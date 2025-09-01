Новини
България »
Всички градове »
Даниел Митов: Няма значение какво говори Русия, тъй като от нея не можем да очакваме достоверна информация за нищо

Даниел Митов: Няма значение какво говори Русия, тъй като от нея не можем да очакваме достоверна информация за нищо

1 Септември, 2025 20:25 698 51

  • даниел митов-
  • русия-
  • достоверна информация

По отношение на предстоящия вот на недоверие от ПП-ДБ Митов каза, че двете формации повтарят „едни и същи мантри“ за завладяната държава и за Борисов и Пеевски. "Правителството си взима решенията и си гони целите“, посочи вътрешният министър

Даниел Митов: Няма значение какво говори Русия, тъй като от нея не можем да очакваме достоверна информация за нищо - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Веднага бяхме уведомени за проблема по линия на МВР. ГДБОП извърши проверка, която установи, че не става въпрос за кибератака. Оттам-нататък ще съдействаме на другите институции. Това заяви в интервю за БНТ министър Даниел Митов във връзка с появилата се днес информация, че самолетът на Урсула фон дер Лайен имал проблем с GSM навигацията, за който се смята, че е замесена Русия, цитиран от novini.bg.
Вътрешният министър отбеляза, че от началото на войната през 2022 г. такъв тип заглушавания на полетите се случва постоянно. В този контекст той обясни, че Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има протокол как да се реагира при такива случаи, за да може да бъде извършено кацането безопасно.

След като водещият Иво Никодимов каза, че от Москва твърдят, че не са замесени, Даниел Митов отвърна, че „няма значение какво говори Русия“, тъй като от нея „не можем да очакваме достоверна информация за нищо“.
Силовият министър съобщи, че има идея да бъде създадена специализирана оперативна група за борба с хибридните заплахи, но поясни, че това ще отнеме време, защото трябва ясно да се изяснят нейните правомощия, за което ще потърсим съдействие от международните ни партньори.

По темата с назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР Даниел Митов увери, че правителството ще носи отговорност за действията му, тъй като то го е предложило.
Президентът вече два мандата излиза от рамките на конституцията и се държи като опозиционен говорител. Би трябвало да е обединител на нацията, а вместо това използва трибуната на президентската институция за партийна пропаганда, коментира вътрешният министър.

По отношение на предстоящия вот на недоверие от ПП-ДБ Митов каза, че двете формации повтарят „едни и същи мантри“ за завладяната държава и за Борисов и Пеевски.

„Правителството си взима решенията и си гони целите“, посочи Митов.

На въпрос защо е назначил повторна проверка при инцидента с АТВ-то в „Слънчев бряг“, вътрешният министър отговори, че е изискал нова проверка, защото роднините на обвиняемия са служители в МВР и е „редно в такъв случай да се направи и втора, по-голяма проверка“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор

    55 2 Отговор
    Помияр.

    Коментиран от #7, #15, #38

    20:32 01.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    35 2 Отговор
    Вчера полицаите в Сопот цял ден ги валя дъжд и после студен вятър.Направо им тракаха зъбите от студ с мокрите дрехи..Сигурно половината полиция в страната днес е на легло с температура.

    20:34 01.09.2025

  • 3 Ма н аф

    36 3 Отговор
    Всички центаджии на амбразурата, моля. Бандеровския фашистки режим има нужда от защита. ММДЕ.

    20:35 01.09.2025

  • 4 Червен Мозък 🧠

    40 2 Отговор
    Най-гл у пави я изобщо министър на Вътрешните кражби и продажби! Митов горкия е толкова оплетен от собствената си не ка дър ност и без мозъ ч ност, че говори само г лу пости на квадрат! Всички като него ще бъдат издирени и преследвани с най-голямата строгост на Народния съд! Критичната точка надлижава и раз пла атата не е далеч!

    20:35 01.09.2025

  • 5 Тома

    37 2 Отговор
    Така ли ти казаха господарите да кажеш къдравелке защото ние знаем кой лъже

    20:36 01.09.2025

  • 6 Като

    24 2 Отговор
    сте все първа политическа сила, колко направихте правителство без ппдб. Въртяхте, сукахте, докато се събрахте с най-гладните, само и само, да ви вървят кражбите.

    20:36 01.09.2025

  • 7 Пумияр

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор":

    ама вълча порода

    Коментиран от #24

    20:37 01.09.2025

  • 8 Бай онзи

    22 1 Отговор
    Тоя са го рендосвали в някакъв манастир,като Боко в Симитли.

    Коментиран от #16

    20:37 01.09.2025

  • 9 Астролог

    3 32 Отговор
    Русия вече не е фактор.

    20:38 01.09.2025

  • 10 Умник

    12 2 Отговор
    Я па тоя!

    20:38 01.09.2025

  • 11 гост

    20 2 Отговор
    Файнайшъл таймс - новата Клеър Стърлинг! Както ни натопиха за атентата срещу папата, така и сега. А от нашите пишман-политици по-големи няма. Папа Йоан-Павел втори при посещението си в България официално заяви, че България не е намесена, но Желю Желев до последно настояваше, че е ! Сега е същото! Нама го Петко Каравелов да защити РОДИНАТА СИ: При въпрос от чуждестранни журналисти дали е бит от стамболовата полиция той отговаря: В България такива неща не се случват!".

    Коментиран от #33

    20:39 01.09.2025

  • 12 Радевист

    15 0 Отговор
    На нас ни казаха, че Крим е руски.

    20:39 01.09.2025

  • 13 Един

    17 2 Отговор
    Къдравата Сю все едно говори за Баце Буци - и с него така! Никво значение кво говори тоя тулуп или калинките му щото квото и да кажат все са излъгали и все за измама иде реч!
    Потапяй Сю!!! Глупостите ти не ни интересуват!

    20:39 01.09.2025

  • 14 Защо ?

    6 0 Отговор
    Защо ?

    Те си го Казаха !

    В прав Текст !

    Ти Какво ?

    Не Разбра !

    20:40 01.09.2025

  • 15 Един

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор":

    Мисля, че обиждаш животинките като сравняваш помиярите с тая ... тука един дълъг пииип следва, че да не ме изтрият ;)

    20:40 01.09.2025

  • 16 Гробар

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай онзи":

    Бойко му е изправял къдриците с пожарникарския маркуч.

    20:41 01.09.2025

  • 17 Мирише

    15 2 Отговор
    Боклук!

    20:41 01.09.2025

  • 18 Народ

    24 2 Отговор
    Кой си, ти, Митов, да говориш от името на българския народ срещу Русия и братски православен народ?

    Коментиран от #30

    20:42 01.09.2025

  • 19 Няма значение какво говорят българските

    13 0 Отговор
    Управляващи ,защото те са се доказали че са некомпетентни и управлявани от фактори извън България

    20:42 01.09.2025

  • 20 Мдаа

    8 0 Отговор
    Дали някога ще си признаете, че сте се престарали с мерките за сигурност?

    20:42 01.09.2025

  • 21 Мокой

    15 0 Отговор
    Противен продажник, готов да жертва родината си заради лични облаги!

    20:43 01.09.2025

  • 22 ЖЕКО

    13 0 Отговор
    САМО КОМУНИСТИ И ЧАЛГАРИ МОГАТ ДА СВАЛЯТ КРАДЕЦА БОИКО НО ТОИ ГИ КУПИ И ТЯХ И ТЕ МУ СТАНАХА ЖАЛКИ РОБИ

    Коментиран от #34

    20:43 01.09.2025

  • 23 GSM навигацията! :))

    7 0 Отговор
    GSM навигацията- НАЙ НОВАТА "навигация"!

    РАЗБИРА СЕ,ЧЕ НЕ Е ХАКЕРСКА АТАКА, НАЛИ КОМПЮТРИТЕ ГИ ДАРИХМЕ НА уКРАЙна!

    20:43 01.09.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пумияр":

    "Пумияр" от ПУМа И ЯРе ли идва 🤔❓

    20:43 01.09.2025

  • 25 Повтарям

    9 0 Отговор
    Сащ загубиха и тази си война!

    Коментиран от #27

    20:45 01.09.2025

  • 26 Къдравата СЮ е достоверната информация

    9 1 Отговор
    Жалък смешен герберски некадърник

    20:45 01.09.2025

  • 27 ПИЧА

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Повтарям":

    ДА НАИСТИНА САЩ ЗАГУБИХА И ТАЗИ ВОИНА НО ПОНЕ НЕ ВИСЯХА ПО КОЛЕСАРИТЕ НА САМОЛЕТИТЕ

    20:47 01.09.2025

  • 28 Няма значение какво говори тикван

    4 0 Отговор
    миряните му да не очакват по богат животец
    от догодина
    яка стрижба с нови ддс дод осигуровки такси
    което са заслужили

    20:49 01.09.2025

  • 29 ха ха

    2 0 Отговор
    няма значение кой какво казва , ще слушате митов щото му се краде , няма да ви бъде колкото и да наглеете

    20:50 01.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Този е мбого глупав!!!! Още не стопля от де задуха вяръра

    20:51 01.09.2025

  • 32 да да

    5 0 Отговор
    Завит мръсник .....

    20:51 01.09.2025

  • 33 Народ

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Боко, вчера на пресконференцията изглеждаше съсипан. Само една мисирка зададе тъп въпрос и бързо избягаха. Страх и ужас! Сигурно рептилката го изнудва с компромати. Евроджендърска либерална мафия. Няма спасение - за сега.

