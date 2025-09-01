МС потвърди: Имаше опит за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен, но РВД се справи с кацането

Във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, Правителствената информационна служба уточнява:
По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала.
С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).
Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.
Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #67
13:36 01.09.2025
2 Горица Радева
Коментиран от #8, #17, #51, #55, #71
13:36 01.09.2025
3 Наблюдател
С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.
13:36 01.09.2025
4 ЖЕКО
13:36 01.09.2025
6 пешо
13:37 01.09.2025
7 Ехе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То ако беше така Пеевски щеше да е в урна много отдавна.
13:37 01.09.2025
8 пешо
До коментар #2 от "Горица Радева":не думай бе офсъ
13:37 01.09.2025
9 Брях
13:37 01.09.2025
10 Жалко
А колко хубаво щеше да ги отнесе на изток
13:37 01.09.2025
11 Какъв ужас
А за милиони имаше Надежда.
13:39 01.09.2025
12 Сталин
13:39 01.09.2025
13 4466
Коментиран от #24
13:39 01.09.2025
15 Делю Хайдутин
Коментиран от #28
13:40 01.09.2025
17 6788
До коментар #2 от "Горица Радева":Още една кукурука
13:40 01.09.2025
18 копейките в атака
Коментиран от #23, #56
13:40 01.09.2025
19 пешо
Коментиран от #43, #58
13:41 01.09.2025
20 Тодоров
Коментиран от #44
13:41 01.09.2025
21 да питам
13:41 01.09.2025
22 Пренасочване
13:41 01.09.2025
24 14 вестник
До коментар #13 от "4466":Има някой и той е Б...о, само той се прежалва за всяка брънтия.
13:42 01.09.2025
25 Ха ха ха
13:42 01.09.2025
26 Гончар Романенко
13:42 01.09.2025
27 Дух
Тръмп ви го кажа Европа е слаба глупава жалка и самоуверена тъпи джендъри европейски
13:42 01.09.2025
28 пешо
До коментар #15 от "Делю Хайдутин":питай боко он
всичко знае и може
13:43 01.09.2025
29 Трол
13:43 01.09.2025
30 Някой
13:43 01.09.2025
31 Тома
13:44 01.09.2025
32 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #54, #62
13:45 01.09.2025
33 Реалист
13:46 01.09.2025
35 Мираж
13:46 01.09.2025
37 9689
13:47 01.09.2025
39 хихи
13:47 01.09.2025
40 Никой
Тя разори ЕС жива им е по полезна
Свърши им работата
13:49 01.09.2025
41 Къф е тоя
13:49 01.09.2025
43 Къв народ бе
До коментар #19 от "пешо":Еднна шепа лупени г@лфони
13:50 01.09.2025
44 Ежко Бежко
До коментар #20 от "Тодоров":Ясно е, че след нея ще дойде друг олигофрен, но поне ще го е страх да не му се случи случка и на него. Бесилката е полезна за политиците.
13:50 01.09.2025
45 Пилотите
13:50 01.09.2025
46 Нашите марионетки
13:51 01.09.2025
47 ВЕЛА
13:51 01.09.2025
48 логика
13:52 01.09.2025
49 Селянин
13:53 01.09.2025
50 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН
13:56 01.09.2025
51 колю надървения
До коментар #2 от "Горица Радева":НАШШШШТА ,ЛАПАЙ ЧЕ КАПЕ
13:57 01.09.2025
53 @@@
през еврозоната и после ще ни изгори във в@йн@ срещу Русия
13:58 01.09.2025
54 Ежко Бежко
До коментар #32 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Напълно съм съгласен с теб, само че посоката не бе избрана, а натрапена. За затвора и присъдите също си прав, знаем какво е фашизъм. Знаем също как ще свърши еврофашизма. Аз избягах от ЕС. Вие да му мислите, дето се въргаляте по диваните.
Коментиран от #66
13:59 01.09.2025
55 горица дребна зелена
До коментар #2 от "Горица Радева":на кой свят живееш
14:00 01.09.2025
57 Малко Анализ
Много лош човек, опасен за хората!
14:00 01.09.2025
58 гост
До коментар #19 от "пешо":Нали , след като направиха референдум, дали да членуваме във Варшафския договор или да изпратим войска в Чехословакия. Тогава квича ли или е само изборно, когато ти наредят?
Коментиран от #65
14:00 01.09.2025
59 Омръзна ми да я гледам
Как не се намери един разумен мъж начело…
Аман от миндили…
14:00 01.09.2025
60 Промяна
14:01 01.09.2025
61 коко
14:02 01.09.2025
62 От кои национални предатели ще почнем
До коментар #32 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":ПП и ДБ или ГЕРБ?
14:03 01.09.2025
63 Завърнал се
14:03 01.09.2025
64 Гарантирано от ГЕРБ
14:04 01.09.2025
65 И викаш
До коментар #58 от "гост":сега се борим за същото.
14:04 01.09.2025
66 гост
До коментар #54 от "Ежко Бежко":Натрапеното беше на 9 Септември 1944. А що е фашизъм - не знаеш. Този термин го въведаха комунистите след окупацията на България от СССР , за да не са допуска грешка между интернационалсоциализъм и насионалсоциализъм.
14:06 01.09.2025
67 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЩО ЗА ГНУСОТИИИИ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ТУК ОТ ТОЗИ АБОНИРАН ДРАСКАЧ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ БЕДНЯКООООО
14:10 01.09.2025
68 злодеида
14:10 01.09.2025
70 не може да бъде
14:12 01.09.2025
71 Пецо
До коментар #2 от "Горица Радева":Баце събуди са. Путя го боли калашника за България и ЕС :Д ама вервайте на квото ви кеф. Ако Рашите са изкали да зачистят Урайна или па Урсулка да са го направили отдавна. Тука просто наще леваци си мият ръцете с некадърността си
14:15 01.09.2025