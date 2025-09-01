Новини
България »
Експерти след посещението на Урсула фон дер Лайен: Това беше признание за България

1 Септември, 2025 09:43

България е сред ключовите доставчици на боеприпаси за Украйна

Експерти след посещението на Урсула фон дер Лайен: Това беше признание за България - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов

Най-голямото държавно военно предприятие у нас - ВМЗ-Сопот, ще получи значителни инвестиции, които ще доведат до откриването на около 1000 нови работни места и увеличаване на производството на боеприпаси до 2 милиона снаряда до края на годината. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на визитата си в завода, като част от обиколката ѝ в 7 държави.

Анализаторите са категорични – Европа влиза в решителен етап от противопоставянето си срещу агресивната политика на Русия.

Експерти по сигурността и отбраната очертаха ключовите предизвикателства пред Европа и България в контекста на продължаващата война в Украйна и засилващите се хибридни заплахи. Разговорът с Велизар Шаламанов – бивш министър на отбраната, и Йордан Божилов – председател на Софийския форум за сигурност, се проведе на фона на обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Източна Европа.

България е сред ключовите доставчици на боеприпаси за Украйна – според официално потвърдени данни, около една трета от оръжията, с които се защитава Украйна, са произведени у нас.

„Инвестициите за ВМЗ-Сопот са признание“, коментира Йордан Божилов. Според него страната ни разполага с огромен потенциал за развитие на военната индустрия, но липсва дългосрочна стратегия и политическа воля.

Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна, каза още Божилов.

Експертите подчертаха, че България пропуска възможности за участие в европейски проекти за отбрана. По думите на Божилов, преди години е имало одобрение за инвестиции в заводи за барут, но проектите не са реализирани поради неизпълнение на административни изисквания.

„Не може всичко да чакаме отвън. Трябва ясна визия – кой ще участва, кой ще подготвя кадри, какви ще са приоритетите ни. Без стратегия просто следваме другите“, категоричен беше Велизар Шаламанов.

„Железен купол“ и киберотбрана – визията за бъдещето

Анализаторите посочиха, че българската армия все още разчита на съветски системи. В същото време се подготвя производство на съвременни снаряди, предназначени за Украйна и европейските съюзници.

Според Шаламанов сред приоритетите на България трябва да бъдат:

„Европа трябва да разполага със средства за възпиране – включително модерна армия, производство на боеприпаси и технологично превъзходство над Русия, Иран и Северна Корея“, заяви Божилов.

Шаламанов допълни, че Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля, особено с оглед на географското си положение и производствения си потенциал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    95 5 Отговор
    Признание, че Ганчо ще е следващото пушечно месо след укропам.

    Коментиран от #85

    09:44 01.09.2025

  • 2 Ежко

    108 1 Отговор
    Упс.Страшни анализатори.Тези преди да си отворят устата,вече е ясно какво ще кажат!Грамово платени са!

    09:46 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ьТВ

    81 3 Отговор
    Това значи, че сме раздали оръжията си на 0крайне и сега сме едни голчовци уповавайки се единствено на чл.5 от НАТО?!

    Коментиран от #10

    09:46 01.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Симсо

    80 2 Отговор
    Обичайните соросоиди и говорещи глави от списъка на Козяк ТВ

    09:47 01.09.2025

  • 9 честен ционист

    59 2 Отговор
    Шаламанката така се пенеше и преди 20г в института, как Русия 2020г свършвала и как България и НАТО 2020 как щели да си разделят плячката. Още тогава му казах, че България е в НАТО, за да разчисти пътя за Русия към Европата, а оня си глътна граматиката.

    09:48 01.09.2025

  • 10 Зевс

    72 1 Отговор

    До коментар #4 от "ьТВ":

    На трето място сме по доставени танкове, 105 броя Т-72, предполагам са били с "отпаднала необходимост"

    Коментиран от #32

    09:48 01.09.2025

  • 11 "Ескпертини"

    67 2 Отговор
    За запада сме територия със стратегическо значение и популация без значение

    09:49 01.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    67 2 Отговор
    Чакаха Урсула на летище София и затова кацна в Пловдив.Всички пътища бяха блокирани и с два военни хеликоптера кацна на шосето край Сопот и през товарната рампа я вкараха в цеха

    Коментиран от #23

    09:49 01.09.2025

  • 14 гост

    77 1 Отговор
    Гадната Урсула ни насади на пачи яйци повтаряйки на няколко пъти, че България осигурявала 30% от въоръжението на Украйна! А бе глупендери евроатлантически кой нормален оръжеен търговец се хвали със сделките си?? И после ...защо Русия ни обявила за вражеска държава!

    09:50 01.09.2025

  • 15 урсула е началника на бегето

    32 1 Отговор
    щом бегейци критикарстват , обсъждат , измислят вицове , и се мазнят това им се отразява добре . помага за пожарите , дава ръка за военната индустрия , хвали по платените сайтове . сега мигрантските орди не са най-важното . катастрофите с мигранти и тирове са най-ужасни и в целия ЕС . септември е месеца на урсула и на футбола . лъготи как спирала войните защото нямала икономическа изгода и пари за войната РФ . На практика се наблюдава усилване на спец операциите . погубнии го удариха . поро не го показват . навална я скриха . това е на яве .

    Коментиран от #37

    09:50 01.09.2025

  • 16 Гош

    41 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дрът русофил":

    Докога жълтите медии на Пеефски ще толерират Сороса Боко?

    09:50 01.09.2025

  • 17 коментар

    57 1 Отговор
    Това не е признание! Това е доказателство, че принудиха България да произвежда СМЪРТ!

    09:51 01.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Циник

    54 1 Отговор
    Признанието ще дойде, когато първият Орешник кацне в центъра на София. Дотогава Бойко ще си е в Барселона, Шиши в Диарбекир, Радев в НАТО, а ние ще ръкопляскаме на път за Орландовци.

    09:51 01.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 провинциалист

    44 1 Отговор
    На снимката не са експерти, а еничари.

    09:52 01.09.2025

  • 22 ИДВА ТРЕТАТА ЗАГУБЕНА ВОЙНА С ГЕРМАНИЯ

    51 1 Отговор
    Когато си глупав е завинаги! ЛУДИ ФАШАГИ НИ УПРАВЛЯВАТ
    Да се гордееш, че си една от най-старите държави в света - разбирам!
    Да се гордееш, че си една от първите космически нации - разбирам!
    Да се гордееш, че си един от първенците в информационните науки - разбирам!
    Да се радваш, че шайка фашисти чертаят огромен Х като мишена върху европейската карта на твоя територия - това е такава изумителна глупост, че освен с гилотина не виждам с какво друго може да се излекува!

    Коментиран от #79

    09:52 01.09.2025

  • 23 ФЕЙК

    36 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Когато попитала Тиквата какви са тези хора долу, той казал, че са дошли да благославят и ния и майка и и леля и и цялата и рода от радост.

    Коментиран от #33

    09:52 01.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кико

    3 0 Отговор
    Е,да.Тайа си е.Признание за това,че е най-еднатастра на в ЕС

    09:54 01.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Урсулиянец

    34 5 Отговор
    Преврат! Президентът да инициира кървав преврат! Да влязат негови хора в министерствата, в полицията, в ДАНС, в медиите - метеж като по книга!
    За няколко месеца управление Желязков настъпеният жабок нанесе непоправими щети на България, които никой досега не е успявал!

    Коментиран от #36, #64

    09:56 01.09.2025

  • 28 ИВАН

    28 1 Отговор
    Срам, плачи Българийо !!!

    09:56 01.09.2025

  • 29 Да разлаем пуделите

    32 1 Отговор
    Това е признание, че Тутууландия е изпаднала аборигенска държава, а фон Мюнхаузен идва само да се подиграва и после да разправя в Брюксел какви тъпи и смотани са местните индианци.

    09:57 01.09.2025

  • 30 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    22 1 Отговор
    т€зи двамката $€ НАДЯВАТ ЯКО ДА ЗАХЛ€€€БЯТ, БЛАГОДАР€НИ€ НА $ЛУГИНАЖА $и!
    P.S.
    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?

    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    09:57 01.09.2025

  • 31 Коко

    26 1 Отговор
    Това е срам за България който няма да е без последствия разбира се.А тия не са експерти а обикновени шматки на хранилка.

    09:57 01.09.2025

  • 32 Папуц

    23 1 Отговор

    До коментар #10 от "Зевс":

    Не драги - на първо място сме - 154 танака сме дали на фашистката хунта в Киев.
    Нали знаем , че това няма как да ни го простят , жертвите на тази хунта?

    Коментиран от #88

    09:58 01.09.2025

  • 33 Последния Софиянец

    17 4 Отговор

    До коментар #23 от "ФЕЙК":

    Тиквата заповяда за отмъщение полицията да блокира паркинга и да не ни дава колите цяла нощ.Добре че там бяха колите на местните роми.Дойдоха на тумби и се нахвърлиха на полицията и като видяха че работата става дебела в 22 часа се махнаха.

    09:58 01.09.2025

  • 34 Дина

    25 1 Отговор
    Пишман анализатори,че и Русия виновна.Но с майсторски ход забравят за преврата през 2014г,начело със САЩ и личното присъствие на В>Нюланд,раздаваща сладки и избрала нейни протежета начело.Тази забрава я правят нарочно в техен интерес.Но други не забравят янките.

    09:59 01.09.2025

  • 35 Браво на българина

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "честен ционист":

    Такива не трябва да се раждат.

    10:00 01.09.2025

  • 36 Циганьо

    28 1 Отговор

    До коментар #27 от "Урсулиянец":

    То се видя ясно кой управлява: Бойко Борисов посрещна Урсула като слузест васал, а шутът-премиер Желязков го гледаше като гумен слуга! Да ти се повръща като гледаш какви са ръководителите на "независимата държава" България!

    10:01 01.09.2025

  • 37 ЛУДИ КОИТО НИЕ СИ ИЗБИРАМЕ!

    21 1 Отговор

    До коментар #15 от "урсула е началника на бегето":

    Лудите управляващи в България не са спирали да избиват българите! Избиването е започнало от междусъюзническата война, войнишките възстания 1918г, септемврийското въстание 1923 и продължава до края на втората световна война 1945. Два пъти сме губили войната заедно с Германия. СЕГА СЕ ГОТВИМ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДА ВОЮВАМЕ С ФАШИСТИТЕ ГЕРМАНСКИ! НА КЪДЕ НИ ВОДИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ВОЕНОЛЮБЦИ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ? ЗАЩО НЕ СМЕ НЕУТРАЛНИ КАТО ШВЕЙЦАРИЯ? Защо искате да ни занулите трети път?

    10:01 01.09.2025

  • 38 Ама как само Урсула

    4 23 Отговор
    интелигентно го начу ка на путинофилите!

    Коментиран от #49

    10:02 01.09.2025

  • 39 Хасковски каунь

    17 1 Отговор
    Това ли са експертите?

    10:02 01.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЧОВЕК

    22 1 Отговор
    НЕ ГОВОРЕТЕ ГЛУПОСТИ! УРСУЛА НИ НАПРАВИ ЗА ПОСМЕШИЩЕ! ТЯ НИ КАЗА В ОЧИТЕ КАКВИ НАВЕДЕНИ ПОДЛОГИ СМЕ! 1/3 ОТ ОРЪЖИЯТА И БОЕПРИПАСИТЕ ВНЕСЕНИ В УКРАЙНА СА БЪЛГАРСКИ. ТРЯБВАШЕ ДА Я ПОПИТАТ И НА КАКВА СТОЙНОСТ СА, ЗАЩОТО В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИТО ЛЕВ ПЛАТЕНИ. ПОЗОР ЗА НАС ДА ВЪОРЪЖАВАМЕ СТРАНА ВОЮВАЩА С РУСИЯ, КОЯТО НИ Е ОСВОБОДИЛА ОТ ВСИЧКИ РОБСТВА - ТУРСКО ФАШИСТКО И Т.Н.! ТОВА НЯМА ДА ОСТАНЕ НЕ НАКАЗУЕМО! ПРЕДАТЕЛИ И НЕБЛАГОДАРНИЦИ СМЕ! И СПРЯМО КОМШИИТЕ СИ СМЕ СЪЩИТЕ, ЗАТОВА НИКОЙ НЕ НИ БРЪСНЕ ЗА НИЩО. ДОКАЗАЛИ СМЕ СЕ КАТО ПАТОЛОГИЧНИ ПРЕДАТЕЛИ И НЕБЛАГОДАРНИЦИ.

    Коментиран от #50

    10:02 01.09.2025

  • 42 Абе,

    17 1 Отговор
    какви експерти са тези най обикновени задноблизци на дедо Сорос ?!

    10:04 01.09.2025

  • 43 604

    18 2 Отговор
    Само идиотд би се хвалил с туй в тоя момент.!.

    10:05 01.09.2025

  • 44 Хаха

    19 1 Отговор
    На тия двамцата слагачеството и подмазвачеството наследство от комсомолските им години ли е....

    10:05 01.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Умников

    23 2 Отговор
    Сега стана ли ви ясно, как и защо България е в ЕС, НАТО и скоро и в еврозоната?
    Сега разбрахте ли , от самата Урсула, че България е превърната в основен враг на Русия?
    Къде са сега жълтопаветниците, които крещяха неистово - ама тя Русия ни обяви за вражеска държава?
    А какви сме ?
    Планът на Англия, да превърне България в един от най-големите врагове на Русия, се осъщетвява.
    Честито на пешелившите!

    10:06 01.09.2025

  • 47 Буха ха

    10 1 Отговор
    Тия джафкачи не забелязаха как в суматохата похотливият Баце хвана Мърсула за дудата

    Коментиран от #51

    10:08 01.09.2025

  • 48 Българин

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Да, това е признание, че не подкрепяме бункерния кремълски гном и престъпленията, които извършва.

    Коментиран от #67

    10:09 01.09.2025

  • 49 Хаха,

    11 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ама как само Урсула":

    колко пък да е интелигентна една гинеколожка?! Ама то от европодложка като тебе, кво да чуем ?!

    10:10 01.09.2025

  • 50 Хаха

    11 1 Отговор

    До коментар #41 от "ЧОВЕК":

    Урсулата нарочно ни клепе за пред Русия, иначе не е възможно да сме доставчик на 1/3 от оръжието за бандеровци! Какво сме доставили - самолети, пейтриоти, хамърси, леопарди, атакамси, байрактари или други дронове, сателитно насочване и навигация, наемници, инструктори, дори оборудване.... Няколко остарели танка, гаубици и снаряди за тях, ако са 1/3......Пълни глупости ръси тази, а нашите сол...ци одобрително кимат! Целта и е да настрои Русия срещу нас!

    Коментиран от #71

    10:11 01.09.2025

  • 51 Оня с джипката

    10 2 Отговор

    До коментар #47 от "Буха ха":

    То пък Урсулата е една дуда, направо да паднеш под масата! Само жена със силни сексуални комплекси може да бъде толкова агресивна и войнолюбива!

    Коментиран от #59

    10:12 01.09.2025

  • 52 Анонимен

    12 2 Отговор
    Мда, признание беше,че България е колония и губернаторката дойде да нагледа територията.

    10:12 01.09.2025

  • 53 Червен Мозък 🧠

    9 2 Отговор
    Искаме заводи за...бикини и телевизори не за ОРЪЖИЯ! Не искаме държавата ни да е на 1вия ред при удар срещу обекти на "врагът"
    Незабавно напускане на ЕС и НАТО!!!

    10:12 01.09.2025

  • 54 Знайш ма

    13 1 Отговор
    Божилката и Шаламанката - браво бе. Железни куполи и кибер отбрана сънуват великите мислители и си мечтаят да превземем Русия Северна Корея и Иран с нови съветски изстрели и ф16 с нови радарчета. Мой ли да сте такива кухи лейки е Бодилов и Шамандуров

    10:13 01.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дън Бай

    11 1 Отговор
    Експерти, няма що?! На хранилка - сигурно!

    10:14 01.09.2025

  • 57 хихи

    7 1 Отговор
    Признание, ще е ако Тръмп ни посети....

    Това е срам.....

    10:16 01.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Буха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Оня с джипката":

    Каквато ще да е, Бацун от край време я посреща с мечешка прегръдка и уж случайно пуска една ръка

    10:17 01.09.2025

  • 60 Пена

    8 0 Отговор
    Тази глупост даже не си струва коментара!

    10:17 01.09.2025

  • 61 Горанчоо

    8 0 Отговор
    Тези мазници от де ги взехте

    10:18 01.09.2025

  • 62 Мдаааа

    6 1 Отговор
    О Корни каза, че докато е била министър, не е изнасяно оръжие, оооооо г-жа Лъжа, защо пак лъснахте?

    10:18 01.09.2025

  • 63 Днес

    6 0 Отговор
    Мишоци

    10:18 01.09.2025

  • 64 Турист

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Урсулиянец":

    е държ.глава.Когато тук се разиграват лоши перспективи-той с раничка изкачва Ч.връх.Не чакай нищо такова,в играта е отвсякъде!!

    10:20 01.09.2025

  • 65 защо

    9 1 Отговор
    Нямаше нужда от заглавие. И от "статията" нямаше нужда. Снимката е достатъчна. Говори за всичко.

    10:21 01.09.2025

  • 66 Голямо признание

    8 1 Отговор
    От едни българопрегдатели!
    Една престъпничка ни я величаят. Това може да го направи само един българоубиец.

    10:22 01.09.2025

  • 67 Всезнайко

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Искаш да кажеш,че не подкрепя крадливото киевско човече.Журналистът от Египет,който публикува двете имения на Зеленски беше убит за това.А жена му се шири днес в тях,купува си дрехи от Париж.А ние даряваме нашите оръжия и складовете ни празни.Ердоган дали се е сетил?Защо Слава Севрюкова писа,че ще ни вземе Кърджалийски окръг.

    10:22 01.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Родоотстъпниците нямат народ нито

    7 1 Отговор
    Родина.. Народа едно те друго. Да не сме в средните векове че да правим барутна фабрика. Германия гледа да изнесе производството си. Не можете ли да направите нещо модерно и наистина значимо.

    10:25 01.09.2025

  • 71 ЧОВЕК

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хаха":

    ОЩЕ ПО-ЗЛЕ Е АКО ТОВА СА ЛЪЖИ И НИЕ МЪЛЧИМ КАТО КОМУНИСТИ НА РАЗПИТ! НО НЕ Е ТАКА! ДОРИ И ЗЕЛЕНСКИ МНОГОКРАТНО НИ ИЗКАЗА БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТОВА.
    ОСТАВИ, ЧЕ ОТ ВОЕННИТЕ НИ ЗАВОДИ ИЗНЕСОХА ЦЯЛАТА ПРОДУКЦИЯ, НО И ОТ СКЛАДОВЕТЕ НА БА ИЗНЕСОХА ВСИЧКО ПРЕЗ РУМЪНИЯ, ПОЛША И ФИРИБОТИТЕ -ТАНКОВЕ, БТР - ИТЕ, РАКЕТИТЕ С-300, САМОЛЕТИТЕ, КАЛАШНИЦИ, БОЕПРИПАСИ И ДР.. НА ПАРАДА НА БА АРМИЯ ДОРИ И 1 САМОЛЕТ НЕ ПРЕЛЕТЯ НАД СОФИЯ, ЗАЩО? БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Е ТОЛКОВА ОГОЛЕНА, ЧЕ НЯМА ТАКАВА ДРУГА СТРАНА ОКОЛО НАС ТАКА ДА Е РАЗГРАДЕНА. БЪЛГАРИЯ Е ПОДАРЕНА И СЕ ГАВРЯТ С НЕЯ, ТЕЗИ КОИТО ИДВАТ ДА Я ПОТУПВАТ.

    Коментиран от #80

    10:25 01.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хаха

    4 1 Отговор
    Тоя завод за барут за какво е - черешови топчета ли ще тъпчем с него!?
    Войната в Украйна доказа, че бъдещето е на дроновете с оптични влакна и други нови технологии! Изпратените на всушанките еф16 стоят неизползваеми в хангарите, щото вече пилотираните изтребители доказват своята неефективност и че са морално остаряла технология! Ние обаче още чакаме предплатените преди 6 години 6 броя ефки и другите 2 да литнат, както и завод за фишеци да строим....

    10:26 01.09.2025

  • 74 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 8 Отговор
    България активно участва в унищожаването на най-голямото зло на Земята - рашизма.
    Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
    Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦

    10:26 01.09.2025

  • 75 Левски

    5 0 Отговор
    Абсолютни иди....ти.

    10:27 01.09.2025

  • 76 Локо Сф1956

    5 0 Отговор
    Днешните управници на България забравиха ,че преди години военния завод в гр. Червен бряг бълваше модерни самоходни гаубици, БТР и много други оръжия и военна техника. В момента сега няма нищо-разруха. Те не подозират, че ако изградим тези мощности за оръжия, които ще бъдат насочени срещу Русия, същите ще бъдат унищожени за часове....и половин България няма да я има защото нямаме нито едно свястно бомбоубежище. Ето това ни гласят управляващите......

    10:28 01.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Исторически факт !

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "ИДВА ТРЕТАТА ЗАГУБЕНА ВОЙНА С ГЕРМАНИЯ":

    На 3-ти март 1918 г. Съветска Русия капитулира пред България и Германия в Първата Световна Война.

    10:32 01.09.2025

  • 80 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "ЧОВЕК":

    Самолети от Украйна отдавна не излитат, щото бързо ги приземяват, така че едва ли сме изнесли! Най-много някой остарял танк т64, БТР-ри, МТЛБ-та и С300 от складовете, калашници, патрони, снаряди.... Можеш ли да ги сравниш с Химарси, Атакамси, Жавелини, Пейтриоти, Леопарди, стоящите в хангари еф16 и Мираж, Крабове, френски гаубици /които май приключиха/, брадлита, Абрамси, Ириси, оборудване за тях, Ауакс, Сателитно наблюдение.... Тая лъже най-нагло, а наще мълчат, като да не казвам какво...

    10:33 01.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ком

    3 0 Отговор
    Урсула - разследвана за корупция, на посещение на Бойко разследване за злоупотреба и т. н.

    10:35 01.09.2025

  • 84 Ццц

    1 0 Отговор
    Експерти...🤣. Напушва ме смях всеки път с тия ваши експерти. До един бивши комсомолци. До сега няколко пъти гърмяха разни фабрики, да не гръмне и Сопот? Кои експерти тогава ще разпитваме по телевизиите?

    10:40 01.09.2025

  • 85 Балкан супермен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    "Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна,"

    А Турция не е ли най източния фланг и най мощната армия? Тя защо не се зъби на Русия ?

    10:45 01.09.2025

  • 86 Не така

    1 0 Отговор
    Признание за какво- за смърт.Тези двамата са платени грантаджии, клакьори на евробрюкселските директиви и подкрепаджии на войната в Украйна и виновници за стотиците хиляди загинали войници там. Позор са за България и българския народ, а още по позорна е телевизията която им дава и ефир за глупостите.

    Коментиран от #91

    10:45 01.09.2025

  • 87 Вече

    1 0 Отговор
    Нямаме обезоръжаване! :)

    10:46 01.09.2025

  • 88 Да си го кажем правичката!

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Папуц":

    На времето Съветският Съюз ни подари тези танкове за нашата самоотбрана...!
    Сега същите ги подаряваме на Украйна,като оставаме без никакви танкове...!

    10:46 01.09.2025

  • 89 Пламен

    3 0 Отговор
    Вкарват ни с 200 във войната и са самодоволни! Това не са хора мислещи и работещи за държавата си.

    10:47 01.09.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Аз пък не се учудвам...

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Не така":

    ...че се канят удобно-говорящи АналЛизатори...!
    Но ми става смешно и жалко за...,,свободната журналистика"...!

    10:49 01.09.2025

