Урсула фон дер Лайен ще посети ВМЗ - Сопот заедно с премиера Росен Желязков

31 Август, 2025 08:14

Председателят на Европейската комисия прави обиколка в страните на източната граница на ЕС

Урсула фон дер Лайен ще посети ВМЗ - Сопот заедно с премиера Росен Желязков - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят днес най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, предаде БТА.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се посочва в съобщението.


България
  • 1 Ха ха ха

    77 5 Отговор
    Вън войнолюбивата вещица от страната ни?

    Коментиран от #48

    07:21 31.08.2025

  • 2 Бай Ганьо

    55 3 Отговор
    Някой яко забогатя покрай тази война а други яко се осакатиха в сопот

    07:24 31.08.2025

  • 3 Посещение на мафиоти и фашисти

    66 3 Отговор
    Двама доказани крадци и лъжци се срещат, нищо добро не ни очаква

    07:24 31.08.2025

  • 4 И без това

    42 3 Отговор
    медицинските сестри в България не достигат, тази можем да я вземем на изпитателен срок...

    07:24 31.08.2025

  • 5 мда

    59 3 Отговор
    Изгонете я с камъни.

    Коментиран от #50

    07:25 31.08.2025

  • 6 Ще дойде ще хапнат ще пийнат

    38 3 Отговор
    и ще си поговорят не бива ли си вместо да вземат оръжието и да отидат на фронта в Украйна.
    Там ще осъзнаят и ще разберат но това няма да стане. А ние ще им плащаме софрата и спането на топло в България.

    07:25 31.08.2025

  • 7 срам голям

    50 2 Отговор
    Няма да построят предприятие за живот ,а за смърт !!

    07:25 31.08.2025

  • 8 Бай Х

    44 3 Отговор
    Преди да влезе в България и боднете един бустер на Файзер. Профилактично.

    07:27 31.08.2025

  • 9 Александър

    19 4 Отговор
    Искам да имсе доходи до тоалетната

    Коментиран от #26

    07:30 31.08.2025

  • 10 az СВО Победа80

    25 2 Отговор
    Де късмет за производствена авария в този момент и .... Сбогом Гергино!
    🤣🤣🤣

    07:31 31.08.2025

  • 11 вюн

    33 2 Отговор
    Вън от България престъпнице. Не те искаме тук. Ти сикрадла н апари от ваксините и провокаторка на войнат.

    Коментиран от #16

    07:31 31.08.2025

  • 12 Мюмюн дер лайен

    29 1 Отговор
    Къш гарго проклета!

    07:33 31.08.2025

  • 13 пешо

    24 2 Отговор
    вън от БЪЛГАРИЯ вещице

    07:33 31.08.2025

  • 14 az СВО Победа80

    31 2 Отговор
    Новината да се чете така:

    Росен ще ходи в Сопот с гинеколога си!

    🤣🤣🤣🤣

    07:33 31.08.2025

  • 15 Вещицата

    28 2 Отговор
    Ще бъде посрещната с руски знамена

    Коментиран от #27

    07:34 31.08.2025

  • 16 А защо

    6 27 Отговор

    До коментар #11 от "вюн":

    не отидеш в Москва да освиркаш диктатора- агресор Путин, който избива невинни хора и съсипа една суверенна държава?

    07:34 31.08.2025

  • 17 Щерю Плд

    25 0 Отговор
    Урсула субсидира убийствата на милиони невинни хора по цял свят (Газа, Украина, Русия, Руанда, Конго, Судан, Южен Судан, ...)
    Урсула няма място в България.

    07:39 31.08.2025

  • 18 Пародия

    17 0 Отговор
    Сопотненци са приготвили голям пакет салфетки . Сурсула да си бърше обувкие , които Жуляскоф и с-е ще оли га% вят , докато се връткат покрай нея.

