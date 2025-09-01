Новини
На 1 септември отбелязваме 147 години от създаването на Военномедицинската служба в България

На 1 септември отбелязваме 147 години от създаването на Военномедицинската служба в България

1 Септември, 2025

Там, където има бедствие, криза, мисия – те са първи и винаги на място

На 1 септември отбелязваме 147 години от създаването на Военномедицинската служба в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

На 1 септември отбелязваме 147 години от създаването на Военномедицинската служба в България.

С уважение и дълбока признателност свеждаме глава пред всички военни медици – хора, които не просто лекуват, а спасяват. Там, където има бедствие, криза, мисия – те са първи и винаги на място.

От Ирак и Афганистан до Босна и Херцеговина, Косово и Мали – близо 1000 военни медици само през последните две десетилетия са участвали в различни международни операции на НАТО и Европейския съюз.

Днес с гордост гледаме и към новото поколение – младите лекари и медицински сестри, обучени по тристранния проект между ВМА, ВВМУ и МУ-Варна, които още с дипломирането си поемат към мисии зад граница. За тях това не е задължение, а призвание. Само след няколко месеца пък един от тях ще стъпи и на Антарктида, защото военната медицина няма граници.


