Валентин Радев: Ускорява се европейската отбранителна политика

"Отбрана - ние се стремим да върнем в международните отношения това, което съществуваше допреди десетина години. Ние не сме настъпателен съюз – НАТО и ЕС. При нас се говори за отбрана."
Това заяви пред БНР Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и заместник-министър на отбраната, а в момента председател Сдружението на специалистите по боеприпасите.
Във връзка с обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 държави по източния фланг на ЕС и НАТО той посочи, че "ще бъдем все по-близко до механизмите на Европа" и "виждаме ускоряване на отбранителната политика".
"Дано има тристранна среща и по-бързо спрат тези убийства в две съседни, близки държави и да започне възстановяването на Украйна", каза Радев във връзка с възможни разговори в тристранен формат между САЩ, Русия и Украйна.
Като "добра новина" Валентин Радев определи бъдещото изграждане на мощности за производство на боеприпаси у нас. По думите му, това ще бъде нов тласък за отбранителната ни промишленост.
"Този завод за 2-3, максимум 5 години ще започне да бълва продукция", проблем обаче ще има с кадрите за това високорисково производство, отбеляза експертът за бъдещото производство на 155-милиметрови снаряди.
"В Европа складовете за боеприпаси са изпразнени буквално. България е специализирана в това производство и това е причината да дойдат при нас. "Гладът" за барути в Европа е много голям и ние ще бъдем един от донорите", коментира Валентин Радев в предаването "Преди всички".
"Не може Делян Пеевски да е толкова всесилен", подчерта още той по темата с назначенията и изявления на държавния глава за кандидатурата за бъдещ шеф на ДАНС.
"Дано президентът да има аргументи за това и да може добре да го обясни. Тези съмнения на президента дано се окажат неправилни.", посочи Валентин Радев.
1 честен ционист
09:12 01.09.2025
2 Кадри има
Коментиран от #6
09:13 01.09.2025
3 Большая Медведица
09:15 01.09.2025
4 Бавно развиващи се
09:15 01.09.2025
5 Всички руски медии тръбят
09:15 01.09.2025
6 И сега бачкат
До коментар #2 от "Кадри има":В задния ти двор.
09:16 01.09.2025
7 и украинската отбранителна се е ускорила
09:16 01.09.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:17 01.09.2025
9 хахаха
09:17 01.09.2025
10 Какаво стана
09:18 01.09.2025
11 Последния Софиянец
09:21 01.09.2025
12 Дебела глава!
09:21 01.09.2025
13 Само питам
09:22 01.09.2025
14 Трол
09:22 01.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българският народ подкрепя Украйна !
Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
Коментиран от #26, #32
09:26 01.09.2025
20 Сисо
09:26 01.09.2025
21 Сатана Z
09:26 01.09.2025
22 Тома
09:28 01.09.2025
23 Миме
Коментиран от #25
09:28 01.09.2025
24 КЪДЕ СА „ЕКОАКТИВИСТИТЕ“ ?
Химическото наследство на смъртта.
Нека бъдем ясни! Отпадъците от производството на барут са нещо чудовищно. Те не се изхвърлят просто в кофа или в канализацията. Това са течни, невероятно токсични вещества, които никой в света не знае как да обезвреди напълно.
Пример? В руския град Чапаевск барутният завод трупа отпадъци десетилетия наред в басейни, изкопани в земята. Резултатът? Тези отровни “езера“ вече надхвърлят площта на Харков – 350 квадратни километра смъртоносна химия. Басейни с дълбочина 20 метра, които се разширяват непрестанно. Това е екологична катастрофа в реално време.
И тук идва въпросът: Какво я чака България?
Това не е инвестиция. Това е предателство.
09:31 01.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Миме
До коментар #19 от "Българският народ подкрепя Украйна !":днеска квичиш от кеф ,утре като додат пак братушките ще квичиш в агония
09:33 01.09.2025
27 сиреч
09:37 01.09.2025
28 Миме
До коментар #25 от "Пропуснахме 1934г":споко лелиното недей много,много да квичи,че пак иде 9 -ти
09:38 01.09.2025
29 симеон
09:41 01.09.2025
30 Територията
09:55 01.09.2025
31 Артилерист
10:01 01.09.2025
32 Глупости на търкалета
До коментар #19 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Maлoуmnиk кой си ти, че да говориш от името на Българският народ? Аз не подкрепям у-КРАЙ-на! Не може да се говори за МИР, а да осигуряваме за убиването на човеци 1/3 от оръжията за у-КРАЙ-на!!!
10:16 01.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.