Внимание! От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост
  Тема: Войната на пътя

Внимание! От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост

1 Септември, 2025 11:11

След "Тракия“ идва ред на магистрала "Хемус“, но само в западната й част, както и по "Струма“

Внимание! От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

От 1 септември 2025 г. камерите на тол системата започват официално да следят не само моментната, но и средната скорост по определени отсечки.

Когато говорим за "средна скорост“, не става дума за камера, която снима в момента, в който профучите покрай нея. Вместо това, системата следи колко време ви отнема да изминете дадена отсечка – например 20 или 30 километра. Ако сте го направили "по-бързо от възможното“, значи сте натискали газта повече от допустимото. И глобата е в пощата.

Системата използва вече познатите тол камери, монтирани в началото и края на всяка отсечка. Те засичат точното ви време на преминаване и смятат дали сте карали в рамките на ограничението. Това е доста по-трудно за заобикаляне от класическите радари – защото не зависи от това с колко сте карали "в момента“, а как сте се движили в целия участък.

Кога влизат в сила глобите за средна скорост?

Официалният старт е 1 септември 2025 г. До сега камерите работеха, но в тестов период. Ако сте получили снимка през август – тя няма да е за средна скорост, а по-скоро за нещо друго: непоставен колан, липсващи светлини, изтекла застраховка и т.н., пише pariteni.bg. Причината е, че системата вече е напълно свързана с базата данни на МВР.

На първо време – само по магистрала "Тракия“ и Северната скоростна тангента на София. Ето някои от основните участъци:

Първите пътни отсечки, в които тол системата ще следи средната скорост, са:

– 30 километра между пътните възли Стара Загора и Нова Загора

– 13-километров участък между възлите Сливен и Зимница

– отсечката между пътен възел Пловдив Изток и Белозем, която е с дължина около 25 км

– 10 километра между отклоненията за Велинград и Калугерово

– около 9 км между пътните възли Чирпан и разклона за Стара Загора

– част от "Тракия“ между Вакарел и Ихтиман – около 19 километра

– 8-километрова отсечка от разклона за Айтос до новата детелина на Северния обходен път на Бургас

– 28 километра между възел Пазарджик и Пловдив Запад

– 23-километров сегмент от разклона за Костенец до този за Мухово – включително и тунел "Траянови врата“

– 35 километра, обхващащи маршрута между Пазарджик и Пловдив Север

– 22-километров участък, разположен между възел Пазарджик и възел Цалапица

– 30 километра между пътния възел Българово и отбивката за Айтос

– 9 км между пътния възел Оризово и този при Чирпан

– около 9 километра между Костенец и тунел "Траянови врата“

– отсечката между Карнобат и Българово – с дължина от около 26 км

– 36 километра между възлите Нова Загора и Сливен

И това не е пълен списък – в първия етап ще работят 50 отсечки, които постепенно ще се обявяват от АПИ. След "Тракия“ идва ред на магистрала "Хемус“, но само в западната ѝ част, както и по "Струма“ и новата отсечка между Мездра и Ботевград, щом тя бъде напълно завършена и получи нужния акт 16.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Среден пръст

    29 6 Отговор
    България няма да съществува до 15 години, те за Украйна се притеснили!

    Коментиран от #3

    11:13 01.09.2025

  • 2 Мдааа

    28 3 Отговор
    Средна скорост за народа, за наши хора... платили заличаване, като кофти запис.. не се вижда.

    11:13 01.09.2025

  • 3 хъхъ

    44 3 Отговор

    До коментар #1 от "Среден пръст":

    Интересно какво става с колите на украинците в България. Вече трета година някои от тях са тук, а не съм видял на стъклата им български стикери за гражданска отговорност и ГТП. Не вярвам да си ходят до Украйната, че да ги правят там, и да се връщат обратно.

    Коментиран от #15, #35

    11:15 01.09.2025

  • 4 Дудов

    6 21 Отговор
    Дано по-скоро сложат и още, че само такава система ще помогне да суровакат тъпуците и да поопровят пътищата със събранате глоби.

