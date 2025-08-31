Жители на троянски села са против строителството на яз. "Черни Осъм"

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм се събират тази вечер в 18.00 ч. на среша, за да изразят недоволството си от евентуалното изграждане на язовир "Черни Осъм", каза за БНР един от организаторите Минчо Копрински.
"На срещата ще бъде поставено началото на подписка против строежа на язовира, защото има алтернативи, които са по-бързи, които по-бързо ще решат проблемите на Плевен и Ловеч, по-евтини са. Проблемът в Плевен е сериозен, но Плевен имат възможността първо да си оправят водопреносната мрежа, след това да започнат да си ремонтират водопровода Черни Осъм – Плевен, където загубите са колосални и тогава да мислят за изграждане на язовир. Плевен имат възможността да вземат вода от т. нар. система Дунав, която им е на 30 км, а не 100 км. И да си решат проблема в рамките на година, а не на 20. Настояваме техните проблеми да бъдат взети сериозно от правителството и да се решат по най-бързия начин“, каза Минчо Копрински.
Стига мизерия
мунчо копривата
дядо йоцо гледа
Този язовир трябваше
Миризлив пор
Стенето
До коментар #2 от "мунчо копривата":Mунчо децата на Троянците учат в София и чужбина а не в Плевен! В Троян си имаме и зъболекари и лекари.В Плевен-работа нямаме защото е западнал от 35 г......така,че айде у лево! Язовир ще има през крив макарон!Ние вода си имаме! А за екосистеми....говори го това на Баба си!
Данчо Орешака
До коментар #2 от "мунчо копривата":Мунчо на Балканджия му трябва генератор-колкото на ескимос хладилник! При толкова дърва в Балкана-генератори на никой не му трябват.А в Троян има доста вериги магазини....та едва ли някой ще бие 100 км. до Плевен! Ръсиш глупости! Язовир-йок!
кой ва пита вас бе минчо
Чичо Гошо
До коментар #6 от "Стенето":Разбрахме,че сте напредничави,ама какво ви пречи язовирът,не разбрах?
Троянец
Другари от Сопот
55 от Козлодуй
Шмайзер
До коментар #6 от "Стенето":Ако пеевски реши, че ще го има язовир Черни Осъм , значи ЩЕ СТАНЕ. И нищо не можете да направите. Национална сигурност!
Както хората на много места са напуснали селата и там има язовири - така и вие ще коленете. България няма да се съобразява с лигавиците на две села. ЗАЩОТО ВОДАТА Е ПО-ВАЖНА!
Гошо
До коментар #3 от "дядо йоцо гледа":Няма угодия щот няма народ и общество, оскотяли злобни индивиди населяващи няква територия
Данко Харсъзина
При демокрацията са построени ДВА язовира: Цанков камък и един малък в Пловдивско.
Цанков камък е тотал щета. Нито ВЕЦа му е като хората, нито самия язовир, който е пълен с каверни, нито пътя бе посетроен както трябва и се сурна в пропастта.
Единствената "полза" е, че "хидроинженера" Ахмед Доган открадна 500млн. лева с най различни золуми и далавери.
Умен
До коментар #7 от "Данчо Орешака":Аме вие и гората унищожихте с постояната сеч,на която я подлагате.В троянски се виждат оголени склонове.Така,че пишман еколозите от Орешакаа и Черни Осъм да насочат вниманието си върху това.Язовир ще има -рано или късно.
Планинар
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