    20:51 01.09.2025

  • 34 СТЕФЧО ТУПАЛКАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЖЕКО":

    КУЦИЯ ПИРАТ ЩЕШЕ ДА ИЗЧЕГЪРТВА БОИКО, НО ИЗГЛЕЖДА 10 МИЛИОНА КОИТО ДЕКЛАРИРА СА ПОДАРЪК ОТ БОКО ТАКА ЛИ Е БЕ ЧАЛГАР

    Коментиран от #46

    20:51 01.09.2025

  • 35 Точен

    1 5 Отговор
    Това е самата истина. Още повече, че е вражеска държава и не ни мисли доброто.

    20:51 01.09.2025

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ох бабачко. Машала!

    20:52 01.09.2025

  • 37 дядото

    4 2 Отговор
    със същата сигурност можем да вярваме и на "партньорите" ви от ес и нато.

    20:52 01.09.2025

  • 38 РАБОТЕЩ -БЕДЕН

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор":

    ТУРБО-П О М И Я Р-Г€РБ€РА$Т!
    P.S.
    -$иромах човек-ЖИВ Дявол;
    -$иромах Дявол-ЖИВ €ВР€Й;
    -$иромах €ВР€Й-ЖИВ Комуни$т;
    -$иромах Комуни$т-ЖИВ Г€РБ€РА$Т-П € Д € Р А $ Т!

    20:53 01.09.2025

  • 39 Васко делчев

    1 0 Отговор
    От тоя пък глупак каква ли информация някой очаква?!?! Малоумна! Тези не могат да се мерят с Путин въобще. Все едно да сравняваш мишка с шъв

    20:55 01.09.2025

  • 40 Този

    2 0 Отговор
    си повярва, че е мъжжж!

    20:55 01.09.2025

  • 41 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 0 Отговор
    НАЙ-НАКРАЯ милицион€рит€ ИМАТ ПО -Т Ъ П мини $тър ОТ тях $амит€!

    20:57 01.09.2025

  • 42 Тюфлек

    1 0 Отговор
    Наглец, урсуляка това ли ти диктува

    20:57 01.09.2025

  • 43 Плевенчанин

    1 0 Отговор
    ....а ние в Плевен нямаме вода.

    20:58 01.09.2025

  • 44 Аз съм от ссср

    0 0 Отговор
    Няма значение какво казва геяминистър важното е да се подмаже на господарите си Боко Тиквата и Делян Магнитски.

    20:58 01.09.2025

  • 45 Даката

    0 1 Отговор
    Вземайте пример от Румъния... руските боклуци вече не вървят там.

    20:58 01.09.2025

  • 46 ФЕНДИ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "СТЕФЧО ТУПАЛКАТА":

    НЯМА НИЩО ПО ГАДНО ОТ ТОВА СОБСТВЕНИЯ ТИ НАРОД ДА ТЕ МРАЗИ НАЛИ БОИКО. А ИЗБОРИТЕ КОИТО ПЕЧЕЛИШ ВЕЧЕ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ЗНАЕ КАК ГИ ПЕЧЕЛИШ НО СЕ НАДЯВАМЕ НАИ НАКРАЯ НА СТАРИ ГОДИНИ ДА ПОСЕТИШ ЗАТВОРА

    20:58 01.09.2025

  • 47 Народ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ей Мръшляк":

    Зъл неграмотник! Не изпитвам злоба към теб, само съжаление. Нищо, животът ще те научи, ще ти поднесе съдбовни уроци.

    20:58 01.09.2025

  • 48 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 0 Отговор
    80г. КОМУНИЗЪМ, ПРО $ТА ЦИ Т€ Н€ОТМ€ННО $А НА ВЛА$Т!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    20:59 01.09.2025

  • 49 Васко

    0 0 Отговор
    Главния враг на правителството и държавата е президенството Там е образувана шпионска централа Която работи съвмесно с кгб .В москва се изготвят плавове на злодея радев За диверсии и пуч .Той воюва от първия ден Помагат му на местна почва няколко социолози( първан плешивеца и други) Цялото Дойче веле кръга Капитал ПП ДБ величието копейкин И няколко интернет сайта.Негодника радем изгуби с еврото Но държи сэс зэби и нокти данс Там той смени много хора без да пита никой Отстранят ли неговите хорра Пада чадъра над него .Ще стане посъдим Държавата трябва да си върне данс от лапите на радев И да го разследва Когано радев бъде остранен Тогава можем да кажем че сме приключили с московското влияние в родината ни

    20:59 01.09.2025

  • 50 Име

    0 0 Отговор
    А откъде идва достоверната информация, къдравелко?

    20:59 01.09.2025

  • 51 Милен

    0 0 Отговор
    Сега е момента урсулианците да въведат нова директива, всички самолети да хвърчат само по аналогови карти за да не може Путин да им заглушава GPSа и да му е гадно.

    20:59 01.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол