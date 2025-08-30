Новини
България »
Монтираха ограничителни колчета на пътя Мездра - Ботевград
  Тема: Войната на пътя

Монтираха ограничителни колчета на пътя Мездра - Ботевград

30 Август, 2025 19:22 699 8

  • апи-
  • колчета-
  • мездра-
  • ботевград

Освен предпазните колчета, АПИ планира да монтира и допълнителни пътни знац

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция "Пътна инфраструктура" започна монтирането на гъвкави ограничители в 4-километров участък от пътя Мездра – Ботевград след като вчера общо шестима души пострадаха при две тежки катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на същия път.

При първия инцидент ТИР и лек автомобил се сблъскаха, при което пострадаха две деца и техният баща. Тримата са прегледани в болнично заведение и са без опасност за живота.

По-късно същия ден при челен удар между два леки автомобила още трима души пострадаха в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Пострадалите също са транспортирани за преглед в лечебно заведение.

Днес, в района на Лютидол, започна поставянето на гъвкави ограничители на пътя, които имат за цел да ограничат възможностите за неправилно изпреварване и да повишат безопасността на движението.

Освен предпазните колчета, АПИ планира да монтира и допълнителни пътни знаци, които ще сигнализират участъка с двупосочно движение, допустимата скорост и забраната за изпреварване.


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 значи

    8 0 Отговор
    за няколко години не можахте да направите подходящ за натоварен трафик международен път, има ужасни наклони а явно и недостиг на ленти

    19:28 30.08.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Преди седмица минавах там - то път няма те колчета ще слагат! И кво измества се проблема с няколко километра - след колчетата става още по-зле!
    По пътищата няма война - има безумие и това е милиционерско безумие! И милиционерщината и алчността убиват!!!

    19:28 30.08.2025

  • 3 бою циганина

    12 0 Отговор
    тея колчета ми ги слагате знам къде....... в клубът на богатите има пътища а не колчета

    19:30 30.08.2025

  • 4 Гост

    5 1 Отговор
    Турците потеглиха за Германия пълно е с турски коли, бусове, спят по отбивките.

    19:35 30.08.2025

  • 5 Някой

    4 2 Отговор
    Колко пари харчат за колчета, с тези пари колко дупки могат да запълнят. Оставете джигитита да се самоубиват, не спирайте естествени подбор. Оправете законите и правосъдието. След 1-2 поколения проблема ще се реши по естествен път. Джигитите ща са или в гробищата или в затвора.

    19:43 30.08.2025

  • 6 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 3 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ Е НА ВСЕКИ 500 МЕТРА ДА СЛОЖИТЕ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ,,ЛЕГНАЛ ПОЛИЦАЙ НАВСЯКЪДЕ ПО ПЪТИЩАТА ,ЗА ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВДИГА ВИСОКА СКОРОСТ.

    19:44 30.08.2025

  • 7 Един

    4 1 Отговор
    Предлагам да отнемем книжките на 4 милиона българи щото според властта и милиционерите както ги нарича Плежъра те са убийци! Без автомобили на пътя и пътя ИМ ще се запазва и няма да личи колко е калпав и катастрофи няма да има...
    Ама четвърт милиард за бонуси на шефчетата от де ще събират тогава?!

    19:51 30.08.2025

  • 8 Данайчо

    3 1 Отговор
    Тея сега и от колчета ли взеха да забогатяват. Аман от кражби в тази държава. ГРОБ ще ни довърши.

    20:30 30.08.2025

