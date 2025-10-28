Новини
България »
България и „Райнметал“ подписват проекта за завода за барут и боеприпаси

България и „Райнметал“ подписват проекта за завода за барут и боеприпаси

28 Октомври, 2025 11:44 735 47

  • райнметал-
  • завод-
  • барут-
  • боеприпаси

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева

България и „Райнметал“ подписват проекта за завода за барут и боеприпаси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси утре на официална церемония в Министерския съвет, съобщават от правителствения пресцентър. Преди това делегацията, водена от главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне, беше посрещната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на VIP терминала на летището в София.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, се казва още в прессъобщението.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот, съобщават от МС.

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 месото намалява

    18 3 Отговор
    Тази сутрин руските военни атакуваха пункта за дислокация на подразделение на специалните сили на Въоръжените сили на Украйна, което преди това беше обучено във Великобритания. Това се съобщава от няколко източника наведнъж. Подчертава се, че ПВД на специалните части е ударена в Миргородския район

    Коментиран от #6, #20

    11:46 28.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    28 5 Отговор
    Ще замърсят красивата долина.

    Коментиран от #21, #47

    11:47 28.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ужас

    17 1 Отговор
    Няма го сикаджииската герберска мутра на снимсата

    11:47 28.10.2025

  • 5 Упоменатите български предатели

    22 4 Отговор
    В статията, ще взривят България!
    България щетпроизвежда смърт заикефа на Борисов иьнеговите банкови сметки!

    11:48 28.10.2025

  • 6 Колко са

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "месото намалява":

    Дали фира?

    11:49 28.10.2025

  • 7 Сталин

    23 5 Отговор
    BlackRock ще изкупят България за стотинки ,както Украйна

    11:51 28.10.2025

  • 8 Радев- не само БОТАШ

    3 8 Отговор
    Не Райнметал ви осигурих:
    ,,С инвестицията на германския отбранителен концерн "Райнметал" България става част от европейската отбранителна екосистема. Това заяви президентът Румен Радев на съвместен брифинг с изпълнителния директор на компанията Армин Папергер при откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония.

    На Мюнхенската конференция за сигурността за първи път обсъдихме възможността съвместно да изградим общи проекти в България, разказа Папергер.

    "Райнметал" ще инвестира заедно с българското правителство в два завода – един за муниции и един за барут, посочи той.

    Папергер благодари на президента за подкрепата, след като отбеляза срещите си в София с президента и с изпълнителната власт за обсъждане на проектите. "

    11:51 28.10.2025

  • 9 Колко ли хора ще загубят здравето

    21 4 Отговор
    и живота си при производството на барут и снаряди в новия завод ? Не ми се мисли - пак късата клечка , а безумците от правителството се радват (няма да си губят ТЕ здравето и живота в тоя високотехнологичен завод)

    11:54 28.10.2025

  • 10 Желязков е зачервил бузите

    15 3 Отговор
    Не се притеснявай! Ще има и за хотела и за водопада!

    11:54 28.10.2025

  • 11 Поредното позорно действие

    22 3 Отговор
    На едно позорно атлантическо правителство. Другари от Сопот...... !
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете, да знаете. Заводи за барути а? Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Да кажат пуяците дЖилезку и Толупий ? Единствено Финландия и то на остров, и то под условие ! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума хора, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А? И дори ако е така и пак трябва широко обществено обсъждане, Референдум и ОВОС ...и пак атлантенцата увисват ....

    11:56 28.10.2025

  • 12 Радев- заслугата е моя!

    3 6 Отговор
    Българите- да гълтат сажди , това уредих..
    ,,Кажете ми как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия." - твърди Радев, макар че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от години е в комуникация с германския оръжеен концерн "

    Коментиран от #15

    11:56 28.10.2025

  • 13 Поредното позорно действие

    13 2 Отговор
    Производството само на един тон диаминоазоксифуразан замърсява и прави канцерогенни 9800 кубични метра вода ! И това е по технологичната карта на същите тези гнусни същества от Райнметал !

    12:00 28.10.2025

  • 14 гост

    8 2 Отговор
    Според договора строителството на двата завода за 1 милиард се поема от българската държава!

    12:01 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПОВТАРЯМ и за малоумното премиерче

    11 1 Отговор
    дЖилезку и за Толупа който се прави на интересен ! ...Производството само на един тон диаминоазоксифуразан замърсява и прави канцерогенни 9800 кубични метра вода ! И това е по технологичната карта на същите тези гнусни същества от Райнметал !

    12:02 28.10.2025

  • 17 Радев няма ли да се самоизтъкне?

    3 5 Отговор
    Не вярвам съветниците му да пропуснат такава възможност.

    12:02 28.10.2025

  • 18 Отровен завод за смърт

    11 1 Отговор
    " за сметка на 49% процента за България. България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE" / ще плащаме заеми , за да се уредят натовците ни !

    12:03 28.10.2025

  • 19 Няма по голяма гнус

    12 1 Отговор
    От това решение на престъпното ни правителство....

    12:04 28.10.2025

  • 20 Евро, Европа на еврото

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "месото намалява":

    Що така, всичко е евро, навсякъде евро, пък инвестицията в лева?
    Немците в лева ли инвестират?

    12:05 28.10.2025

  • 21 Споко, няма да те пуснат

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Споко, няма да те пуснат да цапаш. В Арсенал Казанлък също се правят взривни състави, но в река Тунджа рибарите си ловят риба, а в съседното село Овощник са най-добрите домати.

    12:05 28.10.2025

  • 22 Браво, браво, браво!

    12 1 Отговор
    Продажби политици, не разбрахте ли, че земята българска не ви принадлежи! Кой ви упълномощи да я давате на германците за да я тровят! Ами хората - бавно да умират и рак и други такива! Какво, заплати ли ще им дадат, друг път! Като в Сопот... Ако това производство е толкова безопасно, защо не си произвеждат барута в Германия. Гнус и лъжи!

    12:05 28.10.2025

  • 23 Всезнайко

    8 1 Отговор
    Днес елитът ни е много усмихнат и весел.Направо щастливи.Подписват и вземат опасни решения,за които никога,ама никога не питат българите с референдум.Самата дума ги стряска и плаши.Затова никога не я споменават. Но както казва Вазов,нещо клокочи отдолу.Защото разни от телевизиите ни убеждават колко било велико днешното подписване с немците.

    12:05 28.10.2025

  • 24 грешка!

    4 1 Отговор
    Те не предполагат в каква авантюра се замесват и какво ги очаква.Който се е захванал с нас добро не е видял.

    12:05 28.10.2025

  • 25 плевен

    7 3 Отговор
    Защо германците строят завод и дават работни места в България? А когато заводът заработи и гръмне,дупката в Германия ли ще бъде или в България? Германци ли ще погребваме или българи?

    12:06 28.10.2025

  • 26 Честита демокрация и ЕВРО

    2 8 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада а той пък все по-силен и хубав става

    12:07 28.10.2025

  • 27 Радев

    5 2 Отговор
    Неговото служебно подписа с Уестингхаус..
    Преди това подписа уволнението на българското ръководство на АЕЦ( те бяха против)
    Сега след две години вероятно ще приготвим контейнер , който да заровим в българската земя!
    Нито дума че имахме договор с руските, които го вземаха и преработваха..
    Не можел нищо Радев?
    Може- подписа!
    Подписа Боташ!
    Не бил виновен той , а министърът на служебното му!
    Докара Райнмерал !
    Дори има идиотизмът навсякъде да обяви този си принос.
    Да спирам ли?

    12:07 28.10.2025

  • 28 ВМЗ Сопот

    2 4 Отговор
    Не е ли иронично че заводи построени за да пазим блатушките И варшавския договор сега бихват използвани и да трепят руз наци

    12:08 28.10.2025

  • 29 Нов германски пирон

    5 2 Отговор
    в ковчега на нещастна България, поробена от евроатлантизма и брюкселските войнолюбиви кукумявки.

    12:09 28.10.2025

  • 30 Като бонус

    3 3 Отговор
    Половината от така нареченият "ОБЕДНЕН УРАН" на Европа ще бъде складиран в Сопот СЪС ВСИЧКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОВА. ДА БЛАГОДАРИМ НА "БЪЛГАРСКОТО" ПРАВИТЕЛСТВО за което

    12:11 28.10.2025

  • 31 СЕВЕРОДВИНСК

    1 0 Отговор
    Поне го направете извън населен район.

    12:11 28.10.2025

  • 32 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Още една цел за Орешник.Но пък ще има 1000 жертви и то високо класифицирани

    Коментиран от #33

    12:11 28.10.2025

  • 33 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "И Киев е Руски":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    12:13 28.10.2025

  • 34 Намериха се идиоти в Европа най после

    3 0 Отговор
    Които производството на диаминоазоксифуразан да поемат...някъде там във ФЛАНГА, В БУФЕРА на Европа .. безлюдна Сицилия даже отказа, но България го пое мощно

    12:14 28.10.2025

  • 35 Радев за Борисов

    2 1 Отговор
    ,,..Радев посочи, че "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер) в България и го убедих да инвестира тук".

    12:15 28.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пак грешка

    1 0 Отговор
    на списвача! Не България сключва неизгодния договор,а марионетното българско правителство,за което ще си понесе отговорност когато трябва!

    12:18 28.10.2025

  • 39 Какво замърсяване

    0 2 Отговор
    Съчинихте ? Как се прави барут? Както се прави шоколад ! Смесват се съставки!

    12:18 28.10.2025

  • 40 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Запомнете лицата Р.Ж и Б.Б,тези престъпници и нац.предатели са за раз...... Унгария и Румъния отказаха завода защото за него е нужна много вода и жестоко замърсява почвата и въздух.,а ако евро-фашистите подразнят още малко Русия и полетят ракетите това заводче като гръмне и от Сопот нищо няма да остане,а това ще са първите легитимни цели !!!

    12:19 28.10.2025

  • 41 Ей това е то

    1 0 Отговор
    Инвестиция - легитимна цел за руските ракети, инвестиция, разчитаща на бъдеща война! Аферим на управляващите ни!

    12:20 28.10.2025

  • 42 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Чудесно,руснаците като дойдат ще си имат готов завод хаххахааааааа

    12:22 28.10.2025

  • 43 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 44 Читател

    0 0 Отговор
    Проклети да сте на всеки идиоти

    12:23 28.10.2025

  • 45 мнение

    0 0 Отговор
    Сламен трябваше да каже на германците, че строим хаяши хотели, а не заводи за барут. Не може ли подобна сделка да стане по-деликатно? Как може българският народ да се оставя да бъде манипулиран и унижаван по този начин от банда самозванци. Роми, турци, българи, не вярвам да са толкова елементарни.

    12:23 28.10.2025

  • 46 1111

    0 0 Отговор
    Който подписва, ще отговаря!

    12:24 28.10.2025

  • 47 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Върховната мечта на свинята е локвата!

    12:25 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове