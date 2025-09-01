Важните новини във ФАКТИ на 01.09.2025 г.

МС потвърди: Имаше опит за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен, но РВД се справи с кацането

Във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, Правителствената информационна служба уточнява:

Любомир Дацов: Държавният бюджет излиза извън рамките на разумното

Във финансите нещата не са художествено творчество, те винаги са подчинени на някаква желязна логика. Тогава, когато правиш и формираш изпреварващ ръст на разходите в бюджета, тогава се получават две възможности: Или финансираш нещата чрез емитиране на по-голям дълг, или след определен период просто вдигаш данъците. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Даниел Митов: Няма значение какво говори Русия, тъй като от нея не можем да очакваме достоверна информация за нищо

Веднага бяхме уведомени за проблема по линия на МВР. ГДБОП извърши проверка, която установи, че не става въпрос за кибератака. Оттам-нататък ще съдействаме на другите институции. Това заяви в интервю за БНТ министър Даниел Митов във връзка с появилата се днес информация, че самолетът на Урсула фон дер Лайен имал проблем с GSM навигацията, за който се смята, че е замесена Русия, цитиран от novini.bg.

Вътрешният министър отбеляза, че от началото на войната през 2022 г. такъв тип заглушавания на полетите се случва постоянно. В този контекст той обясни, че Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има протокол как да се реагира при такива случаи, за да може да бъде извършено кацането безопасно.

Товарен влак на "ТЕЦ Бобов дол – Товарни превози" дерилира в гара Илиянци

Движението на влаковете между Илиянци и София е блокирано. Причината е, че товарен влак на частната компания „ТЕЦ Бобов дол – Товарни преводи”, собственост на Христо Ковачки е дереилирал при влизане в гара Илиянци.

Безлов: Едно от предположенията е, че за да оцелее толкова години, Паскал е сътрудничил на политици и служби

В случая с Паскал има няколко сюжетни линии – контрабандата и квази правна. Интересно е, че винаги се внасят исканията за мярка в почивните дни и се падат на съдии от Специализирания наказателен съд, каза Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg

Друг сюжет е, че Сърбия този път ни екстрадира обвиняем. Ако бихме могли да погледнем чисто човешката гледна точка, както разбираме той има доста тежко онкологично заболяване. Задържаният е тежко болен и се опитва да се оперира в страна от ЕС. Това заяви старши анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.

Станислав Стоянов, "Възраждане": Българският народ не иска война

Евродепутатът, избран от квотата на "Възраждане", председател на партията "Европа на суверенните нации" и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов, изказа позиция относно посещението на Урсула фон дер Лайен в България.

Омбудсманът: Най-много жалби имаме за "Топлофикация", безводието и защита на потребителските права, както и за еврото

Най-много жалби имаме, свързани с "Топлофикация", с безводието и защита на потребителските права, както и с еврото, заяви в предаването на bTV "Лице в лице" омбудсманът Велислава Делчева.

Заради безводието: Обявиха частично бедствено положение в Плевенска област

По искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия областният управител обяви частично бедствено положение в Плевенска област, съобщават от БНТ. Създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения. Учебната година в Плевен ще започне присъствено, независимо дали има или няма вода в града. Решението беше взето на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образование и директори на училища. В учебните заведения ще бъдат изградени хидрофорни системи, а на децата ще се раздава бутилирана вода.

Цветан Цветанов: Есента ще бъде много тежка, ще има много протести

Всеки иска да овладее системата за сигурност, заяви пред БНР бившият вътрешен министър Цветан Цветанов относно противопоставянето между правителство и президент по въпроса за назначенията в службите.

Калоян Методиев: Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата

"Урсула фон дер Лайен лъже. Или не знае какво говори. По думите ѝ 1/3 от оръжията в Украйна били от България. Както и да се погледне подобна глупост рухва под напора на статистика, международни доклади, икономика, елементарна логика. Половината свят изсипа оръжие и боеприпаси там. Стотици милиарди долари, евро, йени, крони и т.н. се изляха. Конгресът на Съедините щати (особено при демократите) за три години и половина гласува пакети по 20-30-40 млрд. долара. Правителствата на Г-20 даваха боеприпаси, въоръжение, техника, ракети, цели самолетни ескадрили. Родната ѝ Германия прави няколко пъти милиардни доставки. Холандия, Норвегия, Полша, Великобритания, Франция... стотици милиарди на година! За сравнение България е изнесла общо (забележете за 60 държави в Азия, Африка, Европа и Северна Америка):

2022 г. - 1,6 млрд евро,

2023 г. - 2,167 млрд евро,

2024 г. - 2,831 млрд евро.

Пожар в Белослав-7 къщи са изгорели

Пожарът, който възникна в един от крайните квартали на Белослав, е локализиран, но все още пожарникарите го потушават предвид силния вятър. Това съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна, цитирани от БТА.

