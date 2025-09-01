Тази седмица даваме старт на новия политически сезон, предаде NOVA.
След едномесечна ваканция депутатите се връщат на парламентарните банки. Едни от най-належащите задачи са Бюджет 2026, проблемът с безводието, избор на състав на Антикорупционната комисия и вотът на недоверие.
В същото време продължава съгласувателната процедура между правителството и президента за председател на ДАНС след отказа на Румен Радев да подпише указ, назначаващ настоящия изпълняващ длъжността Деньо Денев.
В криминално-политическия спектър пък се очаква се през тази седмица защитата на варненския кмет Благомир Коцев да поиска изменение на мярката му за неотклонение. Очаква се и развитие по Аферата „Митници”.
