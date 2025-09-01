Новини
След едномесечна ваканция депутатите се връщат на парламентарните банки

1 Септември, 2025 07:33, обновена 1 Септември, 2025 06:36 387 3

Сред основните задачи са Бюджет 2026, проблемът с безводието, избор на състав на Антикорупционната комисия и вотът на недоверие

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази седмица даваме старт на новия политически сезон, предаде NOVA.

След едномесечна ваканция депутатите се връщат на парламентарните банки. Едни от най-належащите задачи са Бюджет 2026, проблемът с безводието, избор на състав на Антикорупционната комисия и вотът на недоверие.

В същото време продължава съгласувателната процедура между правителството и президента за председател на ДАНС след отказа на Румен Радев да подпише указ, назначаващ настоящия изпълняващ длъжността Деньо Денев.

В криминално-политическия спектър пък се очаква се през тази седмица защитата на варненския кмет Благомир Коцев да поиска изменение на мярката му за неотклонение. Очаква се и развитие по Аферата „Митници”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В сряда в 8 часа всички пред Парламента.

    Коментиран от #3

    06:40 01.09.2025

  • 2 наличност - 240 тоолуп@

    0 0 Отговор
    необходивмост 55÷60

    06:52 01.09.2025

  • 3 или

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    всички в тебе

    06:53 01.09.2025

