МС потвърди: Имаше опит за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен, но РВД се справи с кацането

1 Септември, 2025 13:34 1 520 71

Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане

МС потвърди: Имаше опит за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен, но РВД се справи с кацането - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, Правителствената информационна служба уточнява:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала.

С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).

Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.

Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    56 20 Отговор
    Вчера цял ден я кълна целия народ.Това е много негативна енергия.Според последните изследвания разумът влияе на държанието на частиците.

    Коментиран от #7, #67

    13:36 01.09.2025

  • 2 Горица Радева

    20 59 Отговор
    Путин си играе с огъня, но скоро губи войната и го знае много добре.

    Коментиран от #8, #17, #51, #55, #71

    13:36 01.09.2025

  • 3 Наблюдател

    46 8 Отговор
    Уважаеми коментатори, моля да спазвате следното правило :

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.

    13:36 01.09.2025

  • 4 ЖЕКО

    48 8 Отговор
    И ДА БЕШЕ ЗАГИНАЛА НЯМАШЕ МНОГО ДА МИ ЛИПСВА

    13:36 01.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    53 10 Отговор
    ФАКТИ ЖАЛКИ СТЕ , никой не е иска вещицата в бг

    13:37 01.09.2025

  • 7 Ехе

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То ако беше така Пеевски щеше да е в урна много отдавна.

    13:37 01.09.2025

  • 8 пешо

    27 3 Отговор

    До коментар #2 от "Горица Радева":

    не думай бе офсъ

    13:37 01.09.2025

  • 9 Брях

    11 3 Отговор
    Българи июунаци.

    13:37 01.09.2025

  • 10 Жалко

    30 6 Отговор
    Много жалко
    А колко хубаво щеше да ги отнесе на изток

    13:37 01.09.2025

  • 11 Какъв ужас

    36 2 Отговор
    че е успяла е да кацне.
    А за милиони имаше Надежда.

    13:39 01.09.2025

  • 12 Сталин

    27 4 Отговор
    Трябвало е да се прати един дрон да влезе в двигателя на самолета

    13:39 01.09.2025

  • 13 4466

    31 4 Отговор
    Глупости ,всяко летище има ИЛС ,пълна лъжа,боли го някой за тая

    Коментиран от #24

    13:39 01.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Делю Хайдутин

    24 4 Отговор
    Как се заглушава Сателит?

    Коментиран от #28

    13:40 01.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 6788

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Горица Радева":

    Още една кукурука

    13:40 01.09.2025

  • 18 копейките в атака

    5 15 Отговор
    Коцето късия наоколо ли е бил

    Коментиран от #23, #56

    13:40 01.09.2025

  • 19 пешо

    32 8 Отговор
    виждате мнението на народа , направете един референдум иска ли БЪЛГАРИЯ ДА Е В НАТО

    Коментиран от #43, #58

    13:41 01.09.2025

  • 20 Тодоров

    34 3 Отговор
    Мирише ми на постановка, за да кажат отново - работа на Русия. Много елементарно ! То каквото с Урсулата, такова и без нея. Тръгнал някой да я трепе.

    Коментиран от #44

    13:41 01.09.2025

  • 21 да питам

    9 16 Отговор
    Абе , кога ше решим въпросът със заглушаването на мозъците на нашите петолъчки ?!

    13:41 01.09.2025

  • 22 Пренасочване

    15 2 Отговор
    не се наложило , но един час кръжене над Пловдив .

    13:41 01.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 14 вестник

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "4466":

    Има някой и той е Б...о, само той се прежалва за всяка брънтия.

    13:42 01.09.2025

  • 25 Ха ха ха

    21 1 Отговор
    Бря, голямо героическо препятствие преодоляно и от българските служби и от Урсулата, дето не знае на кой свят е и че е спасена даже от Бойко Борисов, ЛИЧНО.

    13:42 01.09.2025

  • 26 Гончар Романенко

    15 2 Отговор
    Пуснали са граничарски кучета, да душат за вонята на дърта.....

    13:42 01.09.2025

  • 27 Дух

    21 2 Отговор
    Неолибералните олигофрени живеят с болка травма и страх ,също така са Злобни Зли и Мега арогантни Бастуни затова пригласят на зелената пропаганда и безцветната вещица Урсула то в тази територия Европа и това племе хванато от горите нищо хубаво няма да се случи
    Тръмп ви го кажа Европа е слаба глупава жалка и самоуверена тъпи джендъри европейски

    13:42 01.09.2025

  • 28 пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Делю Хайдутин":

    питай боко он
    всичко знае и може

    13:43 01.09.2025

  • 29 Трол

    20 1 Отговор
    Лично Владимир Путин е бил горе на станцията на вр.Ботев с отвертка в ръка.

