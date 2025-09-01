Новини
Васил Терзиев: Ако в една сграда е счупен един прозорец и никой не го поправи, скоро няма да остане нито един здрав

1 Септември, 2025 12:22 439 6

Подобни ефективни действия са възможни благодарение на отговорните граждани на София

Васил Терзиев: Ако в една сграда е счупен един прозорец и никой не го поправи, скоро няма да остане нито един здрав - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ако в една сграда е счупен един прозорец и никой не го поправи, скоро вероятно няма да остане нито един здрав, заяви кметът на София Васил Терзиев във Facebook във връзка с пореден случай на незаконно сметище в столицата.

"Това е принципът на "счупените прозорци" – теория, според която малките прояви на хаос като вандализъм, замърсяване или дребно хулиганство, ако не бъдат овладени, водят до по-сериозни нарушения. Когато се толерират незначителните проблеми, се създава усещане за безредие и безнаказаност, което конкретно хората да си мислят: "Щом това е позволено, значи всичко е позволено“, обясни той и добави, че заради това трябва да се действа незабавно и решително.

Терзиев каза, че бързата реакция на Столичния инспекторат и район "Възраждане“ е успяла да предотврати разрастването на нерегламентирано сметище. След сигнали от граждани, екипите са разчистили 13 тона отпадъци.

"Подобни ефективни действия са възможни благодарение на отговорните граждани на София, които не стоят безучастни, а не сигнализират. Ние работим за по-чиста и подредена София, но разчитаме на вашия помощник, за да поддържаме реда", каза столичният кмет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    Васко превърна София в западнал руски едномилионник от сорта на Самара и Саратов. От всякъде се носи руска реч, а в градския транспорт киргизи и башкортостанци картографират улици и инфраструктура.

    12:26 01.09.2025

  • 2 Когато толкова те мързи....

    2 0 Отговор
    "отговорните граждани на София, които не стоят безучастни, а не сигнализират. Ние работим за по-чиста и подредена София, но разчитаме на вашия помощник", когато толкова те мързи, че пускаш чатджипито да ти пише речите

    12:27 01.09.2025

  • 3 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Кметът Терзиев, след като я знае тази теория, да се поучи от кмета през 1994 г.на Ню Йорк Джулиани и да направи като него!

    12:29 01.09.2025

  • 5 Кит

    0 0 Отговор
    Правилото на счупените прозорци важи не само за сградите, а и за институциите.
    За СО звучи така : "Ако кметът на един град е ДС, скоро всички хора около него се оказват ДС".

    12:37 01.09.2025

  • 6 Това е най

    1 0 Отговор
    Безличния кмет на София който аз помня
    Страшна шушумига
    С комунистическо минало и пари отДС

    12:37 01.09.2025

