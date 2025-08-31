Близки почетоха паметта на загинал моторист във Варна

Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа моторист Александър Маринов, предаде БНТ.

Пътният инцидент се случи преди три месеца във Варна на кръстовището на булевард “Цар Освободител” и улица “Поп Димитър”. 25-годишният мъж загуби живота си след отнето предимство. Той беше блъснат от шофьорка, която направила маневра обратен завой на забранено за това място. На опасното кръстовище вече е поставен знак за забрана на обратния завой.



“Предстоят камери да се сложат на кръстовището и тези колчета, които така и не спират нарушителите на пътя, да ги заменят с каменни блокчета. Целта е да няма повече такива смъртни случаи и да няма други майки, които да чуват от лекарите, че жизнените показатели на децата им са несъвместими с живота. Много е болно да загубиш единственото си дете, а Алекс беше стойностно дете”, каза със сълзи на очите Албена Димитрова, майка на загиналия Александър Маринов.



Бяха поднесени цветя на кръстовището, където стана инцидентът. Приятели на загиналия мъж, както и представители на мото клубове във Варна проведоха мирно шествие по улиците на града. Тяхната цел е да се запази жив споменът за Александър и да се обърне внимание върху пътната безопасност.



“Мирното шествие е с цел да се опазят животите и да се спре войната на пътя”, каза Александър Върбанов, приятел на Александър Маринов.

Близките на загиналия моторист настояват шофьорката, причинила тежката катастрофа, да получи ефективна присъда.