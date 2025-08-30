Румен Радев видя опит за чистка в ДАНС

"В момента санкционирани от нашите стратегически партньори за корупция политици, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно - това няма да стане!". Това заяви пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, цитиран от news.bg.

Той споделя мнението на премиера Росен Желязков, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от взимането на ключови решения за бъдещето на страната, отбеляза Радев.

По думите му, ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена.

Във връзка с предстоящото посещение на председателят на ЕК у нас, държавният глава заяви, че България трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС.

По отношение на посланиците той поясни, че назначенията са съгласувани. От тук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман и едва тогава ще дам моя подпис, добави Радев.

Президентът подчерта, че няма да допусне управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло върху правителството, каза още той.