    Коментиран от #9

    11:16 01.09.2025

  • 5 Един

    25 7 Отговор
    От днес краденето започва!
    Миналата година са свлекли ЧЕТВЪРТ МИЛИАРД от глоби - тази година целта е ПОЛОВИН МИЛИАРД от джоба ви, за бонуси за ченгесарските шефове!
    А иначе магистралите са най-сигурните пътища с най-малко жертви и нито една от катастрофите по магистралата не е заради превишена скорост.... РЪКОПЛЯСКАЙТЕ РОБИ!!!! Аплодирайте бичуването и надзирателите си!

    Коментиран от #34

    11:20 01.09.2025

  • 6 Сега ще се види

    14 3 Отговор
    Че всичките нарушители са полицаи или семействата им, защото има кой да им оправя глобите

    11:20 01.09.2025

  • 7 Глобите са ниски!

    4 13 Отговор
    Трябва значително да е завишат, за да имат ефект върху чугуните! Трябва да станат болезнени!

    Коментиран от #63

    11:22 01.09.2025

  • 8 Искам да знам

    13 3 Отговор
    колко убийци- мотоциклетисти са глобени за висока скорост? Има ли кой да каже такава статистика?

    Коментиран от #20

    11:23 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    16 3 Отговор
    Достъп и контрол над ТОЛ системата има само частна фирма, която е свързана с Таки и Певвски.
    Така, че кого и как ще се глобява се определя от тях, с любезното съдействие на мyтpaта Борисов.

    11:25 01.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рекета не спира

    17 3 Отговор
    Хората си мълчат и рекета става все по голям. Нормално.

    Коментиран от #42

    11:30 01.09.2025

  • 13 приходите пораснаха

    15 0 Отговор
    12 места с средна скорост . редно е всеки да ходи и да мине по 5-6 пъти участъците . участниците в движението са много . нито са само леки коли . нито са само беге шофьори . та гасарбайтери и тировете ще минава много повече . 15 пъти повече ще товарят трафика . изхарчиха 700 милиона за това . а можеше за асфалтиране , знаци , маркировка , мантинели . зор за камери . глупаци .

    Коментиран от #59

    11:33 01.09.2025

  • 14 ЕВРОСИМПАТИЗАНТ

    8 4 Отговор
    Яки глоби трябват, че няма как да платим снарядите на Зеленски.

    11:33 01.09.2025

  • 15 Клети съветски Zoмбита 🤪

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Много хубав диалог водиш сам със себе си. 🤣🤣🤣
    Вчера една копейка ВПК Сопот беше се накичил със седем знамена ....
    "Нема ора " 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    11:33 01.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 3 Отговор
    🚔🚔"Когато говорим за "средна скорост“, не става дума за камера, която снима в момента, в който профучите покрай нея. "😝😝
    Ами точно това значи🚘
    Две камери Ви засичат и снимат в момента в който минавате в техния обхват. А компютър изчислява средната Ви скорост.
    Така може да получите дори ТРИ фиша наведнъж❗❗❗

    Коментиран от #40

    11:40 01.09.2025

  • 18 Сталин

    5 3 Отговор
    Гроб и компания вкараха вече цървулите в електронния концлагер ,който няма застраховка и не си е платил на застрахователната мафия ,ще бъдат пратени куките директно на магистралата и арестувани за това

    11:42 01.09.2025

  • 19 Шумен

    12 3 Отговор
    Това го няма никъде в Европа, грабители мръсни дано ви се скапа изсмукваща та ви система

    11:43 01.09.2025

  • 20 БОТЕВ

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Искам да знам":

    Абе, хелоинска глава, кога си чул или прочел мотоциклетист да е помел човек, погубват само себе си.

    Коментиран от #23, #44

    11:44 01.09.2025

  • 21 Сталин

    10 1 Отговор
    Къде отиват един милиард от тол и винетки и още един милиард от глоби ,като Хемус последните 30 години е в постоянно в ремонти и постоянно разбита

    11:45 01.09.2025

  • 22 Успех

    4 0 Отговор
    На формула 1 състезателите по пътя Пазарджик - Цалапица 🤣

    11:45 01.09.2025

  • 23 Това не е вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "БОТЕВ":

    Примери много. Единият е на околовръстното на София, при разклона за бул. България. Паметника и каската са между мантинелите. Събираха части от тела на повече от 100 м. и околовръстното бе затворено цяла нощ.

    Коментиран от #53

    11:47 01.09.2025

  • 24 Опааа

    3 1 Отговор
    Абсолютни глупости!

    11:48 01.09.2025

  • 25 хаха

    2 3 Отговор
    Простичък съм и не разбирам. Колко ще е средната скорост, при която се глобява? Ако карам на автопилот на 140км, а той по надолнище може леко да отклони нагоре от зададеното, то ще ме глобят ли? Ако километражът ми е с леко отклонение и автопилотът на 140 даде на камерите 145? Времето на камерите синхронизирано ли е? Може ли да се окаже, че камера е назад с 1-2 минуги и от там съм карал с 139, а са ме отчели с 141? А не може ли да има и обозначение на засичаните отсечки някак си? Кой ще помни списък от медиите?

    Коментиран от #31, #38

    11:49 01.09.2025

  • 26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 3 Отговор
    Е ДАДЕ КОЕТО Е ЗА ОБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД -СУВЕРЕНА ВСИЧКО РАБОТИ,А КОЕТО Е ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ТОЗИ НАРОД НИЩО НЕ РАБОТИ.БИРНИЧЕСКА ДЪРЖАВА.

    Коментиран от #32

    11:49 01.09.2025

  • 27 Отсечките

    2 3 Отговор
    обозначени ли са? И по всичките участъци, няма промяна на скорсотта, входове / изходи?

    11:50 01.09.2025

  • 28 драйвър

    4 2 Отговор
    нещо отречено от цивилизования свят,се въвежда тук.Ще се задръсти съдебната система от обжалвания.Така стана в Европа.Понятието "средна скорост" е репресия върху изтормозения народ по пътищата.Система в която ще назначат роднини и любовници на щат.

    Коментиран от #37

    11:52 01.09.2025

  • 29 Милиони микроби ще умрат!

    1 1 Отговор
    Треперете.

    11:52 01.09.2025

  • 30 двеста

    2 2 Отговор
    двеста цирки да им излязат на тол кмерите! Да изъхнат!

    Събраните пари никога няма да отидат по направление!

    11:53 01.09.2025

  • 31 Не се притеснявай

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Като те глобят че караш с повече, ще си настроиш автопилота на 5км по малко, ще си смяташ отклонението на километража с 5км по малко и ще си свериш часовника с този на камерата на 5мин по рано 🤣

    11:53 01.09.2025

  • 32 точно

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    много добре казано!

    Коментиран от #43

    11:54 01.09.2025

  • 33 Гошо

    3 2 Отговор
    Тва вече е за съд, за рекетьорство, къде се завеждат делата

    Коментиран от #50

    11:55 01.09.2025

  • 34 Арни

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Ти имаш ли сиви клетки между ушите си? За какво крадене говориш? Карай си по правилата и никой няма да те закача. Или си като този, дето се обадил на 112, че някой кара със 140 в лявата лента и не му дава да го изпревари? Боже, колко простотия има у хората!

    Коментиран от #36

    11:56 01.09.2025

  • 35 Тамара

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    От Брюксел е наредено да не ни закачат.Дори в аптеките не плащаме лекарствата.Живеем по курортите,изплащат ни помощите.Децата учат.Живота е прекрасен.Вечна дружба!

    11:57 01.09.2025

  • 36 Докато гледа всеки

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Арни":

    да ви обира и рекетира и вие сте все съгласни, все повече ще ви поробват и обират. Сега остава да си зададеш въпроса колко милиони се влагат за рекет, вместо за проблемите на пътя. Но надали. Някои хора мразят да мислят.

    11:59 01.09.2025

  • 37 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "драйвър":

    Е ТОВА Е КАТО СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.СРЕДНО СЕ ЯДАТ ПО 5 КЕБАБЧЕТА НО ШЕФА ЯДЕ 8 КЕБАБЧЕТА А ШОФЬОРА МЕ 2 И ЕТО СРЕДНО ПО 5.КЕБАБЧЕТА И ЛИ СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА..НАВРЕМЕТО ПРЕЗ СОЦА НИТО Е ИМАЛО КАМЕРИ НИТО НИЩО НО КАТАСТРОФИ РЕДКО СТАВАХА ЗАЩОТО ИМАШЕ ЗАКОНИ.

