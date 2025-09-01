Васил Терзиев: Ако в една сграда е счупен един прозорец и никой не го поправи, скоро няма да остане нито един здрав

Ако в една сграда е счупен един прозорец и никой не го поправи, скоро вероятно няма да остане нито един здрав, заяви кметът на София Васил Терзиев във Facebook във връзка с пореден случай на незаконно сметище в столицата.

"Това е принципът на "счупените прозорци" – теория, според която малките прояви на хаос като вандализъм, замърсяване или дребно хулиганство, ако не бъдат овладени, водят до по-сериозни нарушения. Когато се толерират незначителните проблеми, се създава усещане за безредие и безнаказаност, което конкретно хората да си мислят: "Щом това е позволено, значи всичко е позволено“, обясни той и добави, че заради това трябва да се действа незабавно и решително.

Терзиев каза, че бързата реакция на Столичния инспекторат и район "Възраждане“ е успяла да предотврати разрастването на нерегламентирано сметище. След сигнали от граждани, екипите са разчистили 13 тона отпадъци.

"Подобни ефективни действия са възможни благодарение на отговорните граждани на София, които не стоят безучастни, а не сигнализират. Ние работим за по-чиста и подредена София, но разчитаме на вашия помощник, за да поддържаме реда", каза столичният кмет.