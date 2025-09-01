Даниел Митов: Няма значение какво говори Русия, тъй като от нея не можем да очакваме достоверна информация за нищо

Веднага бяхме уведомени за проблема по линия на МВР. ГДБОП извърши проверка, която установи, че не става въпрос за кибератака. Оттам-нататък ще съдействаме на другите институции. Това заяви в интервю за БНТ министър Даниел Митов във връзка с появилата се днес информация, че самолетът на Урсула фон дер Лайен имал проблем с GSM навигацията, за който се смята, че е замесена Русия, цитиран от novini.bg.

Вътрешният министър отбеляза, че от началото на войната през 2022 г. такъв тип заглушавания на полетите се случва постоянно. В този контекст той обясни, че Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има протокол как да се реагира при такива случаи, за да може да бъде извършено кацането безопасно.

След като водещият Иво Никодимов каза, че от Москва твърдят, че не са замесени, Даниел Митов отвърна, че „няма значение какво говори Русия“, тъй като от нея „не можем да очакваме достоверна информация за нищо“.

Силовият министър съобщи, че има идея да бъде създадена специализирана оперативна група за борба с хибридните заплахи, но поясни, че това ще отнеме време, защото трябва ясно да се изяснят нейните правомощия, за което ще потърсим съдействие от международните ни партньори.

По темата с назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР Даниел Митов увери, че правителството ще носи отговорност за действията му, тъй като то го е предложило.

Президентът вече два мандата излиза от рамките на конституцията и се държи като опозиционен говорител. Би трябвало да е обединител на нацията, а вместо това използва трибуната на президентската институция за партийна пропаганда, коментира вътрешният министър.

По отношение на предстоящия вот на недоверие от ПП-ДБ Митов каза, че двете формации повтарят „едни и същи мантри“ за завладяната държава и за Борисов и Пеевски.

„Правителството си взима решенията и си гони целите“, посочи Митов.

На въпрос защо е назначил повторна проверка при инцидента с АТВ-то в „Слънчев бряг“, вътрешният министър отговори, че е изискал нова проверка, защото роднините на обвиняемия са служители в МВР и е „редно в такъв случай да се направи и втора, по-голяма проверка“.