Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света.
Бъдещата двайнайсетокласничка в Математическата гимназия в Пловдив Димана Праматарова впечатли професори и учени от световна величина със свой научен проект в тазгодишното математическо издание на Масачузетския технологичен институт в САЩ.
Всяка година около 100 изявени математици от пет континента участват в продължение на 6 седмици в Research Science Institute. Това е най-престижната международна лятна изследователска школа за ученици с изявени способности в природо -математическите науки на Масачузетския технологичен институт.
Със своята научна разработка Димана е сред петте най-добри участници тази година.
„Моята област беше математика и по-точно изброителна комбинаторика, която е подобласт на математиката, фокусираща се върху различните начини да броим елементи, например една проста формула от изборителната комбиноторика, то се учи в осми клас, подчертавам, са различните комбинации“, разказва Димана.
За повечето зрители това може и да звучи сложно, но не и за Димана, която с лекота е отговаряла на въпросите на академично жури от професори, доктори и учени от световна класа, за да се нареди сред петте най-добри математици.
„Честно казано се почувствах доста въодушевена, не го очаквах, още с идването на програмата, аз нямах намерение да дойда и да спечеля“, казва още тя.
Името на Димана Праматарова от Математическата гимназия в Пловдив е добре познато по всички международни състезания по математика, тъй като почти винаги печели златните медали.
„На мен лично ми е по-важно духовното израстване през състезанията, тоест натрупването на опит за решаването на задачи, намирането на нови приятелства, научаването на повече за културата за различните хора, особено когато са международни състезанията. Не бих казала, че медалите не са чак толкова важни, но не ми доставят толкова удоволствие както за повечето деца по различните състезания“, обяснява Димана.
В дома ѝ има толкова много купи, че Димана трудно се сеща коя от кое състезание е.
„Примерно тази най-голямата е от Математика без граници отново, това е от 2024, беше сравнително трудно, понеже възрастовата група беше 9-12 клас, тогава бях 10 клас, сравнително добро представяне, като да си на първо място от всички участници ...То беше доста важно за мен, тъй като всяка година се събирахме с приятели след финалите и се забавлявахме заедно на морето. Запознах се с други хора, тъй като е международно състезание - тоест математиците не са скучни хора, умеят да се забавляват - не, със сигурност, това беше едно от първите състезания, които ми го доказаха“, каза още ученичката.
Израснала сред математици, любовта на Димана към числата идва още в детската градина.
„Спомням си като бях в детската градина и като бях сама с мама вкъщи, тя ми даваше задачи на компютъра, нещо лесно - колко е десет плюс пет, но по-късно за пръв път участвах на състезание в първи клас“, спомня си Димана.
Вижда бъдещето си свързано с математиката. Ще кандидатства в най-добрите университети в САЩ и Англия, но няма да пропусне и тези в България.
„Все още не съм напълно решена дали искам да се насоча към това да бъда докторант или професор или да продължа да се развивам професионално в математиката, но би ми било интересно, тъй като аз обичам да преподавам“.
Димана казва, че вече не ходи по състезания, интересите ѝ са свързани с научни разработки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #3, #13
09:22 31.08.2025
2 Горкото дете
09:26 31.08.2025
3 Мунчо
До коментар #1 от "Браво!":Ше духне в чужбина. Тука е за роми, турци, араби, тикви, прасета, мутри и кирчовци.
Коментиран от #8
09:28 31.08.2025
4 Асдф
09:30 31.08.2025
5 Докторът
09:35 31.08.2025
6 Момичето да сметне и да каже на НСИ
09:36 31.08.2025
7 СлънчогледкА
1 - да остане тук и шеф да й бъде някой ПРОСТАК с прякори Мутрата , Тиквата , Шишо , Ту тууууто , Тулупа , Шопара , Момчето , които после да се хвалят , че й го набиват с 200.
2 - да отиде в чужбина и да загубим още 1 млад и интелигентин човек.
Кое от двете е по-добро и за предпочитане ?
Кажете !
Коментиран от #11
09:39 31.08.2025
8 Комбинаторика
До коментар #3 от "Мунчо":А там са негри и пакистанци. Ще си хване един китаец да и решава задачите.
09:41 31.08.2025
9 Оракула от Делфи
И този наш талант си намери държава в която да се развива без "Феномени" и "Чекмеджета",
явно веяе се е отървала , от "призванието" за работа в "Сметната палата" ,
и да им брои гласовете на изборите!!
09:41 31.08.2025
10 Значи !
Българина става !
За !
Изпълнителрна Машина !
Но не и за Творчески Открития !
09:42 31.08.2025
11 Перелман
До коментар #7 от "СлънчогледкА":Само в Русия се ценят математиците!
Коментиран от #15, #19
09:43 31.08.2025
12 Дядо Мраз
Властващите искат една оскотяла маса хора , която слуша чалга , татуира си глупости по тялото , пие ракия и говори диалектно и хашлашки , държи се така сякаш има 1000 лева в джоба , а те са всъщност само 10.
Това момиче такова ли е ? Може ли да бъде моделирано като топка пластелин ?
Коментиран от #21
09:45 31.08.2025
13 Математиката !
До коментар #1 от "Браво!":Математиката !
Не Всичко !
Всичкото Е !
Всичко извън Нея !
09:45 31.08.2025
14 Лоша услуга
09:47 31.08.2025
15 хер ФЛИК
До коментар #11 от "Перелман":Звучиш като руски математик и то от ранга на Николай Лобачевски ! Или като братовчед на Андрей Колмогорав поне.
Коментиран от #18
09:48 31.08.2025
16 Рамбо
09:48 31.08.2025
17 демократ
09:49 31.08.2025
18 смех
До коментар #15 от "хер ФЛИК":Ма те чи фути ма
09:49 31.08.2025
19 Само Питам
До коментар #11 от "Перелман":Какво общо има Русия в този случай ? Или се се деформирал емоционално-идеологически ?
Питам и отговор не чакам. А само диагнозата ти !
09:50 31.08.2025
20 ХИПОтеза
Коментиран от #22
09:52 31.08.2025
21 Америка за бългерия
До коментар #12 от "Дядо Мраз":Хората които ни управляват не са в България, не ги бъркай с тукашните кокорбашии, тези хора организират и състезанията, но и дават стипендии на децата на кокорбашиите. Това момиче не прилича на математик, носи интересно фамилно име, бтв не снима всеки. При три отбора по математика с медалисти, избират случаен индивидуален участник.
09:54 31.08.2025
22 Факт
До коментар #20 от "ХИПОтеза":ББ всъщност няма дисертация, въпреки тиражираната измислица. Но не е и нужно. Единствените доктори премиери бяха Костов, Станишев и Орешарски.
10:06 31.08.2025
23 Пецата
10:08 31.08.2025