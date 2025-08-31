Новини
Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България

Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България

31 Август, 2025 18:52, обновена 31 Август, 2025 20:18

Фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния

Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот: Една трета от оръжията, използвани от украинската армия, идват от България - 1
Снимка: БГНЕС
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в България, съобщава БНТ. Тя бе посрещната на летището в Пловдив от премиера Росен Желязков.

Урсула фон дер Лайен е на еднодневно посещение у нас като част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.

Желязков и председателят на ЕК заминаха към ВМЗ-Сопот, където председателят на ЕК ще се запознае с производствения капацитет на предприятието. Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. Той акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана.

Във ВМЗ Сопот председателят на ЕК проведе среща и с министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Европейската комисия ще инвестира в разширяване на производството на боеприпаси във "ВМЗ - Сопот", като част от общоевропейските усилия за засилване на отбранителния капацитет. Това стана ясно по време на посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков представи плановете за нов завод за барут, модернизация на производството и изграждане на капацитет за артилерийски снаряди по стандартите на ЕС. Очаква се в Сопот да бъдат открити до 1000 нови работни места.

"България има силна традиция в отбранителната промишленост и е единствената държава в ЕС, където най-големият частен работодател в сектора произвежда огромно количество боеприпаси. От началото на войната една трета от оръжията, използвани от Украйна, идват именно от България", заяви фон дер Лайен. Тя подчерта, че войната навлиза в четвъртата си година и по думите ѝ "Путин няма да спре дотук". "Той е изградил военна икономика, която ще продължи да възпроизвежда конфликта. За да подкрепим Украйна, трябва да сме готови и за нашата собствена отбрана", каза председателят на ЕК.

Фон дер Лайен представи и европейския инструмент SAFE, чрез който са предвидени 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в сферата на отбраната. "Успяхме да го създадем за рекордно кратко време и вече цялата сума е заявена. Благодаря на България, че ще участва в този механизъм. Тези средства трябва да бъдат инвестирани в съвместни поръчки и в разширяване на производството", уточни тя. По думите ѝ проектът в Сопот е пример за визията на ЕК - съчетание на нови работни места, регионален икономически растеж и укрепване на колективната сигурност. Фон дер Лайен отбеляза, че производственият капацитет на ЕС трябва да достигне 2 млн. артилерийски снаряди до края на годината.

Премиерът Росен Желязков изтъкна, че стратегическото местоположение на България в Източна Европа изисква страната да предоставя надеждни гаранции за сигурност. "Запознахме г-жа Фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. Бялата книга и механизмът SAFE дават ясни перспективи за развитие и технологичен трансфер. За нас е важно да осигуряваме гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо разположение", заяви министър-председателят.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също приветства решението и подчерта, че ще бъдат изградени два завода в смесено предприятие - за 150 мм снаряди и за производство на нов модел барут.

Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на съвместен брифинг с премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението на най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот.

Ако когато цяла Европа се модернизира и произвежда нови оръжия, ние не сме през механизма Safe, след няколко години нашето производство няма да има къде да отива, каза още Борисов.

"Десетилетия наред ВМЗ - Сопот е произвеждало снаряди и оръжия за защитата на България. Сега ще се създадат хиляди нови работни места. Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да бъдеш уважаван", коментира Борисов.


