Румен Радев видя опит за чистка в ДАНС

30 Август, 2025 17:08 701 35

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"В момента санкционирани от нашите стратегически партньори за корупция политици, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно - това няма да стане!". Това заяви пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, цитиран от news.bg.

Той споделя мнението на премиера Росен Желязков, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от взимането на ключови решения за бъдещето на страната, отбеляза Радев.

По думите му, ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена.

Във връзка с предстоящото посещение на председателят на ЕК у нас, държавният глава заяви, че България трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС.

По отношение на посланиците той поясни, че назначенията са съгласувани. От тук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман и едва тогава ще дам моя подпис, добави Радев.

Президентът подчерта, че няма да допусне управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло върху правителството, каза още той.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо

    17 15 Отговор
    боташ КОГА????

    Коментиран от #6, #26

    17:09 30.08.2025

  • 2 Когато изчистят путинистите у нас

    14 14 Отговор
    в България ще текат реки от мед и вино!

    17:11 30.08.2025

  • 3 Клатим си краката

    21 4 Отговор
    Няма нужда от чистка, по-добре да се закрие, поради мижави резултати, корупция, прикриване на престъпления и намеса в провеждането на избори в полза на тиквата и свинята.

    17:14 30.08.2025

  • 4 Промяна

    8 17 Отговор
    Импийчмънт

    17:15 30.08.2025

  • 5 Българин

    11 5 Отговор
    ДАНС е създаден да служи на ДПС! Всеки, който не служи на ДПС, трябва да бъде уволнен и съден!

    Коментиран от #10

    17:16 30.08.2025

  • 6 Само да кажа

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "мунчо":

    Договорът беше подписан от Деница Златева (кадър на БСП), въпросите към нея.

    17:18 30.08.2025

  • 7 си дзън

    13 12 Отговор
    Да се изчистят руските шпиони на Радев в ДАНС.

    Коментиран от #9, #21, #30

    17:20 30.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Промяна

    6 15 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    РАДЕВ БЕШЕ ИЗБРАН С 300 ХИЛЯДИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА ДПС ЗАБРАВИЛ Е ТОВА

    17:25 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 За избори

    8 2 Отговор
    Се гласят.

    17:26 30.08.2025

  • 13 Ура,,Ура

    12 2 Отговор
    Дебелия не е виновен. Той просто си е такъв. Виновни са бесепетата и чалгарите, защото ги подкрепят.

    17:27 30.08.2025

  • 14 Промяна

    4 10 Отговор
    300 хиляди ДПС Шарлатаните С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДИНТ БСП и ето ти втори мандат за Радев но сега всичко е различно

    Коментиран от #17, #20

    17:30 30.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хе хе

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    И ти не си вярваш хе хе хе

    17:32 30.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГУНЧО

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "мунчо":

    КОГАТО РАЗБЕРЕШ КОЯ Е МАТА ХАРИ??!!!

    Коментиран от #35

    17:42 30.08.2025

  • 27 Този сайт

    5 1 Отговор
    не спазва собствените си правила. Затова трафикът му е мижав.

    17:43 30.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    3 6 Отговор
    За Радев гласуваха ДПС 300 хиляди Шарлатаните С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ НАЛИ ХОДЕХА ДА СЕ ТЪРКАЛЯТ ПРЕД ПРЕЗИДЕНСТВОТО И БСП

    17:44 30.08.2025

  • 30 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ

    А ДН€$ ф а т м ак ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    17:45 30.08.2025

  • 31 иис

    1 2 Отговор
    След девет години радевизация на обществото, резидентството е челник в ниското доверие към институциите.
    Аз ще гласувам за Гешев. Само той дръзна да предяви претенции към лоялността на този индивид.

    17:46 30.08.2025

  • 32 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    4 1 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!

    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!

    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!

    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 80г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    17:46 30.08.2025

  • 33 Гошо

    2 0 Отговор
    Румба, а да си подаващ молбата и да спреш да препъваш България, водейки я към Кремъл.

    17:49 30.08.2025

  • 34 ц€цо -Лом$кия

    1 0 Отговор
    ни€ в ДАН$(Да Ама Н€ $лужба) Н И Щ О Н€ ПРА ВИМ, $ЛУШКАМ€, ПАПКАМ€ !
    ЗАЩО И$КАТ ДА НИ $ЪКРАЩАВАТ, ТЪКМО $М€ $ВИКНАЛИ ДА $ЛУЖИМ НА В$ИЧКИ Н€О-ПАРТИЙЦИ(Б$П, ДП$, Г€РБ-$Д$...), НЯМА ПО-ДОБРИ ХРАН ТУТ НИ ЦИ ОТ на$ ДА НАМ€РЯТ...!

    17:51 30.08.2025

  • 35 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ГУНЧО":

    а$ $ам МАТА ХАРИ, НЕ ГО СЛУШАЙТЕ рум€н, САМО "голям" го вади....!

    17:54 30.08.2025

