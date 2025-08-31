Новини
Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света

31 Август, 2025 09:18

Израснала сред математици, любовта на Димана към числата идва още в детската градина

Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света.

Бъдещата двайнайсетокласничка в Математическата гимназия в Пловдив Димана Праматарова впечатли професори и учени от световна величина със свой научен проект в тазгодишното математическо издание на Масачузетския технологичен институт в САЩ.

Всяка година около 100 изявени математици от пет континента участват в продължение на 6 седмици в Research Science Institute. Това е най-престижната международна лятна изследователска школа за ученици с изявени способности в природо -математическите науки на Масачузетския технологичен институт.

Със своята научна разработка Димана е сред петте най-добри участници тази година.

„Моята област беше математика и по-точно изброителна комбинаторика, която е подобласт на математиката, фокусираща се върху различните начини да броим елементи, например една проста формула от изборителната комбиноторика, то се учи в осми клас, подчертавам, са различните комбинации“, разказва Димана.

За повечето зрители това може и да звучи сложно, но не и за Димана, която с лекота е отговаряла на въпросите на академично жури от професори, доктори и учени от световна класа, за да се нареди сред петте най-добри математици.

„Честно казано се почувствах доста въодушевена, не го очаквах, още с идването на програмата, аз нямах намерение да дойда и да спечеля“, казва още тя.

Името на Димана Праматарова от Математическата гимназия в Пловдив е добре познато по всички международни състезания по математика, тъй като почти винаги печели златните медали.

„На мен лично ми е по-важно духовното израстване през състезанията, тоест натрупването на опит за решаването на задачи, намирането на нови приятелства, научаването на повече за културата за различните хора, особено когато са международни състезанията. Не бих казала, че медалите не са чак толкова важни, но не ми доставят толкова удоволствие както за повечето деца по различните състезания“, обяснява Димана.

В дома ѝ има толкова много купи, че Димана трудно се сеща коя от кое състезание е.

„Примерно тази най-голямата е от Математика без граници отново, това е от 2024, беше сравнително трудно, понеже възрастовата група беше 9-12 клас, тогава бях 10 клас, сравнително добро представяне, като да си на първо място от всички участници ...То беше доста важно за мен, тъй като всяка година се събирахме с приятели след финалите и се забавлявахме заедно на морето. Запознах се с други хора, тъй като е международно състезание - тоест математиците не са скучни хора, умеят да се забавляват - не, със сигурност, това беше едно от първите състезания, които ми го доказаха“, каза още ученичката.

Израснала сред математици, любовта на Димана към числата идва още в детската градина.

„Спомням си като бях в детската градина и като бях сама с мама вкъщи, тя ми даваше задачи на компютъра, нещо лесно - колко е десет плюс пет, но по-късно за пръв път участвах на състезание в първи клас“, спомня си Димана.

Вижда бъдещето си свързано с математиката. Ще кандидатства в най-добрите университети в САЩ и Англия, но няма да пропусне и тези в България.

„Все още не съм напълно решена дали искам да се насоча към това да бъда докторант или професор или да продължа да се развивам професионално в математиката, но би ми било интересно, тъй като аз обичам да преподавам“.

Димана казва, че вече не ходи по състезания, интересите ѝ са свързани с научни разработки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    11 0 Отговор
    Ето че има и читави деца, има надежда за бъдещето!

    Коментиран от #3, #13

    09:22 31.08.2025

  • 2 Горкото дете

    2 1 Отговор
    Да внимава с влаковете

    09:26 31.08.2025

  • 3 Мунчо

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Ше духне в чужбина. Тука е за роми, турци, араби, тикви, прасета, мутри и кирчовци.

    Коментиран от #8

    09:28 31.08.2025

  • 4 Асдф

    8 2 Отговор
    Такива хора не виреят в Тикволандия след електората 8-мокласници.

    09:30 31.08.2025

  • 5 Докторът

    8 2 Отговор
    За съжаление в страната на еднокнижниците и рекетьорите такива бели лястовички нямат място. Тук е важна територията и овчедушен непросветен електорат.

    09:35 31.08.2025

  • 6 Момичето да сметне и да каже на НСИ

    9 1 Отговор
    колко точно е инфлацията, че ония там не могат да смятат!