    07:39 31.08.2025

  • 19 Цитати за Rheinmetall

    21 0 Отговор
    "Rheinmetall ... и къде, коя община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Сицилия категорично отказа .... не са "заводи за барути" за CL-20 става дума, за диаминоазоксифуразан позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив".
    "66% от акциите на Rheinmetall AG се държат от институционални инвеститори, 48% от които идват от Северна Америка, 21% от Европа и 3% от останалия свят. 23 % от акциите на Rheinmetall са собственост на частни акционери и 92% от тях пак са от Северна Америка".
    "ще нанесе огромни щети на България. Всеки килограм замърсява между 80 и 400 кубични метра вода и това е най малкото ".
    Мръсно производство на CL-20 и замърсяването на водите, не дай Боже, инциденти близки по сила на ядрени вз ривове? Официална стратегия на Русия: да атакува командни центрове и обекти,считани като пряка заплаха за сигурността. Че и не казват цена съфинансиране от местните? Поредното унижение за Еврогария и унищожаване на природата и здравето на местните. На Сопот, честито!

    07:40 31.08.2025

  • 20 А Боко

    14 0 Отговор
    няма ли да се яви да я цуня ?

    07:40 31.08.2025

  • 21 Урсула фон дер Лайен

    4 32 Отговор
    е една достойна дама. Браво, ние я подкрепяме в действията й. Европа трябва да е силна, мощна и въоръжена, за да се справи с военнопрестъпника Путин, който не зачита правата и свободите на украинците, но и на руснаците. Един полудял убиец! Като не става с дипломация, трябва с оръжие!!! Копейки защо не отиде заедно с Радев при Путин и да иска прекратяване на огъня и мир, но не завземане на украински територии.

    Коментиран от #23, #44

    07:41 31.08.2025

  • 22 дядото

    19 1 Отговор
    тази бабичка за какво се влачи в българия. ако ще въвлича страната и народа ни в оръжейна надпревара и война за немски интереси да върви по дяволите

    07:41 31.08.2025

  • 23 БгТопИдиот🇧🇬

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Урсула фон дер Лайен":

    Рано си се нашмъркала и леееш дитирамби.

    07:42 31.08.2025

  • 24 да навържем нещата

    14 0 Отговор
    Щом правиш барут, трябва да правиш и бурета. И ако някой ти ритне бурето, увисваш!

    07:42 31.08.2025

  • 25 СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО

    2 13 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН!

    07:44 31.08.2025

  • 26 Тя алката на сестрата е разпрана

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Александър":

    и разтлачена.Мускула вече не държи за това е с памперс и на обиколка из европата малко да си почине и да хапне българска погача с гарнитура кралски омари от по 300лв. за бр.които бай Ганя е виждал само на снимка на плаща за да има за урсуланА.

    07:44 31.08.2025

  • 27 Радиоточка Кашпировски

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "Вещицата":

    Утре пред ВМЗ Сопот ще има преброяване на олигофрените, за улеснение на служителите си от НСИ молят всички олигофрени да развяват руски знамена.

    Коментиран от #32, #36

    07:44 31.08.2025

  • 28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    15 3 Отговор
    ЩЕ ИМА МНОГО ХОРА СЪС БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЗНАМЕНА.НЕКА Я ,,ПОЗДРАВЯТ ПОДОВАВАЩО,,КОЙТО МОЖЕ ДА ХВАЩА КАНАЛ ТРИ ТАМ ЩЕ ИМА ВИДЕА НА ЖИВА.ГЛЕДАЙТЕ КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ОТИДЕ.

    Коментиран от #29

    07:45 31.08.2025

  • 29 Радиоточка Кашпировски

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Виж поста над твоя.

    Коментиран от #37

    07:46 31.08.2025

  • 30 Съболезнования за Сопот

    18 0 Отговор
    Вещицата иде, палете кладата. Това прокълнато същество, отдето мине, после там трева не никне. Сопотчани като истински българи, ще си стоят по къщята и няма да реагират на посещението на вещицата, с изключение на няколко платени, дето ще размахват знаменца и ще викат- "Да жуей!". Ама за да не ревът после, нека поне след нея, да извикат Патриарха да прочете няколко молитви за прогонване на бесове

    Коментиран от #34

    07:46 31.08.2025

  • 31 Ганьо

    14 0 Отговор
    яко го насадиха на пачи яйца , след като му ограбиха и съсипаха тотално държавата , а парите за тях отидоха в ръцете на мафията , теглят ежедневно милиони и милиарди - и сега гордо ще произвеждат бомби, носещи само и единствено смърт и само смъртност ! Да пълнят направените от тях дупки и джобовете си !

