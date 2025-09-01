Новини
България »
Валентин Радев: Ускорява се европейската отбранителна политика

Валентин Радев: Ускорява се европейската отбранителна политика

1 Септември, 2025 09:11 638 33

  • валентин радев-
  • снаряди-
  • барут-
  • вмз сопот

Този завод за 2-3, максимум 5 години ще започне да бълва продукция, проблем обаче ще има с кадрите за това високорисково производство

Валентин Радев: Ускорява се европейската отбранителна политика - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Отбрана - ние се стремим да върнем в международните отношения това, което съществуваше допреди десетина години. Ние не сме настъпателен съюз – НАТО и ЕС. При нас се говори за отбрана."

Това заяви пред БНР Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и заместник-министър на отбраната, а в момента председател Сдружението на специалистите по боеприпасите.

Във връзка с обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 държави по източния фланг на ЕС и НАТО той посочи, че "ще бъдем все по-близко до механизмите на Европа" и "виждаме ускоряване на отбранителната политика".

"Дано има тристранна среща и по-бързо спрат тези убийства в две съседни, близки държави и да започне възстановяването на Украйна", каза Радев във връзка с възможни разговори в тристранен формат между САЩ, Русия и Украйна.

Като "добра новина" Валентин Радев определи бъдещото изграждане на мощности за производство на боеприпаси у нас. По думите му, това ще бъде нов тласък за отбранителната ни промишленост.

"Този завод за 2-3, максимум 5 години ще започне да бълва продукция", проблем обаче ще има с кадрите за това високорисково производство, отбеляза експертът за бъдещото производство на 155-милиметрови снаряди.

"В Европа складовете за боеприпаси са изпразнени буквално. България е специализирана в това производство и това е причината да дойдат при нас. "Гладът" за барути в Европа е много голям и ние ще бъдем един от донорите", коментира Валентин Радев в предаването "Преди всички".

"Не може Делян Пеевски да е толкова всесилен", подчерта още той по темата с назначенията и изявления на държавния глава за кандидатурата за бъдещ шеф на ДАНС.

"Дано президентът да има аргументи за това и да може добре да го обясни. Тези съмнения на президента дано се окажат неправилни.", посочи Валентин Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    20 2 Отговор
    Ускорява се и излизането на България от НАТО.

    09:12 01.09.2025

  • 2 Кадри има

    4 18 Отговор
    Русофилите ще бачкат!

    Коментиран от #6

    09:13 01.09.2025

  • 3 Большая Медведица

    11 1 Отговор
    "и ние ще бъдем един от донорите" разбирайте предястието.

    09:15 01.09.2025

  • 4 Бавно развиващи се

    9 0 Отговор
    Ускорява се забавянето на процеса на затъпяване.

    09:15 01.09.2025

  • 5 Всички руски медии тръбят

    4 7 Отговор
    Българите трепят руснаци!

    09:15 01.09.2025

  • 6 И сега бачкат

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кадри има":

    В задния ти двор.

    09:16 01.09.2025

  • 7 и украинската отбранителна се е ускорила

    5 1 Отговор
    трилиона за нападение и отбрана . а 1 милион в гробищата . по 2 бона . доста средства . 11-12 нови парка . нашата отбрана е много по-малка .

    09:16 01.09.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 0 Отговор
    Хубаво го гледайте този на снимката! Той докара фалшивите полеви тестове за наркотици , с които репресират шофьорите, но са неподходящи за полицаите!

    09:17 01.09.2025

  • 9 хахаха

    4 0 Отговор
    видяхме как се отбранявахте в сърбия и военните отбранителни бази и те никнат като гъби след дъжд, особено в украина

    09:17 01.09.2025

  • 10 Какаво стана

    5 0 Отговор
    с червеното и зеленото копче?! Има две копчета и оператора ги обърка!Толкова за моженето!Тоя"завод"ще хвръкне във въздуха преди да е построен,заради некадърност!

    09:18 01.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Не мислите ли че правителство което успява да се придвижи в собствената си страна само с бойни хеликоптери му е време да си ходи.

    09:21 01.09.2025

  • 12 Дебела глава!

    4 1 Отговор
    Още не вдяват,че Русия с нато няма да воюва както с укра!Няма да има мека сила!Всичко ще гори и ще се топи!!!