    Коментиран от #47

    11:59 01.09.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Ако се окаже, "че камера е назад с 1-2 минути" -
    ще се окаже че вместо със 139км/ч си карал с
    над 200 или с под 100 ❗🤣

    Коментиран от #41

    12:01 01.09.2025

  • 39 Шофьор

    2 1 Отговор
    УДРИ ПО ДЖИГИТИТЕ!!!🔥🔥🔥

    12:01 01.09.2025

  • 40 Арни

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нещо не си разбрал, човече! Ако минеш през камерата със 160, но после караш със 120 през цялото време, със сигурност средната ти скорост е под 140. Върни се в трети клас да научиш, какво е средна скорост. Примерно 20 км изминати за 10 минути дава средна скорост 120, дори ако при изпреварване за кратко си вдигнал 150. Но явно няма да разбереш, какво ти обяснявам, защото в главата ти само бетон.

    Коментиран от #46, #56

    12:01 01.09.2025

  • 41 Арни

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Колко пъти до сега телефонът ти е показвал 2-3 минути напред или назад? Господи колко простотия по този свят?

    Коментиран от #51

    12:03 01.09.2025

  • 42 Пенчо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рекета не спира":

    Така е.Няма единство.Не сме сплотени.Е,вижте в Гърция пак стачка.Народа скача като един.А тук от омраза не можем да се понасяме.Двеста партии.Всички виждаме какви изроди са в парламента.От това държава няма да се получи.От турско е все така.

    Коментиран от #48

    12:03 01.09.2025

  • 43 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "точно":

    Как успя да му разбереш на този илитерат ?! 🤣🤣🤣
    Да не сте посещавали едно и също noмощно училище ?

    Коментиран от #49

    12:05 01.09.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "БОТЕВ":

    🚔🚔🚔 "Пешеходка е загинала при пътен инцидент в района на спирка „Светкавица” във Варна. Това съобщиха "Фокус" "Пътна полиция".

    "Произшествието е възникнало около 20.00 часа вечерта. По данни на полицията възрастната жена е била блъсната от мотор в района на спирка „Светкавица” на бул. „8-ми Приморски полк”.🚔🚔🚔

    12:08 01.09.2025

  • 45 Бай Данчо

    0 0 Отговор
    Народ обезверен , притиснат, забравил що е то усмивка и кретащ по инерция ! Каква средна скорост ???

    12:12 01.09.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Арни":

    Ти нещо не си разбрал❗
    Като минеш със 160 ще имаш снимка
    за топ спиид 160 от камерата❗
    Като свалиш на 120 компа ще ти сметне средна под 140❗
    Не бързай да ме пращаш където и да е,
    а прочети повече❗
    ДВЕТЕ КАМЕРИ СНИМАТ И ЗА МОМЕНТНА СКОРОСТ❗
    Ако не можеш да четеш с разбиране- това не е мой проблем‼️

    Коментиран от #55

    12:13 01.09.2025

  • 47 да бе

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    През соца са ставали повече катастрофи с повече жертви, но не се обявяваха. Разбира се, за да го знаеш трябва са четеш. Руски патриоти като теб не четат, те вярват само на опорки

    Коментиран от #52

    12:14 01.09.2025

  • 48 Това е целенасочено

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пенчо":

    От край време е максимата разделяй и владей. За съжаление това работи само при глупав народ.

    12:16 01.09.2025

  • 49 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Кажи честно ... 🤣":

    ДА НАЛИ ТЕ ЗАВАРИХМЕ ТАМ И ТЕ ИЗКЛЮЧИХА ЧЕ И ТАМ НЕ СЕ СПРАВЯШ КАТО БАВНОРАЗВИВАЩ.

    12:17 01.09.2025

  • 50 Арменски поп

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гошо":

    Аз завеждам делата. Не взимам скъпо.

    12:18 01.09.2025

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Арни":

    Простотия е у теб- защо питаш мен❗
    Пак чел не до чел и захапваш мен❗
    Четете бе хора, когато решите да се месите❗
    Човекът пита, аз му отговарям.
    Питай него, защо питаш мен❗
    Защото имаш фикция към мен ли❓

    12:18 01.09.2025

  • 52 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "да бе":

    МОЛЯ -МОЛЯ КОЙ ТИ ГО Е КАЗАЛ ТЕ Е ИЗЛЪГАЛ.КОТГАТО ПАДНА СОЦА БЯХ НА 33 ГОДИНИ СЕГА СЪМ НА 69 И ОЩЕ ПОМНЯ НЕ МЕ ЕХВАНАЛА КАКА РОЗА.НЕ ЧЕ ИЗОБЩО НЕ Е ИМАЛО НО ВЪВ РАМКИТЕ НА НОРМАЛНОТО ДОРИ ПО ПРАЗНИЦИ ВСЕКИ СЕ ПРИБИРА ВЪВ КЪЩИ БЕЗПРОБЛЕМНО А СЕГА НЯМА ДЕН БЕЗ КАТАСТРОФИ И ЖЕРТВИ.

