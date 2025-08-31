Пожар пламна край Цалапица

Четири противопожарни екипа гасиха пожар на сметището в пловдивското село Цалапица. Засегнатата е площ от около 500 кв.м, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", предаде БТА.
Сигналът за пламналите отпадъци е получен около 5:00 ч. тази сутрин.
При замерването с мобилната станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности" (СОД) не са отчетени нива на замърсяване на въздуха.
Към момента откритото пламъчно горене е ликвидирано. За ликвидиране на тлеещите участъци в дълбочина на място работят булдозер от оператора, челен товарач от сектор СОД и четири самосвала, подсигурени от Община Пловдив. Осигурени са и водоноски от общинското предприятие "Чистота".
Уведомени са и дежурните еколози на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.
На 18 август пожар горя на сметището в пловдивското село Шишманци, не бяха отчетени отклонения в качеството на въздуха.
1 АГАТ а Кристи
От това, което видях, ми настръхна косата - повсеместно избуяла изсъхнала трева над 50 см !
МВР какво чака ? И летището ли да... /не смея да напиша думата/...
А там "живеят" бледолики непукиси...
Само един фас и това в Казичене ще е като приятен сън
13:03 31.08.2025
2 факт
13:12 31.08.2025
3 ЛИЛИ
13:13 31.08.2025