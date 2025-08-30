Румен Радев видя опит за чистка в ДАНС

"В момента санкционирани от нашите стратегически партньори за корупция политици, извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно - това няма да стане!". Това заяви пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, цитиран от news.bg.
Той споделя мнението на премиера Росен Желязков, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от взимането на ключови решения за бъдещето на страната, отбеляза Радев.
По думите му, ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена.
Във връзка с предстоящото посещение на председателят на ЕК у нас, държавният глава заяви, че България трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС.
По отношение на посланиците той поясни, че назначенията са съгласувани. От тук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман и едва тогава ще дам моя подпис, добави Радев.
Президентът подчерта, че няма да допусне управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло върху правителството, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мунчо
Коментиран от #6, #26
17:09 30.08.2025
2 Когато изчистят путинистите у нас
17:11 30.08.2025
3 Клатим си краката
17:14 30.08.2025
4 Промяна
17:15 30.08.2025
5 Българин
Коментиран от #10
17:16 30.08.2025
6 Само да кажа
До коментар #1 от "мунчо":Договорът беше подписан от Деница Златева (кадър на БСП), въпросите към нея.
17:18 30.08.2025
7 си дзън
Коментиран от #9, #21, #30
17:20 30.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Промяна
До коментар #5 от "Българин":РАДЕВ БЕШЕ ИЗБРАН С 300 ХИЛЯДИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА ДПС ЗАБРАВИЛ Е ТОВА
17:25 30.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 За избори
17:26 30.08.2025
13 Ура,,Ура
17:27 30.08.2025
14 Промяна
Коментиран от #17, #20
17:30 30.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хе хе
До коментар #14 от "Промяна":И ти не си вярваш хе хе хе
17:32 30.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГУНЧО
До коментар #1 от "мунчо":КОГАТО РАЗБЕРЕШ КОЯ Е МАТА ХАРИ??!!!
Коментиран от #35
17:42 30.08.2025
27 Този сайт
17:43 30.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Промяна
17:44 30.08.2025
30 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!
До коментар #7 от "си дзън":"Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ
А ДН€$ ф а т м ак ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
17:45 30.08.2025
31 иис
Аз ще гласувам за Гешев. Само той дръзна да предяви претенции към лоялността на този индивид.
17:46 30.08.2025
32 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 80г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
17:46 30.08.2025
33 Гошо
17:49 30.08.2025
34 ц€цо -Лом$кия
ЗАЩО И$КАТ ДА НИ $ЪКРАЩАВАТ, ТЪКМО $М€ $ВИКНАЛИ ДА $ЛУЖИМ НА В$ИЧКИ Н€О-ПАРТИЙЦИ(Б$П, ДП$, Г€РБ-$Д$...), НЯМА ПО-ДОБРИ ХРАН ТУТ НИ ЦИ ОТ на$ ДА НАМ€РЯТ...!
17:51 30.08.2025
35 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #26 от "ГУНЧО":а$ $ам МАТА ХАРИ, НЕ ГО СЛУШАЙТЕ рум€н, САМО "голям" го вади....!
17:54 30.08.2025