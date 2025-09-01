Новини
Заради пропадане на пътното платно: Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между кварталите „Люлин“ и „Обеля“

Заради пропадане на пътното платно: Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между кварталите „Люлин“ и „Обеля“

1 Септември, 2025 16:09

Заради пропадане на пътното платно: Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между кварталите „Люлин“ и „Обеля“ - 1
Снимка: Район Връбница
Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно. Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на столичния район "Връбница" Румен Костадинов. Той пояснява още, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, които са обезопасили участъка.
"Очакваме и експерти от „Метрополитен“, и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента. Молим всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък. Очакват се промени в разписанието на градския транспорт!", допълва още кметът на района.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЗАСПАЛ НАРОД

    24 3 Отговор
    На ГЕРБ ремонтите.

    16:16 01.09.2025

  • 2 Пояснение

    6 2 Отговор
    Там шяла да се осъществяма Американска инвестиция
    на комплекс с дирекна метростанция в мазето
    затова е й прекъсната метролинията
    понеже в момента се инвестира в подобряване на благосъстоянието ви

    16:20 01.09.2025

  • 3 Отвратен

    18 1 Отговор
    Демек от Люлин до Обеля може да се дтгне през Севетната тснгента. Ми затворете и нея за ремонт и пуднете вертолети за таксита

    16:24 01.09.2025

  • 4 Хаха

    12 2 Отговор
    Добре дошли в Куба на Богатите!

    16:30 01.09.2025

  • 5 ,,,,,,

    13 2 Отговор
    Пропаднала територия, всичко е пропаднало

    16:31 01.09.2025

  • 6 Гост

    16 2 Отговор
    На бойко мутрите, мутрите на бойко, бойковите мутри и самия бойко.....те тава са техните пътища

    Коментиран от #7, #8

    16:32 01.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    ААА ,ПУТИН Е ВИНОВЕН!ПИТАЙ ГНОМАТАНАСОВ

    Коментиран от #16

    16:36 01.09.2025

  • 8 ГЕПИ мадежи

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Той каквото е построил, вие не може да ремонтирате

    Коментиран от #10, #17

    16:36 01.09.2025

  • 9 фандък

    14 2 Отговор
    Ремонт на ремонта на ремонтите - гербераско сикаджииски крадци

    16:39 01.09.2025

  • 10 Един от Обеля

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГЕПИ мадежи":

    Прав си, защото всичко му е за ремонт- Тангентата е цялата в кръпки,Вълнението по Магистрала Струма е 3 бала и да продължаваме ли с другите....

    16:44 01.09.2025

  • 11 бай чекмеджан: гласувайте за мен пак

    8 0 Отговор
    само тук не казвайте че аз съм виновен пак с асфалта

    някаква си фирма подизпълнител
    и тя иска чекмедже да скътава

    16:50 01.09.2025

  • 12 адаша

    10 0 Отговор
    Нали спряха метрото между Обеля и бул. Сливница. Това е точно там. Нещо пак огелпиха нещата ...

    16:59 01.09.2025

  • 13 Боко праните гащи

    8 1 Отговор
    Яжте асфалт. Е... съм ви с 200

    16:59 01.09.2025

  • 14 шиши

    5 0 Отговор
    всички пари за асфалт се усвояват от дпс-гроб, няма да поканим западни фирми които да асфалтират качествено

    17:10 01.09.2025

  • 15 Тити

    5 0 Отговор
    Скапаните ремонти на мафиотите от Герб и Дпс.

    17:14 01.09.2025

  • 16 Tётя Мyтpaфановна

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Абе, не му беше много мястото тука, ама от мен да мине ще го зачета коментара.
    Бойко нали знаеш, че е наш човек, др. Решетников го е казвал многократно.

    17:21 01.09.2025

  • 17 Вярно е

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГЕПИ мадежи":

    То всичко Негово е за тотален ремонт

    17:22 01.09.2025

  • 18 ЖИЛЯСКУФ

    3 0 Отговор
    Добре че Урсула не мина по този път. Три етажа от хотела построих с гепеното от тука.

    17:32 01.09.2025

  • 19 замислен

    3 0 Отговор
    Само трябваше и Сливница да е затворена на Орион както искаше Голяма Столична община.

    17:33 01.09.2025