    13:43 01.09.2025

  • 30 Някой

    22 0 Отговор
    Все едно пък, че не могат да летят без GPS или че не виждат сигналите от летищата в цялата страна. Или в най-лошият случай - диспечерът ще ти казва наляво-надясно... тотално са се филмирали тия, че и си мислят, че им вярваме.

    13:43 01.09.2025

  • 31 Тома

    17 1 Отговор
    Имаше един самолет който прелитя през цяла Европа и кацна в България и дори к.ми янко не го засече

    13:44 01.09.2025

  • 32 Пешо Волгата - 4 хилядник

    6 24 Отговор
    Нищо и никой не може да промени избраната от България посока. Както вчера се видя, жалките опити на "копейките" нямаха абсолютно никакъв успех, така и този жалък опит за някакво нарушение на "дневният ред", се е провалил безславно. Скоро ще има закон за националните предатели- русофили, които ще лежат ефективно до 10 години, за пропагандиране на кремълска демагогия и тероризъм. А за опити да се попречи на военното производство и превъоръжаване на армията - 20 години.

    Коментиран от #54, #62

    13:45 01.09.2025

  • 33 Реалист

    19 2 Отговор
    Кви са тия глупости, кой ще се занимава с тази "значима" баба?

    13:46 01.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мираж

    4 9 Отговор
    Това е военна агресия срещу ЕС. Германия да удря с Таурусите. Франция да зарежда гориво в Ядрените ракети.

    13:46 01.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 9689

    20 0 Отговор
    МС търси балъци.Тази е нежелана в България.

    13:47 01.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хихи

    12 0 Отговор
    а памперса къде изхвърлите? При биологичните отпадъци или при хартиените?

    13:47 01.09.2025

  • 40 Никой

    20 0 Отговор
    Руснак не иска да я трепе тая
    Тя разори ЕС жива им е по полезна
    Свърши им работата

    13:49 01.09.2025

  • 41 Къф е тоя

    12 0 Отговор
    пилот? Джепсънова карта няма ли? Ааа, да, той е от новите, многополовите.

    13:49 01.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Къв народ бе

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "пешо":

    Еднна шепа лупени г@лфони

    13:50 01.09.2025

  • 44 Ежко Бежко

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тодоров":

    Ясно е, че след нея ще дойде друг олигофрен, но поне ще го е страх да не му се случи случка и на него. Бесилката е полезна за политиците.

    13:50 01.09.2025

  • 45 Пилотите

    8 0 Отговор
    са презимили машината в Пловдив с помощта на хартиени карти !

    13:50 01.09.2025

  • 46 Нашите марионетки

    12 0 Отговор
    и те на барикадата с ниско интелигентната пропаганда. Жалки същества. За жалост вкарахте и България в тази пошлост на лъжи, кражби, измами и диктатура.

    13:51 01.09.2025

  • 47 ВЕЛА

    8 1 Отговор
    СПОКО ДРУГИЯ ПЪТ ЩЕ Я ГРЪМНЕМ

    13:51 01.09.2025

  • 48 логика

    10 0 Отговор
    Прави се на важна. Почерпила е опит от Борисов с неговите заплахи за атентат. Той от време на време си придава важност, като казва, че му се готви атентат. Нали се прегръщат с Борисов - методите им са едни и същи. Сега очаквам да кажат, че Радев е пуснал дрон да ги шпионира. Майтап отвсякъде.

    13:52 01.09.2025

  • 49 Селянин

    12 0 Отговор
    Толкова я плюха тази и пак оцеля, дали не е вещица ?

