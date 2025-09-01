Внимание! От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост

От 1 септември 2025 г. камерите на тол системата започват официално да следят не само моментната, но и средната скорост по определени отсечки.
Когато говорим за "средна скорост“, не става дума за камера, която снима в момента, в който профучите покрай нея. Вместо това, системата следи колко време ви отнема да изминете дадена отсечка – например 20 или 30 километра. Ако сте го направили "по-бързо от възможното“, значи сте натискали газта повече от допустимото. И глобата е в пощата.
Системата използва вече познатите тол камери, монтирани в началото и края на всяка отсечка. Те засичат точното ви време на преминаване и смятат дали сте карали в рамките на ограничението. Това е доста по-трудно за заобикаляне от класическите радари – защото не зависи от това с колко сте карали "в момента“, а как сте се движили в целия участък.
Кога влизат в сила глобите за средна скорост?
Официалният старт е 1 септември 2025 г. До сега камерите работеха, но в тестов период. Ако сте получили снимка през август – тя няма да е за средна скорост, а по-скоро за нещо друго: непоставен колан, липсващи светлини, изтекла застраховка и т.н., пише pariteni.bg. Причината е, че системата вече е напълно свързана с базата данни на МВР.
На първо време – само по магистрала "Тракия“ и Северната скоростна тангента на София. Ето някои от основните участъци:
Първите пътни отсечки, в които тол системата ще следи средната скорост, са:
– 30 километра между пътните възли Стара Загора и Нова Загора
– 13-километров участък между възлите Сливен и Зимница
– отсечката между пътен възел Пловдив Изток и Белозем, която е с дължина около 25 км
– 10 километра между отклоненията за Велинград и Калугерово
– около 9 км между пътните възли Чирпан и разклона за Стара Загора
– част от "Тракия“ между Вакарел и Ихтиман – около 19 километра
– 8-километрова отсечка от разклона за Айтос до новата детелина на Северния обходен път на Бургас
– 28 километра между възел Пазарджик и Пловдив Запад
– 23-километров сегмент от разклона за Костенец до този за Мухово – включително и тунел "Траянови врата“
– 35 километра, обхващащи маршрута между Пазарджик и Пловдив Север
– 22-километров участък, разположен между възел Пазарджик и възел Цалапица
– 30 километра между пътния възел Българово и отбивката за Айтос
– 9 км между пътния възел Оризово и този при Чирпан
– около 9 километра между Костенец и тунел "Траянови врата“
– отсечката между Карнобат и Българово – с дължина от около 26 км
– 36 километра между възлите Нова Загора и Сливен
И това не е пълен списък – в първия етап ще работят 50 отсечки, които постепенно ще се обявяват от АПИ. След "Тракия“ идва ред на магистрала "Хемус“, но само в западната ѝ част, както и по "Струма“ и новата отсечка между Мездра и Ботевград, щом тя бъде напълно завършена и получи нужния акт 16.
Внимание! От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост
1 Септември, 2025 11:11 2 052 65
След "Тракия“ идва ред на магистрала "Хемус“, но само в западната й част, както и по "Струма“
От 1 септември 2025 г. камерите на тол системата започват официално да следят не само моментната, но и средната скорост по определени отсечки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Среден пръст
Коментиран от #3
11:13 01.09.2025
2 Мдааа
11:13 01.09.2025
3 хъхъ
До коментар #1 от "Среден пръст":Интересно какво става с колите на украинците в България. Вече трета година някои от тях са тук, а не съм видял на стъклата им български стикери за гражданска отговорност и ГТП. Не вярвам да си ходят до Украйната, че да ги правят там, и да се връщат обратно.
Коментиран от #15, #35
11:15 01.09.2025
4 Дудов
Коментиран от #9
11:16 01.09.2025
5 Един
Миналата година са свлекли ЧЕТВЪРТ МИЛИАРД от глоби - тази година целта е ПОЛОВИН МИЛИАРД от джоба ви, за бонуси за ченгесарските шефове!
А иначе магистралите са най-сигурните пътища с най-малко жертви и нито една от катастрофите по магистралата не е заради превишена скорост.... РЪКОПЛЯСКАЙТЕ РОБИ!!!! Аплодирайте бичуването и надзирателите си!
Коментиран от #34
11:20 01.09.2025
6 Сега ще се види
11:20 01.09.2025
7 Глобите са ниски!
Коментиран от #63
11:22 01.09.2025
8 Искам да знам
Коментиран от #20
11:23 01.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Така, че кого и как ще се глобява се определя от тях, с любезното съдействие на мyтpaта Борисов.
11:25 01.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Рекета не спира
Коментиран от #42
11:30 01.09.2025
13 приходите пораснаха
Коментиран от #59
11:33 01.09.2025
14 ЕВРОСИМПАТИЗАНТ
11:33 01.09.2025
15 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #3 от "хъхъ":Много хубав диалог водиш сам със себе си. 🤣🤣🤣
Вчера една копейка ВПК Сопот беше се накичил със седем знамена ....
"Нема ора " 🤣🤣🤣
Коментиран от #16
11:33 01.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Ами точно това значи🚘
Две камери Ви засичат и снимат в момента в който минавате в техния обхват. А компютър изчислява средната Ви скорост.
Така може да получите дори ТРИ фиша наведнъж❗❗❗
Коментиран от #40
11:40 01.09.2025
18 Сталин
11:42 01.09.2025
19 Шумен
11:43 01.09.2025
20 БОТЕВ
До коментар #8 от "Искам да знам":Абе, хелоинска глава, кога си чул или прочел мотоциклетист да е помел човек, погубват само себе си.
Коментиран от #23, #44
11:44 01.09.2025
21 Сталин
11:45 01.09.2025
22 Успех
11:45 01.09.2025
23 Това не е вярно
До коментар #20 от "БОТЕВ":Примери много. Единият е на околовръстното на София, при разклона за бул. България. Паметника и каската са между мантинелите. Събираха части от тела на повече от 100 м. и околовръстното бе затворено цяла нощ.
Коментиран от #53
11:47 01.09.2025
24 Опааа
11:48 01.09.2025
25 хаха
Коментиран от #31, #38
11:49 01.09.2025
26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #32
11:49 01.09.2025
27 Отсечките
11:50 01.09.2025
28 драйвър
Коментиран от #37
11:52 01.09.2025
29 Милиони микроби ще умрат!
11:52 01.09.2025
30 двеста
Събраните пари никога няма да отидат по направление!
11:53 01.09.2025
31 Не се притеснявай
До коментар #25 от "хаха":Като те глобят че караш с повече, ще си настроиш автопилота на 5км по малко, ще си смяташ отклонението на километража с 5км по малко и ще си свериш часовника с този на камерата на 5мин по рано 🤣
11:53 01.09.2025
32 точно
До коментар #26 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":много добре казано!
Коментиран от #43
11:54 01.09.2025
33 Гошо
Коментиран от #50
11:55 01.09.2025
34 Арни
До коментар #5 от "Един":Ти имаш ли сиви клетки между ушите си? За какво крадене говориш? Карай си по правилата и никой няма да те закача. Или си като този, дето се обадил на 112, че някой кара със 140 в лявата лента и не му дава да го изпревари? Боже, колко простотия има у хората!
Коментиран от #36
11:56 01.09.2025
35 Тамара
До коментар #3 от "хъхъ":От Брюксел е наредено да не ни закачат.Дори в аптеките не плащаме лекарствата.Живеем по курортите,изплащат ни помощите.Децата учат.Живота е прекрасен.Вечна дружба!
11:57 01.09.2025
36 Докато гледа всеки
До коментар #34 от "Арни":да ви обира и рекетира и вие сте все съгласни, все повече ще ви поробват и обират. Сега остава да си зададеш въпроса колко милиони се влагат за рекет, вместо за проблемите на пътя. Но надали. Някои хора мразят да мислят.
11:59 01.09.2025
37 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #28 от "драйвър":Е ТОВА Е КАТО СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.СРЕДНО СЕ ЯДАТ ПО 5 КЕБАБЧЕТА НО ШЕФА ЯДЕ 8 КЕБАБЧЕТА А ШОФЬОРА МЕ 2 И ЕТО СРЕДНО ПО 5.КЕБАБЧЕТА И ЛИ СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА..НАВРЕМЕТО ПРЕЗ СОЦА НИТО Е ИМАЛО КАМЕРИ НИТО НИЩО НО КАТАСТРОФИ РЕДКО СТАВАХА ЗАЩОТО ИМАШЕ ЗАКОНИ.
