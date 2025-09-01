Валентин Радев: Ускорява се европейската отбранителна политика

"Отбрана - ние се стремим да върнем в международните отношения това, което съществуваше допреди десетина години. Ние не сме настъпателен съюз – НАТО и ЕС. При нас се говори за отбрана."

Това заяви пред БНР Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и заместник-министър на отбраната, а в момента председател Сдружението на специалистите по боеприпасите.

Във връзка с обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 държави по източния фланг на ЕС и НАТО той посочи, че "ще бъдем все по-близко до механизмите на Европа" и "виждаме ускоряване на отбранителната политика".

"Дано има тристранна среща и по-бързо спрат тези убийства в две съседни, близки държави и да започне възстановяването на Украйна", каза Радев във връзка с възможни разговори в тристранен формат между САЩ, Русия и Украйна.

Като "добра новина" Валентин Радев определи бъдещото изграждане на мощности за производство на боеприпаси у нас. По думите му, това ще бъде нов тласък за отбранителната ни промишленост.

"Този завод за 2-3, максимум 5 години ще започне да бълва продукция", проблем обаче ще има с кадрите за това високорисково производство, отбеляза експертът за бъдещото производство на 155-милиметрови снаряди.

"В Европа складовете за боеприпаси са изпразнени буквално. България е специализирана в това производство и това е причината да дойдат при нас. "Гладът" за барути в Европа е много голям и ние ще бъдем един от донорите", коментира Валентин Радев в предаването "Преди всички".

"Не може Делян Пеевски да е толкова всесилен", подчерта още той по темата с назначенията и изявления на държавния глава за кандидатурата за бъдещ шеф на ДАНС.

"Дано президентът да има аргументи за това и да може добре да го обясни. Тези съмнения на президента дано се окажат неправилни.", посочи Валентин Радев.