    09:36 31.08.2025

  • 7 СлънчогледкА

    7 3 Отговор
    Какви са възможните варианти пред това умно момиче ?
    1 - да остане тук и шеф да й бъде някой ПРОСТАК с прякори Мутрата , Тиквата , Шишо , Ту тууууто , Тулупа , Шопара , Момчето , които после да се хвалят , че й го набиват с 200.
    2 - да отиде в чужбина и да загубим още 1 млад и интелигентин човек.
    Кое от двете е по-добро и за предпочитане ?
    Кажете !

    Коментиран от #11

    09:39 31.08.2025

  • 8 Комбинаторика

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    А там са негри и пакистанци. Ще си хване един китаец да и решава задачите.

    09:41 31.08.2025

  • 9 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Браво на Шампионката!
    И този наш талант си намери държава в която да се развива без "Феномени" и "Чекмеджета",
    явно веяе се е отървала , от "призванието" за работа в "Сметната палата" ,
    и да им брои гласовете на изборите!!

    09:41 31.08.2025

  • 10 Значи !

    3 2 Отговор
    Значи !

    Българина става !

    За !

    Изпълнителрна Машина !

    Но не и за Творчески Открития !

    09:42 31.08.2025

  • 11 Перелман

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "СлънчогледкА":

    Само в Русия се ценят математиците!

    Коментиран от #15, #19

    09:43 31.08.2025

  • 12 Дядо Мраз

    5 0 Отговор
    Като цяло , хората които ни управляват нямат нужда от умни , интелигентни , прогресивни хора. Защото те могат и ще мислят самостоятелно. Ще задават въпроси. Ще изискват отговори. Ще искат правда.
    Властващите искат една оскотяла маса хора , която слуша чалга , татуира си глупости по тялото , пие ракия и говори диалектно и хашлашки , държи се така сякаш има 1000 лева в джоба , а те са всъщност само 10.
    Това момиче такова ли е ? Може ли да бъде моделирано като топка пластелин ?

    Коментиран от #21

    09:45 31.08.2025

  • 13 Математиката !

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Математиката !

    Не Всичко !

    Всичкото Е !

    Всичко извън Нея !

    09:45 31.08.2025

  • 14 Лоша услуга

    1 2 Отговор
    След като измислиха шах за жени, следва математика за жени.

    09:47 31.08.2025

  • 15 хер ФЛИК

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перелман":

    Звучиш като руски математик и то от ранга на Николай Лобачевски ! Или като братовчед на Андрей Колмогорав поне.

    Коментиран от #18

    09:48 31.08.2025

  • 16 Рамбо

    1 0 Отговор
    Това не се търси у нас. Тук на мода са плеймейтки, миски, инфлуенсърки, онлифенски и пр. Да хваща самолета с еднопосочен билет

    09:48 31.08.2025

  • 17 демократ

    1 2 Отговор
    Праматарова пръмова все комунистически отр епки

    09:49 31.08.2025

  • 18 смех

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "хер ФЛИК":

    Ма те чи фути ма

    09:49 31.08.2025

  • 19 Само Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перелман":

    Какво общо има Русия в този случай ? Или се се деформирал емоционално-идеологически ?
    Питам и отговор не чакам. А само диагнозата ти !

    09:50 31.08.2025

  • 20 ХИПОтеза

    1 0 Отговор
    Важното е , че главния ни бос е завършил пожарникарство , дори има дисертация за това. Пък момичето да му мисли.

    Коментиран от #22

    09:52 31.08.2025

  • 21 Америка за бългерия

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дядо Мраз":

    Хората които ни управляват не са в България, не ги бъркай с тукашните кокорбашии, тези хора организират и състезанията, но и дават стипендии на децата на кокорбашиите. Това момиче не прилича на математик, носи интересно фамилно име, бтв не снима всеки. При три отбора по математика с медалисти, избират случаен индивидуален участник.

    09:54 31.08.2025

  • 22 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ХИПОтеза":

    ББ всъщност няма дисертация, въпреки тиражираната измислица. Но не е и нужно. Единствените доктори премиери бяха Костов, Станишев и Орешарски.

    10:06 31.08.2025

  • 23 Пецата

    0 0 Отговор
    Задачи решават шматките разбираш ли аз на телефона имам калкулатор 🤣

    10:08 31.08.2025

