Жители на троянски села са против строителството на яз. "Черни Осъм"

Жители на троянски села са против строителството на яз. "Черни Осъм"

31 Август, 2025 08:14 1 769 21

  • троянски села-
  • язовир-
  • черни осъм

Плевен имат възможността да вземат вода от т. нар. система Дунав, която им е на 30 км, а не 100 км, каза Минчо Копрински

Жители на троянски села са против строителството на яз. "Черни Осъм" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм се събират тази вечер в 18.00 ч. на среша, за да изразят недоволството си от евентуалното изграждане на язовир "Черни Осъм", каза за БНР един от организаторите Минчо Копрински.

"На срещата ще бъде поставено началото на подписка против строежа на язовира, защото има алтернативи, които са по-бързи, които по-бързо ще решат проблемите на Плевен и Ловеч, по-евтини са. Проблемът в Плевен е сериозен, но Плевен имат възможността първо да си оправят водопреносната мрежа, след това да започнат да си ремонтират водопровода Черни Осъм – Плевен, където загубите са колосални и тогава да мислят за изграждане на язовир. Плевен имат възможността да вземат вода от т. нар. система Дунав, която им е на 30 км, а не 100 км. И да си решат проблема в рамките на година, а не на 20. Настояваме техните проблеми да бъдат взети сериозно от правителството и да се решат по най-бързия начин“, каза Минчо Копрински.


  • 1 Стига мизерия

    22 7 Отговор
    Зеленият тероризъм продължава.

    08:25 31.08.2025

  • 2 мунчо копривата

    16 9 Отговор
    Този титан на мисълта и неговите съзаклятници ходят в Плевен на лекар,зъболекар,техните близки учат там. От там си купиха и генератори тази зима. Едни вреъ имаше Милко Калев Балев,сега има еко специалисти!

    Коментиран от #6, #7

    08:29 31.08.2025

  • 3 дядо йоцо гледа

    20 4 Отговор
    няма угодия в НРБ всеки дърла чергата към себя си

    Коментиран от #16

    08:33 31.08.2025

  • 4 Този язовир трябваше

    15 12 Отговор
    да е построен много преди "демонокрацията", но плевенчани се дръпна а и сега ядец. А, в предвид глобалното затопляне и предстоящите все по сушави гадини, изход от безводие то е строежа на този язовир. А, тоя фуфляк дето се пени, да не си мисли, че няма да бъде засегнат и той. При строителството на такъв язовир, винаги има частично унищожаване на една еко система, но пък той дава възможност за появата на десетки други еко системи. И в края на краищата живота на хората е по-нажен. Тоя льольо да не се изказва теподготвен, че видяхме зелените до де я докараха.

    Коментиран от #10

    08:36 31.08.2025

  • 5 Миризлив пор

    8 6 Отговор
    Ко им пука, те си имат вода, Плевен да го...

    08:46 31.08.2025

  • 6 Стенето

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "мунчо копривата":

    Mунчо децата на Троянците учат в София и чужбина а не в Плевен! В Троян си имаме и зъболекари и лекари.В Плевен-работа нямаме защото е западнал от 35 г......така,че айде у лево! Язовир ще има през крив макарон!Ние вода си имаме! А за екосистеми....говори го това на Баба си!

    Коментиран от #9, #15, #19

    08:53 31.08.2025

  • 7 Данчо Орешака

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "мунчо копривата":

    Мунчо на Балканджия му трябва генератор-колкото на ескимос хладилник! При толкова дърва в Балкана-генератори на никой не му трябват.А в Троян има доста вериги магазини....та едва ли някой ще бие 100 км. до Плевен! Ръсиш глупости! Язовир-йок!

    Коментиран от #18

    08:57 31.08.2025

  • 8 кой ва пита вас бе минчо

    7 5 Отговор
    мафията ще направи каквото и е изгодно

    08:58 31.08.2025

  • 9 Чичо Гошо

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Стенето":

    Разбрахме,че сте напредничави,ама какво ви пречи язовирът,не разбрах?

    09:00 31.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Троянец

    5 4 Отговор
    .....Този язовир не бе построен при "Социализма"-НЯМА ДА БЪДЕ ПОСТРОЕН и при "демокрацията"!!!

    09:01 31.08.2025

  • 12 Другари от Сопот

    7 2 Отговор
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута . Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете. Решено е

    09:05 31.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 55 от Козлодуй

    6 2 Отговор
    Я не сакан да ми е добре , я сакам на Вуте да му е зле.

    09:15 31.08.2025

  • 15 Шмайзер

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Стенето":

    Ако пеевски реши, че ще го има язовир Черни Осъм , значи ЩЕ СТАНЕ. И нищо не можете да направите. Национална сигурност!
    Както хората на много места са напуснали селата и там има язовири - така и вие ще коленете. България няма да се съобразява с лигавиците на две села. ЗАЩОТО ВОДАТА Е ПО-ВАЖНА!

    09:18 31.08.2025

  • 16 Гошо

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядо йоцо гледа":

    Няма угодия щот няма народ и общество, оскотяли злобни индивиди населяващи няква територия

    09:22 31.08.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Тодор Живков построи 15 000 язовира, които простия матриял е некадърен да поддържа и 5000 от тях дадоха фира.
    При демокрацията са построени ДВА язовира: Цанков камък и един малък в Пловдивско.
    Цанков камък е тотал щета. Нито ВЕЦа му е като хората, нито самия язовир, който е пълен с каверни, нито пътя бе посетроен както трябва и се сурна в пропастта.
    Единствената "полза" е, че "хидроинженера" Ахмед Доган открадна 500млн. лева с най различни золуми и далавери.

    09:23 31.08.2025

  • 18 Умен

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данчо Орешака":

    Аме вие и гората унищожихте с постояната сеч,на която я подлагате.В троянски се виждат оголени склонове.Така,че пишман еколозите от Орешакаа и Черни Осъм да насочат вниманието си върху това.Язовир ще има -рано или късно.

    09:32 31.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Планинар

    3 0 Отговор
    По социализма нямаше Минчо, Мичо и Цочо да се събират по селски, докато областен град мизерства. . То и затова се градеше тогава.

    09:45 31.08.2025

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ПРАВИ СА ХОРАТА - В ДУНАВ НЯМА ДА СВЪРШИ ВОДАТА ..

    10:00 31.08.2025