Сигналът е получен около 13:10 часа. Напълно изгорели са седем къщи, пострадали няма.

Огънят е засегнал площ от около 10 декара. На място има осем екипа на пожарната и екипи на полицията.

Индекс ще измерва общественото напрежение в страната

Днес беше обявено създаването на Индекс на обществено напрежение – показател, който ще измерва и отразява степента на спокойствие или тревожност в цялото ни общество, а това оказва влияние върху всички аспекти от политиката и икономиката.

Доц. Иво Инджов: Президентът в момента има уникалния шанс да оглави някаква политическа алтернатива

Очаквам гореща политическа есен. Такава прогноза направи пред БНР политологът доц. Иво Инджов.

Заради пропадане на пътното платно: Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между кварталите „Люлин“ и „Обеля“

Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно. Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на столичния район "Връбница" Румен Костадинов. Той пояснява още, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, които са обезопасили участъка.

"Очакваме и експерти от „Метрополитен“, и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента. Молим всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък. Очакват се промени в разписанието на градския транспорт!", допълва още кметът на района.

Нинова: Още през 2022 г. обясних на Урсула фон дер Лайен, че докато съм министър, оръжие за Украйна няма да се изнася

"Урсула фон дел Лайен казала, че 1/3 от оръжията за Украйна са от България. Само не казала откога започва износа и при кои правителства. И не казала как през април 2022 г. на среща с нея в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков, на чист френски език ѝ обясних, че докато аз съм министър на икономиката, оръжие за Украйна няма да се изнася. И тя ме зяпна с присвити очи. Сега платените клакьори гракнаха - Нинова е виновна, тя ги изнесе. Няма да ви оставя да ми скачате по главата и да лъжете безогледно. Който иска да бъде лъган и манипулиран, си е негов проблем.

3-месечно момиченце и деца на 3 и 6 години пострадаха при катастрофа в Плевенско

Малко бебе и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.

Ген. Атанасов: Руски хибриден саботаж срещу самолета на Фон дер Лайен- незабавни мерки за националната сигурност

Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев. За спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност. В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

ЕЦТП: Спешна инспекция на мястото на тежка катастрофа

Екип на ЕЦТП ще извърши днес от 16:30 часа, целенасочена инспекция по пътна безопасност на път Е79 (I-1) при село Смоляновци, където на 31 август вечерта стана тежка катастрофа с 1 жертва и трима ранени, от които двама тежко и с опасност за живота.

Калоян Методиев: Да не бичуваме плевенчани, а да им помогнем в безводието

"Плевенчани допуснаха някои грешки - електорални, късно започнаха протестите. Кой не греши?! Гледам, че последните седмици се надигат гласове срещу тях - постове, коментари, статии. Пълни с обвинения и злорадство: "Гласуват редовно за ГЕРБ, за Чалгаря, хак да им е, да стоят без вода, да се вмирисват, нека им, каквото са надробили, такова да сърбат" и все в тоя дух. Това е жестоко. Не го заслужават.

Атанас Чобанов: НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и други клети служби проспаха инцидента с Фон дер Лайен в Пловдив

Поправете ме ако бъркам. GPS сигнал се заглушава с мощно радио. Мощното радио дето спря сигнала на Летище Пловдив е било някъде из тракийско равно поле, но не много далеч от летището.

Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, но най-вече разходите

Аз бях най-големият критик на бюджетните политики от 2021 г. досега. Надявах се новото правителство, при това - редовно, с реформаторски десни партии, да губи по-малко време в оправдания с миналото и да полага повече усилия. За съжаление то избра друг подход – колата се беше засилила надолу отпреди и вместо да ударят спирачки, те я засилват още повече. Не знам кой ще оправя нещата после. Това каза бившият министър на икономиката Николай Василев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Корнелия Нинова: Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка

Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка. Времето ще го докаже.

Симеон Дянков предлага ДДС-то да се покачи на 22%

Спекулата в периода преди и след влизането на България в еврозоната, размерът на бюджетния дефицит през 2025 г. и съставянето на Бюджет 2026 г. са трите горещи финансови теми на новия политически сезон, който стартира през септември.

На 1 септември отбелязваме 147 години от създаването на Военномедицинската служба в България

На 1 септември отбелязваме 147 години от създаването на Военномедицинската служба в България.

Васил Терзиев: Ако в една сграда е счупен един прозорец и никой не го поправи, скоро няма да остане нито един здрав

Ако в една сграда е счупен един прозорец и никой не го поправи, скоро вероятно няма да остане нито един здрав, заяви кметът на София Васил Терзиев във Facebook във връзка с пореден случай на незаконно сметище в столицата.