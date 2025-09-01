Калоян Методиев: Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата

"Урсула фон дер Лайен лъже. Или не знае какво говори. По думите ѝ 1/3 от оръжията в Украйна били от България. Както и да се погледне подобна глупост рухва под напора на статистика, международни доклади, икономика, елементарна логика. Половината свят изсипа оръжие и боеприпаси там. Стотици милиарди долари, евро, йени, крони и т.н. се изляха. Конгресът на Съедините щати (особено при демократите) за три години и половина гласува пакети по 20-30-40 млрд. долара. Правителствата на Г-20 даваха боеприпаси, въоръжение, техника, ракети, цели самолетни ескадрили. Родната ѝ Германия прави няколко пъти милиардни доставки. Холандия, Норвегия, Полша, Великобритания, Франция... стотици милиарди на година! За сравнение България е изнесла общо (забележете за 60 държави в Азия, Африка, Европа и Северна Америка):
2022 г. - 1,6 млрд евро,
2023 г. - 2,167 млрд евро,
2024 г. - 2,831 млрд евро.
Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев, член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:
Това и с атомна бомба в градинска лейка да го набутвате, няма как да е 1/3 от общите доставки за Украйна. Страната ни и 1000 години друго да не прави, пак не може да стигне продукцията на половината свят.
Тази жена е неадекватна. Съжалявах я, когато Ердоган не ѝ даде стол. Когато Тръмп я унижаваше. Когато китайците я неглижираха. Когато Фридрих Мерц се опитва да се отърве от нея, защото е от последните кадрови пешки на омразната му Меркел. Неприятна ми е, когато я гледам как се лигави и целува с Бойко Борисов. Нелепа. Урсула е ГЕРБ. Не може да представлява Европейския съюз! Не може да го преведе през кризата. Капацитетът ѝ е за провинциален политик, чиято дума не тежи и никой не я взима насериозно."
И думите на Урсула бяха за първите дни на вероломното нападение на рашистите на Путлер срещу Украйна. Така, че браво на Нинова, спомогнала е да се спре агресора на далечно от Родината ни място.
До коментар #2 от "Факти":Аз от кога ви разправям това и да си стягате багажа. Ако не вие, поне пратете деца и внуци, че ги приемем в руския мир, като наши.
Защо сами се подлагаме на ввойнстващите алчни евролидери.
Дали някой от самодоволните български политици помни датата 13 декември 1941 година??? Питам си!
Ти, Краварката в ъгъла и Чорап със цвят зелен - сте Путин !
До коментар #20 от "граф Монте Кристо":А още не се знае какви репарации ще плащаме за участието си във водната на страната на Украйна
До коментар #21 от "граф Монте Кристо":не тя, а борисов
До коментар #27 от "Артилерист":Аз пък одобрявам Пешо Волгата, ама сега бил на Крим да си отпочива от изнурителната работа в Брюксел!
защо триете коментарите русофилиииииииииии
До коментар #30 от "Гадно":Стига сте трили коментарите!
Тъпо е!
До коментар #17 от "горски":няма цел, просто е неадекватна, това го говореше Петков в чужбина, когато беше премиер, с това се хвалеше пред нея, но не смеел в България, заради нинова, щяла да напусне правителството, лайен каза - 1/3 от оръжието в началото на конфликта, ние сме ги спасили, след това се включиха другите с много повече
До коментар #32 от "Товарищи":Е не знаеш ли че който плаща той поръчва музиката.Да не мислиш че този сайт е без пари.Събират и АиПи та.
До коментар #17 от "горски":най много верно Долна Саксония да стане дупка
Не ги ли е срам да се показват след този резил вчера ? Делян Пеевски му осигури ефирно време да призове хората (били стотици), бойко му прати полиция и журналисти да правят калабалък ... и накрая 15 копейки запасани с по 5 знамена
До коментар #36 от "Защо":Аз си чешем не знам кво
До коментар #39 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Плащат си хората-имат пари.Вече от години са по всички медии само ги редуват.И водещите са кротки.Като дойде някои случайно от ППДБ да видиш какви кобри .Особенож онази от БНТ.Цветанка е по хитра за по-умните.
До коментар #41 от "Защо":Нас кво ни интересува
