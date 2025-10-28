България и „Райнметал“ подписват проекта за завода за барут и боеприпаси

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси утре на официална церемония в Министерския съвет, съобщават от правителствения пресцентър. Преди това делегацията, водена от главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне, беше посрещната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на VIP терминала на летището в София.
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, се казва още в прессъобщението.
Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот, съобщават от МС.
Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.
1 месото намалява
Коментиран от #6, #20
11:46 28.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #47
11:47 28.10.2025
4 ужас
11:47 28.10.2025
5 Упоменатите български предатели
България щетпроизвежда смърт заикефа на Борисов иьнеговите банкови сметки!
11:48 28.10.2025
6 Колко са
До коментар #1 от "месото намалява":Дали фира?
11:49 28.10.2025
7 Сталин
11:51 28.10.2025
8 Радев- не само БОТАШ
,,С инвестицията на германския отбранителен концерн "Райнметал" България става част от европейската отбранителна екосистема. Това заяви президентът Румен Радев на съвместен брифинг с изпълнителния директор на компанията Армин Папергер при откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония.
На Мюнхенската конференция за сигурността за първи път обсъдихме възможността съвместно да изградим общи проекти в България, разказа Папергер.
"Райнметал" ще инвестира заедно с българското правителство в два завода – един за муниции и един за барут, посочи той.
Папергер благодари на президента за подкрепата, след като отбеляза срещите си в София с президента и с изпълнителната власт за обсъждане на проектите. "
11:51 28.10.2025
9 Колко ли хора ще загубят здравето
11:54 28.10.2025
10 Желязков е зачервил бузите
11:54 28.10.2025
11 Поредното позорно действие
Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете, да знаете. Заводи за барути а? Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Да кажат пуяците дЖилезку и Толупий ? Единствено Финландия и то на остров, и то под условие ! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума хора, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А? И дори ако е така и пак трябва широко обществено обсъждане, Референдум и ОВОС ...и пак атлантенцата увисват ....
11:56 28.10.2025
12 Радев- заслугата е моя!
,,Кажете ми как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия." - твърди Радев, макар че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от години е в комуникация с германския оръжеен концерн "
Коментиран от #15
11:56 28.10.2025
13 Поредното позорно действие
12:00 28.10.2025
14 гост
12:01 28.10.2025
16 ПОВТАРЯМ и за малоумното премиерче
12:02 28.10.2025
17 Радев няма ли да се самоизтъкне?
12:02 28.10.2025
18 Отровен завод за смърт
12:03 28.10.2025
19 Няма по голяма гнус
12:04 28.10.2025
20 Евро, Европа на еврото
До коментар #1 от "месото намалява":Що така, всичко е евро, навсякъде евро, пък инвестицията в лева?
Немците в лева ли инвестират?
12:05 28.10.2025
21 Споко, няма да те пуснат
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Споко, няма да те пуснат да цапаш. В Арсенал Казанлък също се правят взривни състави, но в река Тунджа рибарите си ловят риба, а в съседното село Овощник са най-добрите домати.
12:05 28.10.2025
22 Браво, браво, браво!
12:05 28.10.2025
23 Всезнайко
12:05 28.10.2025
24 грешка!
12:05 28.10.2025
25 плевен
12:06 28.10.2025
26 Честита демокрация и ЕВРО
12:07 28.10.2025
27 Радев
Преди това подписа уволнението на българското ръководство на АЕЦ( те бяха против)
Сега след две години вероятно ще приготвим контейнер , който да заровим в българската земя!
Нито дума че имахме договор с руските, които го вземаха и преработваха..
Не можел нищо Радев?
Може- подписа!
Подписа Боташ!
Не бил виновен той , а министърът на служебното му!
Докара Райнмерал !
Дори има идиотизмът навсякъде да обяви този си принос.
Да спирам ли?
12:07 28.10.2025
28 ВМЗ Сопот
12:08 28.10.2025
29 Нов германски пирон
12:09 28.10.2025
30 Като бонус
12:11 28.10.2025
31 СЕВЕРОДВИНСК
12:11 28.10.2025
32 И Киев е Руски
Коментиран от #33
12:11 28.10.2025
33 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #32 от "И Киев е Руски":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
12:13 28.10.2025
34 Намериха се идиоти в Европа най после
12:14 28.10.2025
35 Радев за Борисов
12:15 28.10.2025
38 Пак грешка
12:18 28.10.2025
39 Какво замърсяване
12:18 28.10.2025
40 ШЕФА
12:19 28.10.2025
41 Ей това е то
12:20 28.10.2025
42 ШЕФА
12:22 28.10.2025
44 Читател
12:23 28.10.2025
45 мнение
12:23 28.10.2025
46 1111
12:24 28.10.2025
47 ....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Върховната мечта на свинята е локвата!
12:25 28.10.2025