    07:48 31.08.2025

  • 32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Радиоточка Кашпировски":

    НЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КОЙТО Е НЕ ПО МАЛКО ОТ 80 ПРОЦЕНТА ЩЕ РАЗВЯВА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЗНАМЕНА ,А ОЛИГОФРЕНИТЕ ДА РАЗВЯВАТ ЖЪЛТО-СИНЬО УКРО ЗНАМЕ.

    07:48 31.08.2025

  • 33 Факт

    2 0 Отговор
    Компетентно ще провери възможностите на завод!

    07:49 31.08.2025

  • 34 От Сопот

    2 12 Отговор

    До коментар #30 от "Съболезнования за Сопот":

    Хората в Сопот са доволни, че завода работи на няколко смени и получават прилично заплати, което е прекрасно за местната икономика. След инвестицията на Рейнметал това ще бъде още по-изгодно.

    Коментиран от #38, #41

    07:49 31.08.2025

  • 35 Мастия

    8 0 Отговор
    Уууууууи

    07:49 31.08.2025

  • 36 НСИ

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Радиоточка Кашпировски":

    А умнокрасивите в едната ръка да държите знаменце с цветовете на дъгата, а в другата препарат на Пфайзер:)

    07:50 31.08.2025

  • 37 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Радиоточка Кашпировски":

    ДА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НАД 80 ПРОЦЕНТА ЩЕ РАЗВЯВА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЗНАМЕНА ,А ОЛИГОФРЕНИТЕ ЩЕ РАЗВЯВАТ ЖЪЛТОСИНЬОТО УКРО ЗНАМЕ.

    07:51 31.08.2025

  • 38 Със сигурност байно

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "От Сопот":

    А когато вземат да им падат зъбите и косите, след "инвестицията", поне ще имат пари бол, за чейнета и перуки

    07:51 31.08.2025

  • 39 син

    8 0 Отговор
    Потомствен нацист,крадлива,грозна и жестока това е символа на либералната сган.Такива като тая дадоха старт на братоубийствената война.

    07:52 31.08.2025

  • 40 Аква

    13 2 Отговор
    Мърсула ще посети построения от СССР завод в България, за да види как се прави...

    Коментиран от #52

    07:52 31.08.2025

  • 41 хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "От Сопот":

    Аз се чудих защо работниците във ВМЗ Сопот всяка година протестират и стачкуват, пък то било защото заплатите им били големи:)))

    07:52 31.08.2025

  • 42 Преди

    9 1 Отговор
    100 и кусур години България е била ПЪРВА в Европа по едър рогат добитък ! А сега ? По смъртоносен барут ли ? ПОЗОР !

    07:54 31.08.2025

  • 43 Тая скумрия да посети

    5 0 Отговор
    Язовирите на България, да се повози по магистралите на България и да си купи 3-4 вида сирене от европейските магазини. Тая е световен отпадък

    07:58 31.08.2025

  • 44 Ъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Урсула фон дер Лайен":

    ".....е една достойна дама. Браво, ние я подкрепяме в действията й."

    И ние я подкрепяме. Само тя ще унищожи Европа. Тя и Кая. Колкото подтлго останат на власт, толкова побързо ще се разпадне ЕС.

    П.с.

    Чувам, че Кая пак се е изказала неподготвена. Дори и след приключване на конфликта, замразените руски активи нямало да бъдат върнати, преди победителят да плати репарации на победения.🤣

    08:00 31.08.2025

  • 45 Какво е побесняла

    7 0 Отговор
    Че обикаля като ухапана от мухата ЦеЦе?
    Нали имаше дело срещу нея? Няма лм заповед за арест!

    08:00 31.08.2025

  • 46 Ламаринов

    1 0 Отговор
    Внимавай да не вдигнеш кръвното.

    08:01 31.08.2025

  • 47 Агата

    5 0 Отговор
    Пиявица !!!!!В Бг се случва всичко което е против разумното!!!!!

