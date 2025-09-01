Новини
Калоян Методиев: Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата

1 Септември, 2025 17:38 1 636 43

  • калоян методиев-
  • урсула фон дер лaйен-
  • герб-
  • европейски съюз-
  • криза

Тази жена е неадекватна. Съжалявах я, когато Ердоган не й даде стол. Когато Тръмп я унижаваше. Когато китайците я неглижираха. Когато Фридрих Мерц се опитва да се отърве от нея, защото е от последните кадрови пешки на омразната му Меркел, коментира политологът

Калоян Методиев: Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Урсула фон дер Лайен лъже. Или не знае какво говори. По думите ѝ 1/3 от оръжията в Украйна били от България. Както и да се погледне подобна глупост рухва под напора на статистика, международни доклади, икономика, елементарна логика. Половината свят изсипа оръжие и боеприпаси там. Стотици милиарди долари, евро, йени, крони и т.н. се изляха. Конгресът на Съедините щати (особено при демократите) за три години и половина гласува пакети по 20-30-40 млрд. долара. Правителствата на Г-20 даваха боеприпаси, въоръжение, техника, ракети, цели самолетни ескадрили. Родната ѝ Германия прави няколко пъти милиардни доставки. Холандия, Норвегия, Полша, Великобритания, Франция... стотици милиарди на година! За сравнение България е изнесла общо (забележете за 60 държави в Азия, Африка, Европа и Северна Америка):
2022 г. - 1,6 млрд евро,
2023 г. - 2,167 млрд евро,
2024 г. - 2,831 млрд евро.


Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев, член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Това и с атомна бомба в градинска лейка да го набутвате, няма как да е 1/3 от общите доставки за Украйна. Страната ни и 1000 години друго да не прави, пак не може да стигне продукцията на половината свят.
Тази жена е неадекватна. Съжалявах я, когато Ердоган не ѝ даде стол. Когато Тръмп я унижаваше. Когато китайците я неглижираха. Когато Фридрих Мерц се опитва да се отърве от нея, защото е от последните кадрови пешки на омразната му Меркел. Неприятна ми е, когато я гледам как се лигави и целува с Бойко Борисов. Нелепа. Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата. Капацитетът ѝ е за провинциален политик, чиято дума не тежи и никой не я взима насериозно."


  • 1 Вашето Мнение

    30 5 Отговор
    Напоследък си мисля, че мърцула е руски шпионин. Никой в историята на европа не превръща обществата и в безволеви жинжъри от нея.

    17:45 01.09.2025

  • 2 Факти

    25 3 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    Коментиран от #6

    17:46 01.09.2025

  • 3 Пич

    23 3 Отговор
    Предупредих ви какво да очаквате до няколко години ! Когато има тумор не му се молиш да си ходи , а барваш ножа !!!

    17:47 01.09.2025

  • 4 мурсула

    19 4 Отговор
    моят ученик бою не надмина и вече е по богат от шейховете

    17:50 01.09.2025

  • 5 Кажи честно ... 🤣

    14 22 Отговор
    Абе Корнела и нейните хора какво толкова се оправдават за тези оръжия ?! Имало е изгода за оръжейните комплекси, продали са. То даже е за похвала, а те се оправдават.
    И думите на Урсула бяха за първите дни на вероломното нападение на рашистите на Путлер срещу Украйна. Така, че браво на Нинова, спомогнала е да се спре агресора на далечно от Родината ни място.
    Абе тия да не би да се опасяват, че ще им пратят новичок ?

    17:50 01.09.2025

  • 6 Tётя Мyтpaфановна

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Аз от кога ви разправям това и да си стягате багажа. Ако не вие, поне пратете деца и внуци, че ги приемем в руския мир, като наши.
    Утре ви чакам пред посоль. Вземете задължително децата.

    Коментиран от #28

    17:52 01.09.2025

  • 7 Цвете

    15 8 Отговор
    А ти, какво допринесе, само плюеш и хвърляш кал за щяло и нещяло. Вземи и се скрий. Нали си под " полата " на шефката ти и тя всеки ден се оправдава.

    17:55 01.09.2025

  • 8 питам си

    22 7 Отговор
    Срамно е да сме пподложи на една ннеадекватна дама. Другите държави произвеждат автомобили, автобуси, трамвайни мотриси, метромотриси, локомотиви и вагони, електроника, а ние - барут и снтаряди.... Защо???
    Защо сами се подлагаме на ввойнстващите алчни евролидери.
    Дали някой от самодоволните български политици помни датата 13 декември 1941 година??? Питам си!

    17:55 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    9 5 Отговор
    А ти, какво допринесе, само плюеш и хвърляш кал за щяло и нещяло. Вземи и се скрий. Нали си под " полата " на шефката ти и тя всеки ден се оправдава.

    17:56 01.09.2025

  • 11 Майора

    16 7 Отговор
    Калоянчо , ати освен за политическа цветарка за друго ставаш ли? Не виждаш ли че не ставате за нищо , партия от уволнена за корупция и приватизатори политически цветарки!

    17:56 01.09.2025

  • 12 Цвете

    5 3 Отговор
    А ти, какво допринесе, само плюеш и хвърляш кал за щяло и нещяло. Вземи и се скрий. Нали си под " полата " на шефката ти и тя всеки ден се оправдава.

    17:57 01.09.2025

  • 13 Муу

    7 3 Отговор
    Разкарайте се гербави бесепарски! Жълт и и гнусни сте, адвокати и хотелиери. Жалки бизнесмени мафиоти на хранилка, корумпирани.

    17:58 01.09.2025

  • 14 Град Симитли

    6 9 Отговор
    Един поне, който е с всичкия си!

    18:02 01.09.2025

  • 15 АГАТ а Кристи

    11 6 Отговор
    Урсула е ГЕРБ...
    Ти, Краварката в ъгъла и Чорап със цвят зелен - сте Путин !

    18:04 01.09.2025

  • 16 Тоя лъжлив продажник

    6 6 Отговор
    що му давате дума?

    18:06 01.09.2025

  • 17 горски

    15 5 Отговор
    Че това е провокация, нямам съмнение, само че тази жена не знае какъв може да бъде ефектът. Първо, целувкаджията Борисов трябва да е първата жертва на народния гняв. Този човек се е откъснал изцяло от морала, от логическото мислене от връзката си с народа. Той иска да си припише всички сатанински заслуги досега към Отечеството. Това просто не може да продължава и трябва да му се сложи край. Целта на Урсулата е да насъска Русия срещу нас, аз очаквам обаче обратния ефект в поведението на народа ни. Интересното е, че тия дето гледат бъдещето от Бузлуджа никакви ги няма до Урсула и не крачат до нея на фронтовата линия. за барута срещу Русия нищо, за войната дето я готвят нищо .Щяло да има работни места. Тези нищожества са се скрили сега по дупките и си трайкат . На власт са , ама ако може да не се показват пред хората, така лекичко да си лапкат и да ни водят в еврозоната. А за ада дето готвят на Българите ,те нямат нищо общо те гледат уверено в нищото. Да се говори толкова нагло и безсрамно за война, да се насъсква българският народ срещу Русия и да се клейми единствено Путин, който е новият Сатана, е цинизъм от изключително висока класа. Фон Дер Лайен обаче ги умее тия работи. Тя разбира от две неща – от ваксини и от насъскване срещу Русия.

    Коментиран от #33, #38

    18:07 01.09.2025

  • 18 да да

    2 1 Отговор
    Лайгурковата персона да се натрака на 4 коня и дерекно на Дявола....

    18:16 01.09.2025

  • 19 голям страх

    7 5 Отговор
    Много се е разпенил Методиев да брани шефката си,знае, че ще има шамари от Кремъл.

    18:19 01.09.2025

  • 20 граф Монте Кристо

    6 3 Отговор
    12 милиарда лева малко ли са за ошушкана България,обрулена безжалостно 36г. от всякакви свои и чужди грабители?И не може тъй безгрижно да се подценява урсулата,засега и се получава на 100% замислите,боко и жилязков и се докарват с наслаждение,просто и се мажат на филията.

