Калоян Методиев: Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата

"Урсула фон дер Лайен лъже. Или не знае какво говори. По думите ѝ 1/3 от оръжията в Украйна били от България. Както и да се погледне подобна глупост рухва под напора на статистика, международни доклади, икономика, елементарна логика. Половината свят изсипа оръжие и боеприпаси там. Стотици милиарди долари, евро, йени, крони и т.н. се изляха. Конгресът на Съедините щати (особено при демократите) за три години и половина гласува пакети по 20-30-40 млрд. долара. Правителствата на Г-20 даваха боеприпаси, въоръжение, техника, ракети, цели самолетни ескадрили. Родната ѝ Германия прави няколко пъти милиардни доставки. Холандия, Норвегия, Полша, Великобритания, Франция... стотици милиарди на година! За сравнение България е изнесла общо (забележете за 60 държави в Азия, Африка, Европа и Северна Америка):

2022 г. - 1,6 млрд евро,

2023 г. - 2,167 млрд евро,

2024 г. - 2,831 млрд евро.



Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев, член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Това и с атомна бомба в градинска лейка да го набутвате, няма как да е 1/3 от общите доставки за Украйна. Страната ни и 1000 години друго да не прави, пак не може да стигне продукцията на половината свят.

Тази жена е неадекватна. Съжалявах я, когато Ердоган не ѝ даде стол. Когато Тръмп я унижаваше. Когато китайците я неглижираха. Когато Фридрих Мерц се опитва да се отърве от нея, защото е от последните кадрови пешки на омразната му Меркел. Неприятна ми е, когато я гледам как се лигави и целува с Бойко Борисов. Нелепа. Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата. Капацитетът ѝ е за провинциален политик, чиято дума не тежи и никой не я взима насериозно."