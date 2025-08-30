Монтираха ограничителни колчета на пътя Мездра - Ботевград

Агенция "Пътна инфраструктура" започна монтирането на гъвкави ограничители в 4-километров участък от пътя Мездра – Ботевград след като вчера общо шестима души пострадаха при две тежки катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на същия път.

При първия инцидент ТИР и лек автомобил се сблъскаха, при което пострадаха две деца и техният баща. Тримата са прегледани в болнично заведение и са без опасност за живота.

По-късно същия ден при челен удар между два леки автомобила още трима души пострадаха в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Пострадалите също са транспортирани за преглед в лечебно заведение.

Днес, в района на Лютидол, започна поставянето на гъвкави ограничители на пътя, които имат за цел да ограничат възможностите за неправилно изпреварване и да повишат безопасността на движението.

Освен предпазните колчета, АПИ планира да монтира и допълнителни пътни знаци, които ще сигнализират участъка с двупосочно движение, допустимата скорост и забраната за изпреварване.