    Коментиран от #25

    18:28 01.09.2025

  • 21 граф Монте Кристо

    9 2 Отговор
    Навремето един хитлер,най-голямото страшилище не е успял да ни вкара във война с Русия,а сега тая мърфелничка без никакво усилие успява във всяка една стъпка и за еврозоната успява и за военни заводи, и за натовска база в Кабиле,.

    Коментиран от #29

    18:31 01.09.2025

  • 22 ГЕРБ

    5 2 Отговор
    Пълен завършен кретен

    18:34 01.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Още новини от Украйна

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "граф Монте Кристо":

    А още не се знае какви репарации ще плащаме за участието си във водната на страната на Украйна

    18:49 01.09.2025

  • 26 Коко

    2 2 Отговор
    Калоян Методиев, ти пък кой точно беше, че и акъл ръсиш!?

    18:50 01.09.2025

  • 27 Артилерист

    2 3 Отговор
    По принцип не одобрявам този автор, но в случая е абсолютно прав.

    Коментиран от #30

    18:56 01.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "граф Монте Кристо":

    не тя, а борисов

    19:01 01.09.2025

  • 30 Гадно

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    Аз пък одобрявам Пешо Волгата, ама сега бил на Крим да си отпочива от изнурителната работа в Брюксел!

    защо триете коментарите русофилиииииииииии

    Коментиран от #32

    19:02 01.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Товарищи

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гадно":

    Стига сте трили коментарите!

    Тъпо е!

    Коментиран от #36

    19:05 01.09.2025

  • 33 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "горски":

    няма цел, просто е неадекватна, това го говореше Петков в чужбина, когато беше премиер, с това се хвалеше пред нея, но не смеел в България, заради нинова, щяла да напусне правителството, лайен каза - 1/3 от оръжието в началото на конфликта, ние сме ги спасили, след това се включиха другите с много повече

    19:06 01.09.2025

  • 34 Защо

    1 0 Отговор
    Така е Меркел беше руски човек-завършила в СССР.Тя подписа Минските споразомения и напълни Германия с руски фирми.Продаде резервите за газ на руски фирми и пр.Сега те разбраха с кой си имат работа след като добре го нахраниха.Но тези са умен народ,много изпатил.Да му мисли нашия с дефицита на с.в.-масов.

    19:08 01.09.2025

  • 35 Ха,ха

    0 1 Отговор
    Долно саксонската фашистка си мисли че в бг ядем доматите с колците

    19:09 01.09.2025

  • 36 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Товарищи":

    Е не знаеш ли че който плаща той поръчва музиката.Да не мислиш че този сайт е без пари.Събират и АиПи та.

    Коментиран от #40

    19:11 01.09.2025

  • 37 Да бе

    1 0 Отговор
    Меркел я изпрати в ЕК, защото беше разследвана от Бундесфера като министър на отбраната, имунитетът да я пази

    19:11 01.09.2025

  • 38 Варварка 681

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "горски":

    най много верно Долна Саксония да стане дупка

    19:12 01.09.2025

  • 39 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 0 Отговор
    Факти, защо пак сте забранили коментарите под публикация на вгъZpoжденец ?
    Не ги ли е срам да се показват след този резил вчера ? Делян Пеевски му осигури ефирно време да призове хората (били стотици), бойко му прати полиция и журналисти да правят калабалък ... и накрая 15 копейки запасани с по 5 знамена

    Коментиран от #41

    19:13 01.09.2025

  • 40 Кьовеши

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Защо":

    Аз си чешем не знам кво

    19:13 01.09.2025

  • 41 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Плащат си хората-имат пари.Вече от години са по всички медии само ги редуват.И водещите са кротки.Като дойде някои случайно от ППДБ да видиш какви кобри .Особенож онази от БНТ.Цветанка е по хитра за по-умните.

    Коментиран от #42

    19:18 01.09.2025

  • 42 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Защо":

    Нас кво ни интересува

    19:21 01.09.2025

  • 43 Иван

    0 0 Отговор
    Браво ! Адмирации!

    19:23 01.09.2025