Коментиран от #47
11:59 01.09.2025
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #25 от "хаха":Ако се окаже, "че камера е назад с 1-2 минути" -
ще се окаже че вместо със 139км/ч си карал с
над 200 или с под 100 ❗🤣
Коментиран от #41
12:01 01.09.2025
39 Шофьор
12:01 01.09.2025
40 Арни
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нещо не си разбрал, човече! Ако минеш през камерата със 160, но после караш със 120 през цялото време, със сигурност средната ти скорост е под 140. Върни се в трети клас да научиш, какво е средна скорост. Примерно 20 км изминати за 10 минути дава средна скорост 120, дори ако при изпреварване за кратко си вдигнал 150. Но явно няма да разбереш, какво ти обяснявам, защото в главата ти само бетон.
Коментиран от #46, #56
12:01 01.09.2025
41 Арни
До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Колко пъти до сега телефонът ти е показвал 2-3 минути напред или назад? Господи колко простотия по този свят?
Коментиран от #51
12:03 01.09.2025
42 Пенчо
До коментар #12 от "Рекета не спира":Така е.Няма единство.Не сме сплотени.Е,вижте в Гърция пак стачка.Народа скача като един.А тук от омраза не можем да се понасяме.Двеста партии.Всички виждаме какви изроди са в парламента.От това държава няма да се получи.От турско е все така.
Коментиран от #48
12:03 01.09.2025
43 Кажи честно ... 🤣
До коментар #32 от "точно":Как успя да му разбереш на този илитерат ?! 🤣🤣🤣
Да не сте посещавали едно и също noмощно училище ?
Коментиран от #49
12:05 01.09.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "БОТЕВ":🚔🚔🚔 "Пешеходка е загинала при пътен инцидент в района на спирка „Светкавица” във Варна. Това съобщиха "Фокус" "Пътна полиция".
"Произшествието е възникнало около 20.00 часа вечерта. По данни на полицията възрастната жена е била блъсната от мотор в района на спирка „Светкавица” на бул. „8-ми Приморски полк”.🚔🚔🚔
12:08 01.09.2025
45 Бай Данчо
12:12 01.09.2025
46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #40 от "Арни":Ти нещо не си разбрал❗
Като минеш със 160 ще имаш снимка
за топ спиид 160 от камерата❗
Като свалиш на 120 компа ще ти сметне средна под 140❗
Не бързай да ме пращаш където и да е,
а прочети повече❗
ДВЕТЕ КАМЕРИ СНИМАТ И ЗА МОМЕНТНА СКОРОСТ❗
Ако не можеш да четеш с разбиране- това не е мой проблем‼️
Коментиран от #55
12:13 01.09.2025
47 да бе
До коментар #37 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":През соца са ставали повече катастрофи с повече жертви, но не се обявяваха. Разбира се, за да го знаеш трябва са четеш. Руски патриоти като теб не четат, те вярват само на опорки
Коментиран от #52
12:14 01.09.2025
48 Това е целенасочено
До коментар #42 от "Пенчо":От край време е максимата разделяй и владей. За съжаление това работи само при глупав народ.
12:16 01.09.2025
49 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #43 от "Кажи честно ... 🤣":ДА НАЛИ ТЕ ЗАВАРИХМЕ ТАМ И ТЕ ИЗКЛЮЧИХА ЧЕ И ТАМ НЕ СЕ СПРАВЯШ КАТО БАВНОРАЗВИВАЩ.
12:17 01.09.2025
50 Арменски поп
До коментар #33 от "Гошо":Аз завеждам делата. Не взимам скъпо.
12:18 01.09.2025
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "Арни":Простотия е у теб- защо питаш мен❗
Пак чел не до чел и захапваш мен❗
Четете бе хора, когато решите да се месите❗
Човекът пита, аз му отговарям.
Питай него, защо питаш мен❗
Защото имаш фикция към мен ли❓
12:18 01.09.2025
52 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #47 от "да бе":МОЛЯ -МОЛЯ КОЙ ТИ ГО Е КАЗАЛ ТЕ Е ИЗЛЪГАЛ.КОТГАТО ПАДНА СОЦА БЯХ НА 33 ГОДИНИ СЕГА СЪМ НА 69 И ОЩЕ ПОМНЯ НЕ МЕ ЕХВАНАЛА КАКА РОЗА.НЕ ЧЕ ИЗОБЩО НЕ Е ИМАЛО НО ВЪВ РАМКИТЕ НА НОРМАЛНОТО ДОРИ ПО ПРАЗНИЦИ ВСЕКИ СЕ ПРИБИРА ВЪВ КЪЩИ БЕЗПРОБЛЕМНО А СЕГА НЯМА ДЕН БЕЗ КАТАСТРОФИ И ЖЕРТВИ.
12:22 01.09.2025
53 Много примери
До коментар #23 от "Това не е вярно":Хиляди, десетки хиляди, милиони примери - и даваш един от не знам си кога. Хахахахах. Извади малко статистика. Има много примери за хора ранени от изхвърчали тасове, Ето преди 10 г. на пътя за сърбия преди отбивката за метро. Трябва да има отделна гражданска отговорност за тасовете. Така с 2 примера за 20 год. лобистите на застрахователите въведоха гражданска отговорност на ремаркетата. Преди ако има щети се покриваха от ГО на теглещото МПС. Как не се сетиха да направят ГО и на прикачния инвентар на тракторите не ми е ясно. Много примери има, ма много. Ето ти един - като бях малък комщията счупи стопа на москвича на дядо с плуг на трактора. Абе, общо взето, каквото му дойде на ум на българинът започва с има много примери. Хахахахахйа
Коментиран от #54
12:22 01.09.2025
54 Браво
До коментар #53 от "Много примери":И сега ко? Трябва да ти се цитират всички примери ли? Онуй на раминиети за ко е?
12:26 01.09.2025
55 Муха- ха
До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Умен си колкото един галош. За пореден път си го набийте между ушите: ТОЛ камерите НЕ засичат скорост и НЕ МОГАТ да измерват скорост! Снимат два пъти колата и в сървъра се изчислява останалото
Коментиран от #58
12:27 01.09.2025
56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #40 от "Арни":Камерите работят в режим засичане на скорост❗
Средна скорост изчислява компа❗
""НО ЯВНО НЯМА ДА РАЗБЕРЕШ, КАКВО ТИ ОБЯСНЯВАМ, ЗАЩОТО В ГЛАВАТА ТИ САМО БЕТОН."" както сам пишеш‼️
Коментиран от #57
12:28 01.09.2025
57 Муха- ха
До коментар #56 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Абре спри се бе - прочети по-горния коментар и се отпусни на дивана
12:30 01.09.2025
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #55 от "Муха- ха":Пробвай и ела пак ГАЛОШ, СКЪСАН❗
Коментиран от #60
12:30 01.09.2025
59 не са глупаци
До коментар #13 от "приходите пораснаха":Не са глупаци,а тарикати.по този начин в тази секция ще назначат още роднини и любовници.Това са хитреци които само се чудят как да цоцат от държавното виме.Нещо отречено в ЕС го въвеждат тук.За да отчетеш средна скорост е нужно в цялата отсечка да забраниш спирането.Луда работа.
12:30 01.09.2025
60 Муха- ха
До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Кое да пробвам? мозък на сила не се набива в празна тиква... две снимки с дата, час и секунди даже и компютъра смята
Коментиран от #61, #62
12:32 01.09.2025
61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #60 от "Муха- ха":Въпроси и отговори :
...
""Да, камерите за средна скорост могат да засичат и да налагат глоби за превишаване както на средната скорост, така и на моментното превишение на скоростта в участъците, където са инсталирани. Тези камери изчисляват средната скорост между две точки и същевременно могат да засичат и моментното превишение на скоростта в определени участъци.""
12:33 01.09.2025
62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #60 от "Муха- ха":ПРАВ СИ ‼️
"мозък на сила не се набива в празна тиква..."
‼️‼️‼️
12:35 01.09.2025
63 Ма...
До коментар #7 от "Глобите са ниски!":Ти май си от бюджетниците, кърлеж ниеден.
12:36 01.09.2025
64 пенчо
Коментиран от #65
12:38 01.09.2025
65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #64 от "пенчо":В участъка между камерите не трябва да има различни ограничения на скоростта‼️
Дори временни такива‼️‼️
12:41 01.09.2025