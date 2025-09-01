Заради пропадане на пътното платно: Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между кварталите „Люлин“ и „Обеля“

Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно. Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на столичния район "Връбница" Румен Костадинов. Той пояснява още, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, които са обезопасили участъка.
"Очакваме и експерти от „Метрополитен“, и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента. Молим всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък. Очакват се промени в разписанието на градския транспорт!", допълва още кметът на района.
1 ЗАСПАЛ НАРОД
16:16 01.09.2025
2 Пояснение
на комплекс с дирекна метростанция в мазето
затова е й прекъсната метролинията
понеже в момента се инвестира в подобряване на благосъстоянието ви
16:20 01.09.2025
3 Отвратен
16:24 01.09.2025
4 Хаха
16:30 01.09.2025
5 ,,,,,,
16:31 01.09.2025
6 Гост
Коментиран от #7, #8
16:32 01.09.2025
7 Боруна Лом
До коментар #6 от "Гост":ААА ,ПУТИН Е ВИНОВЕН!ПИТАЙ ГНОМАТАНАСОВ
Коментиран от #16
16:36 01.09.2025
8 ГЕПИ мадежи
До коментар #6 от "Гост":Той каквото е построил, вие не може да ремонтирате
Коментиран от #10, #17
16:36 01.09.2025
9 фандък
16:39 01.09.2025
10 Един от Обеля
До коментар #8 от "ГЕПИ мадежи":Прав си, защото всичко му е за ремонт- Тангентата е цялата в кръпки,Вълнението по Магистрала Струма е 3 бала и да продължаваме ли с другите....
16:44 01.09.2025
11 бай чекмеджан: гласувайте за мен пак
някаква си фирма подизпълнител
и тя иска чекмедже да скътава
16:50 01.09.2025
12 адаша
16:59 01.09.2025
13 Боко праните гащи
16:59 01.09.2025
14 шиши
17:10 01.09.2025
15 Тити
17:14 01.09.2025
16 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #7 от "Боруна Лом":Абе, не му беше много мястото тука, ама от мен да мине ще го зачета коментара.
Бойко нали знаеш, че е наш човек, др. Решетников го е казвал многократно.
17:21 01.09.2025
17 Вярно е
До коментар #8 от "ГЕПИ мадежи":То всичко Негово е за тотален ремонт
17:22 01.09.2025
18 ЖИЛЯСКУФ
17:32 01.09.2025
19 замислен
17:33 01.09.2025