    13:53 01.09.2025

  • 50 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН

    8 0 Отговор
    ЖАЛКО,ЖАЛКО,ЖАЛКО, А МОЖЕШЕ ДА ИМА ЕДИН ПРЕКРАСЕН ФИНАЛ - ДА Я СЪБИРАТ С ЛОПАТАТА

    13:56 01.09.2025

  • 51 колю надървения

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Горица Радева":

    НАШШШШТА ,ЛАПАЙ ЧЕ КАПЕ

    13:57 01.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 @@@

    6 0 Отговор
    Урсуз@ фон Л@йнен предвкусвайки как ще излочи последната българска кр@вчиц@
    през еврозоната и после ще ни изгори във в@йн@ срещу Русия

    13:58 01.09.2025

  • 54 Ежко Бежко

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Напълно съм съгласен с теб, само че посоката не бе избрана, а натрапена. За затвора и присъдите също си прав, знаем какво е фашизъм. Знаем също как ще свърши еврофашизма. Аз избягах от ЕС. Вие да му мислите, дето се въргаляте по диваните.

    Коментиран от #66

    13:59 01.09.2025

  • 55 горица дребна зелена

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Горица Радева":

    на кой свят живееш

    14:00 01.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Малко Анализ

    6 1 Отговор
    Урсула = урсуза, производна форма на урсуз,
    Много лош човек, опасен за хората!

    14:00 01.09.2025

  • 58 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "пешо":

    Нали , след като направиха референдум, дали да членуваме във Варшафския договор или да изпратим войска в Чехословакия. Тогава квича ли или е само изборно, когато ти наредят?

    Коментиран от #65

    14:00 01.09.2025

  • 59 Омръзна ми да я гледам

    5 2 Отговор
    тази кукумявка.
    Как не се намери един разумен мъж начело…
    Аман от миндили…

    14:00 01.09.2025

  • 60 Промяна

    3 0 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ НЕ ТОЛЕРИРА ОБИДНИ КОМЕНТАРИ И ОЩЕ ЗАБЛУДИ КОИТО НЕ СПАЗВАТЕ ТОГАВА ЗАЩО ИЗОБЩО ГО ПИШЕТЕ ФАКТИ БГ ГНУСОТИИИ ЗАПЛАХИ ОБИДИ ПОД ТАЗИ СТАТИЯ И ПОД ОЩЕ МНОГО ДРУГИ ТУК СЕ ДРАСКАТ ОТ ПЛАТЕНИ

    14:01 01.09.2025

  • 61 коко

    3 0 Отговор
    Вчера видях Коцето на Джендем тепе в Пловдив с една кутийка с две антени....

    14:02 01.09.2025

  • 62 От кои национални предатели ще почнем

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    ПП и ДБ или ГЕРБ?

    14:03 01.09.2025

  • 63 Завърнал се

    3 0 Отговор
    Копейкин е скъсал кабела

    14:03 01.09.2025

  • 64 Гарантирано от ГЕРБ

    6 1 Отговор
    ПРОИЗВОДСТВО ЗА СМ@РТ - ОТ ФР@У СМ@РТ

    14:04 01.09.2025

  • 65 И викаш

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "гост":

    сега се борим за същото.

    14:04 01.09.2025

  • 66 гост

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ежко Бежко":

    Натрапеното беше на 9 Септември 1944. А що е фашизъм - не знаеш. Този термин го въведаха комунистите след окупацията на България от СССР , за да не са допуска грешка между интернационалсоциализъм и насионалсоциализъм.

    14:06 01.09.2025

  • 67 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЩО ЗА ГНУСОТИИИИ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ТУК ОТ ТОЗИ АБОНИРАН ДРАСКАЧ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ БЕДНЯКООООО

    14:10 01.09.2025

  • 68 злодеида

    5 2 Отговор
    Ееее жалко, вместо да каца трябдаше да я насочат към космоса и да не се връща никога повече.

    14:10 01.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 не може да бъде

    2 0 Отговор
    В Плевенско нямат вода вече години -и за това ли е виновен Путин?!Сигналът GPS може да изчезне по много причини!...Аз напр.мога да предположа че за изчезването на сигнала е виновен г-н Бойко Борисов кихнал/уригнал е по време на полета и сигнала е изчезнал!? Защото г-н Борисов може всичко -да изстиска портокалов сок от лимон да удари циклоп между очите и да докара до оргазъм секс-кукла!?някои даже казват че г-н Борис не носи часовник защото той определя колко е часът -за България това highly likey е вярно! !?

    14:12 01.09.2025

  • 71 Пецо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Горица Радева":

    Баце събуди са. Путя го боли калашника за България и ЕС :Д ама вервайте на квото ви кеф. Ако Рашите са изкали да зачистят Урайна или па Урсулка да са го направили отдавна. Тука просто наще леваци си мият ръцете с некадърността си

    14:15 01.09.2025

