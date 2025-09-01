Атанас Чобанов: НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и други клети служби проспаха инцидента с Фон дер Лайен в Пловдив

Поправете ме ако бъркам. GPS сигнал се заглушава с мощно радио. Мощното радио дето спря сигнала на Летище Пловдив е било някъде из тракийско равно поле, но не много далеч от летището.
Това написа във "Фейсбук" Атанас Чобанов.
Шефката на Еврокомисията би трябвало да я чакат в Пловдив цяла армия на НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и каквито там клети служби има държавата. Те би трябвало да имат техника да чуят това радио и като са получили сигнал за проблем с GPS-а на летището би трябвало да се юрнат да го намерят и да го спрат.
Навремето гледахме във филма "Щирлиц" как преди 80 години едни фашистки камионетки с пеленгатори в Берлин ловяха руски радисти, че даже и ги хващаха без "би трябвало"...
1 Абе
14:08 01.09.2025
2 Някой
1. Просто нечия некадърност;
2. Техническа повреда;
3. Тъпо нещо, като чистачка да се е спънала в кабел;
4. Целенасочено да е изключено, като предпазна мярка срещу ракети управлявани с ГПС;
5. На близкото военното летище граф Игнатиев да тества нещо или други военни;
6. Едни от една институция, да не знаят какво правят други от друга институция.
В България и ЕС важи презумпцията за невиновност. Някой е виновен чак след изнесени в съда доказателства и осъдителна присъда. Набеждаването така на някой просто е клевета и престъпление!
14:08 01.09.2025
3 Промяна
14:08 01.09.2025
4 Пич
14:09 01.09.2025
5 аде
14:09 01.09.2025
6 Яз го знам, бе!
14:09 01.09.2025
7 оня с коня
14:10 01.09.2025
8 честен ционист
14:11 01.09.2025
9 си дзън
14:11 01.09.2025
10 Що пък да са го проспали?
Коментиран от #20
14:11 01.09.2025
11 Сатана Z
14:12 01.09.2025
12 Явно и
Не я искат тая скумрия
Не ги е срам руски агенти
Хахаха
14:13 01.09.2025
13 Град Симитли
.... С мощно радио ще заглушиш на баба си хурката! :))
14:14 01.09.2025
14 УРА,, УРА
14:15 01.09.2025
15 пеев
14:15 01.09.2025
16 Атентат-що го усукват пак наште
Кога регистър на копейките на държавна служба.
Кога регистър на копейките от фермите за ТРОЛОВЕ.
Пожари, влакове взривове,...от клетките на Кремъл..ДОКОГА??
14:16 01.09.2025
17 Едно е ясно
14:16 01.09.2025
18 Нашите служби са пробити
14:17 01.09.2025
19 Фифи
14:17 01.09.2025
20 пеев
До коментар #10 от "Що пък да са го проспали?":Ти защо говориш от името на народа бе платен драскач.
14:17 01.09.2025
21 В Пловдив живеят
14:18 01.09.2025
22 МНОГО ТОЧНО
14:19 01.09.2025
23 Журналюга ще
14:21 01.09.2025
24 Бандера
14:21 01.09.2025
25 Гоши
14:22 01.09.2025
26 Ирландия изгони
14:22 01.09.2025
27 Анонимен
14:22 01.09.2025
28 Кой е тоя
14:23 01.09.2025
29 КПСС БКП
14:24 01.09.2025
30 Силиций
14:26 01.09.2025
31 Сталин
14:26 01.09.2025