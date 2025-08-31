Тежка катастрофа затвори път във Врачанско

Тежка катастрофа на пътя Бели извор - Враца. За това съобщават очевидци във фейсбук.
Челно са се ударили лек автомобил и автовоз. След удара колата се завърта и се удря в друг автомобил, посочи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП). Тежко ранен е шофьорът на единия автомобил.
Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца поради ПТП, съобщиха от АПИ.
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
10:48 31.08.2025
2 Това е колата на Последния Софиянец
Коментиран от #4
10:49 31.08.2025
3 Гост
Коментиран от #12
10:51 31.08.2025
4 Коя
До коментар #2 от "Това е колата на Последния Софиянец":Таксито ли ,много работи туй момче такси готвач политически аналЛизатор
Коментиран от #10
10:52 31.08.2025
5 зевзек
Коментиран от #6
11:02 31.08.2025
6 дедо..
До коментар #5 от "зевзек":А бе камилар,кажи на ония двата лондера..да оправят пътищата а не всяка година да поправят зздп,гледаш чтстак нов асфалтиран път и изведнъж локва пред теб.. и аквапланинг,паника защото нямаш сцепление и контрол над колата,спирачки и отсреща или в добрия случай в канавката
11:37 31.08.2025
7 А на
11:38 31.08.2025
8 Данко Харсъзина
11:40 31.08.2025
9 Данко Харсъзина
11:43 31.08.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Коя":Таксито е карало проститутки на работа.
11:44 31.08.2025
11 Иван
11:46 31.08.2025
12 Царвул
До коментар #3 от "Гост":А ти от кои Българи си Ганьо ?
11:57 31.08.2025
13 Вече
11:57 31.08.2025