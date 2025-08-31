Жители на троянски села са против строителството на яз. "Черни Осъм"

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм се събират тази вечер в 18.00 ч. на среша, за да изразят недоволството си от евентуалното изграждане на язовир "Черни Осъм", каза за БНР един от организаторите Минчо Копрински.

"На срещата ще бъде поставено началото на подписка против строежа на язовира, защото има алтернативи, които са по-бързи, които по-бързо ще решат проблемите на Плевен и Ловеч, по-евтини са. Проблемът в Плевен е сериозен, но Плевен имат възможността първо да си оправят водопреносната мрежа, след това да започнат да си ремонтират водопровода Черни Осъм – Плевен, където загубите са колосални и тогава да мислят за изграждане на язовир. Плевен имат възможността да вземат вода от т. нар. система Дунав, която им е на 30 км, а не 100 км. И да си решат проблема в рамките на година, а не на 20. Настояваме техните проблеми да бъдат взети сериозно от правителството и да се решат по най-бързия начин“, каза Минчо Копрински.