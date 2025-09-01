Новини
Атанас Чобанов: НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и други клети служби проспаха инцидента с Фон дер Лайен в Пловдив

Атанас Чобанов: НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и други клети служби проспаха инцидента с Фон дер Лайен в Пловдив

1 Септември, 2025 14:06 1 260 31

  • урсула фон дер лaйен-
  • самолет-
  • пловдив-
  • gps сигнал-
  • данс-
  • военно разузнаване-
  • военно контраразузнаване

Навремето гледахме във филма "Щирлиц" как преди 80 години едни фашистки камионетки с пеленгатори в Берлин ловяха руски радисти

Атанас Чобанов: НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и други клети служби проспаха инцидента с Фон дер Лайен в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поправете ме ако бъркам. GPS сигнал се заглушава с мощно радио. Мощното радио дето спря сигнала на Летище Пловдив е било някъде из тракийско равно поле, но не много далеч от летището.

Това написа във "Фейсбук" Атанас Чобанов.

Шефката на Еврокомисията би трябвало да я чакат в Пловдив цяла армия на НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и каквито там клети служби има държавата. Те би трябвало да имат техника да чуят това радио и като са получили сигнал за проблем с GPS-а на летището би трябвало да се юрнат да го намерят и да го спрат.

Навремето гледахме във филма "Щирлиц" как преди 80 години едни фашистки камионетки с пеленгатори в Берлин ловяха руски радисти, че даже и ги хващаха без "би трябвало"...


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    26 2 Отговор
    много филми гледаш !

    14:08 01.09.2025

  • 2 Някой

    23 2 Отговор
    Вариантите, като част са възможни едновременно:
    1. Просто нечия некадърност;
    2. Техническа повреда;
    3. Тъпо нещо, като чистачка да се е спънала в кабел;
    4. Целенасочено да е изключено, като предпазна мярка срещу ракети управлявани с ГПС;
    5. На близкото военното летище граф Игнатиев да тества нещо или други военни;
    6. Едни от една институция, да не знаят какво правят други от друга институция.
    В България и ЕС важи презумпцията за невиновност. Някой е виновен чак след изнесени в съда доказателства и осъдителна присъда. Набеждаването така на някой просто е клевета и престъпление!

    14:08 01.09.2025

  • 3 Промяна

    8 15 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ НАЛИ НЕ ИСКА НИКАКВА СМЯНА В ТЕЗИ СЛУЖБИ Е ТОВА Е РЕЗУЛТАТ

    14:08 01.09.2025

  • 4 Пич

    17 2 Отговор
    Тези ДАНС , НСО и прочие ако да се сетили да си вържат връзките на обувките за да не ги застъпват и да падат , пак добре !!!

    14:09 01.09.2025

  • 5 аде

    18 7 Отговор
    Блееят офцете блеееят. Целта е България да се вкара във войната между Русия и Украйна ама те. Спете докато не ви пратят на фронта

    14:09 01.09.2025

  • 6 Яз го знам, бе!

    13 1 Отговор
    Това е заглушаващият автомобил на НСО. Като включат устройството забива всичко наоколо.

    14:09 01.09.2025

  • 7 оня с коня

    7 8 Отговор
    Чобанов говори за някакво си там "мощно Радио" но Лаишки пропуска факта че Радиото се казва "ГАВАРИТ МАСКВА"!

    14:10 01.09.2025

  • 8 честен ционист

    10 13 Отговор
    Пловдивското летище все беше заминало при другарят Филев преди години. Явно Урсула се е предоверила на Баце за сигурността на престоя си. Едно е сигурно, повече няма да посмее да се весне в България.

    14:11 01.09.2025

  • 9 си дзън

    10 2 Отговор
    Спят всички, ама са будни за големите заплати и пенсии и пенсиониране на 45 години

    14:11 01.09.2025

  • 10 Що пък да са го проспали?

    15 4 Отговор
    Може да са били наясно. Антибългарската политика на режима Борисов-Пеевски-атанасов не се одобрява от българският народ!

    Коментиран от #20

    14:11 01.09.2025

  • 11 Сатана Z

    15 5 Отговор
    На Урсула дядо е отишъл без GPS в Русия през 1941 и затова не се е върнал.

    14:12 01.09.2025

  • 12 Явно и

    11 5 Отговор
    В Данс и НСО
    Не я искат тая скумрия

    Не ги е срам руски агенти
    Хахаха

    14:13 01.09.2025

  • 13 Град Симитли

    12 1 Отговор
    "Поправете ме ако бъркам. GPS сигнал се заглушава с мощно радио..."
    .... С мощно радио ще заглушиш на баба си хурката! :))

    14:14 01.09.2025

  • 14 УРА,, УРА

    6 4 Отговор
    Така трябва! Нека разберат всички високопоставени персони,че в тази държава всичко може да стане и на тях да им се случи.

    14:15 01.09.2025

  • 15 пеев

    4 6 Отговор
    Самия президент в про руски настроен та искате червени предатели да няма.

    14:15 01.09.2025

  • 16 Атентат-що го усукват пак наште

    5 6 Отговор
    Един туристически Жипиес получава сигнал от 7-12 спътника.Що ни праят на ...копейките и руските агенти в службите, армията и Държавата.
    Кога регистър на копейките на държавна служба.
    Кога регистър на копейките от фермите за ТРОЛОВЕ.
    Пожари, влакове взривове,...от клетките на Кремъл..ДОКОГА??

    14:16 01.09.2025

  • 17 Едно е ясно

    2 2 Отговор
    КГБ, чрез своя як човек и приятел на Путин, пое контрола над производството на снаряди в Сопот, в частност и на Райнметал! Тази сигурно и племенница на Путин, когато е пребивавал там като подполковник от ФСБ !

    14:16 01.09.2025

  • 18 Нашите служби са пробити

    5 3 Отговор
    съвеЦки!

    14:17 01.09.2025

  • 19 Фифи

    4 3 Отговор
    Че вие от Луната ли падате, всички български служби работят за руснаците....

    14:17 01.09.2025

  • 20 пеев

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Що пък да са го проспали?":

    Ти защо говориш от името на народа бе платен драскач.

    14:17 01.09.2025

  • 21 В Пловдив живеят

    5 3 Отговор
    много руски шпиони!

    14:18 01.09.2025

  • 22 МНОГО ТОЧНО

    1 1 Отговор
    Тия заспали журналисти и медии имаха нужда от тази кофа с вода върху главите им.

    14:19 01.09.2025

  • 23 Журналюга ще

    4 1 Отговор
    Чобанин лови руски радисти в тракийско равно поле... Трагедия в три действия:Акъл, Море, Шамандура.

    14:21 01.09.2025

  • 24 Бандера

    2 0 Отговор
    Че нали те осъществяват логистиката на това ООМероприятие" по заповед на шефовете си от ФСБ и ГРУ!

    14:21 01.09.2025

  • 25 Гоши

    2 0 Отговор
    Нашите глупаци от Секретни служби, НСО и разузнаване ако ги попитате не се знаят ЕГН нито номерата на личните си автомобили, какво остава да знаят за случая. Тук там някой с повече сиво вещество, останалите са неандерталци които си бият жените и децата.

    14:22 01.09.2025

  • 26 Ирландия изгони

    0 1 Отговор
    всички руски шпиони там!

    14:22 01.09.2025

  • 27 Анонимен

    0 1 Отговор
    Проверил ли е дали не е минавал натовски конвой през н-ското поле?

    14:22 01.09.2025

  • 28 Кой е тоя

    1 1 Отговор
    Чобанов. Не го знам и познавам, ама явно е некакъв прст лузър. С радио, а. Маси и тптта.

    14:23 01.09.2025

  • 29 КПСС БКП

    0 0 Отговор
    Това може и да е работа на местни аматъори радиолюбители жалещи по социализма и СССР.

    14:24 01.09.2025

  • 30 Силиций

    0 0 Отговор
    ДС,ВКР и всичките останали сегашни "модерни" служби за държавна сигурност услужливо и под натиск бяха меко казано кастрирани откъм техника и най-вече от хора със специални знания и умения,за да бъдат удобни за страхливите западни политици,пък сега рИват същите тези,че не им било сигурно в България.

    14:26 01.09.2025

  • 31 Сталин

    0 0 Отговор
    Това мощно радио е било в ресторанта на Последния Софиянец

    14:26 01.09.2025