    09:21 01.09.2025

  • 13 Само питам

    7 0 Отговор
    Колко ли е гушнал тоя за да натикат в Бг това високорисково производство ?

    09:22 01.09.2025

  • 14 Трол

    4 0 Отговор
    Ще уплашим руснаците с нашите оръжия.

    09:22 01.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българският народ подкрепя Украйна !

    5 7 Отговор
    Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
    Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.

    Коментиран от #26, #32

    09:26 01.09.2025

  • 20 Сисо

    12 1 Отговор
    Боко и Роско вчера радостни, че ще произвеждат оръжия за убиване на хора, а не плодове и зеленчуци?!

    09:26 01.09.2025

  • 21 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Горките жители на Сопот.Де дори не подозират как НАТО клон България ги прави жив щит с този цех за барут на Райх Метал

    09:26 01.09.2025

  • 22 Тома

    5 0 Отговор
    След 5 години 2030 година нато ще води война с Русия и това са мокрите сънища на европейския елит срещу ядрена държава

    09:28 01.09.2025

  • 23 Миме

    6 1 Отговор
    и тоа ше го хапнат свинете в белене

    Коментиран от #25

    09:28 01.09.2025

  • 24 КЪДЕ СА „ЕКОАКТИВИСТИТЕ“ ?

    11 1 Отговор
    Производството на барут не е някакъв технологичен празник на модерността. Това е една от най-мръсните, най-отровните и най-опасните индустрии на света. В Германия подобно предприятие би било невъзможно без референдуми, обществени обсъждания и години съпротива. А у нас? Една бърза пресконференция, малко фанфари, и готово – подписано, одобрено, приветствано.
    Химическото наследство на смъртта.
    Нека бъдем ясни! Отпадъците от производството на барут са нещо чудовищно. Те не се изхвърлят просто в кофа или в канализацията. Това са течни, невероятно токсични вещества, които никой в света не знае как да обезвреди напълно.

    Пример? В руския град Чапаевск барутният завод трупа отпадъци десетилетия наред в басейни, изкопани в земята. Резултатът? Тези отровни “езера“ вече надхвърлят площта на Харков – 350 квадратни километра смъртоносна химия. Басейни с дълбочина 20 метра, които се разширяват непрестанно. Това е екологична катастрофа в реално време.
    И тук идва въпросът: Какво я чака България?
    Това не е инвестиция. Това е предателство.

    09:31 01.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Миме

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    днеска квичиш от кеф ,утре като додат пак братушките ще квичиш в агония

    09:33 01.09.2025

  • 27 сиреч

    5 0 Отговор
    Ускорява се сикаджииски гербераски бо---к плащаме на нато,а те колко ни плащат,че използват полигоните бе п од л е зу р ко вц и

    09:37 01.09.2025

  • 28 Миме

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пропуснахме 1934г":

    споко лелиното недей много,много да квичи,че пак иде 9 -ти

    09:38 01.09.2025

  • 29 симеон

    6 0 Отговор
    като сме били с германия имаме 2 национални катастрофи сега ни чака друга с урса

    09:41 01.09.2025

  • 30 Територията

    6 0 Отговор
    Още един дебил! Кои са тези нас, не е ясно. Българския народ никой не го е питал иска ли да бъде в тези паразитни структури - НАТО и ЕС!

    09:55 01.09.2025

  • 31 Артилерист

    6 0 Отговор
    Познавам този Радев от пребиваването му във Военна академия като шеф на измисления да спаси такива въжеиграчи като него Институт за перспективни изследвания. Той е просто нагаждач и празен дърдорко. Той е тесен специалист по артилерийско въоръжение-това е специалността му от Артилерийското училище в Шумен. Той е от софийските околности (да не казвам обидното шоп), но не е кандидатствал в богатата на висши училища столица, ами е отишъл чак в шуменското военно училище. Що ли, а?

    10:01 01.09.2025

  • 32 Глупости на търкалета

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Maлoуmnиk кой си ти, че да говориш от името на Българският народ? Аз не подкрепям у-КРАЙ-на! Не може да се говори за МИР, а да осигуряваме за убиването на човеци 1/3 от оръжията за у-КРАЙ-на!!!

    10:16 01.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове