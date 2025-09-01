Даниел Митов: Няма значение какво говори Русия, тъй като от нея не можем да очакваме достоверна информация за нищо

Веднага бяхме уведомени за проблема по линия на МВР. ГДБОП извърши проверка, която установи, че не става въпрос за кибератака. Оттам-нататък ще съдействаме на другите институции. Това заяви в интервю за БНТ министър Даниел Митов във връзка с появилата се днес информация, че самолетът на Урсула фон дер Лайен имал проблем с GSM навигацията, за който се смята, че е замесена Русия, цитиран от novini.bg.
Вътрешният министър отбеляза, че от началото на войната през 2022 г. такъв тип заглушавания на полетите се случва постоянно. В този контекст той обясни, че Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има протокол как да се реагира при такива случаи, за да може да бъде извършено кацането безопасно.
След като водещият Иво Никодимов каза, че от Москва твърдят, че не са замесени, Даниел Митов отвърна, че „няма значение какво говори Русия“, тъй като от нея „не можем да очакваме достоверна информация за нищо“.
Силовият министър съобщи, че има идея да бъде създадена специализирана оперативна група за борба с хибридните заплахи, но поясни, че това ще отнеме време, защото трябва ясно да се изяснят нейните правомощия, за което ще потърсим съдействие от международните ни партньори.
По темата с назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР Даниел Митов увери, че правителството ще носи отговорност за действията му, тъй като то го е предложило.
Президентът вече два мандата излиза от рамките на конституцията и се държи като опозиционен говорител. Би трябвало да е обединител на нацията, а вместо това използва трибуната на президентската институция за партийна пропаганда, коментира вътрешният министър.
По отношение на предстоящия вот на недоверие от ПП-ДБ Митов каза, че двете формации повтарят „едни и същи мантри“ за завладяната държава и за Борисов и Пеевски.
„Правителството си взима решенията и си гони целите“, посочи Митов.
На въпрос защо е назначил повторна проверка при инцидента с АТВ-то в „Слънчев бряг“, вътрешният министър отговори, че е изискал нова проверка, защото роднините на обвиняемия са служители в МВР и е „редно в такъв случай да се направи и втора, по-голяма проверка“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор
Коментиран от #7, #15, #38
20:32 01.09.2025
2 Последния Софиянец
20:34 01.09.2025
3 Ма н аф
20:35 01.09.2025
4 Червен Мозък 🧠
20:35 01.09.2025
5 Тома
20:36 01.09.2025
6 Като
20:36 01.09.2025
7 Пумияр
До коментар #1 от "Доктор":ама вълча порода
Коментиран от #24
20:37 01.09.2025
8 Бай онзи
Коментиран от #16
20:37 01.09.2025
9 Астролог
20:38 01.09.2025
10 Умник
20:38 01.09.2025
11 гост
Коментиран от #33
20:39 01.09.2025
12 Радевист
20:39 01.09.2025
13 Един
Потапяй Сю!!! Глупостите ти не ни интересуват!
20:39 01.09.2025
14 Защо ?
Те си го Казаха !
В прав Текст !
Ти Какво ?
Не Разбра !
20:40 01.09.2025
15 Един
До коментар #1 от "Доктор":Мисля, че обиждаш животинките като сравняваш помиярите с тая ... тука един дълъг пииип следва, че да не ме изтрият ;)
20:40 01.09.2025
16 Гробар
До коментар #8 от "Бай онзи":Бойко му е изправял къдриците с пожарникарския маркуч.
20:41 01.09.2025
17 Мирише
20:41 01.09.2025
18 Народ
Коментиран от #30
20:42 01.09.2025
19 Няма значение какво говорят българските
20:42 01.09.2025
20 Мдаа
20:42 01.09.2025
21 Мокой
20:43 01.09.2025
22 ЖЕКО
Коментиран от #34
20:43 01.09.2025
23 GSM навигацията! :))
РАЗБИРА СЕ,ЧЕ НЕ Е ХАКЕРСКА АТАКА, НАЛИ КОМПЮТРИТЕ ГИ ДАРИХМЕ НА уКРАЙна!
20:43 01.09.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Пумияр":"Пумияр" от ПУМа И ЯРе ли идва 🤔❓
20:43 01.09.2025
25 Повтарям
Коментиран от #27
20:45 01.09.2025
26 Къдравата СЮ е достоверната информация
20:45 01.09.2025
27 ПИЧА
До коментар #25 от "Повтарям":ДА НАИСТИНА САЩ ЗАГУБИХА И ТАЗИ ВОИНА НО ПОНЕ НЕ ВИСЯХА ПО КОЛЕСАРИТЕ НА САМОЛЕТИТЕ
20:47 01.09.2025
28 Няма значение какво говори тикван
от догодина
яка стрижба с нови ддс дод осигуровки такси
което са заслужили
20:49 01.09.2025
29 ха ха
20:50 01.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хохо Бохо
20:51 01.09.2025
32 да да
20:51 01.09.2025
33 Народ
До коментар #11 от "гост":Боко, вчера на пресконференцията изглеждаше съсипан. Само една мисирка зададе тъп въпрос и бързо избягаха. Страх и ужас! Сигурно рептилката го изнудва с компромати. Евроджендърска либерална мафия. Няма спасение - за сега.
20:51 01.09.2025
34 СТЕФЧО ТУПАЛКАТА
До коментар #22 от "ЖЕКО":КУЦИЯ ПИРАТ ЩЕШЕ ДА ИЗЧЕГЪРТВА БОИКО, НО ИЗГЛЕЖДА 10 МИЛИОНА КОИТО ДЕКЛАРИРА СА ПОДАРЪК ОТ БОКО ТАКА ЛИ Е БЕ ЧАЛГАР
Коментиран от #46
20:51 01.09.2025
35 Точен
20:51 01.09.2025
36 Анонимен
20:52 01.09.2025
37 дядото
20:52 01.09.2025
38 РАБОТЕЩ -БЕДЕН
До коментар #1 от "Доктор":ТУРБО-П О М И Я Р-Г€РБ€РА$Т!
P.S.
-$иромах човек-ЖИВ Дявол;
-$иромах Дявол-ЖИВ €ВР€Й;
-$иромах €ВР€Й-ЖИВ Комуни$т;
-$иромах Комуни$т-ЖИВ Г€РБ€РА$Т-П € Д € Р А $ Т!
20:53 01.09.2025
39 Васко делчев
20:55 01.09.2025
40 Този
20:55 01.09.2025
41 "ВРАГ НА НАРОДА"
20:57 01.09.2025
42 Тюфлек
20:57 01.09.2025
43 Плевенчанин
20:58 01.09.2025
44 Аз съм от ссср
20:58 01.09.2025
45 Даката
20:58 01.09.2025
46 ФЕНДИ
До коментар #34 от "СТЕФЧО ТУПАЛКАТА":НЯМА НИЩО ПО ГАДНО ОТ ТОВА СОБСТВЕНИЯ ТИ НАРОД ДА ТЕ МРАЗИ НАЛИ БОИКО. А ИЗБОРИТЕ КОИТО ПЕЧЕЛИШ ВЕЧЕ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ЗНАЕ КАК ГИ ПЕЧЕЛИШ НО СЕ НАДЯВАМЕ НАИ НАКРАЯ НА СТАРИ ГОДИНИ ДА ПОСЕТИШ ЗАТВОРА
20:58 01.09.2025
47 Народ
До коментар #30 от "Ей Мръшляк":Зъл неграмотник! Не изпитвам злоба към теб, само съжаление. Нищо, животът ще те научи, ще ти поднесе съдбовни уроци.
20:58 01.09.2025
48 "ВРАГ НА НАРОДА"
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
20:59 01.09.2025
49 Васко
20:59 01.09.2025
50 Име
20:59 01.09.2025
51 Милен
20:59 01.09.2025