Тежка катастрофа затвори път във Врачанско

31 Август, 2025 10:46 1 009 13

  • катастрофа-
  • бели извор-
  • враца

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут

Тежка катастрофа затвори път във Врачанско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа на пътя Бели извор - Враца. За това съобщават очевидци във фейсбук.

Челно са се ударили лек автомобил и автовоз. След удара колата се завърта и се удря в друг автомобил, посочи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП). Тежко ранен е шофьорът на единия автомобил.

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    7 0 Отговор
    И още един "безсмъртен" водач на МПС отиде на "по-доброто място"!

    10:48 31.08.2025

  • 2 Това е колата на Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    тръгнал е да посреща Урсула.

    Коментиран от #4

    10:49 31.08.2025

  • 3 Гост

    11 1 Отговор
    Вална малко дъжд и пустинюците с изтърканите гуми се изпотпепаха, а може и да е мамалигар тръгнал за Гърция да удари кьоравото Септември или чистокръвен немец тръгнал от Анадола обратно за “родината”.

    Коментиран от #12

    10:51 31.08.2025

  • 4 Коя

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това е колата на Последния Софиянец":

    Таксито ли ,много работи туй момче такси готвач политически аналЛизатор

    Коментиран от #10

    10:52 31.08.2025

  • 5 зевзек

    8 4 Отговор
    не са пусти няци, а пустин ници, защото живеят в пустинята, Северозапада е пустиня, няма нищо там

    Коментиран от #6

    11:02 31.08.2025

  • 6 дедо..

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "зевзек":

    А бе камилар,кажи на ония двата лондера..да оправят пътищата а не всяка година да поправят зздп,гледаш чтстак нов асфалтиран път и изведнъж локва пред теб.. и аквапланинг,паника защото нямаш сцепление и контрол над колата,спирачки и отсреща или в добрия случай в канавката

    11:37 31.08.2025

  • 7 А на

    1 2 Отговор
    Някой пука ли му?

    11:38 31.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Там има две пивници и цял рояк проститутки. Коя с коя по грозни. Загледал се е в циганките и е станала белята.

    11:40 31.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    От Монтана до Враца има един милион проститутки. На всеки метър по три. За държавицата, там е точката на сгъстяване. Който е учил висша математика, знае що думам. Който не е, не му трябва и да знае.

    11:43 31.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коя":

    Таксито е карало проститутки на работа.

    11:44 31.08.2025

  • 11 Иван

    2 0 Отговор
    Нищо ново това не е никаква новина това е ежедневие

    11:46 31.08.2025

  • 12 Царвул

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    А ти от кои Българи си Ганьо ?

    11:57 31.08.2025

  • 13 Вече

    0 0 Отговор
    Ще си е истинско чудо ако няма ден с катастрофа някъде из бг или инцидент с машина или съоръжение.Абе така е било писано какво да се прави!

    11:57 31.08.2025

