър I Български откриха в Държавното предприятие "Кабиюк" край Шумен. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан освети монумента, който е дело на скулптора Бехчет Данаджъ.

Агенция "Пътна инфраструктура" започна монтирането на гъвкави ограничители в 4-километров участък от пътя Мездра – Ботевград след като вчера общо шестима души пострадаха при две тежки катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на същия път.

Софийският градски съд освободи от ареста Никола Николов - Паскал, сочен за контрабандист номер едно у нас, срещу парична гаранция от 50 хиляди лева. Решението беше взето днес, след като прокуратурата настояваше за постоянен арест, а защитата искаше по-лека мярка за неотклонение.

Лек автомобил се запали в столичния квартал "Младост" 4 днес следобед.

"В момента санкционирани от нашите стратегически партньори за корупция политици, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно - това няма да стане!". Това заяви пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, цитиран от news.bg.

На 30 август 2025 година българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествена света литургия в патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" по случай летния празник на храма. В своето слово той акцентира върху значението на духовната свобода като основа за политическата свобода.

Управлението ще бъде стабилно докато има достатъчно народни представители да го подкрепят. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти по повод обявения от ПП-ДБ вот на недоверие, който се очаква да бъде внесен след началото на новия политически сезон.

Столичният инспекторат и район "Възраждане" проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. "Добруджански край", в близост до Руски паметник. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Това не е нашата България! Това не е нормално! Това коментира Кирил Петков днес и направи специално обръщение към варненци и към софиянци.

Бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че Никола Николов-Паскал е сключил сделка, за да се върне в България, и че зад това най-вероятно стоят Бойко Борисов и Делян Пеевски. В интервю за БТВ Демерджиев посочи, че Паскал е бил замесен в контрабанда на цигари за огромни суми.

Младата надежда в планинското колоездене от бургаския отбор DragZoneRacing Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос снощи, съобщи Флагман.бг. 19-годишният младеж е управлявал лек автомобил Ауди А6, собственост на баща му, когато се е ударил в друг автомобил Ауди А3.

Завладяната държава е основната тема на вота на недоверие, който ПП-ДБ ще внесат през септември. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "Денят започва в събота" по БНТ. Според политика огромният проблем за страната е формирането на нелегитимен център на власт около ДПС - Ново начало.

Демагогията на Васил Терзиев застигна и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но не моженето няма как да го скрият. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София, на групата на социалистите в СОС и заместник-председател на БСП. Той коментира обвинението, което кметът отправи вчера към МРРБ за забавени средства по програмата за общинско финансиране. От отговора на Министерството стана ясно, че причината за забавянето са пропуски в документация от страна на Столична община.

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние. Вместо 1500 километра на година се подменят около 300 километра тръби. Това показват данните на една от най-големите строителни фирми за водопроводни ремонти у нас, обобщи БНТ.

Защитата на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев е изпратила до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража, съобщиха от "Продължаваме промяната".

Тежка катастрофа е станала в района на вътрешния път за Айтос, между село Съдиево и град Българово, предаде БНТ. По информация на МВР има загинал.

Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар тази вечер край Лясковец, това съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов, предаде БТА.