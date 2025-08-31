Новини
Президентът се включи в поход до Черни връх

31 Август, 2025

  • черни връх-
  • туризъм-
  • румен радев

Повод е отбелязването на 130 години туризъм в България

Президентът се включи в поход до Черни връх - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На Витоша днес е празник. Българският туристически съюз отбелязва 130 години от основаването си.

Десетки се включват в поход в планината.

Изпълнение от хор "Планинарска песен" посрещна президента Румен Радев, който също участва в изкачването на Черни връх.

Именно там е поставено и началото на туристическата организация на 27 август 1895 година.

Клубът на българските туристи е учреден по инициатива на писателя Алеко Константинов.


  • 1 Костинбродски

    8 1 Отговор
    в Сопот , а Боко къде е ?

    14:49 31.08.2025

  • 2 Град Козлодуй

    1 8 Отговор
    САМО БСП.

    Коментиран от #17

    14:50 31.08.2025

  • 3 Румен Чорапа

    8 8 Отговор
    днес колко плати на Боташ?

    14:50 31.08.2025

  • 4 Браво на нашият Президент!

    7 5 Отговор
    Ще направи най големият завод за барут в Европа!
    С него ще трепем ватенки!

    Коментиран от #8

    14:52 31.08.2025

  • 5 На НСО то

    5 1 Отговор
    Имсаевамамата да превземат и те баирите

    14:53 31.08.2025

  • 6 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Розен усвоява европейските пари за война срещу Украйна, тоя катери баирите!

    14:54 31.08.2025

  • 7 От Сопот

    5 1 Отговор
    А ве другари някой да е виждал последния софиянец ,каза ,че идва

    Коментиран от #9

    14:54 31.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "От Сопот":

    Имам три ресторанта на морето и нямам време за коментари.

    14:56 31.08.2025

  • 10 Хахаха

    6 2 Отговор
    Егати позьорите, половината са със ски екипировка!

    14:56 31.08.2025

  • 11 Пампаец

    4 5 Отговор
    България гори . Зеленият чорап баири катери с рекламна цел ! Деса била ли е с него да му държи хавлията , или охранителите в резиденцията са я подлагали на колеккивни масажи с оргазми ???

    14:57 31.08.2025

  • 12 зевзе

    4 0 Отговор
    Бат"Петьо къде е?

    14:57 31.08.2025

  • 13 Цвете

    5 5 Отговор
    Добра инициатива, А НЕЩО ЗА " БОТАШ " ???? НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, КОГАТО ИМА ДЪЛГ И ТО ДОСТА " ТЛЪСТ " ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ. ДО КОГА ЩЕ СПИМ " ЗИМЕН СЪН " ?????? СУМАТА Е ОГРОМНА. НАЛИ?????

    14:58 31.08.2025

  • 14 Цвете

    4 5 Отговор
    Добра инициатива, А НЕЩО ЗА " БОТАШ " ???? НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, КОГАТО ИМА ДЪЛГ И ТО ДОСТА " ТЛЪСТ " ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ. ДО КОГА ЩЕ СПИМ " ЗИМЕН СЪН " ?????? СУМАТА Е ОГРОМНА. НАЛИ?????

    14:59 31.08.2025

  • 15 Иван Грозни

    3 5 Отговор
    Тука има един дето се пише румен чорапа и искам да му кажа, че е на много по-ниско ниво от неговите чорапи. С него може да се сравнява само "коня". Разумен и толерантен беше като президент.

    15:00 31.08.2025

  • 16 От милион

    3 1 Отговор
    и половина живеещи в София , двайсетина се включили в похода ?

    15:01 31.08.2025

  • 17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    СЯДАЩИ НА БОКО ТИКВАТА И ДЕЯН ПЕЕВСКИ ВЪВ СКУТА.

    15:02 31.08.2025

  • 18 Наглост Фатмашка

    3 3 Отговор
    Абе, тоя вече омразен на целокупния български народ фатмак добре се е качил на Черни връх, ама заще не си остана там, а се върща за ужас на народонаселението?!

    15:03 31.08.2025

  • 19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 2 Отговор
    ЗАЩО НЕ СИ ВЪВ СОПОТ ДА ПОЗДРАВИШ УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА.

    Коментиран от #25

    15:03 31.08.2025

  • 20 Иван Грозни

    4 2 Отговор
    Хей пампаец ,България гори щото има калпаво правителство. Кой управлява държавата бе тикво?

    15:05 31.08.2025

  • 21 патриот

    3 2 Отговор
    Мишок..., вместо днес да застане до народа си срещу урсулица, той удобно се скри в планината..., народа трябва да най-после да проумее, че е сам и няма на кой друг да разчита!

    15:07 31.08.2025

  • 22 Аз му предлагам разходка с лодка

    4 2 Отговор
    през Черно море до Севастопол. Като на Георги Димитров" Хей тамо лодка, с пътник незнаен!

    15:09 31.08.2025

  • 23 Дика

    3 1 Отговор
    Голям праз

    15:11 31.08.2025

  • 24 Накрая хорът е пял румбата да

    2 2 Отговор
    хване руската подводница и да отпътува към родината на руснаците!

    15:11 31.08.2025

  • 25 Защото не играе по

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Свирката на всеки и доит!
    Ай, чупка.

    15:21 31.08.2025

Новини по градове:
