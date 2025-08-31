Президентът се включи в поход до Черни връх

На Витоша днес е празник. Българският туристически съюз отбелязва 130 години от основаването си.
Десетки се включват в поход в планината.
Изпълнение от хор "Планинарска песен" посрещна президента Румен Радев, който също участва в изкачването на Черни връх.
Именно там е поставено и началото на туристическата организация на 27 август 1895 година.
Клубът на българските туристи е учреден по инициатива на писателя Алеко Константинов.
1 Костинбродски
14:49 31.08.2025
2 Град Козлодуй
Коментиран от #17
14:50 31.08.2025
3 Румен Чорапа
14:50 31.08.2025
4 Браво на нашият Президент!
С него ще трепем ватенки!
Коментиран от #8
14:52 31.08.2025
5 На НСО то
14:53 31.08.2025
6 Хахахаха
14:54 31.08.2025
7 От Сопот
Коментиран от #9
14:54 31.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "От Сопот":Имам три ресторанта на морето и нямам време за коментари.
14:56 31.08.2025
10 Хахаха
14:56 31.08.2025
11 Пампаец
14:57 31.08.2025
12 зевзе
14:57 31.08.2025
13 Цвете
14:58 31.08.2025
14 Цвете
14:59 31.08.2025
15 Иван Грозни
15:00 31.08.2025
16 От милион
15:01 31.08.2025
17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "Град Козлодуй":СЯДАЩИ НА БОКО ТИКВАТА И ДЕЯН ПЕЕВСКИ ВЪВ СКУТА.
15:02 31.08.2025
18 Наглост Фатмашка
15:03 31.08.2025
19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #25
15:03 31.08.2025
20 Иван Грозни
15:05 31.08.2025
21 патриот
15:07 31.08.2025
22 Аз му предлагам разходка с лодка
15:09 31.08.2025
23 Дика
15:11 31.08.2025
24 Накрая хорът е пял румбата да
15:11 31.08.2025
25 Защото не играе по
До коментар #19 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Свирката на всеки и доит!
Ай, чупка.
15:21 31.08.2025