    12:22 01.09.2025

  • 53 Много примери

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Това не е вярно":

    Хиляди, десетки хиляди, милиони примери - и даваш един от не знам си кога. Хахахахах. Извади малко статистика. Има много примери за хора ранени от изхвърчали тасове, Ето преди 10 г. на пътя за сърбия преди отбивката за метро. Трябва да има отделна гражданска отговорност за тасовете. Така с 2 примера за 20 год. лобистите на застрахователите въведоха гражданска отговорност на ремаркетата. Преди ако има щети се покриваха от ГО на теглещото МПС. Как не се сетиха да направят ГО и на прикачния инвентар на тракторите не ми е ясно. Много примери има, ма много. Ето ти един - като бях малък комщията счупи стопа на москвича на дядо с плуг на трактора. Абе, общо взето, каквото му дойде на ум на българинът започва с има много примери. Хахахахахйа

    Коментиран от #54

    12:22 01.09.2025

  • 54 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Много примери":

    И сега ко? Трябва да ти се цитират всички примери ли? Онуй на раминиети за ко е?

    12:26 01.09.2025

  • 55 Муха- ха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Умен си колкото един галош. За пореден път си го набийте между ушите: ТОЛ камерите НЕ засичат скорост и НЕ МОГАТ да измерват скорост! Снимат два пъти колата и в сървъра се изчислява останалото

    Коментиран от #58

    12:27 01.09.2025

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Арни":

    Камерите работят в режим засичане на скорост❗
    Средна скорост изчислява компа❗

    ""НО ЯВНО НЯМА ДА РАЗБЕРЕШ, КАКВО ТИ ОБЯСНЯВАМ, ЗАЩОТО В ГЛАВАТА ТИ САМО БЕТОН."" както сам пишеш‼️

    Коментиран от #57

    12:28 01.09.2025

  • 57 Муха- ха

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Абре спри се бе - прочети по-горния коментар и се отпусни на дивана

    12:30 01.09.2025

  • 58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Муха- ха":

    Пробвай и ела пак ГАЛОШ, СКЪСАН❗

    Коментиран от #60

    12:30 01.09.2025

  • 59 не са глупаци

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "приходите пораснаха":

    Не са глупаци,а тарикати.по този начин в тази секция ще назначат още роднини и любовници.Това са хитреци които само се чудят как да цоцат от държавното виме.Нещо отречено в ЕС го въвеждат тук.За да отчетеш средна скорост е нужно в цялата отсечка да забраниш спирането.Луда работа.

    12:30 01.09.2025

  • 60 Муха- ха

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кое да пробвам? мозък на сила не се набива в празна тиква... две снимки с дата, час и секунди даже и компютъра смята

    Коментиран от #61, #62

    12:32 01.09.2025

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Муха- ха":

    Въпроси и отговори :
    ...
    ""Да, камерите за средна скорост могат да засичат и да налагат глоби за превишаване както на средната скорост, така и на моментното превишение на скоростта в участъците, където са инсталирани. Тези камери изчисляват средната скорост между две точки и същевременно могат да засичат и моментното превишение на скоростта в определени участъци.""

    12:33 01.09.2025

  • 62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Муха- ха":

    ПРАВ СИ ‼️
    "мозък на сила не се набива в празна тиква..."
    ‼️‼️‼️

    12:35 01.09.2025

  • 63 Ма...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Глобите са ниски!":

    Ти май си от бюджетниците, кърлеж ниеден.

    12:36 01.09.2025

  • 64 пенчо

    0 0 Отговор
    как се смята средна скорост на отсечка с две различни ограничения. Тук има места с ограничение 80-60-80

    Коментиран от #65

    12:38 01.09.2025

  • 65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "пенчо":

    В участъка между камерите не трябва да има различни ограничения на скоростта‼️
    Дори временни такива‼️‼️

    12:41 01.09.2025