    08:02 31.08.2025

  • 48 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха":

    Западняците са лицемери.... идва да види какво са пропуснали да унищожат... уж ще помагат техни западни компаниии ама само за година две....
    Народа е мега.п... чака някой да гинопраеи вече 35 г. И преди това 45г. Като стара мома заключила се на 8ми етаж...

    08:03 31.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "мда":

    Да се блокира града и да не се допуска...

    08:03 31.08.2025

  • 51 Мимч

    4 0 Отговор
    Тая,какъв ще го дири из нашите военни заводи.Явно ще събира оръжия подарък за укрите...Вън от България...

    08:06 31.08.2025

  • 52 Заводът

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Аква":

    Е построен 1936 година, от цар Борис трети! Факт !

    08:07 31.08.2025

  • 53 Борисов и Пеевски

    2 0 Отговор
    Няма ли да я посрещнат с по букет червени рози. Нали ние ще ги платим.
    Урсузо, не те искаме. Не мърси земята ни с мръсните си крака.
    Веднага обратно!

    08:08 31.08.2025

  • 54 Байно

    1 0 Отговор
    Повръща ми се и от двамата като ги видя!

    08:09 31.08.2025

  • 55 фон фон домофон

    2 0 Отговор
    Да я посрещнем подобаващо!

    08:10 31.08.2025

  • 56 Какво ще прави Урсула във ВМЗ Сопот???

    2 0 Отговор
    Е С какво е?? Военен Съюз?? Нашите политици начело с Желязкое и Борисов са Българомразци, Майцепродавци!? Урсула няма работа в България!? Несме
    е Избирали, тя е Брюкселски Чиновник, нищо повече от Корумпиран такъв!?

    08:10 31.08.2025

  • 57 ДА Е ЯСНО НА СПОНСОРИТЕ НА ФАШ.УКР.РЕЖИМ

    1 1 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ "СВО СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ЛАНСИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАПАДЕН ФАШИЗЪМ ОТ 2014г МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКРАИНСКИ РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ ,А САЩ И НАТО В МОМЕНТА НЕ СА В ПОЗИЦИЯ ДА ДИКТУВАТ УСЛОВИЯ НА 🇷🇺 РУСИЯ . ТЕ НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА МИЛИАРДИ ,С В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024 Х = 25 000 ФИРМИ ВЛЯЗОХА ВЪВ ФАЛИТ !!! ),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО РЕКЛАМИРАНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..СЕ ОКАЗА НЕАКТУАЛНО И СЛАБО . УНИЩОЖЕНОТО Е НА СТОЙНОСТ = 430 МЛРД.$, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 2% БЕРАБ.,А В ГЕРМАНИЯ СА =6 % ИКОНОМИКА В РАСТЕЖ ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$ ЗА 2024 ГО. !!!! РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО.
    НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА НИТО ПЪК НА РУСИЯ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА, ВЪРВИ СВО,И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ НА РЕЖИМА . В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ . ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОВЪРШЕНА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ПИЩИ ОТ Г-7
    ....ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, ДОСТАТЪЧНИ СА САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS

    08:11 31.08.2025

  • 58 Еххх

    1 0 Отговор
    Вазовските Машиностроителни Заводи са съперничели на SKF по качество, но...
    Идват пребоядисаните комунисти назначени за милионери и съсипват всичко, ред е на България.

    08:11 31.08.2025

  • 59 Копейки,

    0 0 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал!

    08:13 31.08.2025

  • 60 БОЖИ ОПАЗИ

    1 0 Отговор
    После да направите със светена вода.

    08:14 31.08.2025

  • 61 България 🇧🇬

    2 0 Отговор
    УРСУЛА ПРЕСТЪПНИЦАТА ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ!!!🇪🇺🚾 ЖЕЛЯЗКОВ НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ БОКЛУК.

    08:15 31.08.2025

  • 62 Сус бе копейки мърляви!

    0 0 Отговор
    Сус!!

    08:15 31.08.2025

  • 63 ЕДИН КАЗВАШЕ

    0 0 Отговор
    Това дето ние го построихме, вие не можете да го боядисате. Сега и урсулите опряха до построеното при соца.

    08:16 31.08.2025

  • 64 Само си мечтая ,

    0 0 Отговор
    ако в тоя момент има експлозия ...

    08:16 31.08.2025

