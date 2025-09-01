Експерти след посещението на Урсула фон дер Лайен: Това беше признание за България

Най-голямото държавно военно предприятие у нас - ВМЗ-Сопот, ще получи значителни инвестиции, които ще доведат до откриването на около 1000 нови работни места и увеличаване на производството на боеприпаси до 2 милиона снаряда до края на годината. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на визитата си в завода, като част от обиколката ѝ в 7 държави.
Анализаторите са категорични – Европа влиза в решителен етап от противопоставянето си срещу агресивната политика на Русия.
Експерти по сигурността и отбраната очертаха ключовите предизвикателства пред Европа и България в контекста на продължаващата война в Украйна и засилващите се хибридни заплахи. Разговорът с Велизар Шаламанов – бивш министър на отбраната, и Йордан Божилов – председател на Софийския форум за сигурност, се проведе на фона на обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Източна Европа.
България е сред ключовите доставчици на боеприпаси за Украйна – според официално потвърдени данни, около една трета от оръжията, с които се защитава Украйна, са произведени у нас.
„Инвестициите за ВМЗ-Сопот са признание“, коментира Йордан Божилов. Според него страната ни разполага с огромен потенциал за развитие на военната индустрия, но липсва дългосрочна стратегия и политическа воля.
Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна, каза още Божилов.
Експертите подчертаха, че България пропуска възможности за участие в европейски проекти за отбрана. По думите на Божилов, преди години е имало одобрение за инвестиции в заводи за барут, но проектите не са реализирани поради неизпълнение на административни изисквания.
„Не може всичко да чакаме отвън. Трябва ясна визия – кой ще участва, кой ще подготвя кадри, какви ще са приоритетите ни. Без стратегия просто следваме другите“, категоричен беше Велизар Шаламанов.
„Железен купол“ и киберотбрана – визията за бъдещето
Анализаторите посочиха, че българската армия все още разчита на съветски системи. В същото време се подготвя производство на съвременни снаряди, предназначени за Украйна и европейските съюзници.
Според Шаламанов сред приоритетите на България трябва да бъдат:
„Европа трябва да разполага със средства за възпиране – включително модерна армия, производство на боеприпаси и технологично превъзходство над Русия, Иран и Северна Корея“, заяви Божилов.
Шаламанов допълни, че Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля, особено с оглед на географското си положение и производствения си потенциал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #85
09:44 01.09.2025
2 Ежко
09:46 01.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ьТВ
Коментиран от #10
09:46 01.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Симсо
09:47 01.09.2025
9 честен ционист
09:48 01.09.2025
10 Зевс
До коментар #4 от "ьТВ":На трето място сме по доставени танкове, 105 броя Т-72, предполагам са били с "отпаднала необходимост"
Коментиран от #32
09:48 01.09.2025
11 "Ескпертини"
09:49 01.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
Коментиран от #23
09:49 01.09.2025
14 гост
09:50 01.09.2025
15 урсула е началника на бегето
Коментиран от #37
09:50 01.09.2025
16 Гош
До коментар #6 от "Дрът русофил":Докога жълтите медии на Пеефски ще толерират Сороса Боко?
09:50 01.09.2025
17 коментар
09:51 01.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Циник
09:51 01.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 провинциалист
09:52 01.09.2025
22 ИДВА ТРЕТАТА ЗАГУБЕНА ВОЙНА С ГЕРМАНИЯ
Да се гордееш, че си една от най-старите държави в света - разбирам!
Да се гордееш, че си една от първите космически нации - разбирам!
Да се гордееш, че си един от първенците в информационните науки - разбирам!
Да се радваш, че шайка фашисти чертаят огромен Х като мишена върху европейската карта на твоя територия - това е такава изумителна глупост, че освен с гилотина не виждам с какво друго може да се излекува!
Коментиран от #79
09:52 01.09.2025
23 ФЕЙК
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Когато попитала Тиквата какви са тези хора долу, той казал, че са дошли да благославят и ния и майка и и леля и и цялата и рода от радост.
Коментиран от #33
09:52 01.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кико
09:54 01.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Урсулиянец
За няколко месеца управление Желязков настъпеният жабок нанесе непоправими щети на България, които никой досега не е успявал!
Коментиран от #36, #64
09:56 01.09.2025
28 ИВАН
09:56 01.09.2025
29 Да разлаем пуделите
09:57 01.09.2025
30 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!
P.S.
ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
09:57 01.09.2025
31 Коко
09:57 01.09.2025
32 Папуц
До коментар #10 от "Зевс":Не драги - на първо място сме - 154 танака сме дали на фашистката хунта в Киев.
Нали знаем , че това няма как да ни го простят , жертвите на тази хунта?
Коментиран от #88
09:58 01.09.2025
33 Последния Софиянец
До коментар #23 от "ФЕЙК":Тиквата заповяда за отмъщение полицията да блокира паркинга и да не ни дава колите цяла нощ.Добре че там бяха колите на местните роми.Дойдоха на тумби и се нахвърлиха на полицията и като видяха че работата става дебела в 22 часа се махнаха.
09:58 01.09.2025
34 Дина
09:59 01.09.2025
35 Браво на българина
До коментар #26 от "честен ционист":Такива не трябва да се раждат.
10:00 01.09.2025
36 Циганьо
До коментар #27 от "Урсулиянец":То се видя ясно кой управлява: Бойко Борисов посрещна Урсула като слузест васал, а шутът-премиер Желязков го гледаше като гумен слуга! Да ти се повръща като гледаш какви са ръководителите на "независимата държава" България!
10:01 01.09.2025
37 ЛУДИ КОИТО НИЕ СИ ИЗБИРАМЕ!
До коментар #15 от "урсула е началника на бегето":Лудите управляващи в България не са спирали да избиват българите! Избиването е започнало от междусъюзническата война, войнишките възстания 1918г, септемврийското въстание 1923 и продължава до края на втората световна война 1945. Два пъти сме губили войната заедно с Германия. СЕГА СЕ ГОТВИМ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДА ВОЮВАМЕ С ФАШИСТИТЕ ГЕРМАНСКИ! НА КЪДЕ НИ ВОДИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ВОЕНОЛЮБЦИ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ? ЗАЩО НЕ СМЕ НЕУТРАЛНИ КАТО ШВЕЙЦАРИЯ? Защо искате да ни занулите трети път?
10:01 01.09.2025
38 Ама как само Урсула
Коментиран от #49
10:02 01.09.2025
39 Хасковски каунь
10:02 01.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЧОВЕК
Коментиран от #50
10:02 01.09.2025
42 Абе,
10:04 01.09.2025
43 604
10:05 01.09.2025
44 Хаха
10:05 01.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Умников
Сега разбрахте ли , от самата Урсула, че България е превърната в основен враг на Русия?
Къде са сега жълтопаветниците, които крещяха неистово - ама тя Русия ни обяви за вражеска държава?
А какви сме ?
Планът на Англия, да превърне България в един от най-големите врагове на Русия, се осъщетвява.
Честито на пешелившите!
10:06 01.09.2025
47 Буха ха
Коментиран от #51
10:08 01.09.2025
48 Българин
До коментар #3 от "Зевс":Да, това е признание, че не подкрепяме бункерния кремълски гном и престъпленията, които извършва.
Коментиран от #67
10:09 01.09.2025
49 Хаха,
До коментар #38 от "Ама как само Урсула":колко пък да е интелигентна една гинеколожка?! Ама то от европодложка като тебе, кво да чуем ?!
10:10 01.09.2025
50 Хаха
До коментар #41 от "ЧОВЕК":Урсулата нарочно ни клепе за пред Русия, иначе не е възможно да сме доставчик на 1/3 от оръжието за бандеровци! Какво сме доставили - самолети, пейтриоти, хамърси, леопарди, атакамси, байрактари или други дронове, сателитно насочване и навигация, наемници, инструктори, дори оборудване.... Няколко остарели танка, гаубици и снаряди за тях, ако са 1/3......Пълни глупости ръси тази, а нашите сол...ци одобрително кимат! Целта и е да настрои Русия срещу нас!
Коментиран от #71
10:11 01.09.2025
51 Оня с джипката
До коментар #47 от "Буха ха":То пък Урсулата е една дуда, направо да паднеш под масата! Само жена със силни сексуални комплекси може да бъде толкова агресивна и войнолюбива!
Коментиран от #59
10:12 01.09.2025
52 Анонимен
10:12 01.09.2025
53 Червен Мозък 🧠
Незабавно напускане на ЕС и НАТО!!!
10:12 01.09.2025
54 Знайш ма
10:13 01.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дън Бай
10:14 01.09.2025
57 хихи
Това е срам.....
10:16 01.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Буха ха
До коментар #51 от "Оня с джипката":Каквато ще да е, Бацун от край време я посреща с мечешка прегръдка и уж случайно пуска една ръка
10:17 01.09.2025
60 Пена
10:17 01.09.2025
61 Горанчоо
10:18 01.09.2025
62 Мдаааа
10:18 01.09.2025
63 Днес
10:18 01.09.2025
64 Турист
До коментар #27 от "Урсулиянец":е държ.глава.Когато тук се разиграват лоши перспективи-той с раничка изкачва Ч.връх.Не чакай нищо такова,в играта е отвсякъде!!
10:20 01.09.2025
65 защо
10:21 01.09.2025
66 Голямо признание
Една престъпничка ни я величаят. Това може да го направи само един българоубиец.
10:22 01.09.2025
67 Всезнайко
До коментар #48 от "Българин":Искаш да кажеш,че не подкрепя крадливото киевско човече.Журналистът от Египет,който публикува двете имения на Зеленски беше убит за това.А жена му се шири днес в тях,купува си дрехи от Париж.А ние даряваме нашите оръжия и складовете ни празни.Ердоган дали се е сетил?Защо Слава Севрюкова писа,че ще ни вземе Кърджалийски окръг.
10:22 01.09.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Родоотстъпниците нямат народ нито
10:25 01.09.2025
71 ЧОВЕК
До коментар #50 от "Хаха":ОЩЕ ПО-ЗЛЕ Е АКО ТОВА СА ЛЪЖИ И НИЕ МЪЛЧИМ КАТО КОМУНИСТИ НА РАЗПИТ! НО НЕ Е ТАКА! ДОРИ И ЗЕЛЕНСКИ МНОГОКРАТНО НИ ИЗКАЗА БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТОВА.
ОСТАВИ, ЧЕ ОТ ВОЕННИТЕ НИ ЗАВОДИ ИЗНЕСОХА ЦЯЛАТА ПРОДУКЦИЯ, НО И ОТ СКЛАДОВЕТЕ НА БА ИЗНЕСОХА ВСИЧКО ПРЕЗ РУМЪНИЯ, ПОЛША И ФИРИБОТИТЕ -ТАНКОВЕ, БТР - ИТЕ, РАКЕТИТЕ С-300, САМОЛЕТИТЕ, КАЛАШНИЦИ, БОЕПРИПАСИ И ДР.. НА ПАРАДА НА БА АРМИЯ ДОРИ И 1 САМОЛЕТ НЕ ПРЕЛЕТЯ НАД СОФИЯ, ЗАЩО? БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Е ТОЛКОВА ОГОЛЕНА, ЧЕ НЯМА ТАКАВА ДРУГА СТРАНА ОКОЛО НАС ТАКА ДА Е РАЗГРАДЕНА. БЪЛГАРИЯ Е ПОДАРЕНА И СЕ ГАВРЯТ С НЕЯ, ТЕЗИ КОИТО ИДВАТ ДА Я ПОТУПВАТ.
Коментиран от #80
10:25 01.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хаха
Войната в Украйна доказа, че бъдещето е на дроновете с оптични влакна и други нови технологии! Изпратените на всушанките еф16 стоят неизползваеми в хангарите, щото вече пилотираните изтребители доказват своята неефективност и че са морално остаряла технология! Ние обаче още чакаме предплатените преди 6 години 6 броя ефки и другите 2 да литнат, както и завод за фишеци да строим....
10:26 01.09.2025
74 Българският народ подкрепя Украйна !
Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦
10:26 01.09.2025
75 Левски
10:27 01.09.2025
76 Локо Сф1956
10:28 01.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Исторически факт !
До коментар #22 от "ИДВА ТРЕТАТА ЗАГУБЕНА ВОЙНА С ГЕРМАНИЯ":На 3-ти март 1918 г. Съветска Русия капитулира пред България и Германия в Първата Световна Война.
10:32 01.09.2025
80 Хаха
До коментар #71 от "ЧОВЕК":Самолети от Украйна отдавна не излитат, щото бързо ги приземяват, така че едва ли сме изнесли! Най-много някой остарял танк т64, БТР-ри, МТЛБ-та и С300 от складовете, калашници, патрони, снаряди.... Можеш ли да ги сравниш с Химарси, Атакамси, Жавелини, Пейтриоти, Леопарди, стоящите в хангари еф16 и Мираж, Крабове, френски гаубици /които май приключиха/, брадлита, Абрамси, Ириси, оборудване за тях, Ауакс, Сателитно наблюдение.... Тая лъже най-нагло, а наще мълчат, като да не казвам какво...
10:33 01.09.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ком
10:35 01.09.2025
84 Ццц
10:40 01.09.2025
85 Балкан супермен
До коментар #1 от "честен ционист":"Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна,"
А Турция не е ли най източния фланг и най мощната армия? Тя защо не се зъби на Русия ?
10:45 01.09.2025
86 Не така
Коментиран от #91
10:45 01.09.2025
87 Вече
10:46 01.09.2025
88 Да си го кажем правичката!
До коментар #32 от "Папуц":На времето Съветският Съюз ни подари тези танкове за нашата самоотбрана...!
Сега същите ги подаряваме на Украйна,като оставаме без никакви танкове...!
10:46 01.09.2025
89 Пламен
10:47 01.09.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Аз пък не се учудвам...
До коментар #86 от "Не така":...че се канят удобно-говорящи АналЛизатори...!
Но ми става смешно и жалко за...,,свободната журналистика"...!
10:49 01.09.2025