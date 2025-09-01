Заради пропадане на пътното платно: Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между кварталите „Люлин“ и „Обеля“

Възстановено е движението и в двете посоки на АМ "Тракия" след пожара край Пазарджик (ВИДЕО)

Възстановено е движението и в двете посоки на АМ "Тракия" при км 73. С часове магистралата беше затворена днес край Пазарджик заради горящи сухи треви ...