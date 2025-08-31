Новини
България »
Пожар пламна край Цалапица

Пожар пламна край Цалапица

31 Август, 2025 12:50 527 3

  • пожар-
  • цалапица

Четири екипа огнеборци са се включили в гасенето

Пожар пламна край Цалапица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четири противопожарни екипа гасиха пожар на сметището в пловдивското село Цалапица. Засегнатата е площ от около 500 кв.м, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", предаде БТА.

Сигналът за пламналите отпадъци е получен около 5:00 ч. тази сутрин.

При замерването с мобилната станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности" (СОД) не са отчетени нива на замърсяване на въздуха.

Към момента откритото пламъчно горене е ликвидирано. За ликвидиране на тлеещите участъци в дълбочина на място работят булдозер от оператора, челен товарач от сектор СОД и четири самосвала, подсигурени от Община Пловдив. Осигурени са и водоноски от общинското предприятие "Чистота".

Уведомени са и дежурните еколози на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.

На 18 август пожар горя на сметището в пловдивското село Шишманци, не бяха отчетени отклонения в качеството на въздуха.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Вчера минах през кв. Хр. Ботев и чаках пред Терминал 2, за да посрещна мой близки връщайки се от почивка в чужбина.
    От това, което видях, ми настръхна косата - повсеместно избуяла изсъхнала трева над 50 см !
    МВР какво чака ? И летището ли да... /не смея да напиша думата/...
    А там "живеят" бледолики непукиси...
    Само един фас и това в Казичене ще е като приятен сън

    13:03 31.08.2025

  • 2 факт

    3 0 Отговор
    Горещините преминаха, дъждец вали, но пожарите не спират. Направо си мисля, че неуловимата черна партера ги пали нарочно. А МВР спи непробудно - заплатиците неимоверно високи и сигурни, защо пък да не спи.

    13:12 31.08.2025

  • 3 ЛИЛИ

    3 1 Отговор
    СИГУРНО ОТ ТАМ ЩЕ МИНАВА УРСУЛА

    13:13 31.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове